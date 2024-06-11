Літо і спека набирають обертів, й охолодити житло та й себе самого, коли годинами сидиш без світла або немає кондиціонера — завдання не з простих. Тому можна згадати найпримітивніші способи «знизити градус».

Коли починає припікати, насамперед обмежте потрапляння у кімнату сонячного проміння. Це можна зробити, наприклад, за допомогою штор або жалюзі з ефектом блекаут. Далі створіть додаткову циркуляцію повітря, відкривши вікна та двері — це допоможе знизити температуру.

Також екологічно охолодити приміщення можна, поставивши перед вентилятором миску з холодною водою та льодом. А от якщо прості способи закінчилися, а приборкати спеку так і не вдалося, тоді час підключати «важку артилерію». Тому ми підготували добірку ґаджетів, які позбавлять відчуття перебування на розпеченій сковороді.

Мобільні кондиціонери та інші сучасні прилади

Часто люди, особливо метеозалежні, переносять спеку набагато гірше, ніж холод. Багато хто взагалі не уявляє літо без кондиціонера чи хоча б вентилятора, адже міські «джунглі» влітку нагріваються настільки, що стають справжнім випробуванням. Класичні способи зберегти свіжість — це акумулятори холоду, віяла, прохолодні напої та одяг із натуральних тканин. А краще взагалі вирватися на природу, ближче до води.

Та сучасні технології роблять усе для того, щоб забезпечити комфортне життя, тому на ринку можна знайти безліч ґаджетів на будь-який смак і бюджет, які порятують від спеки, коли немає кондиціонера та електрики.

Компактний пристрій, здатний охолодити невелике приміщення. Працює за принципом випаровування, вбираючи вологу з повітря та конденсуючи її. У такий спосіб температура повітря знижується, з’являється відчуття прохолоди. Деякі моделі працюють як зволожувачі повітря, які добре освіжають, якщо залити не просто холодну воду, а ще і додати дрібний лід.

На випадок блекаута або планових відключень електрики зручно обрати прилад із підсвіткою. Зазвичай це простий у використанні пристрій, який можна взяти з собою куди завгодно. Працює від USB, тобто навіть якщо немає світла, ви можете під’єднати такий кондиціонер до ноутбука або павербанка і насолоджуватися прохолодою.

Справедливо зауважити, що портативний кондиціонер буде менш ефективним та більш шумним за звичайний. Обираючи пристрій, враховуйте розмір кімнати, де він буде використовуватися, а також звертайте увагу на енергоефективність, характеристики та рівень шуму.

Вартість портативного кондиціонера стартує від 100-200 грн і сягає десятків тисяч — тобто є вибір на будь-який бюджет. Наведемо приклади кількох популярних моделей таких пристроїв:

Arctic Air Ultra USB. Виробник стверджує, що прилад швидко зволожує та охолоджує повітря, очищає його від пилу, створюючи комфортний мікроклімат у приміщенні. Дуже тихий, має 7 режимів підсвітки, відмінно працює на відстані 1-2 метрів.

Arctic Air Cooler. Пристрій охолоджує нагріте повітря в радіусі 2 метрів. Для ефективної роботи рекомендується залити в нього воду з льодом. Має 7 режимів підсвітки та 3 режими роботи вентилятора для регулювання інтенсивності охолодження.

Мобільний (переносний) кондиціонер

Хороше рішення для тих, хто не має кондиціонера, або, наприклад, для гуртожитку, дачі чи сільського будиночка. Це повноцінний кондиціонер, функціональні елементи якого розташовані в одному корпусі, тобто компресор назовні не виноситься, на відміну від спліт-систем. Пристрої зазвичай обладнані колесами для простоти переміщення.

Такі кондиціонери мають низку переваг:

простота монтажу;

нижча вартість, порівняно зі спліт-системами;

можливість переміщення залежно від потреб.

Вартість таких пристроїв стартує від 1500-2000 тисяч грн. Однак, залежно від моделі, користувачі скаржаться на рівень шуму, невелику потужність та розташування на підлозі, що іноді заважає пересуванню кімнатою.

Популярні моделі мобільних кондиціонерів:

COOPER&HUNTER CH-M08MC — інверторний прилад, що має три режими роботи: вентиляція, осушення та охолодження. Ефективно працює на площі у 20 м². Простий в експлуатації, однак доволі шумний.

ARDESTO ACM-12P-R290-PF1 — охолоджує кімнату в 35 м², працює на екологічно чистому фреоні, добре охолоджує. Простий у використанні та потужний. Має безліч функцій, як-то таймер, нічний режим, сон та інші.

Колонний вентилятор

Стильний гаджет, який стане відмінним доповненням інтер’єру та бажаним порятунком від спеки. За відсутності кондиціонера, такий прилад здатний добре освіжити кімнату.

Встановлюється на підлозі, але завдяки своїй компактній конструкції займає мінімум місця. Працює від мережі.

Приклади популярних моделей:

Silver Crest STV 45 C2 45 Вт White — вентилятор має три рівні регулювання роботи та таймер. Ергономічний пристрій забезпечує легкість та зручність користування. За потреби прилад можна легко перемістити в іншу кімнату.

Maltec WK180WT — якісний вентилятор від польського виробника простий в установці та використанні. Має три ступені регулювання повітряного потоку, таймер і дистанційне керування. Характеризується низьким енергоспоживанням та високою ефективністю роботи. Відмінний вибір для офісів та домашнього використання.

Максимально простий та компактний ґаджет, який створить мінімальну вентиляцію повітря та прохолоду у будь-який час та в будь-якому місці. Його можна взяти з собою у транспорт, на роботу або використовувати вдома чи на природі. Працює від USB або на батарейках. Працює безшумно, а різноманіття дизайнів порадує око естетів — онлайн та офлайн магазини пропонують великий вибір від стриманих мінімалістичних до яскравих дитячих.

Ще один бюджетний компактний гаджет, здатний охолодити повітря довкола користувача на відстані 1,5-2 м. Конструкція може різнитися залежно від наявності або відсутності лопатей. Працює від акумулятора або батарейок.

Компактний мініґаджет без дротів та кабелів, який легко під’єднати до роз’єму micro USB-USB планшетів, ноутбуків, павербанків та інших джерел живлення. Створює приємне охолодження, характеризується низьким рівнем шуму та економним енергоспоживанням.

Як обрати найзручніший ґаджет для порятунку від спеки

Різноманітність приладів, які пропонує ринок, може збити з пантелику навіть коли здається, що чітко знаєш, чого хочеш. Адже постійно з’являється щось цікавіше. Щоб полегшити вибір, визначте для себе основні потреби та орієнтуйтеся на них:

Робота від електромережі чи акумулятора або батарейок.

Розмір — плануєте часто переміщати між кімнатами, брати з собою в дорогу чи стоятиме на одному місці.

Функції — має бути просто вентилятор чи поєднувати в собі «вміння» зволожувача повітря, нічника тощо.

Вартість — ціни варіюються від 100 грн до декількох десятків тисяч. Не забудьте порівняти ціни на одну і ту саму модель у різних магазинах.

Відгуки — ознайомтеся із враженнями людей, які вже отримали досвід користування певною моделлю.

Тож врятуватися від спеки можливо, де б вона вас не застала: вдома, на роботі, прогулянці, транспорті. Сучасні технології постійно пропонують новинки, здатні забезпечити комфорт, пристосуватися до найбільш екстремальних умов і вкластися у будь-який бюджет.