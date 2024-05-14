Огляд смартфона Xiaomi 14

Актуальна флагманська лінійка смартфонів Xiaomi включає три моделі: Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 Pro та Xiaomi 14. Модель Ultra позиціюється як фотофлагман з максимальними можливостями камер, Xiaomi 14 Pro з великим екраном вирішили не випускати за межами Китаю. А молодший Xiaomi 14 — це своєрідний флагман для всіх з відносно компактними розмірами. Про нього ми сьогодні й розповімо.

Характеристики Xiaomi 14

Розміри та вага 152,8 x 71,5 x 8,2 мм 188 грамів Оперативна пам’ять і сховище 12 / 512 ГБ Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Графічний процесор Adreno 750 Бездротові модулі Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac6e/7 (2,4 ГГц і 5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC, ІЧ Дисплей 6,36-дюймовий LTPO OLED Роздільна здатність: 1200×2670 точок, 460 ppi Частота оновлення: 120 Гц Dolby Vision, HDR10+ Основні камери 50 Мп ширококутна, 1.2 µm, ƒ/1.6, фазовий автофокус, оптична стабілізація; 50 Мп телефото, ƒ/2.0, фазовий автофокус, оптична стабілізація, 3.2х зум; 50 Мп надширококутна, ƒ/2.2, 115°, автофокус Фронтальна камера 32 Мп, ƒ/2.0 Аудіо Стереодинаміки Акумулятор 4610 мА•год Зарядка Дротова до 90 Вт, бездротова до 50 Вт, 10 Вт зворотна бездротова Роз’єми USB Type-C 3.2 Операційна система Android 14 + HyperOS Рекомендована ціна 39 999 грн

Комплект постачання

Xiaomi 14 постачається у коробці білого кольору з логотипами Mi та Leica, а також назвою моделі. Китайські виробники поки не мінімізують комплекти своїх смартфонів і зазвичай у коробці непоганий набір аксесуарів. Xiaomi 14 — не виняток.

Всередині — смартфон, зарядний пристрій потужністю 90 Вт, кабель USB Type-C, захисна плівка (на екрані з заводу), шпилька для вилучення лотка, необхідна документація та захисний бампер. На відміну від переважної більшості комплектних варіантів, він непоганої якості. Чорного кольору з матовим приємним покриттям.

Він має невеликі бортики й для захисту екрана, і основної камери, що доволі сильно виступає.

Дизайн та ергономіка

Зараз досить важко зробити дизайн смартфона оригінальним та незвичним, хіба що експериментувати з задньою кришкою. Xiaomi 14 — цілком типовий сучасний смартфон у хорошому розумінні цього поняття. Корпус зроблено зі скла і металу. Всю передню панель займає доволі невеликий за сучасними мірками плоский 6,36-дюймовий дисплей, захищений Gorilla Glass Victus. Він має дуже тонкі рамки по периметру, Xiaomi стверджує, що їх товщина всього 1,61 мм.

Металева рамка смартфона плоска, заокруглення мають лише ледь помітні фаски. Завдяки цьому немає враження, що смартфон врізається у долоню. У нашому чорному варіанті рамка глянцева і відбитки на ній дуже добре помітні. Хоча не впевнений, що користувачі дуже часто дивляться на рамку свого смартфона.

По периметру рамки є традиційні пластикові вставки для надійної роботи бездротових інтерфейсів. Кнопки живлення та керування гучністю також металеві, достатньо виступають над рамкою і розміщені таким чином, що до них не потрібно тягнутись ні лівою, ні правою рукою.

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Верхня грань повністю позбавлена будь-яких елементів: для відтворення стереозвуку використовується розмовний динамік над екраном. А додатковий мікрофон та інфрачервоний передатчик для керування домашніми приладами розмістили у модулі тильної камери.

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Знизу абсолютно звичний набір: основний динамік, мікрофон, роз’єм Type-C версії USB 3.2 Gen 1, а також лоток. В нього можна встановити дві фізичні SIM-карти. Смартфон також підтримує eSIM, вона буде використовуватись замість однієї з фізичних.

