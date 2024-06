Грати у щось разом з друзями майже в усіх випадках цікавіше, ніж грати самому. Розробники відеоігор давно засвоїли цей факт, тому регулярно випускають кооперативні та багатокористувацькі ігри на будь-який смак. Однак сумісна гра здатна зробити навіть з посередніх проєктів щось цілком пристойне та навіть веселе. Тому до вибору кооперативних забавок треба теж ставитися відповідально.

Щоб допомогти у цьому питанні, ми склали цей список. Тут ви знайдете кращі ігри на двох, а часом навіть більше гравців. Всі вони здатні захопити кооперативним ігровим процесом, проте в багато з них приємно грати навіть самому. А це вже говорить про не аби яку якість проєктів.

Ігри відсортовані за алфавітом.

Платформи Windows, macOS, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Nintendo Switch

Жанр рольова гра

Рік 2023

Baldur’s Gate 3 (нагадаємо про наш великий огляд гри) стала головною грою 2023 року, продемонструвавши світові, що ігрова спільнота готова активно вивчати та обговорювати рольові ігри “старої школи”. Larian Studios подарувала насичену подіями та цікавими механіками пригоду, в якій можна загубитися на сотні годин, а майже кожне ваше рішення має прямий вплив на історію. Тобто розробники максимально правдиво відтворили досвід настільних рольових ігор в інтерактивно форматі.

Як в будь-якій настільній рольовій грі, ви можете пройти Baldur’s Gate 3 разом з друзями. До вашої пригоди здатні доєднатися ще троє друзів, щоб ви учотирьох змогли вивчати світи Забутих Королівств. Це значно простіше з геймплейного погляду, адже керувати в такому разі потрібно лише одним персонажем, а не цілою партією.

Проте враховуйте, що кооперативний режим у Baldur’s Gate 3 прив’язаний до файлів збереження. Тобто інші гравці не зможуть під’єднуватися до вас у будь-який момент проходження. Вам необхідно буде постійно завантажувати окреме кооперативне збереження. А ще ви не зможете почати романтичні стосунки з персонажами, якими керують люди.

Платформи Windows, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Жанр шутер, платформер

Рік 2017

Cuphead ще під час анонсу вирізнялася візуальним стилем, який нагадував “золоту епоху” американської анімації. Але на релізі додатково виявилося, що це ще й неймовірна важка гра, на одному босі якої можна провести декілька годин, заразом втративши багато нервових клітин. Studio MDHR ідеально відтворила формулу класичних Run and gun ігор рівня Contra та Metal Slug, тому навіть з усіма складнощами грати в Cuphead не набридає.

До того ж завжди можна покликати друга для проходження гри у кооперативному режимі. Він відчутно спрощує майже всі рівні, адже вдвох вбивати босів вдається швидше, а додатково напарник може оживити вас. Окремі приємні відчуття виникають завдяки елементу ностальгії, якщо ви у дитинстві проходили подібні ігри разом з друзями.

Однак враховуйте, що в Cuphead існує лише локальний кооператив. В Steam ситуацію рятує функція Remote Play, але на консолях вам доведеться грати виключно за одним екраном і фізично поряд з товаришем.

Платформи Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S

Жанр шутер

Рік 2020

У Deep Rock Galactic ви граєте за дворфів-шахтарів, яки мають добувати корисні копалини з печер, паралельно відстрілюючи різноманітних монстрів. Звучить наче просто, але не дарма гра студії Ghost Ship Games стала маленькою сенсацією та об’єднала навколо себе міцну спільноту. Бо стріляти та копати тут справді весело.

А ще веселіше робити це у команді з чотирьох дворфів. Кожен може обрати свій клас – інженер, кулеметник, бурильник, розвідник, – щоб урізноманітнити ігровий процес та бути більш корисним. В кульмінаційні моменти місій гра не перестає викликати адреналінові відчуття. А місій тут вистачає.

Окремий приємний бонус – це офіційна українська локалізація гри.

Платформи Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Жанр action/RPG

Рік 2022

Перша частина Dying Light стала свого часу проривом для польської студії Techland (це не зовсім так, до Dying Light вже були Chrome (2003), Call of Juarez (2006) та Dead Island (2011) і купа інших ігор – прим. ред.). Поєднання паркуру, відкритого світу та сетингу зомбі-апокаліпсиса настільки сподобалося гравцям, що гра зуміла приманити до себе більше ніж 20 мільйонів гравців. Звісно ж, такий хіт зобов’язаний був отримати сиквел.

Dying Light 2 вийшла не без проблем, а ще вона суттєво відрізняється від того, що нам обіцяли у трейлерах, але розробники активно підтримують та покращують проєкт. Та й грати у нього все одно весело.

У грі є зручний кооперативний режим на чотирьох гравців, завдяки якому до вас у будь-який час можуть доєднатися друзі. Разом вбивати зомбі та шукати нову зброю стає значно веселіше. При цьому кооператив тут зовсім невибагливий, жорстких обмежень прогресу в ньому немає.

