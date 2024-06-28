ПК місяця (червень 2024)

Тайванська виставка Computex традиційно щедра на гучні презентації очікуваних компонентів для ПК. Втім цьогоріч у контексті комплектуючих захід скоріше став майданчиком лише для анонсів появи майбутніх продуктів. Хоча навіть такі уточнення вже дозволяють планувати збірку нової чи модернізацію наявної системи. У яких випадках є сенс дочекатись нових рішень, а коли зволікання безпідставні? Проаналізуємо певні ситуації через призму традиційного “ПК місяця”, розглянувши раціональні варіанти ігрових платформ у трьох цінових категоріях.

Базовий ігровий ПК місяця ($600–750)

Процесор Intel Core i5-12400F (6/12; 2,5/4,4 ГГц, 18 МБ L3) $125 AMD Ryzen 5 5600 (6/12; 3,5/4,4 ГГц, 32 МБ L3) $125 Материнська плата Intel B760 (LGA1700) $90 AMD B550 (Socket AM4) $90 Пам’ять 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4-3600 $40 Відеокарта GeForce RTX 3060 12 ГБ/ GeForce RTX 4060 8 ГБ/ Radeon RX 7600 8 ГБ $300 Накопичувач SSD, 1 ТБ, M.2 PCI-E $65 Корпус і БЖ Middle Tower ATX, 550 Вт $60 Загальна сума для ПК на платформі Intel $680 Загальна сума для ПК на платформі AMD $680

Ігровий монітор до “Базового ігрового ПК” від нашого партнера MSI

MSI G2412F на базі швидкісної IPS-панелі з роздільністю 1920×1080 та часом відгуку лише 1 мс забезпечить чудовий досвід гри для систем початкового рівня. Попри невисоку ціну, монітор діагоналлю 24 дюйми має частоту оновлення 180 Гц, а колірне охоплення відповідає 107% sRGB та 83% DCI-P3. Модель має тонкі рамки екрану та режим Night Vision для висвітлення темних ігрових сцен.

Ігровий монітор MSI G2412F

Наявні анонси якщо й зачеплять ігрові системи початкового рівня, то лише у досить віддаленій перспективі, тому якщо ви плануєте зібрати ПК вартістю $600–700, саме зараз є всі умови для того, щоб отримати максимальну віддачу за ці гроші.

Процесори Intel. Для подібного ПК на платформі Intel зараз фактично немає альтернатив процесору Core i5-12400F (6/12; 2,5/4,4 ГГц). Зазвичай сувора що до цінової політики на чипи попередніх поколінь, компанія Intel, цього разу здається “розчулилася” та врахувала численні користувацькі запити. Звичайно прийти до такого рішення їй напевно допомогла непримирима конкурентка – AMD. Так чи так, але по факту маємо просто чудову пропозицію для базових ігрових конфігурацій. Причому з минулого місяця вона стала ще більш привабливою. Core i5-12400F в Україн вже можна придбати за еквівалент ~$125. Здається ще нещодавно за таку суму можна було розраховувати хіба що на Core i3. Але з таким рівнем цін на 6-ядерні моделі, чипи з меншою кількістю обчислювальних ядер ми взагалі не беремо до уваги.

Tray-варіант процесора Core i5-12400F пропонується майже за таку ж суму, тому подібні версії також немає сенсу розглядати. Штатний кулер напевне не здивує ефективністю, але його все ж достатньо для роботи. Тому початково можна перевірити, чи задовольнить він вас у відношенні шум/нагрів. Якщо тут вимоги невеликі, то на догоду економії можна зупинитись саме на такому варіанті. Додатковий бонус box-версії – яскрава синя коробка, якій можна знайти місце на книжковій поличці, а також 3 роки гарантії виробника.

Дійсно щедра пропозиція Intel відносно бюджетний 6-ядерників стосується лише версії “F”-модифікації, тобто версії без інтегрованої графіки. Модель Core i5-12400 з активним відеоядром вже коштує близько $160+. Звичайно під час перебоїв з електропостачанням можливість використовувати ПК без відеокарти – корисна можливість збільшити тривалість роботи системи від зарядної станції. Але тут вже потрібно визначатись із власними пріорітетами. Дискретний графічний адаптер навіть у режимі мінімального навантаження збільшить енергоспоживання ПК на 10–15 Вт.

