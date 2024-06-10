Вийшов геймплейний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

Студія GSC Game World у партнерстві з презентацією Xbox Showcase представила новий трейлер довгоочікуваного шутера на виживання S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, реліз якого заплановано на 5 вересня 2024 року.

У трейлері, повністю озвученому українською мовою, показано багато нових подробиць та деталей про ігровий досвід S.T.A.L.K.E.R. 2, який багатьом гравцям франшизи буде добре знайомим. Граючи у ролі самотнього сталкера, на ім’я Скіф, гравці мають пройти через небезпечне та загадкове середовище, що кишить хижими мутантами, смертельною радіацією та підступними людськими угрупованнями.

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Трейлер демонструє різноманітний ігровий досвід, від незвичайних локацій до зустрічей з мутантами та архіаномаліями. Гравці також побачать пункти, де вони зможуть відпочити та підготуватися до наступної місії. Ігрові кадри переплітаються з фрагментами розповіді, що підкреслює важливість нелінійної сюжетної лінії в S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.