Огляд смартфона Google Pixel 8a

Google продовжує випускати свої умовно еталонні смартфони Pixel на чистому Android. У Pixel є досить багато фанатів, навіть не дивлячись на збільшення скарг на якість виготовлення в останніх поколіннях. Зараз в актуальну лінійку входять флагмани Google Pixel 8 та Pixel 8 Pro, а також більш доступний Google Pixel 8a. Він, звісно має певні спрощення у порівнянні з флагманами й сьогодні ми розповімо, наскільки критичні ці спрощення і наскільки цікавим вийшов смартфон.

Характеристики Google Pixel 8a

Розміри та вага 152,1 x 72,7 x 8,9 мм 188 грамів Оперативна пам’ять і сховище 8 / 128 ГБ або 8 / 256 ГБ Процесор Google Tensor G3 Графічний процесор Mali-G715 MP7 Бездротові модулі Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e (2,4 ГГц і 5 ГГц), Bluetooth 5.3, NFC Дисплей 6,1-дюймовий OLED Роздільна здатність: 1080×2400 точок, 430 ppi Частота оновлення: 120 Гц HDR10 Основні камери 64 Мп ширококутна, 0.8 µm, ƒ/1.89, фазовий автофокус, оптична стабілізація; 13 Мп надширококутна, ƒ/2.2, 120° Фронтальна камера 13 Мп, ƒ/2,2 Аудіо Стереодинаміки Акумулятор 4492 мА•год Зарядка Дротова 18 Вт, бездротова 7,5 Вт Роз’єми USB Type-C Операційна система Android 14 Рекомендована ціна 21 050 грн

Комплект постачання

Google Pixel 8a запаковано у тонку коробку білого кольору з назвою та зображенням смартфона. Комплектація стандартна для всіх актуальних Pixel: окрім смартфона, є кабель з конектором USB Type-C з обох боків, перехідник з Type-C на Type-A, скріпка для SIM-карти та документація.

Дизайн та ергономіка

Починаючи з 6 серії, смартфони Google Pixel можна впізнати за характерним дизайном задньої кришки. А саме — тильної камери, що зроблений у вигляді горизонтального блоку на усю ширину корпуса. Старші Google Pixel 8 отримали скляну задню кришку і металевий модуль камери, що плавно переходить у металеву бічну рамку. У Pixel 8a задня кришка зроблена з приємного на дотик матового пластику. Блок камери також пластиковий, тому безшовного переходу у металеву рамку не вийшло.

Ще одна не дуже приємна дрібниця — попри закруглену форму задньої кришки та рамки, плавний перехід зробити не вдалось: краї задньої кришки трохи випирають над краями рамки й це відчувається у руці. Синій варіант, що на огляді, виглядає цікаво та оригінально. Також доступні чорний, зелений та бежевий варіанти.

Спереду маємо доволі типовий сучасний смартфон з плоским екраном, який захищає Gorilla Glass 3. Фронтальна камера Google Pixel 8a розміщена у круглому отворі посередині верхньої частини екрана. Дещо збентежили доволі широкі рамки навколо дисплея. Вони виглядають широкими навіть у порівнянні зі смартфонами середнього сегмента минулих років. Смартфон вийшов компактним, але міг би бути ще компактнішим: Google Pixel 8 має екран 6,2 дюйма проти 6,1 у Pixel 8a, але має при цьому менші розміри.

Металева рамка має багато пластикових вставок по периметру для більш стабільної роботи бездротових інтерфейсів. Кнопки гучності та живлення розташовані на правій грані. Але, на відміну від переважної більшості сучасних смартфонів, кнопку живлення розміщено над кнопками регулювання гучності. Можна припустити, що це рішення зумовлене компактністю і задумка була розмістити кнопку живлення оптимально для великого пальця правої руки. Але це трохи незвично і перший час постійно тиснеш кнопку зменшення гучності замість живлення.

З протилежного боку Google Pixel 8a розміщено лоток. Він розрахований одну SIM-карту формату nano. Також є підтримка eSIM.

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На верхній грані розташувався додатковий мікрофон. А знизу — роз’єм USB Type-C та два симетричні прорізи з боків від нього. В них знаходиться основний динамік та розмовний мікрофон.

