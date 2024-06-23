Клас компактних кросоверів надзвичайно популярний як у світі, так і в Україні – зручні автомобілі для тісного міста, вже достатньо просторі для родини, не бояться з’їхати з рівного асфальту і рушити далі. Все це підходить для опису багатьох автомобілів, серед яких також Jeep Compass другого покоління. Про який я детально й розповім у цьому матеріалі.

Дизайн: компактний кросовер в стилі флагмана бренду

Компактні автомобілі з дизайном більших та дорожчих моделей бренду – так часто відбувається в автомобільному світі й кросовер Jeep Compass серії MP/552 виступає одним з прикладів цього. Адже він явно наслідує дизайн Jeep Grand Cherokee: майже прямокутні фари з невеличкими виступами та схожі ліхтарі, прямі лінії на дверцятах, трапецієподібні колісні арки.

Тільки все це з урахуванням суттєвого зменшення розмірів. Адже до появи Jeep Avenger, саме кросовер Jeep Compass був найменшим в актуальній модельній лінійці бренду. Причому для 4,08-метрового кросовера Jeep Avenger буде гостро поставати питання внутрішнього простору салону, а ось 4,4-метровий кросовер Jeep Compass виглядає більш універсальним варіантом: все ще компактний для міста, але вже більший та просторіший для пасажирів всередині.

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Кросовер Jeep Compass – це пізнаваний дизайн та фірмовий стиль: він нагадує “старших братів” бренду. А ще він пропонує оптимальні габарити як для сегмента компактних кросоверів: довжина – 4,4 метра; ширина – 1,87 метра; висота – 1,63 метра; колісна база – 2,64 метра. Заявлений кліренс складає майже 20 сантиметрів, але губа переднього бампера знаходиться значно нижче (близько 15 сантиметрів); дякувати, вона гнучка та легко зминається на нерівностях.

Схожість зі старшими моделями відслідковується і в салоні автомобіля. Тим більш, кросовер Jeep Compass під час оновлення 2021 року отримав майже повністю новий салон: горизонтальні лінії передньої панелі, окремо встановлений центральний дисплей, доволі велике кермо з логотипом Jeep, вузькі дефлектори вентиляції. Виглядає доволі гарно та солідно для автомобіля такого класу. Проте не без зауважень: передньому пасажиру може заважати розширення центральної консолі, що не дає змогу посунути коліно лівої ноги; а водію під час обертання керма може заважати центральний підлокітник. Причому справа навіть не у самому підлокітнику, а у чималому розмірі керма – це вимагає певного широкого положення рук, через що лікті також широко розташовані й при обертанні керма можуть інколи зачіпати підлокітник. Ось такі нюанси ергономіки Jeep Compass; але багато в чому ці зауваження-нюанси залежать від розмірів людини-водія або людини-пасажира, налаштувань сидінь та вподобань щодо посадки. Проте якщо будете розглядати Jeep Compass – зверніть на це увагу.

Інший нюанс ергономіки вже більш приємний: це “олдскульні” кнопки для керування всім-всім-всім і навіть більше! Клімат-контроль керується кнопками, аудіосистема керується поворотними шайбами (або прихованими кнопками на зворотній стороні керма), різноманітні допоміжні функції вмикаються/вимикаються також кнопками. Кросовер Jeep Compass – це справжня знахідка для тих людей, хто не любить сенсорні дисплеї! Хоча насправді центральний сенсорний дисплей гарний: чудова якість та контрастність зображення, насичені кольори, можливість створювати різні стартові сторінки та компонувати їх за власним бажанням, безліч тонких налаштувань автомобіля. А ось дисплей панелі приладів вже не такий гарний. Так, він пропонує багато варіантів відображення інформації, проте їх майже не можна налаштовувати за власним бажанням. Крім того, в більшості випадків шрифти та написи занадто дрібні: наче й екран великий, але багато пустого місця й водію доводиться приглядатись до маленьких цифр.

