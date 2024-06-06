YouTube запроваджує зміни до модерації відео про вогнепальну зброю. На платформі вже заборонений вміст, який націлений на те, щоб продати зброю, інструкцію про те, як виготовляти зброю чи боєприпаси, та як встановлювати аксесуари. Тепер компанія вводить вікові обмеження на інші типи відео.

Йдеться про відео про зброю, яку виготовили самостійно, наприклад, на 3D-принтері, а також про автоматичну зброю та певні аксесуари. Такі ролики матимуть вікові обмеження для користувачів віком до 18 років.

Відео, які демонструють, як знімати запобіжні пристрої з вогнепальної зброї, заборонять на платформі повністю. Будь-які відео, які матимуть на меті реалізовувати через приватний продаж, або які мають посилання на купівлю зброї, також будуть заборонені.

“Ці оновлення нашої політики щодо вогнепальної зброї є частиною наших постійних зусиль, щоб політика відображала поточний стан вмісту на YouTube. Наприклад, останніми роками 3D-друк став доступнішим, тому ми розширюємо обмеження на вміст, пов’язаний із саморобною вогнепальною зброєю. Ми регулярно переглядаємо наші вказівки та консультуємося із зовнішніми експертами, щоб переконатися, що підводимо межу правильно”, – розповіли представники YouTube у коментарі для Engadget.

Нові зміни наберуть чинності починаючи з 18 червня.