Категорія бізнес-ноутбуків доволі рідко може похизуватися чимось цікавим та сучасним. Бізнесу пріоритетніші безпека та вартість, аніж останні розробки. Й відносна простота відповідних лептопів все ж зрозуміла. Але й тут є власні винятки з правил, які все ж можуть здивувати своїми складовими та загальним досвідом роботи. Одним з прикладів є лінійка ASUS ExpertBook. Її класичний портативний флагман отримує регулярні оновлення, й сьогодні ми познайомимося з його найсвіжішою версією — ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVAR, Series 1 Intel).

Характеристики ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVAR)

Модель ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVAR, Series 1 Intel) Дисплей OLED, 14”, роздільна здатність 2880×1800 пікселів, співвідношення сторін 16:10, частота оновлення 90 Гц Процесор Intel Core 7 150U Оперативна пам’ять 32 ГБ LPDDR5X Сховище 1 ТБ M.2 2280 PCIe 4.0 Графіка Intel Graphics Порти 2x USB-C (Thunderbolt 4), 1 USB 3.2 Gen 2, 3,5 мм комбінований роз’єм, HDMI 2.1, Micro HDMI (RJ45) Бездротові модулі Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC Камера 2,1 МП Аудіо Вбудовані стереодинаміки та мікрофони Клавіатура Клавіші острівного типу з підсвічуванням Акумулятор та зарядка 63 Вт·год, блок живлення потужністю 65 Вт Розміри 311×215×15,7-16,9 мм Вага 0,99 кг

Комплектація

Класичний варіант комплектації з ноутбуками містить у собі лише блок живлення. Але чимало моделей ASUS ExpertBook все ж супроводжують деякі аксесуари. У випадку з новим ASUS ExpertBook B9 серед “бонусів” є Ethernet-адаптер, який за довгий час вже став невіддільною частиною такої моделі.

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Одна з організаційних частин коробки заразом може бути безплатною підставкою для ноутбука. Подібний елемент не вперше зустрічається не лише в ASUS. Й попри те, що я ніколи не чув, щоб хтось таким користувався, цілком можливо, що комусь це стане у пригоді.

Дизайн та зручність використання

Однією з важливих рис цієї моделі залишається її корпус. Ноутбук все ще є одним з найкомпактніших рішень в принципі, що для людей, які часто бувають у відрядженнях, дійсно є важливою характеристикою робочого інструмента. І, власне, з першого погляду зрозуміло, що оновлена модель зберігає цей критерій на належному рівні (навіть попри те, що серед ExpertBook зустрічалися легші зразки).

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Так, корпус продовжують виготовляти з магнієво-літієвого сплаву. Колір пропонується лише один — Star Black (хоча він все ще має темно-синій відтінок). Матеріал приємний на дотик та доволі міцний. При цьому його габарити становлять 311×215×15,7-16,9 мм, а вага — 990 грамів. Окрім того, що для такого лептопа легко знайдеться місце навіть у невеликому рюкзаку, у тривалих подорожах він дійсно залишить чимало місця для інших корисних речей. Так й навіть при звичайному користуванні, з ним дуже легко змінити робоче місце чи просто завалитися на дивані й, наприклад, переглянути черговий епізод серіалу.

Корпус моделі ASUS ExpertBook B9 залишається стандартним, без можливості розгорнути дисплей на 360° чи чогось подібного. Але й накопичені досвідом особливості не змінилися. Серед таких варто відзначити проходження сертифікації “витривалості” MIL-STD 810H. Також кришка дисплея у відкритому стані все ще злегка підіймає топкейс, створюючи трошки більше місця для ходу повітря. Можливо, це дрібниці, але певної естетичності та впевненості у пристрої все ж додає.

Індикатор “вільного часу” власника лептопа також залишився на корпусі. Не так давно у моделях ExpertBook з’явився невеликий діод поряд з логотипом на зовнішній стороні екранного блоку, який може сигналізувати, що власник не має вільного часу чи бере участь у нараді. Таким чином колеги можуть побачити, що зараз ненайкращий момент для перерви на каву.

Нижня кришка має чотири гумові підпори (заразом з двома на блоці екрана). Вони всі різного розміру та намагаються непогано фіксувати лептоп на робочій поверхні. Це допомагає корпусу не рухатися під час роботи. Але через малу вагу він все одно не залишиться на місці, якщо випадково зачепити, наприклад, кабель живлення. Тож зайва обережність все ж не завадить.

Однак варто відзначити, що суттєвих змін у порівнянні з попередніми моделями практично немає. Оновлений ASUS ExpertBook B9 повністю повторює зовнішність попередника. Послідовність дизайну не сподобається хіба що тим покупцям, які до цього володіли ноутбуками цієї лінійки та бажають чогось нового. Втім, є й ті, кому навпаки буде приємніше з уже добре знайомим дизайном. У будь-якому випадку, новий B9 є дуже зручним, мобільним та все ще має непоганий вигляд. Як на мене, модель напрочуд вдала.

