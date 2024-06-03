Тест-драйв Mitsubishi Outlander: класика жанру

Минуло чимало часу від появи першої інформації про новий Mitsubishi Outlander в Україні, проте автомобіль від того не став менш пізнаваним та цікавим для потенційних покупців. Адже в Україні є чимало власників кросоверів Mitsubishi Outlander попередніх поколінь – й в такому випадку завжди постає питання: що пропонує новинка, в чому покращення? Зараз розповім.

Дизайн: більше розміри, більше масивності

Зі зміною поколінь, кросовер Mitsubishi Outlander став більшим за всіма ключовими напрямками. По кілька сантиметрів, але додалось всюди – довжина, ширина, висота кузова. Й таке враження, що збільшення розмірів стилісти наче спеціально намагались підкреслити масивно-опуклим дизайном, що особливо помітно в передній частині кузова: великі блок-фари, решітка радіатора з широкими хромованими вусами…

Бокові поверхні та задня частинf виконані вже в більш традиційному стилі. А ще зверніть увагу на різноманітні техно-деталі, що наче також підкреслюють кардинальне оновлення моделі. Ось ці самі масивні фари відтепер мають блок адаптивного дальнього світла, а на решітці радіатора з’явилась зона радара адаптивного круїз-контролю. Поруч можна помітити камеру, в дзеркалах бокового огляду – також камери. Так-так, система кругового огляду вже була раніше; проте новий Mitsubishi Outlander додав багато нового й сучасного обладнання, що ніколи або майже ніколи не зустрічалось у попередника.

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Кросовер Mitsubishi Outlander четвертого покоління (позначається кодом DG або GM4W) збільшився у габаритах: довжина – 4,71 метра; ширина – 1,86 метра; висота – 1,74 метра; колісна база – 2,71 метра. Заявлений кліренс складає 205-210 мм (залежно від версії автомобіля та розміру коліс). Не подобається такий масивно-опуклий дизайн? Тоді згадайте історію Mitsubishi Outlander третього покоління, який теж спочатку отримав доволі сумну зовнішність, проте згодом отримав геть переоформлений дизайн передньої частини кузова – й миттю став привабливим. Можливо, й тут будуть зміни дизайну при оновленні моделі.

А ось салон змінювати точно не доведеться. Традиційний дизайн в горизонтальних лініях передньої панелі, звичне розташування блоку клімат-контролю, окремо встановлена мультимедійна система, класичне кермо й цифрова панель приладів за ним, велика ніша та бездротова зарядка. Все на своїх звичних місцях, все миттєво зрозуміло, все (ну або майже все) керується фізичними кнопками та перемикачами – в салоні Mitsubishi Outlander їх стільки, що вистачило б на два сучасно-сенсорні автомобілі! Передні сидіння виглядають та відчуваються навіть не як сидіння, а як крісла: масивні та м’які; але чи зручні? Шкіряне оздоблення з ромбовидним прострочуванням виглядає привабливо для фанатів класики у віці, проте сидіння парять під час літньої спеки – а вентиляції немає.

Хоча сама система клімат-контролю добре розвинена: присутні не лише дві окремі зони клімату для водія/пасажира, але й третя зона для задніх пасажирів. Й взагалі – другий ряд сидінь заслуговує лише позитивних відзнак: багато місця для ніг та над головою, можливість регулювання дивану (вперед/назад та кут нахилу спинки), окремий клімат-контроль та підігрів, великий кут відкривання дверцят та шторки на вікнах. Це один з кращих салонів для родини серед автомобілів цього сегменту!

Причому родина може бути чимала, адже новий Mitsubishi Outlander пропонує 7-місний салон. Щоправда, третій ряд сидінь відверто виглядає у стилі «+2»: дуже мало місця для ніг (потрібно зсувати диван другого ряду), мінімально-достатній запас місця над головою, поганий колообіг повітря й відчуття задухи – тут конче потрібні додаткові канали вентиляції. Серед позитивного можна відзначити регулювання кута нахилу спинки сидінь; проте все перекреслюється дивними підголівниками, які потрібного кожного разу діставати з ніші багажника та встановлювати на сидіння. Чому просто не використали інтегровані складні підголівники? До речі, кілька слів про багажник: він великий (311-2257 літрів) та зручний, присутні різноманітні ніші та гачки, передбачений електропривод кришки з сенсором для безконтактного відкривання.

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Загалом про салон – все добре. Поставити оцінку «відмінно» заважає велика кількість глянцю в оздоблення та не дуже зручні сидіння третього ряду. Але решта – лише в плюс: запас простору та діапазони регулювань сидінь першого/другого ряду, гарна оглядовість та розташування всіх елементів на очікуваних місцях, безліч фізичних перемикачів, панорамний скляний дах, що дарує багато світла, практичний та продуманий багажник.