Скляна задня кришка має у чорному варіанті матове покриття. Воно має чудовий вигляд і не збирає відбитки пальців та бруд. Білий та зелений варіанти смартфона ззаду глянцеві. Кришка має невелике заокруглення по периметру, що додає зручності використання.

Тильна камера Xiaomi 14 дуже масивна, займає більш ніж половину ширини корпуса і дуже відчутно виступає над ним. Це цілком виправдано, зважаючи на цікаві камери всередині. Модуль має квадратну форму з заокругленими кутами та декоративну сходинку з рельєфним візерунком по периметру.

Xiaomi 14 зручний у використанні завдяки відносно невеликим розмірам. Переважну більшість маніпуляцій цілком зручно робити однією рукою, що важливо у дорозі. Габарити складають 152,8×71,5×8,2 мм, вага 188 г. Смартфон має захист від бруду та води за стандартом IP68. Заявлено, що він витримує занурення у воду на глибину 1,5 м тривалістю до 30 хвилин.

Дисплей

В Xiaomi 14 встановлено LTPO OLED-дисплей з діагоналлю 6.36 дюйми та роздільною здатністю 2670×1200, піксельна щільність складає близько 460 ppi. Вона має ряд цікавих особливостей. Використовується кастомна 12-бітна матриця C8 виробництва TCL. Вона здатна відображати понад 68 мільярдів відтінків кольорів. Xiaomi обіцяє колірне охоплення 100% простору DCI-P3 та локальну пікову яскравість 3000 кд/м² в автоматичному режимі.

Дисплей підтримує усі сучасні стандарти розширеного динамічного діапазону: HDR10, HDR10+, HLG та Dolby Vision. Частота оновлення становить 1-120 Гц, а зчитування сенсора — 240 Гц. Є функція усунення мерехтіння при низькій яскравості DC Dimming. Окрім стандартних налаштувань яскравості, темної та світлої теми, режиму читання, вибору частоти оновлення, є ще декілька нестандартних цікавих функцій покращення зображення.

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Покращені текстури (додаткові ефекти під час рендеринга) та цілий розділ під назвою Система візуалізації з AI. В ньому є функції покращення відео, фото та HDR на базі машинного навчання. А також функція MEMC, яка збільшує частоту відео, роблячи його більш плавним. Працює при умові, що пункт Надвисока роздільна здатність неактивний.

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Звісно, є декілька режимів відображення кольорів. Стандартний PRO з колірним охопленням sRGB, а також Яскравий та Насичений з розширеним колірним охопленням. Є функція Адаптивних кольорів (автоналаштування залежно від оточуючого освітлення) та налаштування колірної температури.

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За власними враженнями, екран дуже хорошої якості: насичені кольори, максимальні кути огляду і яскравість достатня для комфортного використання на яскравому сонці. Апаратні вимірювання показали, що максимальна яскравість у “Яскравому” режимі склала 599,935 кд/м². Колірне охоплення суттєво перевищує sRGB, передача кольорів близька до еталонних показників:

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У режимі “Стандартний PRO” колірне охоплення ближче до колірного простору sRGB, хоча не зовсім з ним співпадає. Яскравість 601,651 кд/м². Є мінімальний акцент на прохолодних відтінках.

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У “Насиченому” режимі максимальна яскравість складає 611,534 кд/м², Колірне охоплення значно ширше sRGB, а колірна температура дуже близька до еталонного значення.

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Безпека

У Xiaomi 14 використовується оптичний сканер відбитків під екраном. Його положення, можливо, не є оптимальним: він знаходиться дуже близько до нижнього краю смартфона. А от до його роботи претензій взагалі не виникло: це — один з найшвидших і найточніших підекранних сканерів, що нам доводилось тестувати. Включно з ультразвуковими варіантами у Samsung.

Для розпізнавання обличчя використовується фронтальна камера без додаткових датчиків. Тож працює цілком стандартно. Можна очікувати високу швидкість роботи при хорошому освітленні.

