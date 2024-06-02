Технологія трасування променів уже встигла стати стандартом ігрової індустрії. Дякувати за це варто NVIDIA, яка в серії відеокарт RTX зробила великий акцент саме на цю особливість, а також поточному поколінню консолей. Реалістичні відображення та освітлення почали зустрічатися в багатьох іграх. Тільки ось не всі розробники реалізують трасування променів однаково добре.

Тому в результаті ми можемо отримати розмиті відображення або занадто відполіровані поверхні, які шкодять сприйняттю гри. Адже трасування променів можна використовувати не просто як демонстрацію розвитку графічних технологій, але як художній засіб, який зробить гру більш вражаючою.

У цій добірці ми зібрали ігри, розробники яких вміють працювати з трасуванням променів. Але пам’ятайте, що на ПК такі відеоігри дуже вимогливі до ресурсів. З іншого боку, саме на ПК вони матимуть найкращий вигляд.

А щоб не бути голослівним, до кожної гри, де це можливо, ми прикріпили розбір графіки від Digital Foundry. Там точно розбираються в усіх нюансах ігрових технологій.

Дисклеймер

Автор розуміє, що RTX – це назва конкретної технології від NVIDIA. Але у “народі” це стало синонімом трасування променів у цілому. Щось на кшталт “джипу” та “ксероксу”, які також бренди, але перетворилися на загальні назви.

У Alan Wake II дійсно гарне освітлення, але там існують дивні нюанси з віддзеркаленнями. Тому у список ця гра не потрапила.

Платформи Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Жанр action/adventure

Рік 2019

Control виявилася однією з поворотних ігор для Remedy. Саме з неї студія почала пов’язувати свої ігри в єдиний всесвіт, а також гнучкіше ставитися до виробництва проєктів, включно з трансмедіа. Control приваблює сюрреалістичною атмосферою і нестандартним оточенням, у якому переважає стиль бруталізму.

Основні події Control розгортаються всередині Найстарішого Будинку, загадкової будівлі, в якій все постійно перебуває у русі, а визначити своє точне місце розташування майже неможливо. Трасування променів у цій грі досі вважається одним із найкращих. Адже воно не просто якісно реалізоване, а ще й відповідає водночас моторошному та привабливому духу гри.

Саме тому Control продовжує залишатися однією з найпопулярніших ігор для віртуальної фотографії навіть сьогодні. Вона має злочинно гарний вигляд.

Платформи Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S

Жанр рольова гра

Рік 2020

Багатостраждальна гра від CD Projekt RED далеко не відразу здобула любов спільноти. На релізі вона страждала від безлічі технічних проблем, а гравці активно звинувачували розробників у невиконаних обіцянках. Однак автори Cyberpunk 2077 активно розвивали та покращували гру. Тому у 2024 році, після виходу після виходу Update 2.0 та доповнення Phantom Liberty вона перетворилася на одну з найгідніших action/RPG останніх ігор.

Особливо вражає графіка Cyberpunk 2077. Кіберпанк-естетика чудово поєднується з опрацьованими віддзеркаленнями та освітленням, які тут на вищому рівні й в найрізноманітніших проявах. Звичайно, спочатку на Cyberpunk 2077 було трохи боляче дивитися, особливо якщо брати версії для PlayStation 4 і Xbox One. Але це вже позаду.

Також у грі є не просто трасування променів, але й трасування шляху, більш просунута версія технології. З нею освітлення максимально наближається до реалістичного, але будьте готові, що нормально працювати воно буде лише на найпотужніших ПК.

Платформи Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Жанр горор

Рік 2023

Оригінальна Dead Space у 2008 році приємно здивувала. Electronic Arts і EA Redwood Shores зуміли випустити чудовий survival horror, якій трепетно ставився до канонів жанру і дарував гравцям моторошну пригоду. Космічний сетинг вигідно виділяв гру на тлі конкурентів. До того ж вона вийшла за часів стагнації горорів як жанру, що додало їй балів.

