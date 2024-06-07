Смартфони до 12 000 грн: 10 найцікавіших моделей

Питання вибору доступного смартфона завжди було непростим. В першу чергу, через дуже велику конкуренцію. Але зараз ситуація на українському ринку дещо змінилась. Через повномасштабну війну, ми маємо проблеми з логістикою та інфляцією. Тому ціни на смартфони та і будь-яку електроніку дуже відчутно піднялись. І дійсно цікавих пропозицій за ту ж суму стало значно менше.

Сьогодні ми розглянемо найцікавіші пропозиції з ціною не вище 12 000 грн. При цьому, ми будемо розглядати виключно моделі, якими має бути комфортно користуватись. Тож зовсім бюджетні смартфони без NFC, з дуже старими процесорами, об’ємом оперативної пам’яті менш як 8 ГБ та екранами з роздільною здатністю нижче FullHD/FullHD+ ми розглядати не будемо.

Зважаючи на ціну, представників A-брендів вийшло не багато. Але й вдалось зробити підбірку без маловідомих брендів.

Moto G84

Одним з найцікавіших варіантів у цій ціновій категорії є Motorola Moto G84, що був на огляді в редакції Mezha. Смартфон пропонує потенційному майбутньому власнику 6,5-дюймовий 10-бітний pOLED екран з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. За швидкодію відповідає доволі непоганий, як для своєї категорії, процесор Qualcomm Snapdragon 695, який доповнюють 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті з можливістю розширення картою microSD.

Смартфон має непогану пару камер ззаду: основна на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією та фазовим автофокусом. А також 8-мегапіксельна ультраширококутна, що також має автофокус і використовується ще і для макро. Акумулятор на 5000 мА⋅год є своєрідним сучасним стандартом. Для смартфонів середньобюджетної категорії, цього достатньо на день роботи. Блакитний та пурпуровий варіанти мають цікаву задню кришку з екошкіри. Є захист IP54.

Xiaomi Redmi Note 13

Смартфони Xiaomi вже довгий час є дуже популярними у середній та середньобюджетній ціновій категорії. Особливо лінійка Redmi, тому і не дивно, що у цю підбірку потрапив Xiaomi Redmi Note 13. Він має досить близькі до попередньої Moto характеристики. 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FullHD+ та частотою оновлення 120 Гц, а всередині встановлено процесор Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Система камер складається з трьох модулів, але вони трохи простіші, ніж у Moto. Основний на 108 МП з фазовим автофокусом без оптичної стабілізації, 8 МП ультраширококутний без автофокусу та 2 МП макрокамера, що має сумнівну користь. Акумулятор також на 5000 мА⋅год, є підтримка швидкого заряджання на 33 Вт. Корпус повністю пластиковий, але має захист від пилу та бризок за стандартом IP54.

Samsung Galaxy M34

Смартфони Samsung в першу чергу мають сильні позиції у категоріях флагманів та близького до флагманів середнього сегмента. Але є у корейського виробника і доволі цікава лінійка M, що має зазвичай цілком адекватну ціну та непогані характеристики. Смартфон має простенький пластиковий корпус та виріз-краплю для фронтальної камери, що вже майже не використовується. Але встановлено Super AMOLED-екран з діагоналлю 6,5 дюйма, роздільною здатністю 2340х1080 точок та частотою оновлення 120 Гц. А за автономність відповідає акумулятор на 6000 мА⋅год з підтримкою зарядки на 25 Вт.

За продуктивність відповідає 8-ядерний 5-нанометровий процесор власного виробництва Samsung Exynos 1280 на 2,4 ГГц з графічним прискорювачем Mali-G68. Оперативної пам’яті — 8 ГБ, вбудованої — 128 ГБ, які можна доповнити картою microSD. Основна камера Samsung Galaxy M34 включає 50-мегапіксельний модуль з оптичною системою стабілізації зображення, 8-мегапіксельний надширококутний модуль та 2-мегапіксельний макро модуль. Фронтальна камера має роздільну здатність 13 МП.

