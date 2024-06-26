10 флагманських смартфонів минулих років, які не втратили актуальності

Окрім топової продуктивності та камер, флагманські смартфони мають ще одну, менш очевидну, але дуже важливу перевагу. Вони є актуальними значно довше, ніж смартфони середнього цінового сегмента чи тим паче бюджетні моделі. Тому розглядати придбання флагманського смартфона минулих років є цілком поміркованим рішенням.

Тим більше, що з виходом нових моделей, виробники істотно знижують ціни на минуле покоління і ці моделі регулярно продаються на розпродажах за дуже цікавими цінами. Сьогодні ми розглянемо найцікавіші, на наш погляд, флагмани минулих років, які досі не втратили своєї актуальності у порівнянні з актуальними моделями середнього цінового сегмента.

Переважно це будуть моделі А-брендів, хоча і для цікавих моделей китайських компаній також знайшлось місце. Бюджет у цій статті ми вирішили не враховувати, бо моделі дуже різні.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Останні декілька років розвиток смартфонів дещо уповільнився і кожне наступне покоління пропонує лише деякі еволюційні покращення. Тому флагманський камерофон Samsung Galaxy S23 Ultra досі виглядає дуже цікавим варіантом. Дизайн актуального Galaxy S24 Ultra майже аналогічний, за виключенням титанової рамки, а потужності Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 і досі вистачить навіть для найвибагливіших сучасних ігор, не кажучи вже про будь-які застосунки.

Смартфон оснащено 6,8-дюймовим Dynamic AMOLED 2X екраном з адаптивною частотою оновлення 120 Гц та частотою оновлення 1440 x 3088. Galaxy S23 Ultra має хороший набір камер: 200 Мп основна з лазерним автофокусом та, оптичною стабілізацією, 10 Мп перископічна телефото 10x, 10 Мп 3x та ультраширококутна на 12 Мп з автофокусом. Також варто згадати наявність електронного пера S Pen, яке перейшло до S-лінійки від вже нині не актуальних моделей Galaxy Note.

Смартфон має акумулятор ємністю 5000 мА⋅год з підтримкою швидкої зарядки, ультразвуковий сканер відбитків пальців в екрані, має голосні стереодинаміки, а також захищений від бруду та води за стандартом IP68.

Apple iPhone 14 Pro Max

Смартфони Apple — взагалі окрема категорія. Вони залишаються актуальними довше, ніж моделі Android. Тому попередній топовий Apple iPhone 14 Pro Max ще цілком актуальний. Смартфон оснащений 6,7-дюймовим Super Retina XDR OLED дисплеєм з роздільною здатністю 1290 x 2796 та частотою оновлення 120 Гц. За продуктивність відповідає шестиядерний процесор Apple A16 Bionic та 6 ГБ оперативної пам’яті, чого цілком достатньо для стабільної та швидкої роботи iOS. Корпус зроблено зі скла та нержавіючої сталі, є захист за стандартом IP68.

Ззаду розміщено три камери: 48 МП основна з діафрагмою f/1.8 та оптичною стабілізацією, 12 МП телефото з 3х масштабуванням та 12 МП ультраширококутна з кутом огляду 120˚. Фронтальна камера TrueDepth, окрім селфі, використовується для ідентифікації власника. За автономність відповідає акумулятор ємністю 4323 мА⋅год з підтримкою швидкої дротової та 15 Вт бездротової зарядки.

Google Pixel 7 Pro

У смартфонів Google Pixel є певна аудиторія поціновувачів абсолютно чистої ОС Android, у тому вигляді, що задумала Google. Але, окрім не перевантаженої зайвим оболонки та тривалої підтримки оновленнями, смартфони Google завжди мають дуже непогані камери. В першу чергу, завдяки добре написаному ПЗ та алгоритмам обробки. Тому минулий флагман Google Pixel 7 Pro і зараз виглядає дуже цікаво. Смартфон має якісний 6,7-дюймовий LTPO AMOLED дисплей з адаптивною частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю 1440 x 3120. А за продуктивність відповідає процесор власної розробки Google Tensor G2 з частотою 2,85 ГГц, який виробляє для Google компанія Samsung.

Система тильних камер містить основний модуль з роздільною здатністю 50 Мп, діафрагмою f/1.9, оптичною стабілізацією та лазерним автофокусом. Телефото модуль 48 Мп з зумом 5х та ультраширококутний модуль 12 Мп з кутом огляду 126°. Ємність акумулятора складає 5000 мА⋅год, підтримується дротова і бездротова зарядка 23 Вт, що заряджає смартфон на 50% за пів години.