Позаду вже таких контрастів немає. Кросовер Jeep Compass дає саме те, чого варто очікувати від автомобіля такого формату та розміру. Задні дверцята невеличкі, але вони відкриваються майже перпендикулярно кузову та надають гарний доступ на другий ряд сидінь. Запас простору не вражає, але його цілком достатньо; в основному відчуття простору досягається завдяки доволі високій та вертикальній посадці пасажирів. Плюс зручний широкий підлокітник на оптимальній висоті, плюс дефлектори вентиляції, плюс різноманітні порти для підключення – цілком задовільний перелік для цього класу. Аналогічно, як і 424-літровий багажник: гарний доступ завдяки широкій кришці, пласка підлога та прихована ніша з запасним колесом, пара бокових кишеньок. Плюс ще кілька грайливих зображень в стилі «знайди мене».

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Як і зовнішність, салон Jeep Compass виконаний в спокійно-класичному стилі. За відчуття сучасності відповідають цифрові дисплеї, за зручність відповідають фізичні кнопки та перемикачі – загалом непогано; але ось за декор відповідає чорне глянцеве покриття, що вимагає постійного догляду та очищення – це вже дарма. Запас простору достатній як для автомобіля такого класу; аналогічно можна сказати й про багажник.

Техніка: цікавий родовід, що пояснює конструкцію

Історія появи та розвитку автомобіля Jeep Compass другого покоління дуже цікава. Адже на момент розробки цього кросовера, бренд Jeep перебував у складі концерну FCA (FIAT Chrysler Automobiles). Схоже, саме тому кросовер Jeep Compass серії MP/552 побудований на платформі Small Wide 4×4, яку ми також можемо бачити в основі Jeep Renegade або FIAT 500Х.

Особливостями цієї платформи є повністю незалежна підвіска МакФерсон для всіх коліс, передній або повний привод (реалізовано через фрикційну муфту), а також можливість встановлення різноманітних двигунів та коробок передач. Наприклад, перші версії Jeep Compass для ринку США отримали атмосферний двигун та традиційний “автомат”. Проте ринок Європи вимагав іншого – й так з’явились європейські варіанти Jeep Compass, що отримали невеличкі турбодвигуни та переважно версії з переднім приводом; повний привод пропонувався лише на PHEV-гібриді Jeep Compass 4xe. Нарешті, оновлення 2021 року принесло для Jeep Compass повністю новий салон – так з’явилась цифрова 10,25-дюймова панель приладів та великий 10,1-дюймовий центральний дисплей.

Що ми маємо зараз? В мережі офіційних українських дилерів Jeep пропонується європейська версія Jeep Compass: лише з переднім приводом, але з гібридним силовим агрегатом. Останній складається з бензинового 1,5-літрового турбодвигуна та 7-ступневої роботизованої коробки передач DCT з інтегрованим електромотором. Бензиновий двигун розвиває 130 к.с. потужності та 240 Нм крутного моменту, електромотор видає 15 кВт або 20 к.с. потужності та 55 Нм крутного моменту; проте ці показники неможна складати разом. Адже електромотор спрацьовує лише під час початку руху та перших секунд прискорень, він може підтримувати невелику швидкість руху (15-20-30 км/год) для маневрування при паркуваннях або для руху в заторах. В цей час бензиновий двигун не працює взагалі або працює ще на низьких обертах – тому він не розвиває повну потужність. Саме тому сумарна потужність не може просто бути складена як арифметична сума; але все ж електромотор допомагає під час старту і це добре відчувається.