POCO X6 5G

Xiaomi має суббренд POCO, що швидко набрав популярність завдяки приємному співвідношенню ціна/можливості. POCO X6 5G — цікавий смартфон, що як раз потрапляє у нашу цінову категорію. Він оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-екраном, що має більшу, ніж у попередніх моделях роздільну здатність 2712х1220 точок, частоту оновлення 120 Гц, здатен відтворювати 68 млрд відтінків та підтримує Dolby Vision. В смартфоні встановлено досить свіжий восьмиядерний 4-нм процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 з частотою до 2,4 ГГц та графікою Adreno 710. Апарат має 8 ГБ ОЗП та накопичувач на 256 ГБ.

Смартфон отримав потрійну камеру. Конфігурація включає 64-мегапіксельну основну камеру з діафрагмою f/1.8, фазовим автофокусом та оптичною стабілізацією, 8 МП ультраширококутну, а також формальний макромодуль на 2 МП. Фронтальна камера — 16 МП. За автономність відповідає акумулятор на 5100 мА⋅год з підтримкою заряджання 67 Вт, що дозволяє повністю зарядити смартфон за 44 хвилини. Корпус має захист за стандартом IP54.

Moto G54 Power Edition

Ще один смартфон Motorola у сьогоднішній добірці — Moto G54 Power Edition. Його огляд також можна почитати на нашому сайті. Як і старший G84, він має 6,5-дюймовий екран 120 Гц з роздільною здатністю 2400х1080 точок, але використовується IPS-матриця замість AMOLED. Замість рішення від Qualcomm, встановлено восьмиядерний Mediatek Dimensity 7020 з графікою IMG BXM-8-256. Об’єми ОЗП та вбудованої пам’яті аналогічні: 12 та 256 ГБ відповідно. Слот для microSD також присутній.

Набір камер дуже схожий: основна на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією і фазовим автофокусом та ширококутна на 8 мегапікселів з автофокусом і макрорежимом. Акумулятор більший: 6000 мА⋅год, є підтримка швидкого заряджання 33 Вт. Замість захисту IP54 є просто покриття, що відштовхує вологу.

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord CE 3 Lite — ще один смартфон, що має IPS-дисплей. Його діагональ складає 6,72-дюйми, а роздільна здатність — 2400х1080 точок. Частота оновлення також 120 Гц. Всередині процесор Snapdragon 695 5G з графікою Adreno 619, 8 ГБ оперативної, 128 ГБ вбудованої пам’яті з можливості розширення завдяки слоту microSD.

Тильна камера OnePlus Nord CE 3 Lite має три модулі, але дійсно корисний лише один основний. Він має роздільну здатність 108 мегапікселів та фазовий автофокус. Оптична стабілізація відсутня. Два інші модулі — 2-мегапіксельні макро сенсор глибини, тож користі з них мало. Смартфон має акумулятор на 5000 мА⋅год та підтримує зарядку 67 Вт, як здатна підзарядити батарею від 0 до 80% всього за 30 хвилин.

POCO M6 Pro

Смартфон POCO M6 Pro має трохи скромніші характеристики, ніж POCO X6 5G, але і ціна дещо нижча. Він має 10-бітний AMOLED-екран з діагоналлю 6,67 дюйма, роздільною здатністю Full HD+ (2400х1080 точок), частотою оновлення 120 Гц. За продуктивність відповідає Mediatek Helio G99 Ultra, що є трохи оновленою версією доволі популярного Helio G99. Він має частоту до 2,2 ГГц та графічний прискорювач Mali-G57 MC2. У розпорядженні користувача буде 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач 256 ГБ. Є слот для карт пам’яті.

