Попереднє оновлення American Truck Simulator – Kansas виявилось зовсім не нудним, але ж воно вийшло вже пів року тому, тож American Truck Simulator – Nebraska з’явилася вчасно, щоб не дати гравцям занудьгувати. Що цікавого сталося в ATS за останній час і що додали у новому DLC і важливому оновленні 1.50, яке вийшло за декілька днів до нього.

Гра American Truck Simulator – Nebraska Жанр симулятор Платформи Windows Мови англійська, українська Розробник SCS Software Видавець SCS Software Посилання

Steam Kansas

Christmas Winterland Event

Але спочатку згадаємо події кінця 2023 року, а саме Christmas Winterland Event, який пройшов одночасно в ATS та ETS. Це дуже вдала демонстрація того, що за бажанням SCS Software зможе імплементувати у свої ігри зміну пір року. Окрема засніжена різдвяна мапа з мальовничим містечком та оновлення фізики поведінки вантажівок на снігу сподобалась гравцям, тож будемо сподіватися, що коли-небудь в іграх SCS з’являться осінь, зима та весна і нескінченне літо нарешті закінчиться.

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Оновлення 1.50

Перше, що побачать гравці після запуску оновленого ATS/ETS2 – це повністю перероблений у версії 1.50 інтерфейс гри. Його зараз критикують, що зрозуміло, бо деякі опції знаходяться в незвичних місцях, випадаючі меню не усім до вподоби тощо. Але, попре те, що часом дійсно приходиться шукати добре знайому функцію, мені новий інтерфейс подобається. Він легкий, сучасний і, головне, пристосований під українську мову. Нарешті гарний шрифт, нарешті усі написи попадають у потрібні розміри, бо фраза “За кермо”, яка усі ці 8 років (а у випадку Euro Truck Simulator 2 – 12 років!) вилазила за межі відповідної кнопки, дуже муляла око.

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Уся спільнота віртуальних далекобійників вже який рік очікує на суттєве оновлення рушія ATS та ETS2. І наче воно вже ось скоро, але кожного разу дата релізу нової версії відкладається, а натомість SCS Software додає деякі нові опції рендерингу до старого рушія.

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У версії 1.50, яка все ще використовує DirectX 11, додали згладжування TAA і це дійсно дуже гарно вплинуло на тіні, особливо від дротів та листя, які відверто дратували “сходинками”. Нова функція каскадних тіней зробила перехід між межами тіні більш плавним, хоча деякі глюки, особливо у тіні від скошених елементів салону, наприклад, сонцезахисного козирка, все ж таки залишилися. Крім того, нагадаю, що просто збільшення роздільної здатності рендерингу та відображення на 200+% вже дає непоганий результат, у тому числі щодо згладжування.

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В 1.50 оновили також систему м’яких часток, це те, що стосується пилу, бруду та бризок, що підіймає вантажівка. Але це таке. Оновили та оптимізували світло від ліхтарів вуличного освітлення. Збільшили дальність затінення – це можна гарно побачити у великих містах та в тунелях. Це все дуже гарно, але ж де наш DirectX 12!?

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Важлива частина оновлення 1.50, як і деяких попередніх апдейтів – це перероблена Каліфорнія, найперша частина мапи гри, якій вже 8 років. Це вже третя фаза оновлення Каліфорнії й вона стосується здебільшого Сан-Франциско та Окленда. Нарешті ці міста стали схожі самі на себе – обов’язково поверніться сюди!

Крім іншого, у цьому апдейті оновили екстер’єри та інтер’єри тягачів International LT S13 та International LoneStar і трошки Western Star 49X.

Привіт, Небраска! Бувай, Небраска!

Що сказати про саму American Truck Simulator – Nebraska? Ну це гарний штат, але невеликий. Як це зазвичай і буває у SCS Software він пропрацьований ще краще, ніж попередні. Але об’їхати його увесь можна буквально за декілька днів.

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Тут класні нові точки огляду, приховані шляхи, цікаві пам’ятки про які варто почитати потім окремо. Нові типи індустрій та вантажів, включаючи спеціальні доставки. На дорогах збільшилась кількість кемперів. З’явилась нова динамічна анімація завантаження сипучих вантажів. У Небрасці багато цікавих муралів та графіти. Тут 12 великих міст та 20 маленьких поселень. І звісно ж, є тут і приховані секрети та відсилання.

Гарний штат, але це просто ще один штат. Звісно ж, до виходу доповнення SCS провела спеціальну подію у грі.

Що далі

Наразі у розробці ще два розширення мапи для American Truck Simulator: Arkansas та Missouri. Плюс два розширення для Euro Truck Simulator 2: Greece та Nordic Horizons. Крім того, в ETS2 скоро з’явиться перша електрична вантажівка – Renault Trucks E-Tech T, а згодом і інфраструктура для неї. Сподіваємось електровантажівки з’являться і в ATS.

Ну і звісно ж, усі ми чекаємо на оновлений рушій з підтримкою DirectX 12, трасування променів, DLSS, FSR та інших цікавих технологій. Сподіваємось це станеться все ж таки у 2024 році.