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Попри деякі претензії до конструкції, смартфон виглядає цікаво і користуватись ним загалом зручно. Не в останню чергу, завдяки компактним розмірам. Настільки компактних смартфонів зараз дуже небагато. Як і старші представники лінійки, Google Pixel 8a має захист від бруду та води, але трохи нижчого стандарту. IP67 проти IP68 у Pixel 8 та Pixel 8 Pro.

Дисплей

Google Pixel 8a отримав OLED-дисплей з діагоналлю 6,1 дюйми та роздільною здатністю 2400×1080, співвідношення сторін 20:9. Піксельна щільність складає близько 430 ppi. Він має частоту оновлення 120 Гц та підтримує HDR10. Стверджується, що пікова локальна яскравість в автоматичному режимі складає 2000 кд/м². Є підтримка Always on Display.

Налаштувань не дуже багато: темна та світла тема, вибір частоти оновлення (з коробки чомусь встановлена 60 Гц), розміри шрифту, масштаб інтерфейсу, колірні схеми оформлення, нічний режим та два режими відображення кольорів: адаптивний та стандартний.

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Екран дійсно дуже яскравий, на сонці картинка не вицвітає. Кути огляду максимальні. У “Адаптивному” режимі яскравість складає 729,292 кд/м². А от з передачею кольорів не все ідеально. Колірне охоплення більше, ніж sRGB, але не покриває його повністю. Картинка має невелику нестачу червоної складової та надлишок синьої, тому картинка тяжіє до холодних відтінків.

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У “Стандартному” яскравість склала: 727,944 кд/м². Колірне охоплення трохи вужче, ніж у “Адаптивному” режимі, а точність передачі кольорів на приблизно такому ж рівні:

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Безпека

Біометричну ідентифікацію власника у Google Pixel 8a забезпечує сканер відбитків пальців у екрані та система розпізнавання обличчя. Використовується дактилоскопічний сканер оптичного типу, тобто під час сканування він підсвічує відбиток. Працює він непогано: точність на високому рівні, швидкість — не дуже. Відверто повільним його важко назвати, але є значно швидші. Він розташований доволі високо. Але, зважаючи на компактні розміри корпуса, таке положення виявилось цілком зручним.

Для розпізнавання обличчя використовується фронтальна камера без будь-яких додаткових датчиків, тож на швидке спрацювання можна розраховувати тільки при хорошому освітленні.

Продуктивність та програмне забезпечення

Починаючи з 6-го покоління, в смартфонах Google Pixel використовуються процесори власної розробки Google Tensor, які виготовляє компанія Samsung. Актуальним є Google Tensor 3, що використовується в усій лінійці Google Pixel 8, включно з Pixel 8a. Він виробляється за 4-нм технологічним процесом, містить одне потужне ядро ARM Cortex-X3 з тактовою частотою 2,91 ГГц, чотири ядра Cortex-A715 з частотою 2,37 ГГц та чотири енергоефективних ядра Cortex-A510 з частотою 1,7 ГГц. Графічний прискорювач — Mali-G715 MP7. Смартфон має 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувач на 128 ГБ UFS 3.1. Існує також версія на 256 ГБ.

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У синтетичних тестах Google Pixel 8a демонструє продуктивність, що притаманна смартфонам середньої цінової категорії. Цього цілком достатньо для швидкої роботи Android і будь-яких застосунків. Але найвибагливішим геймерам продуктивності можу бути мало.

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Зі стабільністю роботи все не дуже добре. В CPU Throttling Test при тривалому максимальному навантаженні процесор може скидати потужність до 74%. При цьому корпус стає відчутно теплим. Така ж ситуація і при тривалій грі.

З іграми все загалом непогано. Call of Duty Mobile на високих налаштуваннях працює з кадровою частотою біля 60 FPS. Diablo Immortal не дозволяє встановити високу кадрову частоту. Але на високих налаштуваннях маємо стабільні 30 FPS. XCOM 2 має заблоковану на 30 FPS кадрову частоту. На високих налаштуваннях графіки також маємо доволі стабільні 30 FPS.

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Google Pixel 8a оснащений дводіапазонним Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3 з підтримкою кодеків SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC та LC3, а також NFC. Підтримуються глобальні системи позиціювання GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS, QZSS та NavIC. З приємних бонусів варто згадати, що Type-C смартфона підтримує DisplayPort, тож можна під’єднати кабелем напряму до монітора.

