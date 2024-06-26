Компанія EcoFlow представила DELTA Pro 3, портативну зарядну станцію, призначену для спрощення домашнього резервного живлення.

EcoFlow DELTA Pro 3

Ключові особливості DELTA Pro 3 включають:

  • Висока енергетична потужність: да словами виробника, станція здатна живити 99% високоенергетичних приладів, таких як великі кондиціонери, сушарки та холодильники, з вихідною напругою 120/240 В і накопичувачем енергії 4 кВт·год. За допомогою додаткових блоків систему можна розширити до 12 кВт вихідної потужності та 48 кВт-год зберігання.

EcoFlow DELTA Pro 3

  • Швидка зарядка: досягає 0-80% заряду за 50 хвилин, використовуючи стандартне живлення змінного струму, з сімома універсальними варіантами зарядки, включаючи сонячну зарядку та зарядку від електромобілів.

EcoFlow DELTA Pro 3

  • Оновлений дизайн: станція має практичний корпус кольору Galactic Silver та ергономічні широкі колеса. Вона також на 40% тонша і на 28% легша за попередні моделі.

EcoFlow представила DELTA Pro 3 - нову портативну зарядну станцію на 4 кВт·год

  • Покращені можливості керування: станції потрібно 10 мс для швидкого перемикання під час перебоїв в електромережі й вона може управлятися дистанційно за допомогою мобільного застосунку або інтегруватися в домашню систему за допомогою панелі EcoFlow Smart Home Panel 2;

EcoFlow представила DELTA Pro 3 - нову портативну зарядну станцію на 4 кВт·год

  • Розширені функції безпеки: станція використовує LFP-батарею EV-класу зі ступенем захисту IP65 та терміном служби понад 4 000 циклів.

EcoFlow DELTA Pro 3

DELTA Pro 3 підтримує різні режими зарядки, включаючи змінний струм, сонячну енергію, електромобілі та інші, забезпечуючи до 7000 Вт комбінованої зарядної потужності для ще швидшої підзарядки.

EcoFlow DELTA Pro 3

Станція також має функцію адаптивного навчання для інтелектуального управління енергією, підтримує віддалений моніторинг та підключення до інтернету речей для безперешкодної інтеграції з іншими розумними пристроями.

EcoFlow DELTA Pro 3 вже доступна в США за ціною $3699.