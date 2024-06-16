Тест-драйв Hyundai Santa Fe: брутальний ззовні, добрий всередині

Отже, кросовер Hyundai Santa Fe не просто анонсований, але вже й приїхав до України! Зі своїм брутальним дизайном, дуже просторим та цікавим салоном, потужним турбодвигуном… Стоп, не буду розкривати всі особливості нового автомобіля. Адже для їх детального опису та власних вражень від тест-драйву знадобиться чималий матеріал. Саме такий і наведено нижче.

Дизайн: на кого схожий цей велетень?…

Шановні читачі, я дуже уважно читаю ваші коментарі під власними матеріалами. І помітив кілька згадок-порівнянь нового Hyundai Santa Fe з автомобілем Ford Flex. Чув думку, що прямолінійні форми Hyundai Santa Fe та колісні арки-трапеції нагадують Mercedes G-класу. Погоджують з цими думками та навіть додам особисті – мені кросовер Hyundai Santa Fe схожий на автомобілі Land Rover: чи то актуальний Defender, чи то минулий Discovery…

Можна довго сперечатись про схожість різних моделей, проте ось в чому є однозначне та безапеляційне твердження, то це у відчутті чималих розмірів автомобіля: довжина перевершила 4,8 метра, ширина сягнула 1,9 метра – причому всі ці розміри особливо відчуваються через ось такий дизайн з майже прямими лініями. Наприклад, пласкі бокові поверхні означають, що ця майже 2-метрова ширина існує не лише на межі опуклих колісних арок, але й підіймається вгору аж до самого даху автомобіля.

А ще відзначу, що цей дизайн функціональний. Ось на задній стійці даху є невелика ніша з кришкою – насправді це ручка, яка допомагає людині триматись при підйомі: наприклад, коли треба встановити на дах багажний бокс, щось покласти або забрати з нього тощо. Або зверніть увагу на передню частину кузова: активні жалюзі решітки радіатори є одним зі складних елементів ретельно-опрацьованої аеродинаміки, яка дозволила досягнути показника Cd=0.294 навіть попри ось такі прямолінійні форми. Або ось ще приклад: двосекційні LED-фари малюють фірмову літеру Н, що нагадує логотип компанії. Схожий малюнок проступає й на ліхтарях, що встановлені на кришці багажника. Проте ось тут вже потрібно проговорити кілька зауважень. Наприклад, фари виглядають дуже сучасно, але вони не матричні – тобто, вони не керують променем світла та не «вирізають» інші автомобілі. Або ось ще: низькорозташовані Н-ліхтарі можна було пояснити бажанням максимально занизити рівень кришки багажника для спрощення завантаження; але коли відкриваєш кришку – то бачиш доволі високий поріг.

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Цікава історія: новий кросовер Hyundai Santa Fe п’ятого покоління (код MX5) має чимало натяків на різноманітні моделі, проте загалом вийшов оригінальний образ – його точно не сплутати з іншими автомобілями! Включно, з попередниками: всі вони помітно змінювали дизайн з кожним новим поколінням, а також постійно додавали в розмірах. Аналогічно зробив й новий Hyundai Santa Fe MX5, сягнувши нових власних рекордів: довжина – 4,83 метра; ширина – 1,9 метра; висота – 1,77 метра; колісна база – 2,815 метра. Офіційних даних щодо кліренсу немає у версіях для України немає, проте з власно-знайденої інформації можна розраховувати на 17 сантиметрів. Дизайн не лише оригінальний, але й функціональний: задня стійка даху приховує ручку, активні жалюзі (треба сітка!) покращують охолодження та аеродинаміку, а в спойлері кришки багажника вмонтована камера для цифрового салонного дзеркала. Решітка радіатора з оздобленням «темний хром», чорні 21-дюймові колісні диски та чорно-глянцеві накладки по кузову – це особливості пакета Calligraphy.

Цей пакет багато в чому є визначальним й для сприйняття салону, адже саме Calligraphy визначає наявність в салоні шкіри NAPPA з фірмовою вишивкою Н-лого як у фарах, розкладних передніх сидінь, навіть ультрафіолетового стерилізатора! Перші два пункти вже зустрічались на інших автомобілях Hyundai, хоча від того не стали менш привабливими. Але ось відсік-стерилізатор може стати ще +1 пунктом, який схиляє шальки терезів на користь Hyundai Santa Fe для тих людей, хто піклується про максимальну стерильність власних особистих речей.