Процесори AMD. Для базової ігрової платформи на AMD черговий раз рекомендуємо використовувати Ryzen 5 5600 (6/12; 3,5/4,4 ГГц), який також, до речі, за останній місяць подешевшав на $10 – до $125. Дуже гідний опонент для Core i5-12400F. Рідкісний випадок, коли чипи від AMD та Intel за одну ціну пропонують схожі можливості, тож тут вже фактично вибір зводиться до особистих уподобань. У випадку з Ryzen 5 5600 можна спокуситися й на OEM-версію чипа, особливо, якщо у вас вже є кулер для AM4. Подібний варіант процесора взагалі вже можна придбати за ~$110. І така непримирима “гра на пониження” між виробниками нам відверто подобається.

Якщо ви розглядаєте опцію з інтегрованою графікою, то тут є певні нюанси. Річ у тім, що процесори сімейства Vermeer з чиплет-архітектурою взагалі не мають вбудованого iGPU. Тож якщо можливість роботи без відеокарти є принциповою, доведеться дивитись у бік Ryzen 5 5600G (6/12; 3,9/4,4 ГГц). Попри схожість назв, ця модель вже належить до сімейства “гібридів” Cezanne з монолітним кристалом на Zen 3, але з місткістю L3-кеша у 16 МБ, замість 32 МБ у Vermeer. Це дещо послабить APU в іграх, втім при використанні актуальних для базової категорії відеокарт, різниця не буде принциповою.

На жаль, Ryzen 5 5600G також обмежені підтримкою PCI-E 3.0, що має значення при використанні у системі відеокарт з інтерфейсом PCI-E x8. Тому у класичному варіанті ігрової конфігурації ми покладаємось саме на Ryzen 5 5600. Але опцію з Ryzen 5 5600G слід взяти до уваги, особливо з урахуванням того, що поточна роздрібна вартість цієї моделі дуже близька до такої для Ryzen 5 5600 – ~$130.

У випадку з платформою AMD також актуальним залишається варіант з Ryzen 5 3600 (6/12; 3,6/4,2 ГГц). Це найкращий чип, що можна придбати за $80. Але ми його залишаємо на випадок максимального цінового обмеження для збірки, початково орієнтуючись на сучасніший чип з дещо вищою продуктивністю.

AMD не забуває про Socket AM4. Навіть на поточній Computex серед низки анонсів знайшлося місце для нових чипів для цієї платформи. Компанія запропонувала 8-ядерний Ryzen 7 5800XT (8/16; 3,8/4,8 ГГц), а також 16-ядерну модель Ryzen 9 5900XT (16/32; 3,3/4,8 ГГц). Здається активна поява турбованих модифікацій “GT/XT” виглядає вже дещо штучним намаганням підтримувати актуальність AM4. Компанія фактично заповнює умовні “прогалини”, оперуючи виключно робочими тактовими частотами для “створення” нових моделей. До того ж AMD неабияк заплутує з назвами CPU. Нагадаємо, що класичний Ryzen 9 5900X – це 12-ядерний чип, тоді як Ryzen 9 5900XT вже буде 16-ядерною моделлю. Додаткова перевірка на уважність, до якої виробник вдається досить часто.

Поза жодними сумнівами, Socket AM4 залишається конкурентною у своїй ніші, але поява нових моделей із +-100–200 МГц за наявності розблокованих множників навряд впливають на вибір потенційного покупця. Що тут дійсно було б цікаво побачити, то це доступність у вільному продажу 6-ядерних моделей з буфером 3D V-Cache за гуманну ціну. Та й взагалі фактор вартості продовжує відігравати важливу роль, тож тут у AMD ще є поле для подальшої оптимізації.

Щодо материнських плат, то тут ми рекомендуємо використовувати не найдешевші, але доступні моделі на чипсетах AMD B550 та Intel B760/B660 вартістю ~$90. Докладна аргументація на рахунок саме таких платформ наводилась у минулому випуску “ПК місяця”.

Відеокарти. З відеокартами також ніяких несподіванок. Дуже цікавим варіантом тут є GeForce RTX 3060 12 ГБ з цінниками від $290. Ця модель продовжує залишатись найбільш популярною серед користувачів ігрового сервісу Steam. Сам по собі цей факт, звісно, не є визначальним. Втім цього разу збіг дійсно не випадковий.