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Ось історія-родовід кросовера Jeep Compass другого покоління: спочатку (2016 рік) взяли компактну основу, але інтегрували туди великі двигуни та повний привод; потім (2020 рік) європейський ринок запросив гібриди на основі невеликих моторів; а далі (2021 рік) треба було осучаснити модель – й так додались новітні дисплеї, де серед іншого можна відслідковувати роботу гібрида. А ось впливати на його роботу не можна: передбачена лише одна кнопка E–AUTO OFF, що вимикає електричну складову гібрида. Що маємо в підсумку? Під капотом автомобіля Jeep Compass, що пропонується в Україні через межу офіційних дилерів, встановлено виключно один силовий агрегат – гібрид 1.5L e–Hybrid, що обіцяє нам бензиновий двигун потужністю 130 к.с. (5500 об/хв) з крутним моментом 240 Нм (1500 об/хв), електромотор потужність 15 кВт або 20 к.с. з крутним моментом 55 Нм, прискорення 0-100 км/год за 10 секунд, максимальну швидкість 193 км/год, споживання палива 5,6-6 л на 100 км (в змішаному циклі). Так ось…

За кермом: купа нюансів – приємних і не дуже

Конструкція автомобіля є визначальною для його ходових якостей. Наприклад, гібридна система означає, що зазвичай початок руху часто дається саме на електромоторі й вже потім, за кілька секунд, підключається бензиновий двигун. До речі, інколи такі підключення або перемикання між двома моторами відбуваються не дуже м’яко й помітні паузи або невеличкі поштовхи. Проте якщо ви будете сильно натискати педаль акселератора, то бензиновий двигун запуститься одразу й вже зі старту прискорення буде відбуватись на обох двигунах. Причому в такому випадку прискорення виходить доволі жвавим: кросовер Jeep Compass перекриває обіцяний час набору швидкості 0-100 км/год!

Але зауважте, що при динамічному стилі руху інколи запізнюється роботизована “коробка-автомат” DCT: ось вже хочеться перемикання на передачу вище, ось вже про це просто волає бензиновий двигун на обертах 4-5 тисяч – а коробка ще тягне й тягне з перемикання на передачу вище. Хоча при плавному стилі рухи, при звичайних поїздках такого ефекту немає. Перемикання передач відбуваються вчасно, швидко, непомітно.

Ось що точно можна помітити, причому при будь-якому стилі руху, то це крени кузова в поворотах. Причому через доволі високий кузов та вертикальну посадку, крени дуже відчуваються для водія та пасажирів, особливо задніх – їм треба триматись за ручки, впирати тілом в підлокітник. Ну, або водію не треба так активно закладати повороти. Адже особливо задоволення від цього немає: кермо робить доволі посередні 2,5 оберти від упору до упору, дуже легке й маже позбавлене зворотного зв’язку. Та й загалом кросовер Jeep Compass точно не взірець ідеального налаштування шасі. Наприклад, підвіска окрім кренів також інколи допускає помітні поштовхи або розгойдування при проїзді нерівностей. Але ж і дозволяє вона чимало – енергоємності вистачає, щоб мчати по чималих ямах без жорстких пробоїв на кузов; тільки варто сильно триматись водію та пасажирам в салоні. Отже, в підсумку: підвіска Jeep Compass готова до поганих доріг, але при цьому не обіцяє максимального комфорту та м’якості.

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Головний позитив: гібрид працює! Наприклад, прискорення 0-100 км/год займає менш як 10 секунд, а споживання палива по місту стабільно тримається на рівні 7-7,5 літрів (плюс-мінус 0,5-1 літр на умови руху та стиль керування); на трасі під час руху зі швидкістю 100 км/год автомобіль споживає близько 5,5 літрів пального. Звісно, складніші та технічно-просунуті (але й дорожчі) гібриди-конкуренти показують кращі результати, однак Jeep Compass 1.5L e–Hybrid виграє 15-20% економічності, ніж можна було б очікувати від умовного Jeep Compass 1.5L з турбодвигуном, але без гібридної системи. Тепер про негатив: зауваження до роботи гібрида/коробки та плавності роботи підвіски. Схоже, що цей автомобіль треба купувати не за враження від тест-драйву, а за враження від дизайну та салону, за гібридну техніку загалом; або – за співвідношення комплектації та ціни…

Вартість: скільки коштує Jeep Compass та хто суперник

Наразі в Україні автомобілі Jeep Compass пропонується лише з вищезгаданим гібридом, лише з переднім приводом та роботом-автоматом; фактично покупець може обрати тільки комплектацію – Altitude або Summit – та додати кілька пакетів опцій.

