ChatGPT від Open AI — рятівна паличка у роботі з текстами будь-яких розмірів і форматів, зокрема і коли йдеться про PDF-файли. Часто це дуже об’ємні документи з погано структурованим текстом, вивчення яких займає багато часу. З цим можуть стикатися фахівці будь-яких сфер.

З розвитком технологій ця проблема стає зовсім незначною. Зокрема, ChatGPT зможе швидко проаналізувати будь-який PDF-документ, виокремити з нього певну інформацію та відповісти на запитання по тексту. Зовсім нещодавно з’явившись у відкритому доступі, цей інструмент стає незамінним помічником у роботі.

Завдяки постійному удосконаленню, у безоплатній версії чату з’являються функції, до яких раніше був лише преміумдоступ. Так, на початку травня 2024 року, компанія презентувала нову модель — GPT-4o, надавши користувачам доступ до багатьох можливостей, які раніше вимагали підписки. Йдеться, зокрема, і про аналіз PDF-документів.

Як проаналізувати PDF-файл в Open AI

Почати роботу з інструментом дуже просто, навіть якщо ви досі ніколи з ним не стикалися. Чат має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і головне він заощадить багато часу та зусиль.

Покрокова інструкція з аналізу PDF-файлу у ChatGPT

1. Увійдіть до ChatGPT. Щоб використовувати GPT-4o і його розширені функції, насамперед завантаження файлів, необхідно створити обліковий запис (або авторизуватися через акаунт Google, щоб не запам’ятовувати черговий пароль) й увійти в нього.

2. Завантажте PDF-файл. Потрапивши в інтерфейс ChatGPT поруч із текстовим полем ви побачите маленьку іконку зі скріпкою. Натисніть на неї. Програма запропонує кілька варіантів, звідки вона може завантажити ваш файл: із Google Диску, Microsoft OneDrive або з комп’ютера. Виберіть необхідне розташування, знайдіть там свій док та завантажте його у чат. Це займе кілька секунд.

3. Напишіть запит. Коли файл завантажиться, введіть у текстове поле запит. Це може бути просте завдання для ШІ, наприклад “Зроби аналіз / рецензію / короткий підсумок цієї статті”, або складніше “Виділи пункти, розбий за темами, відформатуй текст в електронний лист на ім’я колеги”.

Також можна попросити чат виділити конкретну деталь, яка вас цікавить. Наприклад, під час написання цієї статті автор завантажив у чат PDF-файл із правилами перевезення ручної поклажі у поїздах “Інтерсіті” і запитав у помічника: “Валізу якою вагою я можу взяти з собою у подорож?”. Бот дав правильну відповідь: “Згідно з правилами перевезення ручної поклажі у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+, ви можете взяти з собою валізу вагою до 36 кг, розміри якої за сумою трьох вимірів не перевищують 200 см”.

У випадку з дуже великими файлами ви можете попросити бота узагальнити документ, скоротити великі абзаци тощо. Це суттєво заощадить час у роботі з текстом. Крім того, результатами цієї роботи ви можете поділитися з друзями чи колегами за допомогою іконки “Поширити чат” у правому верхньому кутку екрана.

Корисні сервіси для ШІ-аналізу PDF-файлів

Окрім вище описаного способу, PDF-файли можна аналізувати за допомогою плагінів та сайтів, що працюють на базі ChatGPT. Вони можуть значно спростити взаємодію з документами такого формату та виконати практично будь-який запит користувача. Такі інструменти мають вигляд сайтів або розширень для браузера, безплатні та прості у використанні.

AskYourPDF

Це розширення для Chrome, яке позбавить вас необхідності вчитуватися у кілометрові тексти PDF-документів, щоб знайти там потрібну інформацію. AskYourPDF зробить усе за вас. Особливо він стане в пригоді студентам і фахівцям, які регулярно працюють з великими об’ємами текстів.

Особливості розширення:

підтримує PDF-файли великого розміру;

здійснює пошук за ключовими словами;

аналізує великі обсяги інформації;

має зручний інтерфейс користувача та просту навігацію;

вміє робити переклад та короткі вижимки тексту;

не володіє українською мовою.

Як користуватися AskYourPDF

Встановіть розширення у браузері Google Chrome. Відкрийте PDF-документ за допомогою кнопки Click to upload. За кілька секунд програма проаналізує документ, надасть коротку рецензію та запропонує кілька запитань, які ви можете їй поставити. Або у текстовому полі можна сформулювати власний запит — будь-що, що стосується вмісту PDF-файлу. Наприклад «зробити коротку характеристику цього PDF розміром 200 слів, виокремити 5 пунктів». Також програма дозволяє виділити певну область документа і попросити пояснити значення вмісту.

У вказаному розширенні можна виокремити кілька недоліків, зокрема, залежність від інтернету та неідеальний переклад.

Тарифні плани:

безплатний з обмеженням 100 сторінок документа розміром до 15 МВ та 50 запитань щодня.

Premium — $14,99 на місяць. Дозволяє обробити 50 документів з 2500 сторінок, розміром до 30MB та поставити до 1200 запитань.

Pro — $19,99 на місяць. Дає можливість обробити 150 документів на день місткістю 6000 сторінок, максимальним розміром файлів 90 MB. Кількість запитань та розмов необмежена.

ChatWithPDF

Безплатний вебінструмент для взаємодії з PDF-документами через ChatGPT без зайвих налаштувань та завантажень. Щоб почати роботу:

Зайдіть на сайт та авторизуйтеся. Завантажте PDF-файл. За кілька секунд програма зробить аналіз тексту і надасть його у вкладці Summary. Перейшовши у вкладку Chat, ви зможете поставити будь-які запитання по змісту документа та отримати відповіді.

Серед недоліків програми можна виокремити неточності перекладу. Вагома перевага — база наукових статей — можна знайти дослідження за будь-якою темою. Наприклад, за запитом «skin» можна отримати низку наукових робіт про шкіру та коротку рецензію на них від ChatWithPDF. Така функція може бути дуже корисною для студентів, викладачів та фахівців різних сфер, що працюють з великими обсягами інформації.

Тож, як бачимо, минули часи, коли для здобуття потрібної інформації треба було перелопатити гори та гігабайти тексту. Сучасні програми на основі ШІ спрощують будь-які технічні завдання, залишаючи більше простору для творчості та заощаджуючи найцінніший ресурс — час.