Продуктивність та програмне забезпечення

Xiaomi 14 — повноцінний сучасний флагманський смартфон, тож всередині цілком очікувано встановлений топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Він виробляється за 4-нанометровим техпроцесом та має конфігурацію ядер 1+3+3+2. Одне потужне ядро ARM Cortex-X4 з частотою до 3,3 ГГц, три Cortex-A720 по 3,2 ГГц, два Cortex-A720 по 3,0 ГГц та два енергоефективних Cortex-A520 по 2,3 ГГц. Графічний прискорювач — Adreno 750 з частотою 1 ГГц. Смартфон отримав 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та внутрішній накопичувач на 512 ГБ UFS 4.0. Є функція розширення оперативної пам’яті на 4/6/8 ГБ.

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У синтетичних тестах смартфон цілком очікувано демонструє дуже високі результати, Xiaomi 14 є одним з найпотужніших доступних зараз смартфонів. Тож ніяких проблем з важкими застосунками та сучасними іграми немає і найближча пару років точно не буде.

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Але зі стабільністю і нагрівом ситуація трошки гірша. Все-таки смартфон доволі компактний і організувати хороше охолодження фізично важко. Xiaomi використовує у смартфоні власний варіант випарної камери з розділенням рідини та пари Xiaomi IceLoop system. Стверджується, що вона втричі ефективніша, ніж стандартні різновиди випарних камер.

CPU Throttling Test показав, що при тривалому максимальному навантаженні у режимі найвищої продуктивності, процесор може скидати потужність до 78%. Корпус, а особливо металева рамка, досить сильно нагріваються. Але таке спостерігається лише у тестах. При повсякденному використанні так навантажити смартфон не вдається.

Xiaomi 14 отримав усі сучасні засоби зв’язку з зовнішнім світом: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 5.4 з підтримкою кодеків AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC та LHDC 5.0, NFC та інфрачервоний передатчик. Підтримуються глобальні системи позиціювання GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS, QZSS та NavIC.

Для роботи інфрачервоного передатчика з домашньою електронікою як пульта дистанційного керування передбачений фірмовий застосунок. З пристроями відомих брендів жодних проблем не було.

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З додаткових незвичних функцій, Xiaomi вміє вимірювати пульс за допомогою сканера відбитків пальців. І робить це доволі точно. Саму функцію сховали в додаткових налаштуваннях смартфона.

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Xiaomi 14 працює на ОС Android 14 з новою фірмовою оболонкою HyperOS, що прийшла на заміну MIUI. Виробник обіцяє 4 роки великих оновлень програмного забезпечення та 5 років виправлень безпеки. Суттєвих відмінностей у логіці нова оболонка не має. Переважно дещо змінився зовнішній вигляд.

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Оболонка зберегла як плюси, так і мінуси своєї попередниці. Вона проста, зрозуміла у використанні, дуже швидка і досить приємно виглядає. Тим паче, що є багато можливостей кастомізації. Основний мінус — вбудована в оболонку реклама, що періодично запускається разом з фірмовими застосунками. Та додаткові магазини застосунків GetApps, Game Center, які не можна видалити.

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На жаль, Xiaomi прибрала в HyperOS вибір вигляду шторки. Можна вибрати лише вигляд самих сповіщень. Тепер доступний тільки так званий Центр керування: рух вниз по правій частині екрана викликає шторку зі швидкими налаштуваннями, а по лівій — список сповіщень. У MIUI була можливість перейти на класичний вигляд з однією шторкою.

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Звук

Xiaomi 14 відтворює стереозвук силами основного та розмовного динаміків, як і більшість сучасних смартфонів. Запас гучності непоганий, як і якість звучання. Хоча це, звісно, не рівень Samsung Galaxy S24 Ultra чи ASUS ROG Phone 8 Pro. Невелика кількість низьких частот є, але їх стає майже не чутно на максимальній гучності. Баланс лівого та правого динаміків доволі хороший, різниця майже не відчувається.

