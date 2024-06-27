Сьогодні ми познайомимося з Neo QLED 8K QN900D (QE65QN900D) — поточним оновленням лінійки преміальних 8K-телевізорів Samsung. Які покращення пропонує виробник у порівнянні з моделлю 2023 року (див. наш огляд)? Давайте подивимось!

Характеристики Samsung Neo QLED 8K QN900D

Діагональ екрана 65” Роздільна здатність 7,680 x 4,320 Частота оновлення екрана 100 Гц (до 240 Гц для 4K) Технологія підсвічування Quantum Mini LED Технологія HDR HDR10, HDR 10+, HLG Вихідна потужність звуку 90 Вт Інтерфейс користувача Tizen Smart TV Тюнери DVB-T2CS2, аналоговий тюнер Настінне кріплення VESA 400×300 Комунікації Дротові: 4x HDMI, 2x USB, USB-C (лише камера), Ethernet, оптичний аудіовихід, CI Slot. Бездротові: WiFi 6 + Bluetooth 5.3 Споживання електроенергії 262 Вт (типове), 370 Вт (максимальне) Вага телевізора з підставкою 30,2 кг Розміри з підставкою 143,4 x 89,2 x 26,6 см Офіційна ціна в Україні 200 тис. грн.

Дизайн

В модельному ряді Samsung Neo QLED 8K QN900D використовується оновлений дизайн Infinity — цьогоріч він отримав назву Infinity Air. Як і попередня версія, Infinity One, він також має абсолютно мінімалістичний вигляд з мінімальною товщиною корпусу і прикритим захисним склом екраном, через що у вимкненому стані здається, ніби його обрамляє лише ледь помітна лінія металевої бічної грані.

Головною ж відмінністю Infinity Air стала ще тонкіша чорна рамка під захисним склом: якщо у моделі минулого року вона була завтовшки лише пару міліметрів, то у QN900D вона стала менше за 1 мм.

Як і раніше, в лінійці Neo QLED 8K виробник використовує не традиційні зараз бічні “ніжки”, а єдину центральну підставку з невеличкою площею (37х26,6 см). Завдяки цьому телевізор за бажанням можна легко розмістити навіть на невеличкій тумбі. “Ніжка” у підставки має дзеркальну поверхню, тому за певних умов можна отримати ефект, наче зображення “висить у повітрі”.

Товщина корпусу однакова по всій площі й становить лише 12,9 мм — він став ще тоншим за QN900C, причому досить суттєво (у попередньої моделі товщина була 15,4 мм). Це робить дуже зручним його монтування на стіну (в наявності VESA-сумісне кріплення 400х300): в такому випадку його можна перетворити на гігантську інтерактивну “картину”.

Бічні грані — срібляста металева стрічка з “перфорацією” на всіх гранях; крім естетичного візерунку, таке рішення має суто утилітарне призначення: за цими отворами “ховаються” динаміки, розташовані по периметру екрана.

Як і раніше, таким тонким корпус вдалося зробити завдяки винесенню всієї електроніки та роз’ємів в окремий модуль One Connect (Y24 8K), який, до речі, також отримав компактніший дизайн порівняно з торішньою версією. Цю прямокутну чорну “панель” можна закріпити позаду ніжки або покласти поряд з телевізором (якщо він змонтований на стіну).

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Усі роз’єми, крім живлення, розташовані на одній бічній грані модуля: тут можна знайти 4 порти HDMI 2.1 (один з них — з підтримкою eARC), два USB Type-A, порт Ethernet, цифровий оптичний аудіовихід, два антенних роз’єми (один — для ефірного/кабельного ТБ, другий — для супутникового) та CI слот для карт умовного доступу.

QN900D — старша модель у лінійці Neo QLED 8K 2024 року, до якої також входить доступніша QN800D. Вони мають багато спільного (однакова роздільна здатність, однакові доступні діагоналі тощо), серед відмінностей — у QN800D дизайн минулого року Infinity One, процесор минулого покоління – NQ8 AI Gen2 (у QN900D – NQ8 AI Gen3), нижча частота оновлення для 4K-режиму (165 Гц проти 240 Гц у QN900D), простіше ШІ-масштабування зображення та слабша акустична система.