Платформи Windows, PlayStation 5

Жанр action, шутер

Рік 2024

Перша частина Helldivers була просто невеличкою, але цікавою кооперативною грою у жанрі top-down shooter. Для другої частини розробники зі студії Arrowhead вирішили змінити перспективу та перемістили камеру за спину гравцям. Здавалося б, просте рішення, але у результаті Helldivers 2 вже встигла стати однією з головних ігор 2024 року.

В ній ви у команді з чотирьох людей маєте виконувати завдання на різних планетах. Супротивниками будуть монстроподібні комахи та роботи, прямо класика фантастики. Завдання тут прості, але через те, що ворогів зазвичай більше, а самі вони сильніше, навіть прості місії можуть перетворитися на феєрію емоцій.

Самопожертва заради команди, зрада заради власного порятунку, дивовижні випадки кооперації та перемоги в останній момент – Helldivers 2 постійно дивує, навіть враховуючи відносно просту центральну механіку. Цікаво, що це один з консольних ексклюзивів PlayStation, у який сама Sony ніби особливо і не вірила. Але нові гравці продовжують купувати Helldivers 2, а Arrowhead Game Studios зовсім не проти. Навіть попри нещодавній скандал з обов’язковою прив’язкою до PSN на ПК.

Платформи Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Жанр action/adventure

Рік 2021

It Takes Two стала еталонним прикладом кооперативної гри, у яку може зіграти кожен. Для цього тут є все: прості, але цікаві та різноманітні механіки, зрозуміле керування та сюжет про важливість взаєморозуміння, який підійде всім закоханим, і не тільки, парам. Hazelight Studios протестувала свої навички створення виключно кооперативних ігор в A Way Out, яка розповідає про втечу з в’язниці, але саме в It Takes Two талант розробників сяє максимально яскраво.

У грі ви берете на себе роль подружжя, яке опинилося на межі розлучення. Вони перетворилися на маленьких ляльок та тепер мають вивчати околиці свого будинку з нової перспективи. It Takes Two постійно підкидує нові ситуації, зберігаючи відносно легкий тон оповідання – однак не прив’язуйтеся до слоненятка, просто повірте, – і здатна сподобатися навіть людям, які далекі від світу відеоігор.

Пам’ятайте, що It Takes Two треба проходити лише у кооперативі. Однокористувацького варіанту тут просто немає.

Платформи Windows, Linux

Жанр шутер

Рік 2009

Пам’ятаєте часи, коли Valve активно випускала відеоігри, котрі ставали хітами? Left 4 Dead 2 походить якраз з цієї епохи. Вона взяла кооперативну формулу першої частини та урізноманітнила її новими ворогами та зброєю. Цього виявилося достатньо для появи максимально цікавого кооперативного шутеру, який чудово почуває себе навіть у 2024 році. Перша частина Left 4 Dead навіть перестала бути потрібної, адже всі кампанії з неї перейшли до сиквелу.

У Left 4 Dead 2 команда з чотирьох людей має прориватися крізь натовпи зомбі. Напруги проходженню додає “режисер ігрових моментів”, який постійно тасує предмети та ворогів по мапі. А роль зомбі-босів може взяти на себе інша четвірка живих гравців. Тоді стандартне кооперативне проходження перетворюється на запекле протистояння.

Додайте сюди велику кількість модифікацій та мап – і отримаєте гру, у якій можна проводити час майже до нескінченності.

Платформи Windows

Жанр жахи

Рік 2023

Ще один “скритий хіт” 2023 року, який зробила лише одна людина, але гра все одно заманила до себе мільйони гравців. У ній ви берете на себе роль робітника особливої компанії, яка займається збором сміття на різних планетах. Нюанс у тому, що сміття розкидану зазвичай на територіях, де багато монстрів та інших проявів надприродного. А якщо ви не виконаєте квоту по сміттю, то компанія просто викине вас у космос.

“Збирати сміття” звучить як не найцікавіший ігровий процес у світі. Але Lethal Company підкупає своєю простотою та цікавими монстрами. Наприклад, один із них може імітувати поведінку живих гравців. Додатково гру підтримує спільнота розробників модифікацій, тому і без того веселу гру можна значно покращити та урізноманітнити.

Тільки обов’язково спілкуйтеся завдяки внутрішнім інструментам гри, а не через Discord чи щось подібне. Інакше шарм гри відчутно послабшає.

Платформи Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S

Жанр action/adventure

Рік 2018

Серія Monster Hunter вже довгий час існує як одне з головних джерел прибутку Capcom. Monster Hunter World вивела показники на принципово новий рівень та продовжує залишатися однім з лідерів по продажах. І це при тому, що задоволення це доволі специфічно.

У Monster Hunter World ви, як можна здогадатися з назви, маєте полювати на монстрів. Монстри живуть у своїх біомах та мають унікальну поведінку. Якщо полювання буде вдалим, то у нагороду отримаєте цінні ресурси, які можна витратити на крафт предметів. Саме на постійному крафті та вбивстві все нових, більш небезпечних монстрів будується геймплей. Так, це трошки про гринд, але багатьом подобається.

