Воно працює! Vivobook S 15 – перші враження від ноутбука ASUS з ARM-процесором Snapdragon X Elite

Ще до початку офіційних продажів ASUS Vivobook S 15 в мене була можливість трохи спробувати цей ноутбук. Він є першою моделлю виробника з ARM-процесором Snapdragon X Elite та відповідною сертифікацією Copilot+ PC. Модель буде постачатися в Україну, і вже стартувала можливість її попереднього замовлення. Відверто кажучи, від лінійки Vivobook я очікував нижчого цінника. Втім варто розуміти, що мова йде про ноутбук з процесором Snapdragon X Elite, який зараз є флагманським рішенням для ARM-комп’ютерів від Qualcomm, й відповідно конкурує з топовими процесорами від Intel та AMD. Тому ціна чипа не дешева, й відповідно офіційний ASUS Vivobook S 15 в Україні з усіма податками коштує 67 999 грн.

Сама по собі модель цілком могла б потрапити в іміджеву лінійку Zenbook, адже виконана повністю в алюмінієвому корпусі, має відносно тонкий профіль (14,7 ~ 15,9 мм) та вагу всього 1,42 кг. Для 15,6-дюймового ноутбука – це дуже хороший показник! Навіть враховуючи, що мені показували тільки інженерну версію Vivobook S 15, якість корпусу дуже сподобалася. Деталі підігнані дуже добре, метал не продавлюється, й навіть кришка дисплея відкривається однією рукою.

Також варто зазначити, що ноутбук має доволі хороший набір портів. На правій грані можна побачити два USB 3.2 Gen 1 Type-A, а на лівій HDMI 2.1, два USB4, комбінований аудіороз’єм, та слот для карт пам’яті microSD.

Що трохи здивувало, то це обране ASUS співвідношення сторін екрана. За останні декілька років виробники, в тому числі сам ASUS, активно переходили на співвідношення дисплеїв 16:10, яке краще підходить для перегляду вебсторінок, документів, та навіть ігор. Тому ігрові лінійки Zephyrus та Strix також на нього перейшли. Втім у Vivobook S 15 встановлено 15,6-дюймовий екран зі співвідношенням сторін 16:9. Це не мінус, ну але вже трохи не звично.

Зате сама матриця дисплея дуже хороша. ASUS використав Lumina OLED екран з роздільною здатністю 2880×1620 точок, частотою оновлення 120 Гц, часом відгуку 0,2 мс, 100% колірним охопленням DCI-P3, сертифікацією DisplayHDR True Black 600, середнім значенням Delta-E < 1 та піковою яскравістю 600 кд/м². За таким екраном буде комфортно як працювати, так і грати.

Як я вже писав на початку, Vivobook S 15 – перший ноутбук ASUS з ARM-процесором Snapdragon X Elite, що має частоту до 4 Гц, при чому оскільки в ноутбуці використовується активна система охолодження з двома вентиляторами, то виробник не став його “душити”, забезпечивши TDP на рівні 45 Вт. Враховуючи наявність додаткового NPU Hexagon з продуктивністю у 45 TOPS для прискореної локальної обробки даних ШІ, графіку Adreno, 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X 8448 МГц, твердотільний накопичувач PCIe 4.0 місткістю до 1 ТБ, Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, то маємо доволі просунуту платформу.

Відкритим залишається питання: наскільки вона потужна? На жаль, статус “інженерника” не дозволив прогнати наш звичний набір тестів на Vivobook S 15, потрібно чекати версію, яка піде у продаж. Проте перші враження від роботи ноутбука дуже позитивні. А що приємно, на відміну від першої спроби Microsoft запустити Windows на платформі ARM у далекому 2012 році, коли компанія показала Windows RT та планшет Surface RT, що були дуже сильно обмежені в доступних програмах, тепер ситуація зовсім інша. Адже, по-перше, для ARM під Windows зараз активно переноситься софт. На сайті Qualcomm є цілий розділ з програмами, які вже працюють на ARM, серед них як софт самої Microsoft, так і Chrome, Firefox, 7zip, Adobe Photoshop та Lightroom, DaVinci Resolve, GIMP, Canva, Zoom, WhatsApp, Viber, Slack, Netflix, Spotify, VLC, Python, Unity та інші. В тестових цілях на Vivobook S 15 було встановлено більшість з цих програм, і вони всі працювали. Звісно, є нюанси, наприклад, браузер Opera формально підтримує ARM, але ще доволі погано оптимізований під цю платформу. І таке може бути з будь-яким софтом, який тільки переїжджає на ARM, але вже відчувається прогрес. Програм справді багато, і більшість з них працює чудово.

По-друге, висока продуктивність сучасних ARM-процесорів, таких як серія Snapdragon X, дозволила Microsoft створити повноцінний емулятор для x86 програм, що отримав назву Prism та одразу вбудований у Windows 11. Я не буду робити далекоглядні висновки, після мого короткого знайомства з Vivobook S 15, але все виглядає так, що ноутбук може запускати всі сучасні програми для Windows 11. Тобто, скоріше за все, середньостатистичний користувач навіть не відчує, що це ноутбук не на Intel чи AMD, і це насправді круто. Можна навіть поставити Steam та ігри з нього. І хоча Vivobook S 15 не є ігровим ноутбуком, на ньому можна запустити Cyberpunk 2077 у роздільній здатності Full HD з мінімальними налаштуваннями графіки та отримати в середньому 30 FPS. Якщо мова про гру рівня GTA V, то з тими ж налаштуваннями це буде вже в середньому під 60 FPS.

Варто зазначити, що перевагою таких моделей як Vivobook S 15 мають стати не тільки доступні програми, але й можливість швидшої обробки завдань, пов’язаних зі штучним інтелектом. На клавіатурі моделі можна навіть знайти окрему кнопку Copilot, яка замінила правий Ctrl. Таким чином користувач може швидко викликати вікно чат-бота та ввести потрібний запит.

Серед функцій, що працюють на основі технологій ШІ, ноутбук також пропонує ефекти Windows Studio і FullHD камеру ASUS AiSense з інфрачервоним сенсором, яку можна закрити шторкою. Вона забезпечує можливість розпізнавання присутності користувача та забезпечує роботу функції адаптивного затемнення екрана (Adaptive Dimming), яка активується у разі, якщо ви відводите погляд від екрана, а також адаптивного блокування (Adaptive Lock), яка автоматично блокує ноутбук, коли ви відходите від нього, і розблоковує, коли повертаєтеся.

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Згадавши окрему кнопку Copilot, трохи напишу про клавіатуру Vivobook S 15, вона мені як за формою, так і ходом клавіш 1,7 мм нагадала клавіатуру оновленого Zephyrus G16. Дуже схожі відчуття під час набору тексту, кнопки доволі комфортні, тобто загалом чудове рішення для набору великих об’ємів тексту. Яке до того ж має RGB-підсвічування! Чому так? Складно сказати. В ASUS відповідають що «користувачам приємно мати вибір кольору підсвічування». З цим важко не погодитися.

Тачпад у Vivobook S 15 відносно великий та зручний у використанні. Він точно відслідковує позиціювання пальців та підтримує жести.

Щодо автономності, то ноутбук отримав акумулятор на 70 Вт·год, якого за словами ASUS має вистачити до 18 годин. Але це при відтворенні відео з вимкненим Wi-Fi, тобто майже не реалістичний сценарій використання. В реальному житті автономність Vivobook S 15 буде меншою, а от наскільки, я сподіваюсь ми скоро перевіримо в повноцінному огляді.