Загалом хороший баланс характеристик та збільшена місткість пам’яті забезпечують пристойну продуктивність у поточних проєктах та дають додаткової впевненості у тому, що відеокарта залишиться актуальною ще досить тривалий час. Не втомлюючись нагадуємо про важливість обрати саме версію з 12 ГБ локальної пам’яті на борту. Спрощені модифікації з 8 ГБ відчутно повільніші й лише мінімально дешевші. Втім, враховуючи радикальне зменшення асортименту таких моделей, схоже, що користувачі зробили свій вибір.

Використання енергоефективних рішень останнім часом, на жаль, стає справою не лише мінімального збільшення місячного чеку за спожиту електроенергію. Покращити економічність ігрової платформи допоможуть GeForce RTX 4060 8 ГБ з TDP у 120 Вт (RTX 3060 – 170 Вт). Також хороший варіант для базової конфігурації. Восьми гігабайтів пам’яті у переважній більшості випадків вистачає для проєктів у Full HD. Якщо ні, це нескладно “пролікувати” у налаштуваннях, відмовившись від режиму з максимальної кості без суттєвої візуальної втрати. Тут у нагоді також буде й DLSS, до того ж підтримка DLSS 3 з Frame Generation – додатковий аргумент саме у бік GeForce RTX 4060, які вже пропонуються від $310.

Гідною альтернативою від AMD тут залишається Radeon RX 7600 8 ГБ. За $300 ми отримуємо відеокарту, що демонструє дуже близькі показники до таких для GeForce RTX 4060. Ну, хіба за виключенням режиму з трасуванням променів. Втім близькість цін та продуктивності у цьому випадку грає проти відеокарти AMD. Для збільшення привабливості вочевидь тут потрібна більш агресивна цінова політика з боку розробників.

За даними аналітиків Jon Peddie Research (JPR), у першому кварталі 2024 року частка дискретних відеокарт NVIDIA зросла з 80% до 88%, тоді як частка AMD за цей період знизилась до 12%. Очевидне домінування одного з учасників ринку сповільнює прогрес у сегменті, тож сподіваємось на активізацію всіх гравців цієї ніші. Включно з Intel, частка якої, за даними дослідження, не перевищувала 1%. Прикро, тому як третій потужний гравець тут напевно не був би зайвим. До того ж графічний старт був відносно успішним, а у Q1 2023 компанія навіть утримувала до 4% ринку. Регулярне вдосконалення драйверів безперечно заслуговує на повагу, але наявного асортименту відеокарт вочевидь не достатньо для закріплення у сегменті користувацьких рішень.

Оптимальний ігровий ПК місяця ($1200–1400)

Процесор Intel Core i5-12600KF (6/12+4; 3,7/4,9 ГГц + 2,8/3,6 ГГц) $185 AMD Ryzen 5 7500F (6/12; 3,7/5,0 ГГц, 32 МБ L3) $185 Материнська плата Intel B760 (LGA1700, DDR5) $150 AMD B650/A620 (Socket AM5) $150 Пам’ять 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-5600/6000 $110 Відеокарта GeForce RTX 4070 12 ГБ / Radeon RX 7800 XT 16 ГБ $620 Накопичувач SSD, 1 ТБ, M.2 NVMe, PCI-E x4 $90 Корпус і БЖ Middle Tower ATX, 650 Вт $130 Загальна сума для ПК на платформі Intel $1290 Загальна сума для ПК на платформі AMD $1290

Ігровий монітор для “Оптимального ігрового ПК” від нашого партнера MSI

27-дюймовий ігровий монітор MSI MAG 274QRF-QD E2 на швидкій IPS-матриці роздільністю 2560×1440 точок з технологією квантових точок. Частота оновленя у 180 Гц та час відгуку у 1 мс забезпечать оптимальний ігровий досвід, а яскраву насичену картинку надасть розширене колірне охоплення (150% sRGB).

Ігровий монітор MSI MAG 274QRF-QD E2

Процесори Intel. У складі оптимальної ігрової конфігурації на Intel ми розраховуємо на Core i5-12600KF (6/12+4; 3,7/4,9 ГГц + 2,8/3,6 ГГц). Хоча за минулий місяць його вартість фактично залишилась незмінною (~$185), раніше вона вже знизилась до такого рівня, що в цій категорії годі й шукати пропозиції зі ще кращим співвідношенням ціна/продуктивність. А от на суттєве зменшення кількості пропозицій цієї моделі слід звернути увагу. Сподіваємось, що це лише ситуативна циклічність постачань.