Техніка: «атмосфера», варіатор, повний привод

З погляду техніки, автомобіль Mitsubishi Outlander четвертого покоління виглядає повністю новим та водночас таким знайомим. Основою конструкції виступає несучий кузов, використано сучасну платформу CMF-C/D та повністю незалежні підвіски коліс. Під капотом встановлено збільшений 2,5-літровий двигун PR25DD (замість 2,4-літрового у попередника) з підвищеним ступенем стиснення на рівні 12:1 та безпосереднім упорскуванням пального. Плюс автоматична коробка у вигляді CVT-варіатора та повний привод S-AWC з кількома режимами роботи.

Крім того, можна відзначити появу великої кількості сучасних систем безпеки, повністю цифрову 12,3-дюймову панель приладів, нову мультимедійну систему з сенсорним 8-дюймовим дисплеєм, вже згадане адаптивне дальнє світло. Але разом з платформою CMF-C/D та двигуном PR25DD, що є наче наступником двигуна QR25, все також нагадує про близьку технічну спорідненість з автомобілем Nissan X-Trail – актуального (технології та дисплеї) або попереднього (двигун) покоління.

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Десь у світі зустрічається надзвичайно технологічний PHEV-гібрид Mitsubishi Outlander – справжня «родзинка» моделі. Проте в Україні представлені більш традиційні версії автомобіля, що оснащені атмосферним бензиновим 2,5-літровим 4-циліндровим двигуном. Плюс автомат-варіатор, повний привод, нова цифрова панель приладів та мультимедійна система. Але ж повернемось до двигуна: потужність заявлена на рівні 184 к.с. при 6000 об/хв крутний момент становить 244 Нм при 3600 об/хв, обіцяне прискорення 0-100 км/год за 10,6 секунди та максимальна швидкість 187 км/год, а споживання пального має бути на рівні 10,5 л на 100 км (місто) або 6,8 л на 100 км (траса). Так ось…

За кермом: не поспішаючи, але впевнено

Не дарма був згаданий Nissan X-Trail вище. Адже в заочному порівнянні кросовер Mitsubishi Outlander також не вирізняється будь-яким захопливим та динамічним драйвом, проте вирізняється покращеним комфортом підвіски. Конструктори наче навмисно розпустили пружини та амортизатори, завдяки чому кросовер Mitsubishi Outlander вийшов доволі м’яким на ходу. Навіть з урахуванням 20-дюймових коліс, він гарно амортизує маленькі та середні ями допускаючи штурхани лише на відверто великих, а також м’яко похитується на серії нерівностей, які проїжджаєш ходом. Думаю, пухкі 18-ті колеса подарують ще більше відчуття байдужості до поганих доріг.

Проте зворотна сторона такого налаштування підвіски – це всілякі розхитування та коливання кузова. Адже вони виникають не лише на серії нерівностей, але також у поворотах (як крени), під час гальмування та прискорення (як кивання), високий кузов на м’якій підвісці виявляється чуттєвим до бокового вітру під час швидкого руху на трасі. Отже, кросовер Mitsubishi Outlander відверто не про динамічний драйв, а про м’якість на неквапливість. На що додаткового натякає велике кермо-штурвал: мінімальні зусилля, майже відсутність зворотного зв’язку, середня гострота (близько 2,5 обертів від упору до упору). Новий Mitsubishi Outlander не спонукає до точного керування – тут кермом задаєш не траєкторію руху, а лише загальний курс. Проте з такою підвіскою це допустимо: пружини відпрацюють чергові ями й можна летіти далі.

Але найбільше на м’якість на неквапливість натякають двигун та автомат-варіатор. Вони дають непоганий старт з місця (до швидкості 30-40 км/год), а далі прискорення відбувається в діапазоні 2,5-3-3,5 тисяч обертів завдяки розтягнуто-гумовій зміні передаточного числа варіатора. Причому так це прискорення здається монотонно-рівним й наче не дуже жваве. Проте за цією рівністю вдало приховується збільшення швидкості: дивишся на спідометр – а там вже добре за «сотню»; хоча за відчуттями ми наче ось тільки трошки плавно-спокійно розганялись. Лише у випадку необхідності максимальної динаміки, коли педаль акселератора натиснута до упору, двигун набирає 5-5,5-6 тисяч обертів, а варіатор намагається імітувати перемикання передач – вухами вже можна чути зміну тональності звучання мотора, виходить більш емоційно. Але чи виходить більш швидко-динамічно?

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Кросовер Mitsubishi Outlander – це той випадок, коли думка «я доїду!» важливіша за питання «коли я доїду?»: атмосферний двигун та варіатор відверто не поспішають, але роблять прискорення максимально плавними. Система вибору режимів руху дає можливість обрати кілька загальних режимів (ЕСО, NORMAL, TARMAC) або налаштувати повний привод для роботи на слизькому покритті (SNOW, MUD, GRAVEL); в будь-якому випадку йдеться про комбінацію плавних або більш різких відгуків двигуна та більш активне спрацювання повного приводу через затискання фрикційної муфти. Проте все одно про динаміку не йдеться – прискорення 0-100 км/год замає близько 11 секунд. Відзначу, що заміри проводились в доволі спекотну погоду; за умови прохолодного повітря автомобіль може показати кращу динаміку.