У Monster Hunter World можна грати вчотирьох, щоб вбивати монстрів було простіше.

Платформи Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S

Жанр адвентюра

Рік 2021

Асиметричний кооператив – це дещо специфічний, але цікавий жанр. В ньому кожен з гравців має виконувати свою роль, щоб пройти далі, а взаємодієте ви переважно голосом. Operation: Tango додає до цього шпигунську естетику.

В грі один гравець виступає у ролі польового агента, а інший – у ролі хакера. Агент має виконувати завдання на різноманітних локаціях, а хакер паралельно шукає інформацію, зламує сервери та займається іншою допоміжною роботою. Процес хакінгу при цьому реалізовано достатньо креативно: він представлений у вигляді невеликих ігор, де і пострибати потрібно, і подумати, і швидкість реакції проявити.

Приємно, що для гри у двох потрібна лише одна копія гри. Ваш друг зможе приєднатися до вас за допомогою безплатної версії Friend Pass.

Платформи Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Жанр аркада, симулятор

Рік 2019

Серія Overcooked переносить хаос, який може виникнути на кухні, в інтерактивний формат. До чотирьох гравців беруть на себе роль кухарів, які мають задовольнити потреби відвідувачів та приготувати усі замовленні страви. Але посуду постійно не вистачає, продукти треба окремо приготувати та порізати, а погана взаємодія з іншими гравцями може привести до того, що ви і жодної страви не приготуєте.

Overcooked гарно перевіряє рівень кооперації та стосунків між людьми. Вже через кілька рівнів гравці часто зриваються на крик. Мапи стають все більш та цікавішими: готувати вам доведеться під час шторму, на повітряній кулі та у бурхливій річці. Сумувати не встигнете.

Overcooked! All You Can Eat зібрала у собі всі рівні з двох частин серії, а також додала нові. Це ультимативний досвід серії, тому краще купувати одразу його.

Платформи Windows

Жанр action, головоломка

Рік 2011

Серія Portal почалася як невеличкий проєкт Narbacular Drop, який зацікавив Valve. Концепція пазлів з порталами виявилася настільки вдалою, що її досі час від часу можна зустріти у різних іграх. А Portal стала культовою завдяки своїй атмосфері та харизмі GLaDOS.

Однією з головних особливостей Portal 2 стала окрема кооперативна кампанія. В ній ви граєте за двох роботів, а кількість порталів, відповідно, досягає чотирьох. Через це кооперативний режим краще проходити вже після основного, адже пазли тут відчутно важчі.

Як і всі ігри Valve, Portal 2 підтримує велику кількість модифікацій. Тому навіть після проходження основної кооперативної кампанії ви зможете розважити себе мапами від користувачів.

Платформи Windows, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Жанр action/adventure

Рік 2018

Sea of Thieves робить романтику піратського життя центром геймплею. В ній ви маєте вивчати моря та океани, шукати скарби, досліджувати острови та у цілому намагатися не нудьгувати. На релізі це було важкувато, адже контенту у грі було не так вже багато. Але станом на зараз Sea of Thieves здатна подарувати дуже багато цікавих ситуацій та приємних емоцій.

Довгий час Sea of Thieves залишалася консольним ексклюзивом Xbox, але нещодавно гра дісталася PlayStation 5. Тож тепер вивчати океани стало ще простіше.

Платформи Windows, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U

Жанр stealth/action

Рік 2013

Про повернення серії Splinter Cell фанати Ubisoft мріють вже довгий час. Адже остання її частина, Blacklist, вийшла ще у 2013 році. Вона вдало поєднала елементи stealth та action, а окремо запам’яталася кооперативною кампанією.

До неї увійшли 14 окремих місій, які можна пройти разом з другом. Геймплей у них максимально близький до основної кампанії, але ворогів більш, а вбити їх важче. До того ж кооператив обережно вшитий прямо в “головну” гру і пов’язаний з нею сюжетно.

Платформи Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S

Жанр action/adventure

Рік 2017

Ми вже радили першу частину We Were Here у списку найкращих безплатних ігор. Вона виявилася настільки популярною, що стала початком цілої серії. І якщо вам сподобалася перша частина, то й всі інші ігри варті уваги.

Бо це один з найкращих представників асиметричного кооперативу. Команда з двох людей має вирішувати різноманітні пазли, даючи один одному підказки та уважно вивчаючи оточення. Дуже часто життя напарника буде залежати від ваших здібностей адекватно пояснювати всі значки та загадки з гри.

Примітними у цій серії вийшли навіть фінали. Адже там зазвичай потрібно пожертвувати кимось з гравців. І це після усіх проблем, що ви пережили разом. Драма максимального рівня.

Ми чудово розуміємо, що гарних кооперативних ігор насправді набагато більше. Тому якщо вам сподобається цей матеріал, ми повернемося з новими гарними іграми на двох і не тільки. Можливо, навіть поділимо їх по жанрах.

А тим часом пишіть ваші улюблені кооперативні ігри в коментарі.