На випадок проблем з доступністю Core i5-12600KF тримаємо на замітці Core i5-13400F (6/12+4; 2,5/4,6 ГГц + 1,8/3,3 ГГц) з ідентичною функціональною формулою, але дещо нижчими робочими частотами. Вартість цієї моделі вже знизилась до $200. Тож доплата за приналежність до умовно наступного покоління тут вже не повинна так бентежити. Хоча платити більше за нижчу продуктивність – вимушена міра. Втім не будемо забувати й про доступність у продажу моделі Core i5-12600K з активною інтегрованою графікою. У контексті економії електроенергії саме така модифікація можливо є навіть більш пріоритетною, до того ж ціна питання помірна – $205.

Що стосується майбутньої десктопної платформи Intel, то попри певні очікування, на Computex компанія не розкрила жодних додаткових деталей стосовно LGA1851. Попередньо нові чипи Arrow Lake-S будуть представлені на заході Intel Innovation 2024, що цього року відбудеться 24-25 вересня. Тоді як у продаж перші Core Ultra 200 потраплять у жовтні. До того ж цікаві для оптимальних конфігурацій моделі CPU вочевидь з’являться лише у наступному році. З цієї причини за потреби отримати відповідну систему вже зараз, не має сенсу займати вичікувальну позицію – перехід на LGA1851 тут є лише середньостроковою перспективою.

Процесори AMD. Для ПК на платформі AMD поточний вибір відповідних моделей процесорів зводиться до Ryzen 5 7500F (6/12; 3,7/5,0 ГГц) та Ryzen 5 7600 (6/12; 3,8/5,1 ГГц). Доступніший 6-ядерний чип для AM5 вже можна придбати за $185 (tray-варіант – $170!), тоді як старша модель пропонується за ~$210. На різницю у тактових частотах фактично можна не зважати – продуктивність чипів дуже близька, а ось наявність інтегрованої графіки у Ryzen 5 7600 може мати значно більшу вагу під час вибору конкретної моделі.

Слід зазначити, що у вказаній ціновій категорії на ваші гроші будуть претендувати ще кілька моделей процесорів. Це 6-ядерний Ryzen 5 8500G (6/12; 4,1/5,0 ГГц + 3,2/3,5 ГГц), що вже встиг подешевшати до $175. Через особливість компонування, саме для ігрової платформи це напевне найменш приваблива модель. Річ у тім, що Ryzen 5 8500G має лише два ядра з архітектурою Zen 4, тоді як чотири додаткові – Zen 4c. Попри те, що функціонально вони ідентичні, робочі частоти компактніших обчислювачів Zen 4c відчутно нижчі. Це відповідним чином відобразиться на кількості fps в іграх. Звичайно сильною стороною Ryzen 5 8500G є відносно потужна інтегрована графіка Radeon 740M, але ж якщо у пріоритеті саме обчислювальні можливості CPU, то тут у пріоритеті інші варіанти.

Один з них – Ryzen 5 8600G (6/12; 4,3/5,0 ГГц; ~$210). Старша модель лінійки має 6-ядерну конфігурацію з обчислювачами Zen 4, що працюють на 4,3/5,0 ГГц. Але, звичайно, основна складова подібних APU – інтегроване відеоядро. Графіка Radeon 760M вже дозволяє хоч на “мінімалках” подивитись навіть важкі ігрові проєкти. Втім саме для ігрової системи це все ж лише можлива опція на випадок роботи ПК від зарядної станції. Оптимальна конфігурація у будь-якому випадку передбачає використання потужної дискретної відеокарти, що для тривалої роботи потребує безперебійного енергопостачання.

Загалом слід зазначити, що роздрібна вартість чипів Ryzen 8000G поступово перетнула першочергово заплановані позначки. Навіть в Україні фактичні ціни вже нижчі за рекомендовані для американського ринку на момент анонсу (січень 2024). Вочевидь AMD доводиться тут балансувати, враховуючи наявний асортимент та реальний попит на чипи тої чи іншої конфігурації.

Ще одним потенційним претендентом у склад оптимальної системи є Ryzen 5 8400F (6/12; 4,2/4,7 ГГц). Це варіація чипів Phoenix, але вже з вимкненою графікою. Чип є похідною від Ryzen 5 8600G, тож має 6 обчислювальних ядер Zen 4. Попри відносно недавній анонс “F”-модифікацій лінійки Ryzen 8000, модель Ryzen 5 8400F вже пропонується в Україні та навіть встигла знизитись у ціні. MPK-версію, що являє собою tray-варіант з додатковим кулером, можна придбати за $170. Тож фактично станом на зараз це вже найдоступніший чип для AM5. Втім, чи варто тут поспішати з придбанням?