Проте якщо все це прибрати з салону Hyundai Santa Fe – то що залишиться? Загалом теж немало. Архітектура передньої панелі побудована навколо двох поєднаних 12,3-дюймових горизонтальних дисплеїв, декоративні лінії-смужки знову утворюють Н-подібний елемент, джойстик керування АКПП розміщено під кермом, а широка центральна консоль передбачає окремий блок клімат-контролю та переходить в нішу під два телефони – логічно, ще й з парою бездротових зарядок. Крім того, в салоні Hyundai Santa Fe запам’ятовується кермо з масивною центральною частиною й широкими спицями та пласке підвіконня передніх дверцят: хоч встановлюй туди кнопки склопідіймачів! Натяк зрозумілий?

Нарешті, в салоні Hyundai Santa Fe запам’ятовується його простір. Причому в передній частині це ще не так помітно – там роздивляєшся панель, перемикаєш клімат-контроль, кладеш телефон на зарядку тощо – проте ось в задній частині є неймовірне відчуття простору, ніби в великому залі з високими стелями. Все завдяки тим самим вищезгаданим пласким боковим поверхням кузова: це працює не лише ззовні, але й всередині. Плюс дуже багато місця для ніг й величезний запас по ширині, задній диван зсувається вперед/назад та дозволяє обрати кут нахилу спинки, присутні шторки на вікнах і дефлектори вентиляції, а ще для задніх пасажирів передбачений власний панорамний скляний дах. Щоправда, керування шторкою цього даху можливе лише з передніх сидінь – чомусь пошкодували додаткову кнопку позаду. А ще пошкодували окремий клімат-контроль для другого ряду, який вже зустрічається в цьому класі.

Давайте будемо вважати компенсацією додаткові ніші, що розмістились на торці центральної консолі – як раз замість блоку керування клімат-контролем. По-перше, передбачена окрема висувна ніша для задніх пасажирів; по-друге, передбачено двостороннє відкривання підлокітника, що дає зручний доступ до його вмісту як спереду. А ще компенсацією можна назвати наявність 3-ступеневого підігріву задніх сидінь та зручний доступ назад: нехай кут відкривання дверцят не рекордний, але величезний розмір цих самих дверцят розвʼязує питання.

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Салон Hyundai Santa Fe п’ятого покоління – це вже пізнаваний Hyundai-дизайн з горизонталлю поєднаних дисплеїв, широка центральна консоль, розкладні сидіння та преміальна шкіра, а також кілька неочікуваних «приємних дрібниць» на кшталт стерилізатора або сенсора відбитка пальців для автоматичного визначення профілю водія. Позаду запам’ятовується зручність посадки та відчуття неймовірного простору, особливо над головою. До речі: потенційно новий Hyundai Santa Fe може бути не лише 5-місним, але й 7-місним, на що натякає чимала потрійна ніша (саме її місце повинні займати додаткові сидіння). Але поки ми маємо справу з 5-місною версією – відповідно, ми маємо справу з добре впорядкованим та дуже великим 725-літровим багажником.

Техніка: потужний «турбо» та «автомат-робот»

Новий кросовер Hyundai Santa Fe MX5 побудований на основі несучого кузова, має повністю незалежні підвіски коліс, пропонується з поперечно-встановленими 4-циліндровими двигунами, а також з переднім або повним приводом. Загалом конструкція стандартна для автомобілів такого класу. Але, як це часто буває при зміні, поколінь: тут покращили, там доопрацювали. Наприклад, новий Hyundai Santa Fe отримав частотно-адаптивні амортизатори SDC3 (Selective Dumping Control), гідравлічні опори-втулки кріплення підрамників, навіть використано збільшений глушник (тепер 22 літри проти 20 літрів раніше) та більше звукоізоляційних матеріалів – все для досягнення кращого комфорту під час руху. Новий кросовер вирізняється кузовом зі збільшеною частиною надміцних сталей та алюмінієвою балкою попереду – це вже для кращої безпеки та керованості, а також полегшення автомобіля. Нарешті, новий Hyundai Santa Fe отримав розширені системи безпеки Hyundai SmartSense: контроль рядності та центрування в межах смуги, екстрене гальмування при можливості фронтального зіткнення або при виконанні повороту наліво, моніторинг перехресного руху автомобілів тощо.