Порти

Оскільки корпус не зазнав великих змін, порти та їх розташування також не чіпали. Тому нова модель так само запропонує Kensington Lock, HDMI 2.1, пару Thunderbolt 4, micro HDMI (для Ethernet-адаптера), та комбінований 3,5 мм Jack на лівій грані, а також USB-A 3.2 Gen 2 на правій.

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Враховуючи загальний концепт моделі, набір портів достатній. Втім, користувачам з великою кількістю зовнішніх пристроїв буде складно обійтися без додаткових хабів чи докстанцій. Але й виробника тут легко зрозуміти, адже на і без цього маленький топкейс суто фізично нікуди встановлювати щось більше.

Дисплей

Серед того, на що раніше можна було поскаржитися у лептопах бізнес-класу, були не дуже якісні екрани. Але про останні моделі такого вже не сказати. Минулого року ASUS ExpertBook B9 в принципі отримав OLED-дисплей, який наразі не оновлювали, а опції з таким сенсорним екраном не з’явилося. І так, порівняно з тим, що можна було отримати від екранів 5-річної давнини, це неймовірний стрибок уперед.

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14-дюймовий екран має роздільну здатність у 2880×1800 пікселів зі співвідношенням сторін у 16:10, а його частота оновлення становить 90 Гц. У налаштуваннях є функціональність збереження пікселів, зменшення мерехтіння підсвічування, автоматичного згортання панелі завдань тощо.

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З передачею кольорів також все чудово. Виробник наголошує на 100% охоплення колірного простору sRGB та рівні яскравості до 400 кд/м² (ще й з опцією автоматичного регулювання). Користувач може обрати стандартне чи насиченіше зображення, або ж власноруч встановити комфортний рівень колірної температури. Але головне, що й без цього зображення одразу дуже хороше, й немає проблем з кутами огляду. Для лептопів з таким призначенням подібний дисплей — виняток з правил.

Що все ж хотілося б трохи поліпшити, це захисне покриття. Воно глянцеве й певні відблиски бувають помітними. Додатковий антибліковий шар не завадив би. Не те щоб це створювало багато дискомфорту, але у певних ситуаціях було б приємніше такий мати. Проте навряд це стане проблемою для тих користувачів, які переважно працюють у приміщенні.

Безпека

Приємно, що ASUS ExpertBook B9 пропонує чимало способів аутентифікації. Для початку, вебкамера та ІЧ-датчики можуть сканувати обличчя власника. Працює функція швидко та точно за будь-яких умов освітлення.

Додаткові сенсори також можуть блокувати лептоп, коли користувача певний час немає поряд, й автоматично розблокувати систему, коли він повернеться. Це доволі зручно, якщо в офісі є правило блокування системи, коли ноутбук залишається “на самоті”.

Клавіша увімкнення має вбудований сканер відбитків пальців. Він потребує зайвого руху, але так само швидко спрацьовує та надає доступ до системи. Треба лише трошки пристосуватися до його розташування, адже збоку якого взагалі не видно. Але це питання пари днів на адаптацію.

А якщо й цього буде замало, то у трекпаді є вбудований NFC-датчик. З відповідною картою лептоп можна розблокувати легким доторком до центру сенсорної поверхні. Це, звісно, найменш зручна опція, однак все ж швидша за введення паролів.

Керування та мультимедіа

І маніпулятори також лишилися відносно старими. Новий ASUS ExpertBook B9 має вже знайому повнорозмірну клавіатуру острівного типу. Підсвічування клавіш не дуже яскраве, але це, певно, єдиний недолік (якщо взагалі такий). З розташуванням клавіш та механізмами повний порядок: “сліпий” друк вдається, хід клавіш достатньо відчутний, звук приємний (хоча й не найтихіший).

Заразом виробник залишив чотири додаткові функціональні клавіші. Так, комбінація Fn+1 керує згаданим вище індикатором, Fn+2 вмикає/вимикає Wi-Fi, Fn+3 відповідає за Motion Tracking (функція вебкамери на кшталт Center Stage від Apple), а Fn+4 — перемикає режими роботи. Також їх функціональність можна кастомізувати.

Не поменшав і трекпад, розміри якого становлять 130×82 мм. Сенсор чудово дозволяє керувати курсором та не гірше реагує на жести. Ним зручно замінити мишу для звичайної роботи. А додатково він також містить розмітку NUB-блока, якщо користувачу сильно не вистачатиме такого для роботи. Чесно кажучи, складно сказати, наскільки це зручно, адже мені не часто доводиться звертатися до цієї частини клавіатури, але з урахуванням того, що ASUS все ще пропонує таку функціональність в трекпаді, попит на неї все ж є.

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Звук забезпечують два динаміки, які традиційно розташовані у нижній частині топкейса. І для такої категорії лептопів вони дуже непогані. Звісно, басів їм не вистачає, але загальна якість все ж значно краща, ніж можна було б подумати. Ще і є декілька різних профілів звучання. Їх точно вистачає для супроводу серіалів чи різних відео на YouTube, годі й казати про простіші сценарії онлайн-зв’язку чи сповіщень. Для музики все ж хотілося б більшого, але для бізнес-ноутбука це точно не першочергова вимога.

