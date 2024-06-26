Компанія EcoFlow представила DELTA Pro 3, портативну зарядну станцію, призначену для спрощення домашнього резервного живлення.

Ключові особливості DELTA Pro 3 включають:

Висока енергетична потужність: да словами виробника, станція здатна живити 99% високоенергетичних приладів, таких як великі кондиціонери, сушарки та холодильники, з вихідною напругою 120/240 В і накопичувачем енергії 4 кВт·год. За допомогою додаткових блоків систему можна розширити до 12 кВт вихідної потужності та 48 кВт-год зберігання.

Швидка зарядка: досягає 0-80% заряду за 50 хвилин, використовуючи стандартне живлення змінного струму, з сімома універсальними варіантами зарядки, включаючи сонячну зарядку та зарядку від електромобілів.

Оновлений дизайн: станція має практичний корпус кольору Galactic Silver та ергономічні широкі колеса. Вона також на 40% тонша і на 28% легша за попередні моделі.

Покращені можливості керування: станції потрібно 10 мс для швидкого перемикання під час перебоїв в електромережі й вона може управлятися дистанційно за допомогою мобільного застосунку або інтегруватися в домашню систему за допомогою панелі EcoFlow Smart Home Panel 2;

Розширені функції безпеки: станція використовує LFP-батарею EV-класу зі ступенем захисту IP65 та терміном служби понад 4 000 циклів.

DELTA Pro 3 підтримує різні режими зарядки, включаючи змінний струм, сонячну енергію, електромобілі та інші, забезпечуючи до 7000 Вт комбінованої зарядної потужності для ще швидшої підзарядки.

Станція також має функцію адаптивного навчання для інтелектуального управління енергією, підтримує віддалений моніторинг та підключення до інтернету речей для безперешкодної інтеграції з іншими розумними пристроями.

EcoFlow DELTA Pro 3 вже доступна в США за ціною $3699.