Плюс нова система ccNC що містить пару 12,3-дюймових поєднаних дисплеїв – один з них використовується як панель приладів, інший дозволяє керувати всіма додатковими функціями автомобіля. Й ось тут варто згадати нещодавні огляд Hyundai Sonata, де була використана аналогічна концепція; причому схожість додатково підкреслена ідентичним блоком керування клімат-контролем: кільця-шайби для вибору температури та сенсорні кнопки-перемикачі для всього іншого. Лише з тією різницею, що в седані на ці дисплеї дивишся майже горизонтально, а ось кросовер пропонує погляд під більшим кутом – відчутно «згори-вниз».

А ще можна згадати бензиновий 194-сильний атмосферний двигун 2.5 GDI у парі з класичним 8-ступеневим «автоматом»: така комбінація присутня й для кросовера Hyundai Santa Fe, лише з поправкою на можливість вибору типу приводу – передній або повний. Проте ось що робить новий Hyundai Santa Fe особливим, то це потужний 281-сильний бензиновий турбомотор 2.5 T-GDI (код G4K III) у парі з роботизованою 8-ступеневою трансмісією DCT (код D8LF1), що має подвійне зчеплення. Такий варіант Hyundai Santa Fe пропонується лише з повним приводом.

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Тестовий автомобіль Hyundai Santa Fe було представлено у найбільш потужній версії – бензиновий 4-циліндровий турбодвигун SmartstreamG 2.5 T–GDI видає 281 к.с. (5800 об/хв) потужності та 422 Нм (1700-4000 об/хв) крутного моменту: чимало! Але ж й сам автомобіль нелегкий – разом з обов’язковим 8-ступеневим «роботом-автоматом» та повним приводом, такий варіант Hyundai Santa Fe заважує на 2 155 кг. Прискорення 0-100 км/год обіцяне за 7,8 секунди, а максимальна швидкість заявлена на рівні 210 км/год; точних офіційних даних про споживання пального у версіях для України наразі ще не представлено. Інший варіант силового агрегату для Hyundai Santa Fe – це атмосферний бензиновий 2,5-літровий мотор у парі з класичним «автоматом», що нагадує нам про седан Hyundai Sonata; аналогічно, як і концепція двох поєднаних дисплеїв та сенсорного блоку клімат-контролю.

За кермом: гарна динаміка та гарний комфорт

Новітній турбодвигун себе виправдовує й відпрацьовує всі обіцянки! Вже з 1,5-2 тисяч обертів, він плавно видає цілком достатній крутний момент, що перетворюється на гарне прискорення. Жодних піків та ривків, жодної необхідності високих обертів: крутний момент, потужність, гарна тяга присутні в дуже широкому діапазоні. При цьому «робот-автомат» максимально швидко та непомітно змінює передачі. Не виключаю, що відчуттю такого нерозривного потоку тяги багато в чому треба завдячувати саме DCT-коробці. Але зверніть увагу на ось такий нюанс: під час замірів максимальної динаміки найкращий результат вдалось показати при старті з однієї педалі, а не з двох (коли була помітна пауза). Схоже, трансмісія береже зчеплення на початку руху та за необхідності старту з високих обертів. Це може бути важливим не лише під час динамічних стартів, але й за умови копирсання на бездоріжжі: в піску, багні, снігу. Тому якщо вам необхідно часто долати ділянки слизького бездоріжжя – можливо, краще звернути увагу на версію з класичним «автоматом»; хоча, з іншого боку, там не буде ось цієї турботяги.

Адже з повним натисканням педалі акселератора, кросовер Hyundai Santa Fe демонструє гарну динаміку. Він наче скидає половину своєї ваги й приємно вражає прудкістю: та невже так швидко змінюються показники спідометра?! Причому лише в таких режимах прискорення двигун сягає позначки 5-6 тисяч обертів, а звук його роботи відчутно проступає в салон. До цього моменту всередині Hyundai Santa Fe панує тиша: ледь помітно звук роботи мотору, небагато аеродинамічних шумів, мінімум звуків від шин та підвіски. Остання запам’ятовується не лише тишею в роботі, але й гарним комфортом та м’якістю ходу, навіть з урахуванням 21-дюймових коліс. А ще я сказав би, що підвіска працює дуже «чисто»: після подолання серії нерівностей, далі вас не наздоганяють якісь зайві поштовхи чи вібрації. Лише крени присутні.

