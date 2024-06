Свіжий апдейт операційної системи Android для смартфонів Google Pixel має закривати чимало “дірок” у безпеці. Патчі безпеки є звичною частиною оновлень для практично усіх операційних систем, й наче “нічого такого” не відбулося. Проте, як розповідає видання Forbes, у цій історії є значно цікавіший поворот, ніж могло здатися спочатку.

Сама компанія Google не вдалася у подробиці виправлених проблем безпеки, що теж звична практика. Але більше стурбованості може викликати директива Уряду США для федеральних службовців. Так, від них вимагається встановити оновлення протягом наступних 10 днів (до 4 липня), або ж припинити надалі користуватися смартфонами Google Pixel.

Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) внесло повідомлення у Каталог відомих вразливостей (KEV), де опис проблеми також доволі простий:

Це також не обійшло уваги від GrapheneOS. Й що може викликати ще більше занепокоєння, у повідомленні в X йдеться, що CVE-2024-32896 стосується не лише смартфонів Pixel, тож користувачам інших смартфонів з ОС Android також варто слідкувати за оновленнями.

CVE-2024-32896 which is marked as being actively exploited in the wild in the June 2024 Pixel Update Bulletin is the 2nd part of the fix for CVE-2024-29748 vulnerability we described here:https://t.co/c4xnnbje04

As we explained there, none of this is actually Pixel specific.

— GrapheneOS (@GrapheneOS) June 13, 2024