Ryzen 5 8400F позбавлений інтегрованої графіки, тож конкуренцію він складає іншим моделям без iGPU. Якщо згадати, що лише трохи дорожче коштує Ryzen 5 7500F, то на перший погляд спокусливий цінник Ryzen 5 8400F вже не виглядає настільки привабливим. В іграх саме Ryzen 5 7500F буде продуктивнішим через вдвічі більшу місткість кеш-пам’яті L3 – 32 МБ проти 16 МБ, а також номінально вищі робочі частоти. Тож цікавість до Ryzen 5 8400F можна підвищити хіба що додатковим зниженням ціни. Скажімо, до еквівалента ~$150. Припускаємо, що це цілком реалістичний сценарій на наступні кілька місяців.

А от про що вже можна казати напевно, то це про офіційний анонс процесорів серії Ryzen 9000. Так, AMD вирішила, що вже час суттєво оновити платформу Socket AM5, тому як представлені на початку року чипи лінійки Ryzen 8000 стали скоріше певним відгалуженням з акцентом на інтегрованій графіці, ніж наступним поколінням CPU.

Своєю чергою лінійка Ryzen 9000 – це дійсно нова генерація продуктивних CPU. чипи нової серії використовують обчислювальну архітектуру Zen 5, що обіцяє підвищену продуктивність на такт.

Для оптимальних конфігурацій серед початково анонсованих моделей потенційно цікавою є Ryzen 5 9600X (6/12; 3,9/5,4 ГГц). Шестиядерний чип зі збільшеною робочою частотою та TDP у 65 Вт. Для нових CPU розробники обіцяють збільшення продуктивності на такт (IPC) у середньому на 16%. Серед заходів, що дозволять отримати такі показники – покращення роботи із кеш-пам’яттю. Перші тести інженерних семплів дійсно підтверджують фактично подвоєння пропускної здатності буферів L1/L2. Серед інших удосконалень очікується можливіcть роботи з більш швидкісними комплектами пам’яті DDR5.

Старт продажів нових Ryzen 9000 очікується 31 липня. Рекомендовані цінники поки не озвучені виробником. Є припущення, що значення будуть близькі до тих, що визначались для відповідних моделей Ryzen 7000 під час запуску, або навіть на 10–15% нижчі за минулі показники. Нагадаємо, що рекомендована вартість попередника Ryzen 5 7600X під час анонсу складала $299. Але відтоді пройшло вже майже два роки. За цей час ціни процесорів відчутно змінились. В Україні чип Ryzen 5 7600X можна придбати за еквівалент $210. У такому випадку поява Ryzen 5 9600X навіть за умовні “$269 MSRP” буде викликати чимало питань стосовно доцільності такої покупки. І це навіть якщо не згадувати про доступність того ж Ryzen 5 7500F за $185.

Впевнені, що AMD врахує поточні ринкові обставини, але за поточного асортименту втиснутися буде не так просто. Тут, мабуть, варто ще зазначити, що зараз вже за еквівалент $250 можна отримати 8-ядерний Ryzen 7 7700 (8/16; 3,8/5,3 ГГц) у MPK-версії. І тут вже намічається дуже цікаве протистояння з Ryzen 5 9600X.

Безперечно цікаво дочекатись перших результатів незалежних тестувань, які покажуть реальні можливості нових чипів у різних умовах, частотний потенціал та енергоспоживання. Сподіваємося, що в цих питаннях Granite Ridge нас приємно здивують. Все ж нові кристали з обчислювальними ядрами виготовляються вже за новим 4-нанометровим техпроцесом від TSMC.

Чипи Ryzen 9000 будуть працювати з поточними материнськими платами на чипсетах AMD 6xx, знадобиться лише оновлення прошивки.

Відеокарти. Рекомендації стосовно відеокарт для оптимальних ігрових конфігурацій залишаються без змін. Найбільш привабливими варіантами для цієї категорії ПК є GeForce RTX 4070 12 ГБ та Radeon RX 7800 XT 16 ГБ. За останній місяць вартість моделeй цих серій суттєво не змінилась. Графічний адаптер від NVIDIA можна придбати за $620+, тоді як найбільш доступні відеокарти з GPU від AMD трішки дешевші – від $580. Обидві будуть ультимативними для режиму Full HD та досить добре впораються з ігровим навантаженням у 1440p.