Здається, новий Hyundai Santa Fe пропонує багато режимів руху, які можуть змінювати його характер. Проте в спорт-режимі ці самі керни в поворотах все одно не зникають, а кермо з середньою гостротою (2,5 оберти від упору до упору) стає важчим й вже виділяється на фоні загального легкого та м’якого характеру автомобіля; а ось в ЕСО-режимі реакції двигуна та коробки стають занадто кволими. Так і виходить, що оптимальним режим руху є нормальний або власний: зі спортивно-динамічними налаштуваннями двигуна та трансмісії, але з приємно-легким кермом. Все одно на такому автомобілі, як Hyundai Santa Fe немає великого бажання їхати швидко в поворотах, а ось пару разів гарно прискоритись на прямій – це можна! Схожа історія й з режимами для бездоріжжя: в будь-якому випадку вони передбачають більш активне затискання фрикційної муфти та спрацювання повного приводу, плюс в режимі MUD додатково активується система допомоги на спуску.

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Бензиновий турбомотор залишає приємні враження від своєї потужності та можливостей тяги, а роботизована коробка залишає приємні враження від плавності та швидкості перемикань. Автомобіль пропонує багато режимів руху, проте загалом характер кросовера Hyundai Santa Fe незмінний – все про комфорт! Ну й кілька власних спостережень на фінал: прискорення 0-100 км/год вкладається у 7,7-7,8 секунди; споживання палива по місту в середньому становить 12 літрів на 100 км шляху; можливі плюс-мінус 1-1,5 літра залежно від умов руху (затори або пусті дороги) та стилю керування автомобілем; на трасі при швидкості близько 100 км/год – споживання палива становить 7-7,5 літрів на 100 км шляху. Потенційно споживання палива могли б зменшити гібридні версії Hyundai Santa Fe, але наразі вони не представлені для ринку України – питання ще розглядається. А що вже представлено в Україні? Читайте далі…

Вартість: скільки коштує Hyundai Santa Fe та хто конкуренти

Наразі автомобіль Hyundai Santa Fe MX5 для ринку України пропонується лише з бензиновими двигунами та в 5-місному виконанні – гібридних версій або та 7-місного салону в прайсі не заявлено. Проте заявлено вибір між двома моторами («атмо» 2.5 GDI 194 або «турбо» 2.5 T-GDI 281) та двома трансмісіями («автомат» 8AT або «автомат-робот» 8DCT), переднім або повним приводом, а також трьома комплектаціями. Загалом маємо п’ять варіантів автомобіля.

Лінійку відкриває кросовер Hyundai Santa Fe у комплектації Dynamic, що пропонує наступне: фронтальні та бокові подушки безпеки, надувні шторки-подушки безпеки, центральна подушка безпеки та подушка для колін водія, система стабілізації, асистенти попередження виїзду зі смуги руху та утримання у смузі руху, автоматичне перемикання дальнього світла, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камера заднього огляду, електропривод кришки багажника, підігрів передніх сидінь та керма, мультимедійна система з 12,3-дюймовим дисплеєм, підтримка Android Auto та Apple CarPlay, панель приладів з 4,2-дюймовим дисплеєм, LED-фари, текстильне оздоблення салону, легкосплавні 18-дюймові колісні диски тощо. Вартість Hyundai Santa Fe Dynamic 2.5 GDI 194 8AT 2WD – від 1,76 млн грн або $43 тис.; вартість Hyundai Santa Fe Dynamic 2.5 GDI 194 8AT 4WD – від 1,83 млн грн або $44,5 тис.; вартість Hyundai Santa Fe Dynamic 2.5 T–GDI 281 8DCT 4WD – від 1,96 млн грн або $48 тис.

Наступним кроком виступає автомобіль Hyundai Santa Fe у комплектації Elegance, що додатково пропонує: електропривод регулювань положення сидіння водія, один бездротовий зарядний пристрій, багатоколірне фонове підсвічування салону, повноформатна цифрова 12,3-дюймова панель приладів, оздоблення сидінь екошкірою, оздоблення стелі штучною замшею, сонцезахисні шторки на задніх вікнах, легкосплавні 20-дюймові колісні диски тощо. Вартість Hyundai Santa Fe Elegance 2.5 T–GDI 281 8DCT 4WD – від 2,1 млн грн або $51 тис.

Вершиною модельного ряду є автомобіль Hyundai Santa Fe у комплектації Top, що вирізняється наступним: асистент запобігання зіткненню при русі заднім ходом, система відео моніторингу «сліпих зон» дзеркал, функція розпізнавання відбитка пальця та визначення профілю водія, проєкція інформації на лобовому склі, система кругового огляду, асистент дистанційного паркування, електропривод регулювань положення керма та положення пасажирського сидіння, пам’ять регулювань двох положень сидіння та дзеркал, вентиляція передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, аудіо BOSE на 10 динаміків, подвійний бездротовий зарядний пристрій, проєкційні LED-фари, тоноване скло позаду, ламіноване скло передніх вікон тощо. Вартість Hyundai Santa Fe Top 2.5 T–GDI 281 8DCT 4WD – від 2,32 млн грн або $56,5 тис.

