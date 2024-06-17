Стратегія Apple щодо штучного інтелекту залишить мільйони користувачів iPhone позаду

Минулого тижня Apple презентувала на Всесвітній конференції для розробників (WWDC) нову версію операційної системи iOS, в якій буде більше функцій штучного інтелекту. Але більшість користувачів iPhone не зможуть отримати ці останні технологічні розробки. Тім Кук і його команда просуваються до майбутнього смартфонів зі штучним інтелектом, але нинішня лінійка iPhone погано пристосована для того, щоб донести так званий Apple Intelligence до широкої аудиторії, залишаючи багатьох користувачів за бортом, пише Forbes.

Apple Intelligence буде інтегровано в iOS 18, яка підтримує iPhone останніх шести років, включаючи iPhone Xr та iPhone Xs, випущені в жовтні 2018 року. Однак функції штучного інтелекту будуть доступні лише на iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max, єдиних смартфонах Apple, оснащених чипом Apple Silicon A17 Pro.

Це рішення позбавляє сотні мільйонів користувачів iPhone доступу до новітніх технологій штучного інтелекту. На противагу цьому, платформа Apple Mac підтримує Apple Intelligence на всіх комп’ютерах Mac з процесорами від першого Apple M1 до новітнього M4. Конкуренти, такі як Samsung, також встигли перенести свій Galaxy AI, представлений у січні 2024 року, на старіші моделі, включаючи лінійку Galaxy S23, смартфони Fold5, Flip5 і планшети Tab 9.

Інтеграція ШІ вимагає процесорів зі спеціальним кремнієм для прискорення роботи ШІ — завдання, з яким покликаний впоратися Neural Engine від Apple. Однак критичною проблемою є обсяг оперативної пам’яті. Без достатнього її обсягу запуск ШІ-додатків на мобільних пристроях з прийнятною продуктивністю неможливий.

Apple традиційно тримає специфікації iPhone дещо непрозорими, часто посилаючись на менші вимоги iOS до оперативної пам’яті порівняно з Android, як на виправдання використання меншого її обсягу. Це сприяло фінансовому успіху Apple завдяки зниженню виробничих витрат. Однак тепер такий підхід обмежує здатність старіших iPhone підтримувати передові функції штучного інтелекту.

Для мільйонів користувачів iPhone, які не інвестували в останні моделі з вересня 2023 року, це означає, що вони не зможуть відчути весь потенціал Apple Intelligence. Багато користувачів, які очікували, що на їхніх пристроях з’являться функції штучного інтелекту, тепер розуміють, що їхні старі iPhone не мають достатнього обсягу оперативної пам’яті для підтримки цих функцій, що знижує якість їхньої роботи.

З погляду бізнесу, ця стратегія може сприяти зростанню продажів нових iPhone, оскільки користувачі, які прагнуть отримати найновіші функції ШІ, змушені будуть оновлювати свої пристрої. Однак для тих, хто не може придбати найновіші моделі, це породжує почуття розчарування та ізоляції.

Зрештою, хоча останні досягнення Apple у галузі штучного інтелекту пропонують цікаві можливості, рішення обмежити ці функції лише найновішими моделями підкреслює зростаючий розрив у користувацькій базі iPhone. Мільйони людей залишаються з пристроями, які не можуть повною мірою використовувати новітні технології, що підкреслює значний недолік поточної апаратної стратегії Apple.