Наступні частини дедалі сильніше відходили від жаху в бік action, що в підсумку згубило серію. Дивні рішення EA тут теж зіграли роль. Але 2023 року Motive випустила ремейк першої частини Dead Space. Це практично ідеальний ремейк, оскільки з великою повагою відтворює оригінал, але водночас виводить його на новий рівень завдяки графіці та звуковому дизайну.

Гра зі світлом у новій версії Dead Space робить і без того цікаві локації ще більш вражаючими. Освітлення і його відсутність вкрай важливі для багатьох горорів. Ремейк Dead Space за рахунок технологічних засобів ідеально передає цю.

Платформи Windows, Xbox Series X/S

Жанр симулятор

Рік 2023

Серія Forza продовжує залишатися однією з ключових для Microsoft. Для фанатів більш веселих і яскравих перегонів існує Forza Horizon. А ось люди, які віддають перевагу достовірній симуляції поведінки автомобіля, звертають увагу на Forza Motorsport. У 2023 році підсерія отримала м’який перезапуск, тому найсвіжіша частина обійшлася без цифри в назві.

Forza Motorsport версії 2023 року пропонує кілька сотень автомобілів, які ви можете налаштовувати на власний розсуд, і симуляцію, здається, взагалі всіх параметрів, які впливають на автомобільні перегони. Але окремо гра виділяється графічною частиною. У Turn 10 Studios зробили на ній особливий акцент, тому навіть хмари та зміну щеплення через залишки гуми тут обробляють у реальному часі.

Плюс автомобільних симуляторів з погляду технічної частини завжди полягав у їхній відносній лаконічності. У Forza Motorsport немає великого відкритого світу і десятків видів активностей. Замість цього автори сконцентрувалися на максимальному поліруванні кожного елемента. Через це гра має приголомшливий вигляд, хоча без глюків відразу після релізу не обійшлося. До речі, в нас був великий огляд Forza Motorsport.

Платформи Windows, Xbox Series X/S

Жанр action/adventure

Рік 2024

Senua’s Saga: Hellblade II довелося чекати сім років, але очікування виправдало себе. Ninja Theory зуміла створити унікальну історію про божевілля, в якій нордичні міфи переплітаються з вічними та важливими темами. Хтось може поскаржитися на одноманітність або коротку тривалість гри, але цінність історії через це меншою не стає. Детальніше про Senua’s Saga: Hellblade II ви можете почитати в нашій рецензії.

Однією з головних переваг гри виявилася її технічна реалізація. Новий розділ пригод Сенуа має неймовірно красивий, практично фотореалістичний вигляд. Освітлення, ефекти часток, віддзеркалення – все виконано на вищому рівні. Це новий рівень графіки з використанням усіх можливостей рушія Unreal Engine 5.

Так що фоторежим Senua’s Saga: Hellblade II точно буде ще довго мати популярність. Окремо оцінити красу трасування променів у грі дає налаштування джерела освітлення, щоб кадр вийшов максимально вдалим. Таку можливість у принципі не часто зустрінеш у відеоіграх, тож Ninja Theory виділилася і в цьому.

Платформи Windows, PlayStation 5

Жанр action

Рік 2020

Marvel’s Spider-Man люблять порівнювати із серією Batman Arkham, адже студія Insomniac Games багато чого взяла з останньої для власної гри. Джерело натхнення виявилося чудовим, та й самі розробники з усією душею підійшли до гри про Людину-павука. Врешті-решт, ми отримали одну з найкращих супергеройських відеоігор за всю історію.

У цій добірці ми радимо версію Marvel’s Spider-Man Remastered для ПК. Саме в ній трасування променів працює найкраще. З огляду на численні скляні та дзеркальні поверхні Нью-Йорка, в якому розгортаються події гри, оцінити красу роботи Insomniac Games вийде сповна.

До того ж у версії для ПК досить гнучкі налаштування і гарна оптимізація, що рідкість для ігор з реалістичними віддзеркаленнями та освітленням.

Платформи Windows, Linux, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S

Жанр шутер

Рік 2022

Серія Metro від україно-мальтійської студії 4A Games завжди славилася графікою, але в Metro Exodus розробники перевершили самі себе. Гра стала однією з перших з використанням технологій RTX, а автори тісно співпрацювали з NVIDIA, щоб домогтися максимально якісних результатів.