Лінійку моделі відкриває Jeep Compass Altitude, що вже пропонує гарну комплектацію: електронна система курсової стійкості, розпізнавання дорожніх знаків, система попередження про небезпеку фронтального зіткнення, функція екстреного гальмування, активна система підтримання смуги руху, адаптивний круїз-контроль, фронтальні та бокові подушки безпеки, бокові надувні шторки безпеки, сигналізатор втоми водія, двозонний клімат-контроль, безключовий доступ та запуск двигуна, підігрів керма та передніх сидінь, камера заднього огляду, багатофункціональний 10,25-дюймовий дисплей панелі приладів, мультимедійна система з сенсорним 10,1-дюймовим дисплеєм, підтримка Android Auto та Apple CarPlay, комбіноване оздоблення сидінь (тканина та синтетична шкіра), фари Eco LED та функція перемикання світла Smart Beam, легкосплавні 18-дюймові колісні диски тощо. Вартість Jeep Compass 1.5L e–Hybrid 130 DCT-7 Altitude – від 1,36 млн грн або $33,5 тис.

На крок вище розташовано Jeep Compass Summit, що додає наступне: датчики паркування попереду та позаду, систему допомоги при паралельному та перпендикулярному паркуванні, сигналізацію, повністю шкіряне оздоблення сидінь, вентиляцію передніх сидінь, електричні регулювання положення передніх сидінь, пам’ять регулювань для сидіння водія, прожекторні LED-фари, легкосплавні 19-дюймові колісні диски тощо. Вартість Jeep Compass 1.5L e–Hybrid 130 DCT-7 Summit – від 1,48 млн грн або $36,5 тис.

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Додатковий приклад – автомобіль Jeep Compass в комплектації Summit. Ззовні він вирізняється чорним глянцем по периметру кузова, сірими вставками-окантовками решітки радіатора, ажурними колісними дисками. В салоні автомобіль пропонує сидіння зі шкіряним оздобленням та електропривод налаштувань. А що пропонують конкуренти?

Відштовхуємось від позиціювання Jeep Compass: потрібен компактний кросовер за $34-37 тис., можна з переднім приводом, але бажано з гібридом або іншим варіантом економного двигуна. Так, одразу згадується Nissan Qashqai e-Power: більш потужний та дуже економний, гарний комфорт руху, продуманий та зручний салон – але дорожче. Схожий опис підходить і для автомобіля Honda ZR-V: нехай не вражає дизайном, але приємно вражає ходовими якостями. А ще згадаю Hyundai Kona Hybrid (згодом розповім) та окремо відзначу Toyota C-HR: цей кросовер навіть вміє поєднувати гібрид та повний привод! Але ж знову чимала ціна…

Якщо вам не обов’язкового потрібен гібрид, але обов’язково потрібен економний двигун, тоді цікавими варіантами можуть виявитись Peugeot 2008 та Opel Grandland: турбодизель та класичний “автомат”, широкий вибір комплектацій, нижчі ціни, широка мережа дилерів. Крім того, шанувальники німецьких брендів як альтернативу можуть розглянути оновлений кросовер Volkswagen T-Roc: звичайний бензиновий двигун (але доволі економний), гарний їздовий характер, нижчий стартовий цінник.

Інший варіант: якщо вам обов’язкового потрібен повний привод, але вже не вимагаємо гібридний/дизельний економний двигун, тоді альтернативами можуть бути Suzuki S-Cross, Mazda CX-30, Nissan Qashqai. Як бачите, популярність класу важлива не лише для Jeep Compass, але й для конкурентів – їх назбиралось чимало й потенційному покупцю точно буде з чого вибрати за вищезгадані гроші. Отже…