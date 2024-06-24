Якщо ви належите до тих людей, які бояться втратити акаунт Google, залежите від Google Фото чи інших сервісів компанії, радимо створити собі “запасний аеродром” у вигляді резервного облікового запису. Це вбереже від стресів через гігабайти раптово втрачених файлів та матеріалів.

Є й інші вагомі причини для створення акаунта “про запас”. Можливо, ви змінюєте роботу, вирішили припинити користуватися певним обліковим записом або просто хочете мати копію своїх файлів.

Якими б не були ваші мотиви, це в будь-якому разі убезпечить цінну інформацію. Тож про переваги наявності запасного облікового запису та інструкцію, як його створити, читайте далі.

Як створити резервну копію облікового запису Google: інструкція

Навіщо потрібна резервна копія облікового запису Google

Отож, наявність резервної копії облікового запису Google має низку переваг. Їх можна об’єднати у кілька основних пунктів:

  • Захист від втрати даних. У разі втрати або пошкодження облікового запису, ви зможете зберегти або аварійно відновити свої файли.
  • Міграція даних. Ви можете перенести дані до іншого облікового запису або іншої платформи й отримати доступ до них у разі зміни акаунта.
  • Захист від зломів. Наявність резервної копії допоможе відновити доступ до даних у випадку зломів або несанкціонованого доступу.
  • Збереження спогадів. Ваші фотографії, відео, документи та інші дані “лежатимуть” у надійному місці, аж поки не знадобляться у майбутньому.
  • Перехід на новий пристрій. Перенести дані буде досить легко, відновивши їх із резервної копії.
  • Відновлення після збою. У разі збою служби Google дані з резервної копії можна легко відновити.

Інструкція зі створення копії облікового запису Google

Створити додатковий акаунт досить легко, але в непередбачуваних ситуаціях ви сповна відчуєте його цінність. Тому ловіть інструкцію:

  1. Перейдіть на сторінку myaccount.google.com.
  2. У розділі “Дані й конфіденційність” проскрольте вниз, знайдіть пункт “Завантаження або видалення даних” і натисніть “Завантажити дані”.Як створити резервну копію облікового запису Google: інструкція
  3. Ви перейдете на сторінку Google Takeout. Визначте, які дані ви хочете завантажити. Якщо, наприклад, тільки з Gmail, то натисніть “Зняти виділення” у верхній частині сторінки, а потім поставте потрібні галочки.
  4. Прокрутіть вниз, щоб побачити всі різні джерела даних, які ви будете завантажувати. Чим більше даних ви хочете завантажити, тим довше це займе часу і тим більшими будуть файли. Коли визначилися з вибором, перейдіть далі.
  5. У деяких категоріях буде кнопка з написом “Включено всі дані XX” (XX — це назва програми). Натисніть на цю кнопку, щоб побачити, чи є категорії, які ви не хочете завантажувати — можливо, наприклад, вам не потрібна резервна копія всіх рекламних листів.
  6. Прокрутіть сторінку вниз і натисніть “Наступний крок”.
  7. Далі програма запропонує вирішити, як ви хочете отримати дані: лінком на електронну пошту, додати на Google Диск, Dropbox, OneDrive або Box. Щоб обрати, натисніть вікно “Спосіб доставки”. Та зауважте, якщо ви боїтеся втратити доступ до своїх даних у Google, зберігати їх на Диску може бути не дуже надійно.
  8. Також ви можете обирати: експортувати дані лише один раз або що два місяці протягом року. Також пропонується обрати тип стиснення (.zip або .tgz) і максимальний розмір файлу. Після того, як зробите свій вибір, натисніть кнопку “Експортувати дані”.
  9. Експорт розпочнеться, а його прогрес буде показано на сторінці. На завершення може знадобитися кілька днів. Ви також можете обрати “Скасувати експорт” або “Керувати експортами”.Як створити резервну копію облікового запису Google: інструкція

Коли знадобиться відновити скопійовані дані, які, наприклад, прийдуть лінком на e-mail:

  1. Зайдіть у лист від Google Takeout.
  2. Натисніть кнопку “Завантажити”.
  3. Далі треба ввести пароль від електронної пошти.
  4. Перш ніж копіювати дані в інший сервіс, програма радить переглянути правила щодо експортування.
  5. Після натискання кнопки “Завантажити” Zip-файл завантажиться на ваш пристрій.
  6. Розпакуйте архів. Ви побачите структуру тек, яка відповідає вашим сервісам Google (наприклад, Drive, Gmail, Photos і т.д.).
  7. Завантажте файли вручну почергово.

Фахівці радять повторювати процедуру резервного копіювання регулярно та зберігати дані у надійному місці, наприклад у хмарному сховищі або на зовнішньому жорсткому диску. Також можна створити додатковий рівень безпеки, зашифрувавши інформацію. Усі ці кроки допоможуть зберегти цінну інформацію та застрахувати себе від непередбачуваних ситуацій.