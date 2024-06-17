Курси IT в Україні останніми роками мають шалений попит. Нічого дивного. Пандемія COVID-19, а потім і повномасштабна війна оголили безліч соціальних проблем. IT-галузь має низку переваг, адже дає змогу працювати віддалено у компаніях з усього світу і заробляти від $500 і більше, залежно від професійного рівня. Крім того, IT-фахівці завжди потрібні, попри кризу, війну та обвал економіки.

На сьогодні в Україні існує безліч можливостей увійти у сферу інформаційних технологій, адже є значна кількість курсів, програм та ініціатив у форматах як онлайн, так і офлайн. Та якщо ви серйозно вирішили здобути знання у галузі IT, то перший крок — з’ясувати, де можна навчатися, та обрати своє.

Курси IT та інші можливості навчання

Насамперед важливо визначитися, технічні чи нетехнічні спеціальності IT вам ближчі. Це можна зробити, пройшовши короткий тест, який пропонують освітні платформи. Вибір величезний.

Онлайн-платформа дає можливість обрати будь-який безплатний курс, який найкраще відповідає вашим освітнім цілям. За результатами навчання ви здобудете навички у сфері інформаційних технологій: аналіз даних, комп’ютерне програмування, вебдизайн та веброзробка, ризик-менеджмент, вивчення мов програмування та розробки коду тощо.

Платформа пропонує курси різної тривалості — від кількох годин до 3 місяців, як для новачків, так і для людей із досвідом. Після навчання ви отримаєте сертифікат, який можна додати в резюме. Люди, які вже пройшли курси на платформі Coursera відзначають, що вже можуть застосовувати здобуті знання на практиці, у реальних робочих завданнях. Крім того, завдяки зручному графіку, навчатися можна, підлаштовуючись під свій розклад та настрій.

Платформа пропонує безліч курсів із різних сфер знань, зокрема й інформаційних технологій. Є можливість опанувати основи програмного забезпечення, програмування та баз даних, практичні приклади підтримки ІТ, вступ до вебпростору, основи ІТ для бізнес-професіоналів та інше. Зауважимо, що більшість курсів викладаються англійською мовою. Можна обрати платний курс із сертифікатом та необмеженим доступом або безплатний, який обмежений у терміні.

Компанія, що пропонує онлайн та офлайн-курси для підвищення кваліфікації та підготовки фахівців для провідних IT-компаній України. Фокусується тільки на цьому напрямку, щоб забезпечити максимальний результат для випускників. На ринку з 2012 року. Усі курси компанії платні. Вартість — від 2000 грн. Тривалість — від 4 днів до 2 місяців.

Платформа пропонує безліч курсів, зокрема і безплатних. Вони дають змогу переглядати відеоматеріали, тоді як платні курси забезпечують можливість отримати зворотний зв’язок від викладача та сертифікат про закінчення курсу. Платформа пропонує курси з підготовки до сертифікації розробника програм Salesforce, IP-підмереж, вивчення архітектури AWS Solutions Associate, даних, машинного навчання, аналізу даних, візуалізації даних за допомогою програмування на Python&R та багато інших.

Школа пропонує для українців короткі онлайн-програми тривалістю 4-8 днів, де можна навчатися на реальних проєктах з нуля. За такий період студент зможе зрозуміти, наскільки лежить душа до тієї чи іншої спеціальності, й не змарнувати час. Також людина зможе створити вебсайт, пройти практику з програмування, тестування, дизайну та навіть проджект-менеджменту. Сайт школи також пропонує за 2 хвилини пройти тест на визначення IT-професії. У такий спосіб можна зрозуміти, яка спеціальність ближче: DATA-аналітик, тестувальник, дизайнер, розробник.

Навчатися працювати з комп’ютерними технологіями можуть не лише дорослі. IT-школа для дітей від 9 до 15 років пропонує онлайн-навчання та офлайн у Києві, Одесі та Варшаві. Усі курси — платні, але є можливість пройти пробний урок безоплатно.

Спеціалізації: 3D-моделювання, motion design, розробка ігор, компʼютерна графіка, computer science. Курс триває 9 місяців, діти займаються в мінігрупах до 10 учнів — кожен отримає достатньо уваги від викладача.

Під керівництвом досвідчених наставників юні розробники зможуть створити власний стартап-проєкт, а також навчаться лідерства, керування часом та роботі в команді. Академія випускає студентів із 2020 року.

Шведсько-українська ІТ-школа, яка пропонує онлайн-курси з різних дисциплін. Тут і фронтенд, і бекенд, і мобільна розробка, ручне та автоматизоване тестування, дизайн, проджект-менеджмент, машинне навчання та кібербезпека.

Початківці без досвіду мають можливість пройти 3 уроки (6 годин) безплатно. Студенти отримають теорію у доступній формі та простими словами, практичні завдання від провідних IT-експертів, а також тест на перевірку знань. Більш ніж 10 000 студентів уже оцінили такий формат на 4,7 із 5. За короткий період навчання вони змогли зрозуміти, чи є фронтенд їхньою мрією, створили свій перший інтерактивний сайт та знайшли щось до душі серед ІТ-професій.

Кластер IT-компаній, який організовує різні освітні заходи та програми для молодих IT-фахівців. Серед них, зокрема, IT FUTURE — профорієнтаційний проєкт, який знайомить школярів з ІТ-індустрією. Учні дізнаються про тонкощі роботи в техсфері та про заклади, де можна здобути якісну ІТ-освіту. Діти отримують мотивацію планувати своє майбутнє й робити кроки у його напрямку.

Ще один важливий для українців проєкт, у межах якого тисячі наших громадян отримують безплатну якісну освіту, — ІТ Generation. Його ініціаторами стали Міністерство цифрової трансформації, Львівський ІТ Кластер та компанія Binance Charity.

Участь у проєкті можуть взяти громадяни України у віці від 21 до 60 років, які не здобувають наразі формальну освіту та не мають кваліфікації чи досвіду роботи в галузі ІТ. Також рекомендовано володіння англійською на рівні від B1. Тривалість навчання за програмою — від 2 до 6 місяців.

Як отримати грант чи стипендію на навчання IT в Україні

Грант або стипендія на навчання може стати суттєвою підтримкою у здобутті нової професії. Грантодавцями можуть бути приватні, державні компанії, а також волонтерські організації та IT-компанії. Також існують міжнародні програми, як-то Erasmus+, Fulbright.

Для пошуку гранту можна заходити безпосередньо на їхні вебресурси або скористатися популярними сайтами-донорами. Серед таких, наприклад, Велика ідея, Гурт, Громадський простір, Час змін та інші. Для участі у гранті зазвичай необхідно подати заявку та інші документи, відповідати певним вимогам та пройти конкурсний відбір. Тож можливостей для навчання безліч. Однак, щоб досягти бажаних вершин, варто докласти зусиль та проявити наполегливість. Головне — не боятися спробувати.