Нарешті, ще кілька власних спостережень – тепер про споживання палива. В середньому по місту у мене виходило 10-11 літрів на 100 км шляху. За умови пустих доріг та плавного стилю керування можна отримати споживання пального менш як 10 літрів; за умови постійних заторів та/або динамічного стилю керування – виходить 12+ літрів. Споживання пального на трасі при швидкості руху близько 100 км/год тримається на рівні 6,5 літрів.

Вартість: скільки коштує Mitsubishi Outlander та хто конкуренти

Дозволю собі майже повністю скопіювати опис комплектацій нового Mitsubishi Outlander з попереднього матеріалу, адже сутність питання не змінилась: автомобіль пропонується в Україні лише у двох комплектаціях, що ідентичні за двигуном/трансмісією, проте відрізняються за рівнем оснащення. А ось уточнення «майже повністю» стосується не переліку версій, а ціни автомобіля – з моменту появи першої інформації, кросовер Mitsubishi Outlander став більш доступним, що приємно! Отже…

Гамму моделі відкриває кросовер Mitsubishi Outlander INTENSE з ціною від 1,6 млн грн або $40 тис. й він одразу пропонує наступне: 7-місний 3-рядний салон, фронтальні та бокові подушки безпеки, бокові шторки безпеки, системи ABS та ASC, підігрів передніх сидінь та підігрів керма, електропривод кришки багажника з сенсорним відкриттям, мультимедійну систему Mitsubishi SDA з сенсорним 8-дюймовим дисплеєм, підтримку технологій Apple CarPlay та Android Auto, камеру заднього огляду, електропривод регулювань сидінь, комбіноване оздоблення сидінь з тканини та штучної шкіри, круїз-контроль, тризонний клімат-контроль, LED-фари, легкосплавні 18-дюймові колісні диски тощо.

На рівень вище розташовано кросовер Mitsubishi Outlander ULTIMATE з ціною від 1,785 млн грн або $44,5 тис., де додано наступне: контроль рядності руху, моніторинг сліпих зон дзеркал заднього огляду, система запобігання фронтальному зіткненню, попередження про перехресний рух позаду, аудіосистема BOSE (до речі, неочікувано гарно звучить), камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, підігрів сидінь другого ряду, шторки на вікнах позаду, панорамний скляний дах, чорно-сріблясті 20-дюймові колісні диски, оздоблення салону шкірою та алюмінієм, адаптивне дальнє світло тощо.

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Автомобіль Mitsubishi Outlander наразі в Україні доступних у двох комплектаціях: зрозуміло, що тестовий – це максимум; але ось додатковий приклад – стартова версія. Відмінності помітні лише в деталях: звичайні LED-фари, менші сріблясті 18-дюймові колісні диски, традиційний круїз-контроль, відсутній панорамний дах тощо. Але в інших пунктах – комплектація на заздрість конкурентам: незмінний 2,5-літровий двигун, автомат-варіатор та повний привод, розвинений 3-зонний клімат-контроль, комбіноване оздоблення сидінь та 7-місний салон, цифрова панель приладів, мультимедійна система з 8-дюймовим дисплеєм.

До речі, про конкурентів. Одразу першим суперником можна назвати Nissan X-Trail: аналогічна платформа та схожий салон, теж далеко не видатні ходові якості та робота підвіски. Але плюс дуже широкий вибір версій – близько 20 варіантів автомобіля проти лише двох. Проте загалом логіка відмінностей автомобілів навіть не в кількості версій, а в типі покупців: якщо вам гібриди на основі невеличких турбодвигунів та масажні сидіння й великі дисплеї – це до Nissan; якщо вам «атмо», звичний повний привод, обов’язково 7-місний салон – це до Mitsubishi. Ось і все.

До речі, якщо обов’язково потрібен 7-місний салон у форматі середньо-розмірного кросовера – тоді ще суперниками ще можна назвати Hyundai Santa Fe та Skoda Kodiaq. Проте якщо вам не потрібен 7-місний салон, а вистачить 5-місного – тоді відкривається багато інших конкурентів: Mazda CX-5, Honda CR-V, Toyota RAV4, Hyundai Tucson. Причому всі вони пропонують більш широкий вибір версій; автомобілі Honda, Hyundai, Toyota пропонують гарні економічні гібриди; кросовер Mazda CX-5 пропонує класний драйверський характер. Й саме ці конкуренти вимагають подальшого зниження ціни автомобіля Mitsubishi Outlander: можна внаслідок появи 5-місного салону, версії з моноприводом, спрощення комплектацій. А тому…