ASUS Zenfone 10

На жаль, компанія ASUS вирішила відмовитись від компактних смартфонів у своїй поточній лінійці. Але ASUS Zenfone 10 все ще є у продажу і він може бути особливо цікавим для користувачів, що шукають потужний, але компактний смартфон з маленьким дисплеєм, яким буде зручно користуватись однією рукою. Смартфон має компактний за сьогоднішніми тенденціями 5,92-дюймовий AMOLED-дисплей FullHD+ з частотою оновлення 144 Гц. Всередині — попередній флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Оперативної пам’яті може бути 8 чи 16 ГБ, а об’єм накопичувача — 128/256 або 512 ГБ.

Рамка корпуса металева, а задню кришку вирішили зробити пластиковою. Є захист від бруду та води за стандартом IP68. Ззаду розміщена подвійна камера: 50-мегапіксельна основна з оптичною стабілізацією та 13 Мп ультраширококутна з кутом огляду 120°. За автономність відповідає акумулятор ємністю 4300 мА⋅год з підтримкою заряджання 30 Вт, що дозволяє повністю зарядити смартфон за 1.20 год. Asus не сильна кардинально кастомізувати оболонку, тому на смартфоні використовується майже чистий Android.

Moto Razr 40 Ultra

Незабаром в продаж поступить нова лінійка складаних смартфонів Moto Razr 50. Вже зараз розкладачка Moto Razr 40 Ultra продається з непоганою знижкою. Тож смартфон є дуже цікавим варіантом якщо хочеться чогось незвичайного, або є ностальгічні спогади про оригінальний RAZR V3. Смартфон має два екрани: гнучкий внутрішній OLED з діагоналлю 6.9 дюйми, роздільною здатністю 1080 x 2640 та частотою оновлення 165 Гц. Та менший зовнішній 3,6-дюймовий OLED 1056 x 1066 з частотою 144 Гц, який вміє не тільки відображати сповіщення, музичний плеєр, або бути видошукачем для камери. А й підтримує повноцінну роботу з більшістю застосунків.

Всередині встановлено не найновіший, але доволі потужний процесор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 та 8 чи 12 ГБ оперативної пам’яті. Зовнішня подвійна камера містить основний 12-мегапіксельний модуль з діафрагмою f/1.5 та оптичною стабілізацією, а також ультраширококутний 13 МП з кутом огляду 108°. Внутрішня фронталка має роздільну здатність 32 МП. Ємність акумулятора складає 3800 мА⋅год, є швидка та бездротова зарядка. Moto Razr 40 Ultra працює на майже чистому Android 14.

OnePlus 11

Свого часу бренд OnePlus добре себе зарекомендував завдяки вдалим флагманським смартфонам, які були трохи доступнішими за конкурентів та добре оптимізованій оболонці Oxygen OS. Зараз все вже не настільки круто, як було раніше. Компромісів у характеристиках стало більше, а Oxygen OS майже повністю співпадає з Color OS на смартфонах OPPO. Але бренд все ще випускає дійсно цікаві моделі. Наприклад, OnePlus 11. Він має потужний чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативної пам’яті та вигнутий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю QHD+ (3216х1440).

Смартфон оснащено акумулятором ємністю 5000 мА⋅год, підтримка бездротової зарядки відсутня, але є дуже швидка дротова зарядка 100 Вт. Тильна камера включає три модулі з сенсорами Sony. 50 Мп основна з оптичною стабілізацією, 32 Мп телефото з 2x масштабуванням та 48 Мп ультраширококутна 115°. Стверджується, що камери відкалібровані фахівцями Hasselblad. Як і в усіх сучасних флагманах, корпус виготовлено зі скла та металу, але ступінь захисту дещо поступається конкурентам: IP64.

Samsung Galaxy Fold5

Продовжуючи тему складаних смартфонів, варто згадати й Samsung Galaxy Fold5. Незабаром виходять нові Galaxy Fold6 та Flip6, тому на попередню лінійку ціни стануть цікавішими. На відміну від Moto Razr 40 Ultra, Galaxy Fold5 має конструкцію не розкладачки, а книжки. У складеному стані це майже звичний смартфон, а у розкладеному — своєрідний планшет. Смартфон оснащено 7,6-дюймовим внутрішнім Foldable Dynamic AMOLED 2X-дисплеєм 1812 x 2176 точок, частотою оновлення 120 Гц і підтримкою пера S Pen. Та зовнішнім 6,2-дюймовим Dynamic AMOLED 2X 904 x 2316 з аналогічною частотою.