Набір камер подібний до старшої моделі: основна камера на 64 мегапікселі з фазовим автофокусом та оптичною стабілізацією, 8 МП ультраширококутна та макрокамера 2 МП. Фронтальна камера — 16 МП. Акумулятор — 5100 мА⋅год, є підтримка швидкого заряджання потужністю 67 Вт. Корпус захищений за стандартом IP54.

realme 12

Лінійка смартфонів realme 12 містить декілька моделей. Старші цікаві доволі непоганими камерами та задньою кришкою зі штучної шкіри з незвичним дизайном. Наймолодша модель realme 12 має корпус з пластику, але дизайн схожий на старші моделі з великим круглим блоком камер та вертикальною смужкою золотистого кольору. Смартфон отримав 6,72-дюймовий IPS-дисплей FullHD+ з частотою оновлення 120 Гц та досить свіжий процесор Mediatek Dimensity 6100+ на 2,2 ГГц з графікою Mali-G57 MC2.

Пам’яті стандартний об’єм: 8 ГБ ОЗП та 256 ГБ накопичувач, а замість другої SIM-карти можна встановити MicroSD. Формально ззаду є дві камери, але корисна тільки основна. Вона має роздільну здатність 108 мегапікселів, діафрагму f/1.8 та фазовий автофокус. Стверджується, що вона вміє робити фото з зумом 3х без зниження якості. Друга камера — датчик глибини на 2 МП. Смартфон отримав акумулятор на 5000 мА⋅год, є швидка зарядка на 45 Вт, що здатна повністю зарядити realme 12 за пів години.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

У лінійці Redmi Note завжди спостерігається легкий безлад, це вже своєрідна традиція. Випускається кілька моделей з купою модифікацій для різних регіонів з різними характеристиками. До сьогоднішньої підбірки, окрім Xiaomi Redmi Note 13, потрапив ще й варіант з припискою Pro. Екран аналогічний: 6,67-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю FullHD+ та частотою оновлення 120 Гц, а от замість рішення Qualcomm за продуктивність відповідає Mediatek Helio G99 Ultra. Об’єми пам’яті аналогічні: 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої.

Тильна камера також потрійна, 8 МП ультраширококутний модуль та 2 МП макрокамера залишились без змін, але основний модуль трохи інший. На 200 мегапікселів з діафрагмою f/1.7, оптичною стабілізацією та multi-directional PDAF. Акумулятор аналогічний, 5000 мА⋅год, але зарядка швидша: 67 Вт. Захист від пилу та бризок IP54 без змін.

OPPO A98

І ще один представник великих китайських брендів у сьогоднішній підбірці — OPPO A98. Він запропонує потенційному власнику великий 6,78-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2400х1080 точок та частотою оновлення 120 Гц, а всередині встановлено старий знайомий процесор Qualcomm Snapdragon 695 з частотою 2,2 ГГц та графікою Adreno 619. Як і більшість смартфонів у сьогоднішній підбірці, смартфон має 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті з можливістю розширення картою microSD.

Ззаду розміщена потрійна камера. Але користуватись є сенс тільки основною на 64 МП з діафрагмою f/1.7 та фазовим автофокусом. 2-мегапіксельний “мікроскоп” — скоріше іграшка на кілька разів. З 2 МП датчиком глибини також все цілком зрозуміло. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 МП. За автономність відповідає акумулятор на 5000 мА⋅год, є підтримка швидкої зарядки 67 Вт. Корпус повністю пластиковий, захисту від пилу та вологи немає.

Кращі смартфони до 12 000 грн: висновки

На цей час у ціновому діапазоні до 12 000 грн можна придбати непоганий смартфон з комфортними характеристиками. Є варіанти з AMOLED та IPS екранами роздільністю FullHD+ або навіть більше та частотою оновлення 120 Гц. Процесорів середнього рівня у сумі з 8 ГБ оперативної пам’яті цілком достатньо для швидкої роботи Android та застосунків. Потужності не вистачить хіба що мобільним геймерам. Усі смартфони цієї категорії мають пластиковий корпус, можна розраховувати лише на захист IP54, тобто не повна водонепроникність. Найслабшим місцем смартфонів цього рівня є посередні камери, в багатьох випадках з непотрібними малоефективними модулями.