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З 2-мегапіксельною AiSense вебкамерою теж все цілком добре. Окрім пристойної якості зображення, вона також запропонує додаткові функції, як трекінг за користувачем з автоматичним наближенням, корекцію освітлення, шкіри тощо. Звісно, камера бере участь у розблокуванні, а поряд із нею є додаткові датчики для корекції підсвічування дисплея та відстеження руху (ноутбук автоматично заблокується, якщо користувача не буде поряд певний час, і розблокується, коли власник повернеться). А якщо користувач піклується про приватність, камеру можна фізично закрити.

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Вбудовані мікрофони також користуються штучним інтелектом для поліпшення розмов. Й це працює дуже добре. Голос власника легко захоплюється та передається у розмову без зайвих звуків чи викривлень. Подібні можливості точно кращі за більшість мікрофонів, наприклад, TWS-навушників. Тож при спілкуванні з близькими та участі у робочих дзвінках можна покласти й на ці мікрофони.

Продуктивність та ПЗ

Новий ASUS ExpertBook B9 пропонується з декількома опціями процесорів, але наразі невідомо, які саме будуть доступні українському покупцю. Наш текстовий екземпляр має 10-ядерний Intel Core 7 150U (2 потужних ядра з частотою до 5,4 ГГц, 8 енергоощадних — до 4 ГГц, 12 потоків, 12 МБ кеш) та виключно інтегровану графіку Intel Graphics. В інших регіонах також пропонуються процесори з платформою Intel vPro, але, знову ж, невідомо, чи потраплять такі в Україну.

Доповнюється це все 32 або 64 ГБ LPDDR5X, які одразу розпаяні на материнській платі. NVMe-накопичувач стандарту PCIe 4.0 може мати об’єм в один чи два терабайти. Вільний слот для постійної пам’яті, на щастя, передбачено.

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Для зв’язку лептоп використовує приймач Wi-Fi 6E, а для бездротових аксесуарів також є Bluetooth 5.3. Деякі моделі ExpertBook також мають LTE-модеми, але B9 такого не отримав.

Продуктивність чипів Intel Series 1, ще й у такому тоненькому корпусі, звісно, нічого видатного не передбачає. Такий лептоп не стане ультимативною машиною для роботи та розваг, тож на ігри розраховувати не доведеться. Проте з повсякденною роботою, браузингом, поштою, дзвінками та іншими простими завданнями якихось проблем у тестового ноутбука не було. Тобто, як і передбачається в такому ноутбуку, він дійсно буде корисним в офісі та легко розважить фільмом вдома.

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ASUS ExpertBook B9 також має три варіанти режимів роботи: Performance, Standard та Whisper. Порівнюючи варіант максимальної продуктивності з під’єднаним живленням, та роботою від батареї в режимі максимальної економії заряду, можна побачити суттєву втрату. Однак по факту, базоване офісне навантаження лептоп витримує без проблем, тому попрацювати у дорозі можна з доволі непоганим рівнем комфорту.

Мережа Батарея 3DMark (Steel Nomad Light) 1 162 878 3DMark (CPU Profile, max threads) 3 419 2 186 CineBench R24 (single/multi core) 103 / 441 54 / 267 PCMark 10 5 095 3 086

Якщо ж лептоп навантажити, одного кулера йому трошки не вистачить. Як продемонстрував стрес-тест, невеличка втрата продуктивності буде постійною, а середня температура сягатиме майже 97°C. І так, нагрів корпусу буде відчутним. Хоча шум системи охолодження, порівняно з більшими лептопами, можна назвати помірним. Проте це все одно виняток з правил, адже при звичайній роботі охолодження майже не чутно, а топкейс залишається ледь теплим.

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А для керування системою передбачено лише добре знайомий застосунок MyASUS. Тут залишилася основна інформація про пристрій, зібрані усі налаштування зображення, звуку, режимів роботи системи та батареї, діагностичні функції, фірмові оновлення та інше. Цікавою для моделей з OLED-екранами є функція Target Mode, яка підсвічує лише активне вікно, затемнюючи все на фоні. З додаткового також є ASUS ExpertWidget, за допомогою якого можна налаштувати функціональні клавіші.

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Автономність

Невеличкому корпусу та не найвибагливішому процесору дісталася батарея ємністю 63 Вт•год. Додатково тримаємо у голові, що OLED-дисплей має економніше ставитися до витрати енергії. І в результаті офісний тест PCMark 10 тривав понад 8 годин, що є доволі добрим, хоч і не рекордним показником. При цьому в реальному використанні, для прикладу, двогодинний фільм з комфортними налаштуваннями яскравості дисплея та гучності відняв менше чверті заряду.

Невеличкий блок живлення потужністю 65 Вт важить лише 340 грамів. Йому так само не потрібно багато місця, а додаткова вага у наплічнику практично не відчувається. З вимкненими опціями збереження батареї на повне заряджання знадобиться майже дві з половиною години. Але приємна новина полягає у тому, що лептоп заряджається через USB-C, тож сторонній блок його також влаштує.