Metro Exodus вражала вже на релізі. Усі ці відблиски на протигазі та відображення у воді створювали приємні враження. Але 4A Games пішла ще далі та випустила Enhanced Edition, в якому трасування променів стало невіддільною частиною гри. Його значно поліпшили, тому в оновленій версії гра виглядає зовсім приголомшливо.

Платформи Windows, Xbox Series X/S

Жанр симулятор

Рік 2020

Microsoft Flight Simulator довгий час була відносно нішевою серією симуляторів, яка бере свій початок аж у 1982 році. Але у 2020 році Asobo Studio зуміла зробити майже неможливе і презентувала настільки вузькоспеціалізовану розвагу масовому гравцеві. У підсумку нова Microsoft Flight Simulator стала одним із головних ексклюзивів Microsoft.

Не в останню чергу успіх гра пов’язаний з графічною складовою. Asobo Studio заручилися підтримкою хмарних технологій Microsoft Azure, щоб відтворити реальний світ із фотореалістичною точністю. Гра в реальному часі обробляє джерела освітлення, наприклад, зірки, а також невеликі частки, краплі дощу, хмари та інші нюанси. Тому Microsoft Flight Simulator – це не просто вкрай красива гра, але до того ж у своїй красі вона унікальна.

Грати в таке, звісно, варто на ПК. Тому що навіть Xbox Series X не здатна гідно відобразити всю красу симулятора польотів.

Платформи Windows

Жанр action/adventure

Рік 2020

Minecraft завжди вирізнялася вкрай простою графікою, завдяки якій гра і здатна генерувати величезні відкриті світи. Але у 2020 році Microsoft і NVIDIA пішли на незвичайний експеримент заради просування технології RTX. Так з’явилася версія Minecraft із трасуванням променів.

Іронічно, але гра з найпростішою графікою завдяки RTX стала чи не однією з найкрасивіших в індустрії. Розробники спеціально створили кілька світів, щоб наочно продемонструвати візуальні висоти, яких ігри можуть досягти за допомогою трасування променів.

На жаль, Minecraft with RTX – це не повноцінна версія гри, а більше демонстрація технологій. Однак ніхто не забороняє завантажити неофіційний пак RTX-текстур, який поширюється безплатно.

Платформи Windows

Жанр платформер, головоломка

Рік 2022

Portal давно стала класикою жанру головоломок від першої особи та черговим доказом, що Valve здатна шукати талановитих розробників серед авторів модифікацій, а потім перетворювати їхні проєкти на відомі на весь світ хіти. Але ось чим Portal ніколи не виділялася, так це графікою. В оригінальній грі вона гранично проста, а в тестових камерах особливої краси не побачиш.

Portal with RTX виправляє ситуацію за допомогою застосування технології трасування променів. Це безплатная для власників оригінальної гри версія, розроблена внутрішньою студією NVIDIA – Lightspeed Studios. Тому з RTX тут вичавили максимум. Освітлення, тіні, віддзеркалення, відблиски та інші приємні дрібниці радують око навіть у відносно простих локаціях. Так що Portal with RTX відчувається сучасною грою. Геймплей у неї зовсім не застарів.

Але будьте готові, що Portal with RTX дуже вимоглива до ресурсів ПК. У мінімальних системних вимогах у неї RTX 3060.

Платформи Windows

Жанр шутер

Рік 2019

Остання в цій добірці класична гра, яку переробили з використанням технології трасування променів. Але цей приклад найцікавіший, адже оригінальна Quake II вийшла аж у 1997 році. Її оновлена версія з RTX показує, наскільки сильно трасування променів здатне вплинути навіть на класичні ігри.

У Quake II RTX ви знайдете знайомий усім шутерний геймплей старої школи, який добре відчувається і сьогодні, особливо на тлі популяризації boomer-шутерів. Однак графічну складову гри значно поліпшили завдяки трасуванню променів. На локаціях тепер сяє натуралістичне освітлення, об’єкти відкидають тіні, а вода приємно переливається під джерелами світла.

