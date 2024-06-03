Diia.City United закликає український уряд терміново запровадити єБронювання. Про це йдеться в повідомленні бізнес-спілки продуктових технологічних компаній, які є резидентами Дія.City.

Тут зауважили, що бізнесу необхідна прозора, робоча і передбачувана процедура бронювання, з якомога меншим контактом з державою. “Резерв+” у Diia.City United називають першим крок до цього.

“Діюча процедура бронювання займає 2-3 місяці від моменту подачі документів. У відповідних міністерств відсутня спроможність обробляти таку значну кількість запитів щодо бронювання від підприємств із різних галузей, оскільки це не типова для них функція. Весь пакет документів і список на бронювання повертають у випадку виявлення неточностей чи питань до одного працівника зі списку. У випадку бронювання працівника дані про бронювання не завжди вносяться і відображаються в системі, а іноді заброньована особа оголошується в розшук”, – пояснили в спілці.

У Diia.City United вважають, що диджиталізація всіх процесів є єдиним шляхом для досягнення ефективної системи бронювання.

“Ми підтримуємо всі ініціативи, пов’язані з диджиталізацією, оскільки це підвищить швидкість, ефективність і прозорість процесу. При синхронізації всіх реєстрів після запуску “Резерв+”, пакет документів для єБронювання, який подає бізнес, може бути мінімальним, а строк опрацювання документів обчислюватися днями”, – акцентували у спілці.

Водночас у Diia.City United впевнені, що термін бронювання має бути понад 6 місяців – 1 рік. Для бізнесу це забезпечить передбачуваність, а для держави – можливість розуміти та планувати мобілізаційні ресурси.

“При цьому при бронюванні для обчислення 50% повинно бути враховано загальна чисельність працівників на момент подачі документів для бронювання”, – додали у спілці резидентів Дія.City.

Також тут вважають за необхідне негайно запровадити економічне бронювання додатково до вже існуючої процедури. Це називають важливим як для держави, так і для бізнесу, адже дозволить краще планувати ресурси та підтримувати економічну стабільність.

У Diia.City United нагадали, що ситуація з бронюванням в IT-галузі України є критичною. За даними Міністерство цифрової трансформації, загалом у сфері працює понад 300 тисяч співробітників, а з них заброньовано трохи понад 4 000 спеціалістів – це близько 1,5%.