Прогресивний ігровий ПК місяця ($2000+)

Процесор Intel Core i5-14600K (6/12+8; 3,5/5,3 ГГц, 2,6/4,0 ГГц) $340 AMD Ryzen 7 7800X3D (8/16; 4,2/5,0 ГГц; 96 МБ L3) $380 Материнська плата Intel Z690/Z790 (LGA1700) $230 AMD B650 (Socket AM5) $200 Пам’ять 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-6000 $130 Відеокарта GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ / Radeon RX 7900 XT 20 ГБ $900 Накопичувач SSD 2 ТБ, M.2 PCI-E 4.0 $170 Корпус і БЖ Middle Tower ATX, 750 Вт $210 Загальна сума для ПК на платформі Intel $1980 Загальна сума для ПК на платформі AMD $1990

Ігровий монітор до “Прогресивного ігрового ПК” від нашого партнера MSI

MSI MPG 274URF QD – топовий 27-дюймовий ігровий екран з надшвидкою IPS-матрицею (0,5 мс) на квантових точках. Панель має роздільність 3840×2160, частоту оновлення 160 Гц, та розширений колірний охват (145% sRGB). Монітор оснащений портом Type-C (65W PD) з можливістью передачі зображення, живлення та підзарядки портативних пристроїв. Дисплей має HDMI 2.1 та пропонує “консольний режим” (4К, 120 Гц) з підтримкою VRR й ALMM.

Ігровий монітор MSI MPG 274URF QD

Процесори Intel. Оскільки до презентації нової десктопної платформи Intel залишається ще як мінімум три місяці, відповідну позицію у прогресивних конфігураціях цей час буде закривати Core i5-14600K (6/12+8; 3,5/5,3 ГГц + 2,6/4,0 ГГц; ~$340). За всіма критеріями чип цілком влаштовує, хіба що рівень енергоспоживання вищий за бажаний. Ще потужніші CPU у цій категорії – опціональний вибір на випадок, коли принципово важлива багатопотокова продуктивність. Саме для таких випадків можна розглядати Core i7-14700K (8/16+12; 3,4/5,6 ГГц + 2,5/4,3 ГГц), для придбання якого знадобиться збільшити бюджет на ~$100.

Ще більш потужні Core i9 для ігрової системи будуть відверто зайвими. До того ж Intel все ще намагається приборкати ситуацію з можливою нестабільністю роботи топових чипів під високим навантаженням. Все ж в умовах, коли CPU споживає понад 350 Вт, мінімальні невідповідності системних показників рекомендованим значенням можуть впливати на стабільність. Шукаючи першопричину можливих збоїв, спеціалісти Intel також виявили помилку в алгоритмі роботи технології Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB). ЇЇ виправлення буде запропоновано в нових версіях BIOS, що мають бути запропоновані до 19 липня поточного року.

Що ж стосується майбутньої платформи Intel, то саме прогресивні конфігурації першими отримають LGA1851. Втім відбудеться це не раніше середини осені. Виробник вже традиційно спочатку запропонує топові процесори з розблокованими множниками, додавши масові CPU на початку нового року. Безперечно дуже цікаво буде оцінити продуктивність майбутніх Arrow Lake-S, втім саме з цим особливих проблем немає й у поточних чипів Intel. Але, мабуть, найбільші очікування від нових десктопних процесорів – суттєве зниження енергоспоживання.

Процесори AMD. Прогресивна ігрова платформа AMD базується на Ryzen 7 7800X3D (8/16; 4,2/5,0 ГГц, 96 МБ L3). Причому схоже, що позиції цієї моделі не загрожує навіть поява Ryzen 9000. З нещодавніх одкровень “червоної команди” стало зрозуміло, що 8-ядерний чип попереднього покоління з 3D V-Cache може залишитись найшвидшим ігровим CPU, а його показники fps не вдасться перевершити новенькому Ryzen 7 9700X (8/16; 3,8/5,5 ГГц). Враховуючи, що навіть в Україні чип Ryzen 7 7800X3D вже можна придбати за ~$380, це може мати певною проблемою при позиціонування майбутніх Granite Ridge у якості найкращих CPU для ігрових платформ.

