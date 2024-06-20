Коаліція No Tech for Apartheid (NOTA) закликає студентів не працювати з Google та Amazon через їхню співпрацю з ізраїльським урядом. Про це повідомляє Engadget.

Понад 1100 осіб, які назвали себе студентами та молодими працівниками STEM-спеціальностей, пообіцяли відмовитися від роботи в цих компаніях “через підтримку ізраїльської системи апартеїду та геноциду проти палестинців”. Мета NOTA – зібрати 1200 підписів на підтримку кампанії.

“Як молодь і студенти в галузі STEM і не тільки, ми відмовляємося мати будь-яке відношення до цих жахливих зловживань. Ми приєднуємося до кампанії No Tech For Apartheid, щоб вимагати від Amazon і Google негайного припинення проекту Nimbus”, — йдеться в зверненні студентів.

Google та Amazon виграли контракт на $1,2 мільярда в рамках проєкту Nimbus на надання ізраїльському уряду і військовим послуг в області хмарних обчислень, машинного навчання і штучного інтелекту.

Google та Amazon є одними з найбільших роботодавців випускників STEM. Серед учасників кампанії є студенти та аспіранти Стенфорду, Берклі, Університету Сан-Франциско та Державного університету Сан-Франциско.

NOTA вже організовувала акції протесту проти технологічних компаній за зв’язки з Ізраїлем у минулому, зокрема сидячі страйки та захоплення офісів. Через них Google звільнив десятки працівників.