Крім того, для максимальної версії автомобіля доступно два пакети опцій. Так, пакет Calligraphy (239 тис. грн) містить асистент запобігання зіткненню з автомобілем в «сліпих зонах» дзеркал, ультрафіолетовий стерилізатор, оздоблення сидінь та керма натуральною шкірою NAPPA, розкладні передні сидіння Relaxation Seat, чорні ексклюзивні 21-дюймові колісні диски, зовнішній декор BLACK HIGH GLOSSY, допоміжну приховану ручку для полегшення доступу до багажного боксу на даху та інше. А пакет Panorama (близько 49 тис. грн) означає додавання люка з електроприводом над передніми сидіннями та окремого скляного даху над задніми сидіннями, плюс шторка від сонця з електроприводом. Таким чином, максимальний автомобіль Hyundai Santa Fe Top 2.5 T-GDI 281 8DCT 4WD з пакетами Calligraphy Panorama (як тестовий) може сягати ціни близько 2,6 млн грн або $63 тис.

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Представлений автомобіль – це Hyundai Santa Fe у стартовій комплектації Dynamic: виглядає вже дуже непогано, присутні недешеві колісні диски та контрастне двоколірне виконання бамперів. В салоні зустрічає передня панель з цифровими дисплеями та сріблястий декор. Сидіння оздоблені тканиною й мають механічні елементи налаштування, але задній ряд все також пропонує можливість регулювання. Під капотом встановлено 2,5-літровий 194-сильний атмосферний двигун – гадаю, що його може бути замало для великого та доволі важкого кросовера. Проте неквапливим «фанатам класики» обов’язково сподобається, що цей двигун йде у парі з традиційною гідромеханічною 8-ступеневою автоматичною коробкою перемикання передач. Отже: навіть базовий автомобіль виглядає та сприймається доволі гарно. Але й коштує чимало – близько $43-45 тис. залежно від типу приводу; а максимальна версія Hyundai Santa Fe з пакетами Calligraphy та Panorama й взагалі перевершує відмітку $63 тис.

Тепер розбираємо конкурентів, яких насправді чимало. Адже кросовер Hyundai Santa Fe займає проміжне положення між класами, а тому – за певних умов отримує суперників з різних класів.

Наприклад, якщо ми говоримо про базові версії автомобіля Hyundai Santa Fe та конкуренцію в ціновому діапазоні $40-45-50 тис., то суперниками виступають Nissan X-Trail, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander. Жоден з цих автомобілів не пропонує вишукані манери на дорозі, вони навряд можуть посперечатись з новим Hyundai Santa Fe в питаннях комфорту руху, програють за зовнішніми габаритами та внутрішнім простором салону. Проте серед них можна знайти 7-місні версії, економічні гібриди, гарне оснащення, меншу стартову ціну тощо.

Далі відзначу парочку Skoda Kodiaq та Mazda CX-60: схожі розміри, схоже міжкласове позиціювання, плюс Skoda Kodiaq також обіцяє 5- або 7-місний салон. Якщо додати до цього зазвичай комфорту підвіску Skoda та лінійку з кількох двигунів – то вийде майже точний аналог-конкурент, проте з європейським родоводом. Кросовер Mazda CX-60 за потужністю та рівнем комплектації майже ідентичний Hyundai Santa Fe, але кардинально відрізняється за характером: акцент на динамічних якостях замість комфорту підвіски, в гамі присутній 6-циліндровий двигун, проте є лише 5-місний салон.

Якщо ми говоримо саме про великі та потужні 7-місні автомобілі вартістю $60-65 тис., то конкурентами може виступати Toyota Highlander або Mazda CX-90: обидва автомобілі пропонують більші габарити, а також більш просторі й зручні салони. Плюс кросовер Toyota Highlander пропонує економічний гібрид, а модель Mazda CX-90 може похизуватись потужністю та справді вдалим динамічним характером. Тобто: за гроші Hyundai Santa Fe виходить чимало потужних конкурентів; але й сам автомобіль теж добре готовий до боротьби за покупця. Отже…