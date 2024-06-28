Компанія Rakuten Viber провела опитування серед понад 35 тисяч українців у якому запитали, чи заощаджують вони електроенергію і на чому економлять у першу чергу.

85% опитуваних відповіли, що знизили своє енергоспоживання. 42% українців економлять на всьому, вони не використовують кондиціонери, менше користуються кухонними приладами та намагаються менше вмикати світло.

62% українців економлять постійно, 20% намагаються виконувати поради щодо заощадження, але це їм вдається не завжди. Ще 3% відповіли, що починають заощаджувати коли є попереджають про обмеження споживання. 8% не знизили споживання взагалі, тому що, на їх думку, вони споживають небагато. Ще 7% відповіли, що не заощаджують через брак часу, коли світло є.

Команда Viber також провела окреме опитування серед українців про те, на чому вони заощаджують найбільше. 18% користувачів відповіли, що вимикають з мережі всі пристрої, якими не користуються. 15% частково або повністю відмовилися від кондиціонерів, а ще 15% практично не вмикають світло.

Ще 9% відповіли, що знизили користування кухонними приладами. 1% користувачів відповіли, що перевели техніку в режим енергозаощадження, а ще 1% – регулюють температуру в холодильнику. 42% заощаджують на всьому зазначеному й за можливості на інших речах теж.