Всередині знаходиться потужний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 та 12 ГБ оперативної пам’яті. Ззаду у смартфона стандартний сучасний набір з трьох камер. 50 Мп основна, 10 Мп телефото з 3х зумом та 12 Мп ультраширококутна з кутом огляду 123˚. За автономність відповідає акумулятор ємністю 4400 мА⋅год. Підтримується не надто швидка зарядка 25 Вт за допомогою кабелю та 15 Вт бездротова. Корпус зроблено зі скла і металу. І, не дивлячись на складану конструкцію, смартфон не боїться води та має ступінь захисту IPX8.

Xiaomi 13T Pro

Поточна флагманська лінійка смартфонів Xiaomi вже не дуже вигідно виглядає, зважаючи на ціну, що вже майже зрівнялася з A-брендами. Але минула лінійка є вже більш привабливою. Наприклад, Xiaomi 13T Pro. Смартфон оснащено 6.67-дюймовим AMOLED-дисплеєм 1220 x 2712 та частотою оновлення 144 Гц. А всередині, на відміну від усіх інших Android–смартфонів у сьогоднішній статті, встановлено не Snapdragon, а восьмиядерний Mediatek Dimensity 9200+ з частотою до 3.35 ГГц. Оперативної пам’яті може бути 12 чи 16 ГБ, а об’єм накопичувача — 256/512 ГБ, або 1 ТБ.

Тильна потрійна камера має основний модуль з роздільною здатністю 50 Мп, діафрагмою f/1.9 та оптичною стабілізацією. Телефото модуль має аналогічну роздільну здатність і 2х зум. Ультраширококутна камера — 12 Мп. Xiaomi стверджує, що камера розроблялась разом з компанією Leica. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 мА⋅год. Підтримується надшвидка зарядка 120 Вт, яка може повністю зарядити смартфон за 19 хвилин.

Samsung Galaxy S23

Смартфони Asus в Україні поки не дуже популярні. І, якщо повернутися до теми компактних сучасних смартфонів, то серед популярних брендів можна відзначити Samsung Galaxy S23. Так, у нього екран більший, ніж у Zenfone 10, але на сьогодні 6,1 дюйми це дійсно небагато. В смартфоні використовується Dynamic AMOLED 2X дисплей з роздільною здатністю 1080 x 2340 та частотою оновлення 120 Гц. На відміну від актуальної лінійки, в якій дві молодші моделі отримали процесор Exynos, усі Samsung Galaxy S23 мають Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Набір тильних камер цілком стандартний для сучасних смартфонів. 50 Мп основна з оптичною стабілізацією, 10 Мп телефото з 3х масштабуванням та 12 Мп ультраширококутна з кутом огляду 123˚. Ємність акумулятора — 3900 мА⋅год. Підтримується не надто швидка зарядка 25 Вт за допомогою кабелю та 15 Вт бездротова. Передня і задня панелі зроблені зі скла, рамка металева. Є захист за стандартом IP68.

Apple iPhone 14

Не дивлячись на приналежність до однієї лінійки, молодші моделі Apple iPhone зазвичай доволі сильно відрізняються від старших. iPhone 14 буде цікавим для тих, хто хоче саме смартфон від Apple у компактному розмірі. Він оснащений 6,1-дюймовим Super Retina XDR OLED дисплеєм з роздільною здатністю 1170 x 2532 та стандартною частотою оновлення. Як і старша модель лінійки iPhone 14 має корпус зі скла і металу і захищений за стандартом IP68.

Всередині встановлено 6-ядерний процесор Apple A15 Bionic та 6 ГБ оперативної пам’яті. Тильна камера містить два модулі по 12 мегапікселів. Основний з оптичною стабілізацією зображення та ультраширококутний. Фронтальна камера — 12 Мп TrueDepth. Ємність акумулятора складає 3279 мА⋅год, підтримується швидка дротова зарядка Power Delivery 2.0 та 15 Вт бездротова.

Актуальні флагмани минулих років: висновки

Стати власником нового флагманського смартфона — це, звісно, добре. Але загалом зараз від покоління до покоління ми бачимо мінімальні вдосконалення камер, оновлені процесори з трохи більшою продуктивністю та малопомітні зміни у дизайні. І зазвичай радикальних змін чи поліпшень немає. Тому критичної необхідності купувати новий флагман у день виходу немає. Натомість можна непогано заощадити та придбати флагман минулого покоління, який також буде чудово виконувати усі свої функції.