Одною з важливих переваг смартфонів Google Pixel для частини користувачів є абсолютно чистий Android без будь-яких оболонок, у такому вигляді, як було задумано Google. Pixel 8a працює на актуальному Android 14, обіцяють 7 років оновлень. Тож у ПЗ немає нічого зайвого, операційна система працює дуже швидко і стабільно.

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Усі виробники смартфонів активно інтегрують інструменти ШІ у свої моделі. Звісно, в Pixel 8a інтегровано Google AI. Серед можливостей є пошук по обведеній області фотографії, покращення світлин (включно з генерацією на основі декількох схожих), прибирання шуму з відео, генерування повідомлень тощо.

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Звук

Стереозвук вже можна назвати стандартом не тільки для сучасних флагманських смартфонів, а і для середньої цінової категорії. Google Pixel 8a також відтворює стереозвук. Для цього використовується основний та розмовний динаміки, як і у переважної більшості моделей.

Звук непогано збалансований, різниця у гучності та якості динаміків не дуже помітна. Запас гучності високий і викручувати на максимум точно не варто. Якість звучання цілком непогана. На невеликій гучності є трохи низьких. Але зі збільшенням звук загалом стає більш плоским і НЧ майже не чутно.

Камери

Смартфони Google Pixel завжди вважались одними з найкращих, коли мова йде про камери. В першу чергу, цього вдалося досягти завдяки грамотному програмному забезпеченню. Не дивлячись на те, що Google Pixel 8a — найдоступніша модель у лінійці, очікування від камери доволі високі.

Google Pixel 8a має подвійну тильну камеру. Основна — 64 мегапіксельна Sony IMX 787 з розміром сенсора 1/1.73″, пікселем 0,8 µm, діафрагмою f/1.89, 26 мм ЕФР, dual pixel PDAF та оптичною стабілізацією. Використовується стандартна схема об’єднання пікселів Quad-Bayer, фото виходять 16 МП. Максимальна роздільна здатність відео — 4K 60 кадрів на секунду. Ультраширококутна камера має роздільну здатність 13 МП, використовується сенсор IMX712 1/3,06″, розмір пікселя 1,12 µm. Оптика — 13 мм ЕФР з діафрагмою f/2.2. На відміну від Google Pixel 8, вона не має автофокусу і не вміє робити макрознімки. Фронтальна камера — аналогічний 13-МП сенсор з об’єктивом 20 мм ЕФР та діафрагмою f/2.2.

Інтерфейс фірмової камери від Google має дуже простий і зрозумілий інтерфейс каруселлю режимів та висувним меню додаткових налаштувань. Режимів та можливостей менше, ніж у конкурентів, але Google завжди орієнтувалась на сценарій “навів і сфотографував”. Є режим довгої витримки, портрет, панорама, а от ручний режим відсутній.

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Світлини з основної камери вдень виходять чудові: висока чіткість і деталізація, широкий динамічний діапазон, хороша робота з тінями та переважно природні кольори. Під час нічної зйомки загалом деталізація виходить хорошою, але фото виходять трохи пересвітленими. І деякі нічні фото виглядають вечірніми.

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Є так зване 2х масштабування без зниження якості зображення. Насправді працює здебільшого добре. Але подекуди все ж таки дуже помітно сліди алгоритмів обробки.

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Надширококутна камера, звісно, трохи програє основній і у деталізації, і по динамічному діапазону. Але світлини при достатній кількості світла виходить дуже приємними. Нічний режим дається їй важче і вже помітно падає деталізація. При цьому, пересвіченість також є, як і в основної камери.

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Google Pixel 8a добре знімає відео в 4K 60 FPS, картинка має хорошу деталізацію, стабілізатор добре відпрацьовує, різких рухів мінімум і ефект желе практично відсутній.

Автономність

Google Pixel 8a оснащено акумулятором на 4492 мА•год. Зважаючи на невеликий дисплей, цього цілком достатньо. Смартфон виявився витривалим і навіть при високому навантаженні (з бенчмарками та частим використанням камери), Google Pixel 8a добу витримує без проблем. Тож при помірному використанні півтора дня не буде проблемою.

А от швидкість заряджання Google Pixel 8a дуже засмутила. Підтримується Power Delivery 18 Вт. На повне заряджання потрібно трохи понад дві години, що виглядає якось зовсім неприємно у 2024 році. Окрім цього, є підтримка бездротової зарядки, яка теж не відрізняється швидкістю. Підтримується потужність всього 7,5 Вт.