Пульт ДК

Samsung Neo QLED 8K QN900D комплектується таким самим пультом ДК SolarCell One Remote (модель TM2360G), що й модель минулого року. Це компактний і тонкий пульт з типовим набором органів керування і їхнім розташуванням як на модель такого розміру.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

У SolarCell One Remote є мікрофон для голосового керування телевізором. На жаль, фірмовий голосовий помічник Bixby поки не розпізнає українську мову, тому керувати ним доведеться англійською.

Назву пульт отримав через наявність сонячної панелі на зворотному боці корпуса, яка заряджає вбудований акумулятор, причому може це робити й від кімнатного освітлення. Якщо ж пульт треба швидко підзарядити, зробити це можна через порт USB-C.

Функціональність

“Розумною системою” у телевізорах Samsung традиційно виступає власна платформа Smart TV на базі ОС Tizen. Інтерфейс системи представлений компактною бічною панеллю з пунктами у вигляді піктограм: її можна “розвернути”, щоб побачити текстовий опис кожного пункту.

Загалом ОС має майже такий самий вигляд, як і торік, за винятком деяких відмінностей в інтерфейсі. Наприклад, на головному екрані на верхній “рекламній” ділянці з’явились дві вкладки: “Огляд” та “Програми”. “Огляд” — це останні підключення та підбірка контенту зі встановлених сервісів, а “Програми” — меню застосунків, як встановлених, так і доступних у фірмовому магазині.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Бічна панель містить пошук, вхід до облікового запису Samsung, запуск режиму Ambient, перехід на головний екран та новий пункт Daily+: це підбірка фірмових застосунків для щоденних задач – SmartThings, Samsung Health, Workspace тощо. Вони були присутні в системі й раніше, але зараз для більшої зручності виробник зібрав їх в окремому пункті.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

У нижній частині головного екрана розташовані меню підключених пристроїв, варіанти налаштування конфіденційності та системні параметри — відкрити їх без виходу з поточного екрана в головне меню можна за допомогою кнопки з “шестернею” на пульті ДК.

Фірмовий режим Ambient дозволяє під час неактивності виводити на екран різні зображення: статичні “шпалери”, динамічні “скрінсейвери”, власні фотографії тощо. Якщо телевізор змонтований на стіну, це перетворить гігантський чорний прямокутник на ефектну картину. Цього року режим Ambient отримав власні тематичні застосунки з платним контентом.

Samsung Neo QLED 8K QN900D отримав оновлений процесор — NQ8 AI Gen 3. За словами виробника, він містить 512 нейронних мереж — у 8 разів більше, ніж у торішній моделі, і має вдвічі вищу швидкодію нейронного процесора. Він використовується, зокрема, для функції AI масштабування 8K Pro, яка дозволяє збільшити 4K або Full HD відео до нативної роздільної здатності телевізора.

Дві додаткові функції, що покладаються у своїй роботі на можливості ШІ, це Real Depth Enhancer Pro та AI Motion Enhancer Pro. За словами Samsung, перша оптимізує керування підсвічуванням Mini-LED для підвищення контрастності у дуже динамічних сценах, а друга (ексклюзивна для QN900D) підвищує чіткість невеличких об’єктів у кадрі, що швидко рухаються — наприклад, м’яча у футбольній трансляції.

У телевізора є ігровий режим, у якому значно зменшується затримка введення (до ~11 мс) і спеціальна “ігрова панель” зі специфічними налаштуваннями для ігор.

Також варто зазначити, що Neo QLED 8K QN900D підтримує ігровий відеорежим 4K@240 Гц (тільки при підключенні до ПК; для консолей, цілком зрозуміло, максимальний режим 4K@120) зі змінною частотою оновлення (VRR) та автоматичний режим низької затримки (ALLM).

