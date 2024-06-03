Останніми роками увесь світ упевнився у незламності української нації, тому не дивно, що навіть у часи повномасштабної війни у нашій країні відкриваються нові бізнеси. Попри те, що запуски стартапів наразі можуть здаватися повним безумством, є ті, хто бачить світ під іншим кутом і вважає, що це ідеальний момент — бо, коли, як не зараз.

Дослідження аналітиків свідчать про те, що українська стартап-індустрія почала оживати. Станом на весну 2024 року вона оцінювалася у €28 млрд та перебувала серед лідерів Центральної та Східної Європи, йдеться у звіті Dealroom. А от дані сервісу Carta свідчать, що у січні 2024 року венчурні фонди, орієнтовані на роботу з інноваційними проєктами, залучили більше капіталу, ніж будь-коли з середини 2022 року. Ми вирішили розібратися, на чому ж українці зловили хвилю успіху.

Українські стартапи, що підкорюють світ

Ініціативні українці не пасуть задніх й успішно реалізують свої бізнес-проєкти. На одній із наймасштабніших технологічних конференцій Балтії TechChill, що відбулася у квітні в Латвії, наша країна представила 10 стартапів і повернулася з відмінними результатами.

Своїми розробками ці бізнеси прагнуть полегшити життя людей у різних сферах. Вони вливаються в IT, медицину, освіту, екологію, фінанси та багато інших галузей. Розглянемо деякі на прикладах.

Стартап на початку 2023 року заснував Андрій Колпаков, досвідчений фахівець із маркетингу та розробки програмного ПЗ. Його команда створила платформу, яка допомагає маркетинговим агентствам автоматизувати процеси створення контенту для своїх клієнтів. Generect заощаджує час маркетологам, адже генерує тексти, зображення, відео.

На конференції TechChill компанія уклала угоду на $1,8 млн. Платформою вже користуються у роботі великі американські маркетингові агенції.

Це український стартап у галузі освіти, заснований у 2023 році. Компанія працює над розробкою навчальної платформи на основі штучного інтелекту, що надає персоналізовані інструкції та підтримку учням.

Платформа вміє:

Збирати персоналізовані дані про учня, визначати його сильні та слабкі сторони й на основі цієї інформації надавати інструкції та навчальні плани, адаптовані до його індивідуальних потреб;

Регулювати складність уроків, залежно від успішності учня, адаптуватися до його прогресу;

Застосовувати у навчанні ігрові методи, щоб зробити навчання цікавішим та веселішим;

Надавати учням зворотний зв’язок у режимі реального часу, щоб вони могли « підтягти » свої слабкі сторони та відстежувати прогрес.

Платформа ґрунтується на здорових освітніх принципах і має всі шанси здійснити революцію у навчанні.

Розробка, обрана у межах конкурсу Ukrainian Startup Fund, яка представляла Україну на одній із найголовніших технологічних подій року — виставці CES 2024, що відбулася у США в січні.

Це український медичний стартап, заснований у 2021 році. Користуючись штучним інтелектом, система може автоматично виявляти одне з найпоширеніших ускладнень цукрового діабету — діабетичну ретинопатію. Це захворювання здатне призвести до втрати зору.

Платформа працює за такою схемою:

Офтальмолог завантажує фото очного дна пацієнта;

ШІ аналізує зображення на наявність захворювання;

лікар отримує звіт із результатами.

Система досліджує фото за лічені секунди. Точність діагностики — 93%. Користування платформою не потребує дорогого обладнання або спеціальної підготовки персоналу. CheckEye вже успішно випробовується в Україні та планує вийти на міжнародний рівень.

Cotia

Стартап розробляє ШІ-ошийник, який перекладає котячу «мову». Комунікатор збирає звуки, які видає тварина, аналізує їх та видає результат у зрозумілій людині формі. Працює за аналогією до фітнес-браслета. Пристрій допомагає не просто краще розуміти тварину, але і спостерігати за її станом у динаміці, щоб краще доглядати чотирилапого.

Розробники стверджують, що дизайн аксесуара роблять максимально комфортним для кота і випробовують його на своїх улюбленцях.

Старт проєкту відбувся у грудні 2022 року. Бізнес-модель передбачає продажі самого аксесуара та підписку на кілька місяців або рік, що розширює можливості комунікатора.

Сервіс для пошуку психологів, який почав свою роботу у 2022 році, за два тижні до повномасштабного вторгнення. Через війну кількість клієнтів сервісу зросла у 10 разів через війну. Крім того, Rozmova орієнтується на корпоративних клієнтів. Послугами сервісу користуються, зокрема, б’юті-простір G.Bar, група Fintech, американська продуктова компанія ThredUp.

