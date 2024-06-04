В Україні бізнес у травні 2024 року погіршив оцінки результатів своєї діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця. У травні показник знизився до 48.0 з 52.3 у квітні.

На ускладнення економічної активності та погіршення очікувань підприємств, які беруть участь в опитуваннях НБУ, вплинула низка факторів.

Серед них: посилення інтенсивності бойових дій та обстрілів інфраструктурних об’єктів, дефіцит електроенергії, зростання виробничих витрат через високі ціни на пальне та здорожчання логістики, слабкий інвестиційний попит, погіршення курсових очікувань, значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації співробітників.

Підприємства промисловості погіршили оцінки щодо результатів діяльності на найближчу перспективу під впливом високих безпекових ризиків, здорожчання виробничих витрат та дефіциту електроенергії: секторальний індекс у травні становив 48.8 порівняно з 51.7 у квітні.

Підприємства торгівлі також погіршили очікування щодо результатів своєї діяльності на тлі здорожчання імпорту, високих цін на пальне та зниження попиту: секторальний індекс у травні склав 47.7, хоча місяцем раніше він сягав 51.8.

“Підприємства будівництва песимістично оцінили свої економічні результати, незважаючи на сприятливі погодні умови та сталий внутрішній попит: секторальний індекс у травні становив 49.8 порівняно з 53.4 у квітні”, – йдеться в інформації Нацбанку.

Водночас підприємства сфери послуг найстриманіше оцінили результати своєї економічної діяльності та погіршили очікування щодо економічних перспектив, зважаючи на брак кваліфікованих кадрів, здорожчання логістичних витрат та слабкий попит: секторальний індекс знизився до 47.2 у травні з 53.1 у квітні.

“На тлі збереження високих оцінок щодо зростання закупівельних цін більшість опитаних респондентів були налаштовані на сповільнення темпів зростання цін/тарифів на власну продукцію/послуги”, – сказано також у повідомленні.

Бізнес також звернув увагу на непросту ситуацію, яка залишається на ринку праці. Як і в минулому опитуванні, лише респонденти будівництва очікували на незначне збільшення загальної чисельності працівників. Керівники інших секторів погіршили свої оцінки й очікували на подальше скорочення персоналу, найбільше – у сфері послуг.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 6 до 23 травня 2024 року. В ньому взяли участь 449 підприємств.