За бажанням можна переглядати локальний відеоконтент з підключених по USB накопичувачів: вбудований медіаплеєр підтримує роздільну здатність 8K, формат H265, HDR-відео (стандарти HDR10, HD10+ та HLG), декодує звукові доріжки у форматах Dolby Digital та DD+.

Якість звучання

Багатоканальна (6.2.4) акустична система QN900D має потужність 90 Вт і складається з восьми середньочастотних динаміків позаду корпуса та, як вже згадувалося на початку статті, певної кількості високочастотних, розташованих на бічних гранях по периметру екрана.

Вони є частиною системи Object Tracking Sound, що дозволяє позиціювати звукові ефекти у відповідній ділянці зображення: завдяки великому розміру звук дійсно відчутно переміщається у просторі відповідно до того, що відбувається на екрані.

Звукова сцена виходить досить велика, у телевізора якісні високі частоти та дуже непогані середні, а от з “басами” ситуація гірша: в тестах вбудована акустика починала грати значно тихіше вже на частотах в районі 70 Гц, а на 60 Гц звук зникав остаточно.

Підсумовуючи: власної аудіосистеми QN900D цілком достатньо для, скажімо, перегляду серіалів у стримінгових сервісах або відео на Youtube, але для Blu-ray фільмів з якісним саундтреком варто все ж придбати додатковий саундбар або багатоканальну акустику.

До речі, про саундбари: як і в попередніх моделях телевізорів Samsung, у QN900D є підтримка технології Q-Symphony, що дозволяє об’єднати саундбар і вбудовані динаміки в єдину акустичну систему.

Якість зображення

У Samsung Neo QLED 8K QN900D (QE65QN900D) використовується 65-дюймова панель з роздільною здатністю 8K та підсвічуванням Quantum Mini LED. Такі світлодіоди в десятки разів менші за звичайні LED — через це їх виходить значно більше, завдяки цьому можна значно збільшити кількість зон підсвічування (у цій моделі їх майже 2000) і гнучкіше регулювати локальне затемнення зображення.

Серед головних переваг такого підсвічування — кращі переходи між чорними та яскравими ділянками, глибший чорний колір та більш динамічний HDR-ефект. Крім того, Quantum Mini LED дозволяють зробити корпус тонкішим, що ми й бачимо на прикладі QN900D. А ще у них немає недоліків органічних світлодіодів: у першу чергу це відносно невелика максимальна яскравість та ризик “вигоряння” з часом.

Серед доступного на сьогодні 8K-контенту досі найпоширенішими залишаються відповідні відеоролики в Youtube, але таку роздільну здатність у QN900D вважати “надмірною” не варто: новий процесор NQ8 AI Gen3 добре справляється з масштабуванням 4K-відео, і в результаті його чіткість та якість майже не поступаються нативному 8K.

Причому таке зображення не просто стає різкішим: алгоритми масштабування добре справляються не тільки з простими ділянками зображення, але й з насиченими дрібними деталями або складними текстурами, зберігаючи природний вигляд, наприклад, густої трави або дрібних гілок дерев, без відчуття штучності, появи паразитних “шумів” або надмірної різкості.

Ще одна перевага вчетверо більшої кількості пікселів на екрані (тут їх понад 33 млн) — їхні менші розміри та щільніше розташування, через що зображення виглядає цілісним навіть з невеликої відстані до телевізора у порівнянні з 4K-моделлю такої самої діагоналі.

Quantum Mini LED дозволяє досягнути майже абсолютно чорного кольору, який впритул наближається до того, що демонструють OLED-панелі, та дуже високої яскравості: так, на 10% білого на екрані пікова яскравість в HDR в динамічних відеорежимах може перевищувати 2,000 ніт.

При цьому QN900D дуже якісно пропрацьовує темні та майже чорні ділянки зображення: на відміну від OLED-телевізорів, яким часто притаманний так званий “black crush” (коли “майже чорний” зливається з “абсолютно чорним”), на цьому екрані дуже гарно виходять плавні переходи у найглибших тінях HDR-контенту.

