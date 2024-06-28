Користувачі з підпискою YouTube Premium можуть спробувати новий набір функцій, як от пропуск відео одразу до ключових моментів. Крім того, Google також планує представити нові плани підписки.

Функція Jump ahead дасть користувачам змогу одразу стрибати на найкращі та найважливіші моменти у відео. Нова кнопка з’являтиметься після подвійного тапа для пропуску кількох секунд відео.

Моменти у відео обирають на основі даних від інших глядачів та аналізу штучним інтелектом. Зараз нову функцію можуть спробувати власники смартфонів на Android та підписки YouTube Premium у США. На iOS ця функція з’явиться протягом кількох тижнів, а от інформації про інші країни поки немає.

Іншим нововведенням є підтримка картинки в картинці для YouTube Shorts. На Android пристроях під час перегляду Shorts, програму YouTube можна буде просто згорнути та продовжити перегляд коротких відео займаючись іншими справами.

Також Google нагадує, що підписникам YouTube Premium доступні нові експериментальні функції, зокрема автоматичне завантаження Shorts та можливість “гайпити” відео.

Проте, окрім набору нових функцій, у Google заявили про плани розширити вибір планів підписки для користувачів. Зараз їх доступно лише три – індивідуальна, сімейна та студентська.

Наразі інформації про нові плани немає, але компанія обіцяє представити їх незабаром, а заодне розширити підписку на нові регіони.

YouTube також виправляє та покращує кілька пунктів у досвіді користування. Розробники розв’язали проблему пов’язану з пам’яттю пристрою. Також розробники знають про проблему з втратою черг відео та проблему з доступом до елементів керування Premium і працюють над виправленням.