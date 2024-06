Студія Dontnod Entertainment вже традиційно зробила наративну адвентюру Tell Me Why безплатною у Steam та магазині Microsoft на честь місяця прайдів. Гру можна додати до власної бібліотеки до 1 липня.

У іграх Dontnod Entertainment, починаючи з Life Is Strange, завжди вистачало ЛГБТ+ персонажів, але саме Tell Me Why вважається найбільш ЛГБТ+ орієнтованою грою студії. Головний герой Tell Me Why – це трансчоловік, який майже завершив свій перехід і повертається до рідного міста, щоб побачитися з сестрою та залагодити деякі проблеми, зокрема зрозуміти що саме сталося у його дитинстві, що кардинально вплинуло на його подальше життя.

Але річ у тому, що хоча ЛГБТ+ тематика і важлива для наративу Tell Me Why, ця гра зовсім не про те, а про самітність, неспроможність інших розібратися у тому, що коїться у душі ближнього. Про те, що наші спогади дитинства можуть дуже відрізнятися залежно від того як на них дивимося ми вже дорослі. Про те, що сприйняття дитини не завжди вірне, а засновано у першу чергу на емоціях. Ну і в цілому це гра про родину, про стосунки дітей та батьків, та те, до чого може призвести недомовленість.

Відразу після релізу Tell Me Why щезла зі Steam та магазину Microsoft для України, скоріше за все через помилку адміністраторів магазинів, які наклали на гру такі самі обмеження що і для росії, де ЛГБТ+ продукти заборонені. Що ж, зараз ви можете отримати цю гру абсолютно безплатно. Радимо пограти в Tell Me Why, на нашу думку це одна з кращих ігор Dontnod Entertainment. А ще тут показаний дуже затишний та цікавий шматочок Аляски.