Загалом маркетплейс обслуговує понад 3000 клієнтів, здійснюючи більш ніж 6000 сеансів на місяць. 98% клієнтів відзначають позитивні враження після першої сесії. Підбір психолога займає до 5 хвилин. Консультація коштує від 500 до 3600 грн за сеанс залежно від досвіду фахівця.

Український Spacetech-стартап, який розвідує корисні копалини за допомогою нейромереж та працює над спеціалізованим хабом для геологів. Платформа використовує машинне навчання, щоб зондувати місцевість у дистанційному форматі. Технологія спрямована на виявлення мінералів, необхідних для переходу до зеленої енергетики та досягнення нульового рівня викидів до 2050 року.

Останніми роками стартап отримав значне визнання та фінансування. Зокрема, на технологічній конференції Latitude59 у 2024 році, яка проходила в Естонії, йому вдалося залучити €600 000 інвестицій і стати лідером заходу за цим показником.

Проєкт розробили 2021 року Андрій Севрюков, Сергій Лубкін та Даніїл Лубкін. Того самого року він отримав першу інвестицію у розмірі €150 000. Фахівці працюють над розробкою спеціального порталу для геологів Beholder Hub та планують масштабувати діяльність. Збираються відкрити центральний офіс у Талліні, запустити проєкти в Африці та Індонезії.

Стартап створює гарнітуру для «‎усвідомлених сновидінь». Їх контролюватимуть ШІ, машинне навчання та ультразвук. Мета засновників — дослідити природу свідомості та застосувати сни для розв’язання складних проблем та інноваційних завдань. Продукт планують запустити на ринок у 2025 році.

Розробники переконані, що «‎усвідомлені сновидіння» — коли людина уві сні достатньо свідома, щоб контролювати частини фантазії, можуть бути надзвичайно значущими. Пристрій, який має вигляд специфічної пов’язки на голову, допоможе викликати такі сни за бажанням. Стартапери називають ефект, який викликає їхній продукт, «найкращим досвідом віртуальної реальності».

Проєктувальники зазначають, що «‎усвідомлені сновидіння» мають довгий перелік переваг, зокрема: допомога при ПТСР, зменшення тривожності, покращення настрою, впевненості, моторики та креативності.

Стартап створює бездротову систему виклику медперсоналу у лікарнях, яка стане таким собі особистим асистентом для медперсоналу і забезпечить швидке реагування на виклики навіть за відсутності електрики.

Технологію вже успішно впровадили у понад 20 лікарнях України. У планах — поширити присутність у Європі та, зокрема, у Польщі.

Стартап отримав відзнаку CES 2024 Innovation Awards у категорії Digital Health. Ця перемога допоможе проєкту вийти також на ринок США.

Стартап, який створив безплатний мобільний додаток для самостійного вивчення мов програмування, зокрема, JavaScript, Java та Python. Застосунок містить інтерактивні уроки, практичні завдання та тести для перевірки знань, а також має систему досягнень для мотивації учнів. Підходить як для новачків, так і для тих, хто вже має певні знання та хоче їх освіжити.

Fundamenta пропонує короткі уроки, повторення вивченого матеріалу, можливості писати власні коди. Наразі у застосунку доступно 5 курсів, після проходження яких можна згенерувати сертифікат і поділитися ним у соцмережах. Додаток доступний на Google Play та App Store.

Rekava — класичний приклад стартапу, націленого на розв’язання екологічних проблем шляхом інноваційних рішень. Йдеться про ековиробництво біорозкладних виробів із переробленої кавової гущі, в концепції якого відповідальне споживання. Винахідники виготовляють із кавових відходів екологічні альтернативи одноразовим пластиковим продуктам: посуду, капсулам, горщикам для квітів тощо.

Перш ніж стати новою річчю, кавова гуща проходить складний процес перероблення, під час якого досягає нейтральності до запахів і смаків та стійкості до високих температур. Наразі проєкт пропонує покупцям ароматичні свічки у біорозкладних місткостях із кавової гущі. Шанувальники продукції компанії цінують екологічний підхід і принципи Zero Waste, тобто збереження ресурсів шляхом відповідального виробництва і споживання.

Тож попри всі складнощі, український бізнес продовжує розвиватися та створювати інноваційні рішення світового рівня. Кожна з ідей має право на життя та перспективи змінити наше життя на краще. Тоді як підтримка українських стартапів є інвестицією в майбутнє країни та всього світу.