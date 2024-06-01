Автору статті травень 2024 року запам’ятався цікавими зустрічами й поверненням формату відеоінтерв’ю, а ще збільшенням кількості великих матеріалів, без шкоди кількості новин. У травні 2024 року на “Межі” вийшло 532 нових матеріали (новий рекорд), серед яких 24 статті та 32 огляд і це знову ж таки новий рекорд сайту за великими матеріалами. Сподіваємось, що вам було що почитати. Влітку не варто сподіватися на рекорди, бо все ж така активність IT та ігрової спільноти на ці три місяці трошки вщухає.

Звісно ж, головними темами обговорювання у травні 2024 року стали застосунок “Резерв+” та законотворча діяльність українського уряду, але нахабство Sony, як посміла вимагати у користувачів Steam витрати 2 хвилини на реєстрацію у додатковому сервісі, теж не пройшло непоміченим. Ну а в черговий раз перемити кістки Apple, Google та Microsoft – це ж святе!

Матеріали за травень 2024 р. з найбільшою кількістю коментарів

1. Для військовозобов’язаних, призовників та резервістів запускають мобільний застосунок “Резерв+” (433)

2. Гравці Helldivers 2 на ПК мають тепер реєструватись в PlayStation Network: репутація гри стрімко летить вниз: оновлено (269)

3. Комітет з питань економічного розвитку пропонує Верховній Раді України надати можливість будь-якому бізнесу бронювати своїх працівників (260)

4. Windows 11 втрачає користувачів, натомість частка Windows 10 зростає – Statcounter (223)

5. iPadOS обмежує потенціал iPad, в окремій ОС для планшетів залишилося мало сенсу (207)

6. Застосунок “Резерв+” працює з перебоями та недоступний за кордоном (193)

7. Міністерство Оборони України запровадило електронну чергу до ТЦК, але поки не у всі (181)

8. Понад половина користувачів Google Pixel незадоволена своїм смартфоном та планує обрати інший бренд (181)

9. Sony відмовляється від обов’язкової прив’язки PSN для гравців Helldivers 2 на ПК (174)

10. У “Дії” скоро з’явиться посвідчення ветерана, охочих запрошують записатися на бета-тест (171)

І знову, як і минулого місяця, в топі дуже різні новини з різних кінців IT-спектра. Тут і наддорогий телевізор Samsung, і дивні зізнання Дурова, і стара нова Nokia, звісно ж “Резерв+”, ШІ та все-все-все.

Найпопулярніші новини та блоги, які вийшли у травні 2024 р.

1. Новий телевізор Samsung коштує майже $133 тисячі, його покупцям пропонують ще один у подарунок

2. HMD повертає Nokia 3210 на честь 25-річного ювілею телефона

3. Дуров похвалився, що розуміє “близько 95% письмової” української мови та каже, що 70% українців користуються Telegram

4. Застосунок “Резерв+” працює з перебоями та недоступний за кордоном

5. Штучний інтелект б’є по ринку праці, як “цунамі” – голова МВФ

6. Apple пояснила, як давно видалені фотографії знову з’явились на пристроях з iOS

7. Понад половина користувачів Google Pixel незадоволена своїм смартфоном та планує обрати інший бренд

8. Steam проводить фестиваль Games From Russia. На нашу думку, це – пряма підтримка геноциду українців із боку Valve

9. Голосовий асистент наступного покоління: OpenAI представила модель GPT-4o

10. Rakuten Viber розширює функцію “Ідентифікація абонентів” в Україні

Статей та оглядів на сторінках “Межі” стає більше, тому ми вирішили відокремити ці дві категорії матеріалів в окремі топи. Почнемо зі статей. Ми не знаємо, чому українцям так подобаються фільми про постапокаліпсис, але, судячи зі статистики так і є. А ще українцям подобаються українські ігри, ті хто розробляє українські ігри плюс RTS. Зверніть увагу на інтерв’ю Сергія Григоровича, нам було дуже приємно поспілкуватися з ним після десятирічної перерви.

Найпопулярніші статті, які вийшли у травні 2024 р.

1. Не тільки “Шалений Макс”: відомі та не дуже відомі постапокаліптичні фільми

2. Зроблено в Україні. Найуспішніші українські ігри [ОНОВЛЕНО]

3. Кращі сучасні стратегії у реальному часі (RTS)

4. Штучний інтелект для написання текстів: 5 популярних сервісів

5. Електромобілі з найбільшим запасом ходу в Україні: Mercedes EQS, BMW iX, Tesla Model S та інші

6. Топ-менеджери IT-компаній про український ринок праці 2024: прогнози і перспективи для початківців

7. Ігри з українською локалізацією: 30 популярних та просто цікавих проєктів

8. Сергій Григорович, засновник GSC Game World: про закриття S.T.A.L.K.E.R. 2 у 2011 році, захоплення мотоспортом, допомогу ЗСУ та культуру донатів

9. Заборонені ігри: політична та вікова цензура у відеоіграх

10. Англійська у смартфоні: 10 додатків, щоб вчити мову, коли зручно

Автомобілі, смартфони, ноутбуки, захищені ПК, відеоігри та фільми, майже увесь спектр інтересів читачів “Межі” у щомісячному зрізі. Але цілих чотири автівки в Топ 10, невже час запускати окремий автосайт?!

Найпопулярніші огляди, які вийшли у травні 2024 р.

1. Тест-драйв Honda CR-V: заслуговує на народну популярність, але за умови народної ціни

2. Огляд смартфона motorola edge 50 pro

3. Тест-драйв Honda ZR-V: свято, якого не чекали?

4. Огляд смартфона Xiaomi 14

5. Огляд ASUS NUC 13 Rugged (NUC13BRF): міні-ПК, що може працювати в несприятливих умовах

6. Тест-драйв Mazda CX-30 SPORT BLACK 2024: головні питання та відповіді

7. Огляд ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) GU605MI: для роботи та іноді для ігор

8. Тест-драйв BMW i5 M60: для прихильників традицій, для фанатів інновацій

9. American Truck Simulator – Nebraska: обіцянка чогось більшого

10. Рецензія на фільм “Суперники” / Challengers

Таким ми запам’ятали травень 2024 року. Попри масовані обстріли та відключення електрики “Межа” розвивається. Ми експериментуємо, шукаємо нові, або згадуємо старі формати та сподіваємося що далі буде ще цікавіше. Дякуємо за те, що ви з нами.

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