NVIDIA у співпраці з Microsoft дарує своїм користувачам три місяці підписки PC Game Pass. Ця програма називається GeForce Rewards і обмежена у часі та кількості безплатних підписок.

Щоб отримати винагороду, користувачам потрібно:

Створити обліковий запис NVIDIA тут;

Якщо ви вже маєте обліковий запис, перейдіть сюди та перевірте, чи зареєстровані ви в програмі GeForce Rewards;

Запустіть GeForce Experience, NVIDIA App або перейдіть до сервісу GeForce NOW;

У розділі Redeem знайдіть 3 months PC Game Pass;

Отриманий код активуйте в додатку Xbox на ПК;

NVIDIA наголошує, що навіть якщо у вас немає потужного ПК, щоб пограти в новинки з Game Pass, ви можете скористатися підпискою хмарного стримінгу GeForce NOW, яка підтримує синхронізацією з каталогом PC/Xbox Game Pass.

Наприклад, в каталозі доступна Senua’s Saga: Hellblade II, яка має дійсно сучасну та вимогливу графіку.

NVIDIA повідомляє, що кількість підписок обмежена та пропозиція діятиме до 5 липня 2024 року або доки не закінчаться наявні підписки.