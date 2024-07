Червень 2024 року пройшов під знаком відключення електрики, спеки та перших з початку повномасштабного вторгнення відпусток. Якихось надважливих подій у світі IT не відбувалося, тож і новин було трохи менше, без чергового рекорду. У червні 2024 року на “Межі” вийшло 505 нових матеріалів, серед яких 22 статті та 30 оглядів, насправді дуже непогані результати для початку літа. Крім того, ми встановили рекорд за кількістю переглядів сторінок сайту та отримали другий з моменту запуску “Межі” результат за один день. І це при тому, що у будь-який час червня частина наших читачів була позбавлена електрики! А тепер подивимося що саме ви читали та коментували у червні 2024 р.

Дефіцит електрики, застосунок “Резерв+” та єБронювання вже звичні для українців теми обговорення. У червні до них додалися студенти проти Google, ЛГБТ-адвентюра Tell Me Why, перші враження від ноутбука ASUS з ARM-процесором Snapdragon X Elite та обговорення нового геймплейного трейлеру S.T.A.L.K.E.R. 2. Непогане різноманіття.

Матеріали за червень 2024 р. з найбільшою кількістю коментарів

1. Понад 1100 студентів пообіцяли не працювати в Google та Amazon через їхню співпрацю з Ізраїлем (287)

2. EcoFlow представила DELTA Pro 3 – нову портативну зарядну станцію на 4 кВт·год (265)

3. Наративна ЛГБТ-адвентюра Tell Me Why безплатна в Steam та магазині Microsoft на честь місяця прайдів (220)

4. 85% українців заощаджують електроенергію – опитування Viber (216)

5. Дефіцит електроенергії та невизначеність щодо умов мобілізації: бізнес розповів, що впливає на його ділову активність (192)

6. Воно працює! Vivobook S 15 – перші враження від ноутбука ASUS з ARM-процесором Snapdragon X Elite (171)

7. В “Резерв+” додали електронний військово-обліковий документ у формі QR-кода, який зможе перевіряти ТЦК та поліція (171)

8. Diia.City United закликає уряд терміново запровадити єБронювання та збільшити термін броні (168)

9. Вийшов геймплейний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля (149)

10. YouTube посилює свої обмеження щодо відео про вогнепальну зброю (143)

Що EcoFlow та ChatGPT роблять у топ новин цілком зрозуміло. А ось перше місце Nokia насправді дивує, як і цікавість до відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

Найпопулярніші новини та блоги, які вийшли у червні 2024 р.

1. Майбутнє мобільного звʼязку: гендиректор Nokia здійснив перший у світі “імерсивний” дзвінок

2. EcoFlow представила DELTA Pro 3 – нову портативну зарядну станцію на 4 кВт·год

3. GPT-5 ще навіть не вийшов, а люди вже не можуть відрізнити ChatGPT від людини в розмові, каже дослідження

4. YouTube Premium отримав набір нових функцій. Далі – нові плани підписки

5. NVIDIA роздає 3 місяці PC Game Pass безплатно

6. Церемонію відкриття Олімпійських ігор транслюватимуть за допомогою 200 смартфонів Samsung Galaxy S24 Ultra

7. Стратегія Apple щодо штучного інтелекту залишить мільйони користувачів iPhone позаду

8. Представлено Light Phone III – чорно-білий телефон з обмеженим набором функцій

9. Уряд США дав співробітникам 10 днів на встановлення оновлення для Google Pixel, або заборонить надалі користуватися смартфоном

10. TSMC обговорював із клієнтами перенесення заводів з Тайваню, але це неможливо

Смартфони завдавати удар у відповідь. Дві статті Олександра Чуба, який приєднався до редакції “Межі” у травні 2024 р. зайняли перші два місця у топі найпопулярніших статей червня, з чим ми Сашко і поздоровляємо. Крім того, в топі свіжий ПК місяця, добірка IT-курсів в Україні, добірка ґаджетів, які допоможуть пережити спеку, кращі кооперативні ігри та багато іншого.

Найпопулярніші статті, які вийшли у червні 2024 р.

1. Смартфони до 12 000 грн: 10 найцікавіших моделей

2. 10 флагманських смартфонів минулих років, які не втратили актуальності

3. Без світла та кондиціонера: добірка ґаджетів для дому, які допоможуть пережити спеку

4. Розвиток IT-освіти в Україні: огляд курсів, програм та ініціатив

5. ПК місяця (червень 2024)

6. Ігри з найкращим використанням технології трасування променів RTX

7. Як використовувати ChatGPT для безплатного аналізу PDF-файлів: проста інструкція

8. 10 маловідомих, але перспективних українських стартапів

9. Найкращі кооперативні ігри для проходження з друзями

10. Як створити резервну копію облікового запису Google: інструкція

І знову смартфони, і знову Олександр Чуб. Google Pixel 8a звісно цікавить багатьох, тож перше місце тут зрозуміло. А ось те, що наші читачі обирають собі нову машину та дуже недешевий 8K-телевізор Samsung це дійсно дивно.

Найпопулярніші огляди, які вийшли у червні 2024 р.

1. Огляд смартфона Google Pixel 8a

2. Тест-драйв Hyundai Santa Fe: брутальний ззовні, добрий всередині

3. Огляд 8K-телевізора Samsung Neo QLED 8K QN900D (QE65QN900D)

4. Тест-драйв Mitsubishi Outlander: класика жанру

5. Тест-драйв Jeep Compass: далекий від ідеалу, але нехай буде

6. Один з найкращих бізнес-ноутбуків: огляд ASUS ExpertBook B9 OLED

7. Рецензія на фільм “Гамбіт королеви” / Firebrand

8. Огляд системи MSI Project Zero: нульова толерантність до безладу у ПК

9. Огляд ігрового смартфона RedMagic 9 Pro – екран без вирізу та активна система охолодження

10. Рецензія на серіал “Ерік” / Eric з Бенедиктом Камбербетчем

Таким ми запам’ятали червень 2024 року. Попри відключення електрики “Межа” розвивається і ми дуже вдячні тип, хто щодня відвідує наш сайт. Пам’ятайте, ми пишемо про те, про що ви хочете читати.

