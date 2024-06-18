Samsung, яка є глобальним партнером Олімпійських та Паралімпійських ігор, у партнерстві з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) та Олімпійськими мовними службами (ОМС) використає свої пристрої для трансляції церемонії відкриття.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор вперше відбудеться за межами стадіону. У межах церемонії 10 500 спортсменів пропливуть річкою Сена на човнах і транслюватимуть цю подію за допомогою 200 смартфонів Galaxy S24 Ultra.

Щоб забезпечити безперебійний зв’язок, компанія Orange, яка є офіційним оператором мобільного зв’язку Олімпіади у Парижі, розташує 12 базових станцій 5G уздовж річки та створить першу у Франції автономну мережу 5G.

“Як сторона, що приймає Олімпійські ігри, ми неймовірно раді партнерству із Samsung, яке дозволить по-справжньому та по-новому поглянути на Олімпіаду, змінивши спосіб взаємодії з уболівальниками. Останні мобільні інновації Samsung дозволять мільйонам фанатів по всьому світу у прямому етері відчути дух та емоції Церемонії відкриття та змагань з вітрильного спорту разом зі своїми улюбленими спортсменами”, – сказав Янніс Екзархос, головний виконавчий директор ОМС.

Компанія провела місяці досліджень, розробок та тестувань у співпраці з ОМС та Orange. У пресрелізі йдеться про те, що пристрої компанії забезпечать якість відео та продуктивність зв’язку на різних водоймах і за різних погодних умов.