При цьому поліпшення стосується тільки візуальних ефектів, моделі в грі залишилися старі. Через це Quake II RTX набула нестандартного шарму на стику покоління ігор 90-х і сучасних технологій.

Платформи Windows, PlayStation 5

Жанр action/adventure

Рік 2021

Ratchet & Clank: Rift Apart стала одним із перших ексклюзивів PlayStation 5, який заразом мав показати переваги SSD накопичувачів консолі за рахунок миттєвого переміщення між різними вимірами. Портали в підсумку виявилися просто красивим нюансом, а не повноцінною ігровою механікою. Зате приємної візуальної частини у гри не відняти.

Знову ж таки, Ratchet & Clank: Rift Apart найкраще виглядає на ПК. Для цієї версії Insomniac Games і Nixxes Software додали підтримку всіх сучасних технологій з розблокованою частотою кадрів. Але навіть на PlayStation 5 гра має дуже приємний вигляд. Тіні, віддзеркалення, якісні візуальні ефекти та інші дрібниці не просто добре зроблені, але й до того ж грамотно вписуються в миловидну естетику гри.

Платформи Windows, Mac OS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS

Жанр горор

Рік 2021

Resident Evil 7: Biohazard стала м’яким перезапуском серії Resident Evil, запровадивши нового головного героя Ітана і посиливши акцент на горор-елементах. Resident Evil Village продовжила йти дорогою попередньої частини, але при цьому багато моментів і навіть сам настрій запозичила у Resident Evil 4. Вийшла не найстрашніша, але точно захоплива гра.

Заразом в Resident Evil Village Capcom додатково розкрила можливості ігрового рушія RE Engine. Особливо це стосується реалізації трасування променів. Якщо пройти сюжетну частину спочатку з ним, а потім вже без нього, то може здатися, ніби ви граєте у відчутно різні ігри.

Трасування променів у Resident Evil Village найсильніше впливає на освітлення, грамотне поводження з яким здатне вивести будь-який горор на принципово новий рівень. Ця гра не стала винятком із правила.

І так, очевидно, що грати потрібно на ПК або консолях поточного покоління. Тому що Resident Evil Village вийшла навіть на iOS, але графіка там, звісно, далека від ідеалу.

Платформи Windows, PlayStation 5

Жанр пригода, roguelite

Рік 2021

Returnal продовжує залишатися одним із найбільш незвичайних консольних ексклюзивів PlayStation. Космічна пригода про цикли, загадковий жах і сімейні стосунки приваблює як історією та естетикою, так і геймплеєм. Returnal можна вважати одним із найдорожчих представників жанру roguelite.

Гра заодно стала черговою демонстрацією можливостей PlayStation 5. У ній досі одні з найкращих візуальних ефектів серед консольних ігор. Все сяє і виблискує, а сам геймплей заточений під одночасне перебування на екрані сотень об’єктів. Дивитися не набридає до самого фіналу, поки ви будете знову і знову вмирати в спробах розібратися в секретах цього всесвіту.

Платформи Windows, macOS, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Жанр горор

Рік 2021

The Medium від Bloober Team також якоюсь мірою можна вважати демонстрацією технологічного прогресу. Однак тут технології безпосередньо переплітаються з геймплеєм. Головна героїня здатна взаємодіяти відразу з двома світами, за якими ви спостерігаєте одночасно. Тобто гра рендерить одночасно дві різні локації, які суттєво відрізняються між собою.

Гра має гарний вигляд як з художньої, так і з технічного погляду. За перше варто дякувати головному джерелу натхнення розробників. Вони орієнтувалися на роботи польського художника Здзіслава Бексіньского, відомого своїми моторошними сюрреалістичними полотнами. А ось із реалізацією красивої графіки Bloober Team впоралася вже за допомогою NVIDIA, яка активно допомагала студії в питаннях RTX.

Так що дивитися на The Medium дуже приємно. А геймплей викличе приємні асоціації з квестами та пригодами прямо з «нульових».

А які ігри з трасуванням променів вразили вас? Які проєкти ви в принципі вважаєте найкрасивішими в ігровій індустрії? Поділіться своєю думкою в коментарях.