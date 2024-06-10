Вийшов геймплейний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

Студія GSC Game World у партнерстві з презентацією Xbox Showcase представила новий трейлер довгоочікуваного шутера на виживання S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, реліз якого заплановано на 5 вересня 2024 року.
У трейлері, повністю озвученому українською мовою, показано багато нових подробиць та деталей про ігровий досвід S.T.A.L.K.E.R. 2, який багатьом гравцям франшизи буде добре знайомим. Граючи у ролі самотнього сталкера, на ім’я Скіф, гравці мають пройти через небезпечне та загадкове середовище, що кишить хижими мутантами, смертельною радіацією та підступними людськими угрупованнями.
Трейлер демонструє різноманітний ігровий досвід, від незвичайних локацій до зустрічей з мутантами та архіаномаліями. Гравці також побачать пункти, де вони зможуть відпочити та підготуватися до наступної місії. Ігрові кадри переплітаються з фрагментами розповіді, що підкреслює важливість нелінійної сюжетної лінії в S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.
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