Локальне затінення може мати різну ступінь дії, на помірному рівні побачити світіння підсвічування дуже важко навіть у повній темряві — лише під великим кутом стає видним слабкий темно-фіолетовий відтінок на повністю чорному фоні.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

При цьому велика кількість зон підсвічування дозволяє дуже добре обробляти різкі переходи, наприклад, при відображенні білих субтитрів на чорному фоні — помітити світіння навколо них практично неможливо. За цим показником, до речі, у QN900D ситуація стала помітно кращою, ніж свого часу була у торічної QN900C.

Кути комфортного перегляду дуже великі, в цьому сенсі Quantum Mini LED мало в чому поступається OLED: лише при погляді практично збоку у зображення знижується яскравість і насиченість кольорів. Але під час групового кіносеансу це абсолютно не дається взнаки.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Захисний екранний фільтр з антивідблисковим покриттям досить ефективно поглинає пряме світло та фонове кімнатне освітлення: це значною мірою усуває “паразитні” відблиски на екрані та значно посилює контрастність зображення під час денних кіносеансів.

Як і раніше, крім типових відеорежимів — Еко, Динамічний, Стандартний — виробник пропонує також цілих два режими для кіносеансів: Фільм та Filmmaker. Перший пропонує оптимізації, орієнтовані на відтворення кіноконтенту, другий, згідно з назвою, відтворює фільм так, як його задумував режисер, без усіляких оптимізацій та роботи ШІ-алгоритмів. Одразу зазначимо, що візуальна різниця між ними мінімальна.

Візуально порівняти режими можна в наступній галареї, зліва направо: Динамічний, Стандартний, Еко, Фільм, Filmmaker

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Варто зауважити, що такі режими доступні при програванні відео власними силами телевізора (як у стримінгових сервісах, так і з підключеного по USB накопичувача) та для плеєрів, під’єднаних через HDMI — але для комп’ютера система пропонує два власних режими: “Розважити” та “Графіка”.

Перший пропонує яскраве та ефектне зображення, наприклад, для ігор (з максимальною яскравістю на рівні 700 кд/м²), другий — спокійніше і більш відповідне для повсякденних задач. У ньому яскравість становить 150 кд/м² (стандартне значення для офісного використання), контраст — 2,100:1.

Колірна температура встановлюється у значення “Стандарт”, в якому вона суттєво завищена — ми б рекомендували перемикнути відповідний параметр у “Тепл.2”: в такому випадку вона встановлюється на рівні 6600K, що майже відповідає стандартному значенню (6500K).

Якщо ж ПК планується використовувати ще й для перегляду кіно, в системних налаштуваннях телевізора краще перемикнути тип пристрою з ПК на, наприклад, програвач Blu-ray: це дозволить використовувати кінорежими й отримати оптимальне зображення під час кіносеансів.

Так, у Filmmaker пікова яскравість у HDR на 10% білого становить майже 1900 ніт, на 100% – майже 500 ніт. Колірна температура відразу встановлена в оптимальне значення “Тепл.2”, а колірне охоплення звужене до розмірів простору sRGB (79% Adobe RGB, 80% DCI-P3): це дає спокійніші та реалістичніші кольори. Точність кольоровідтворення у цьому режимі також найвища: середнє значення ΔE лише трохи вище трьох.

Якщо ж захочеться більш насичених кольорів, зробити це можна в меню “Зображення — Експертні параметри”, де треба перемикнути пункт “Параметри колірного простору” з “Авто” на “Місцеве”: таким чином всі інші налаштування режиму Filmmaker будуть збережені, проте колірне охоплення стане максимальним (89% Adobe RGB, 92% DCI-P3).

Ну а для ігор скоріше підійдуть режими “Динамічний” або “Стандартний” — у них зображення стає набагато яскравішим та насиченішим, і вони найкраще підходять для демонстрації можливостей Neo QLED.