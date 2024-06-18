В застосунку “Резерв+” для військовозобовʼязаних та резервістів, який в травні запустило Міністерство оборони України, почала зʼявлятися можливість згенерувати електронний військово-обліковий документ у формі QR-кода. За словами заступниці Міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко, це дасть можливість військовозобовʼязаним не носити із собою паперовий військовий квиток. Працівники ТЦК та поліції зможуть просканувати QR-код та отримати дані про те, чи стоїть людина на обліку та чи має бронювання або відстрочку.

В додатку також зʼявилася можливість завантажувати PDF-документ з витягом даних з системи “Оберіг” для подачі на роботу чи навчання, або в інших випадках, де законодавство вимагає пред’явлення військово-облікового документа.

Окрім того, в “Резерв+” додали можливість виправляти дані без візиту в ТЦК для двох випадків:

Для військових, чиї дані не були актуальними в реєстрі Оберіг. Коректний статус військових — лише “Виключено”; Для військовозобов’язаних, які отримали сповіщення, що їхні дані не знайдено.

Катерина Черногоренко анонсувала подальшу цифровізацію військового обліку, яка має зменшити черги в ТЦК: “Цифровізуємо військовий облік, щоб військовозобов’язані не стояли в чергах і не носили папірці. Хай бігають дані, а не люди”.

Оновлення “Резерв+” з генерацією QR-кода вже почало зʼявлятися в App Store та Google Play, у наступні декілька днів воно має стати доступним для всіх користувачів.