Схоже така ситуація стала певною несподіванкою для самих розробників, які навіть розмірковують над зміною початкової специфікації Ryzen 7 9700X, яка передбачає підвищення TDP з 65 Вт до 120 Вт й, можливо, зміну частотної формули. Подібні коригування мають дозволити новому 8-ядернику мінімально випередити Ryzen 7 7800X3D. Побачимо, чи піде на подібний крок AMD, або такі трансформації залишаться на рівні припущень.

Звичайно тут вже дуже цікаво дочекатись появи чипів на Zen 5, але якщо збірка потужної ігрової системи – питання термінове, при обранні наявного Ryzen 7 7800X3D ви напевно не втратите у кількості fps. Звичайно нові CPU з архітектурними оптимізаціями будуть швидші у прикладних завданнях, але саме в іграх радикально збільшений кеш L3 дозволить компенсувати таку перевагу.

AMD також готує Ryzen 9000 з 3D V-Cache, причому цього разу версії зі збільшеним L3 можливо з’являться навіть раніше, ніж у випадку з Ryzen 7000. За оптимістичними прогнозами такі чипи можуть представити вже у вересні/жовтні, щоб відволікти увагу від презентації нової платформи Intel.

Одночасно з анонсом процесорів Grainte Ringe компанія AMD також запропонувала оновлені чипсети AMD X870/X870E. Топові плати на їх основі вочевидь будуть початково підтримувати Ryzen 9000, тоді як для роботи з моделями на попередніх наборах логіки знадобиться оновлення BIOS. Серед опцій, що будуть обов’язковими для материнських плат на AMD X870/X870E – максимальні можливості для самостійного розгону, підтримка USB 4, шина PCI-E 5.0 для графічних адаптерів та накопичувачів, а також можливість використання найбільш швидкісних профілів AMD EXPO для модулів оперативної пам’яті. Втім є вірогідність, що виробники материнських плат не встигнуть підготувати свої моделі на AMD X870/X870E до початку продажів Ryzen 9000, або асортимент таких пристроїв початково буде мінімальним. Хоча за можливості роботи нових CPU на будь-якій платі з AM5 це не буде проблемою.

Що ж загалом стосується перспектив Socket AM5, то AMD запевняє у підтримці цієї платформи як мінімум до 2027 року, тож напевно наступне покоління чипів вже з архітектурою Zen 6 також буде представлено у рамках AM5.

Відеокарти. Як бачимо, потужна конкуренція навіть між двома гравцями у сегменті центральних процесорів загалом дає чудові результати та можливість обирати відповідні продукти за притомними цінами. Цього відверто не вистачає у категорії дискретних відеокарт. Домінування NVIDIA, яка нещодавно стала компанією з найбільшою у світі капіталізацією, дозволяє їй диктувати свої умови. Втім стрімке зростання вартості відбулось за рахунок ажіотажного попиту на ШІ-обчислювачі та наявний потенціал для зростання цього сегменту. Тож не дивно, що саме цим продуктам буде приділятись максимальна увага, тоді як кількість ресурсів на розробку ігрових користувацьких адаптерів може виділятись за залишковим принципом.

Звичайно ми все ж сподіваємось до кінця року побачити GeForce RTX 50 з архітектурою Blackwell, але навіть у кращому випадку це будуть лише топові моделі. Й це не найгірший варіант. Схоже, що нового покоління відеокарт від AMD та Intel до кінця поточного року можна не очікувати. Отже, графічні перегони дещо збавлять темп, тому без якихось очікувань можна сміливо розглядати наявні варіанти.

Для прогресивних конфігурацій такими є GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ та Radeon RX 7900 XT 20 ГБ. Особливий цінових змін тут також не відмічається. Найдоступніші моделі лінійки від NVIDIA можна придбати за ~$900, а відеокарти від AMD вказаної серії стартують з $850. Обидві чудово справляються з важкими іграми у 1440p та дозволяють комфортно грати у 4К без принципових обмежень якості картинки.

У продажу ще чимало пропозицій GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ, які потенційно можна розглядати як варіант здешевлення системи. Хоча базові версії лінійки все ще коштують $800+, тож у рамках прогресивних ПК загальна економія вийде відносно невеликою, а ось виникнення жалю з приводу обрання моделі з 12 ГБ пам’яті надалі не виключена.

Варіант можливої економії з Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ виглядає більш виправданим, враховуючи вартість цих моделей від $650. Зниження продуктивності на 15% за -30% від ціни RX 7900 XT. Виглядає як чесна угода.