Смартфон підтримує віртуальний об’ємний звук Dolby Atmos. В налаштуваннях, окрім Dolby Atmos, є фірмові налаштування Xiaomi Sound, а також графічний еквалайзер з декількома пресетами для різних стилів музики. Вібровідгук загалом непоганий, але нічого унікального.

Камери

Xiaomi 14 отримав набір з трьох тильних камер, що можна назвати сучасним стандартом для хорошого смартфона: основна, ультраширококутна та телефото. Але самі камери досить цікаві. Стверджується, що розроблялись спільно з Leica.

Основна камера використовує 50 мегапіксельний датчик OmniVision OVX9000, який компанія називає Light Fusion 900. Фізичний розмір складає 1/1.31″, динамічний діапазон 13.5 EV. Оптика: f/1.6, 23 мм ЕФР. Є фазовий автофокус dual pixel PDAF, лазерний автофокус та оптична стабілізація. У стандартному режимі роздільна здатність знімків — 12.5 МП (об’єднання пікселів), є режим 50 МП.

Телефото камера також на 50 МП, використовується датчик Samsung ISOCELL JN1 з розмірами 1/2.76″, піксель — 0.64 µm. Об’єктив: f/2.0, 75 мм з рухомою групою лінз всередині. Це дозволяє камері фокусуватись на відстані від 10 до нескінченності. Кратність масштабування — 3.2x, є оптична стабілізація. Ця ж камера використовується для макро.

Надширококутна камера має той же датчик Samsung ISOCELL JN1 на 50 МП. Оптика 14 мм, кут огляду 115˚, без автофокуса. Фронтальна камера — 32 МП OmniVision OV32B, f/2.0, 1/3.14″. Максимальна роздільна здатність відео — 8K 24 FPS, є можливість писати відео з розширеним динамічним діапазоном.

Застосунок цілком зручний і зрозумілий. Карусель основних режимів, окреме меню з додатковими, які можна додавати до основних. Основні налаштування є на екрані видошукача (спалах, HDR, формат, перемикання камер, роздільна здатність та FPS відео тощо). Додаткові налаштування — у випадаючому меню. Є режими супермісяць та довга витримка, для яких варто використовувати штатив. З незвичних елементів — є перемикач режимів Leica Vibrant (більш насичені кольори) чи Leica Authentic (більш природні). Та багато можливостей відеозапису.

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Основна камера здатна робити якісні фото у переважній більшості умов. Світлини вдень виходять детальними, з насиченими і досить натуральними кольорами. Нічний режим добре виконує свою роботу. В деяких випадках видно сліди алгоритмів обробки і трохи штучні помаранчеві відтінки.

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2х масштабування з основної камери:

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Телефото камера дуже добре себе показує у переважній більшості випадків, фото виходять чіткими і детальними:

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Світлини з надширококутної камери мають загалом нижчу детальність та гірший динамічний діапазон. За поганого освітлення з’являються шуми. Але загалом хороші фото отримати можна.

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Телефото камера чудово знімає у макрорежимі. Світлини виходять суттєво кращими, ніж на окремі макрокамери, що зараз люблять встановлювати у смартфони середнього та бюджетного сегменту:

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Відеозапис добре вдається Xiaomi 14. 4K 60 FPS відео виходить хорошої якості, з хорошою деталізацією без дрижання і майже без ефекту желе. В налаштуваннях є різні режими стабілізації, хоча і без неї все цілком добре:

Автономність

Xiaomi 14 оснащено акумулятором на 4610 мАг. Зважаючи на відносно невеликий дисплей, це — цілком непоганий показник. Підтримується фірмова швидка зарядка 90 Вт. За її допомогою смартфон повністю заряджається трохи понад 30 хвилин. Також є підтримка бездротової зарядки 50 Вт, такий зарядний пристрій продається окремо і має заряджати смартфон за 46 хв. Також є підтримка зворотної бездротової зарядки 10 Вт.

Xiaomi стверджує, що смартфон витримає 15 годин безперервної роботи. При доволі активному використанні: дзвінки, месенджери, пошта, браузер, соціальні мережі, камера та півтори години музики по Bluetooth, можна отримати добу роботи. Якщо до цього додаються ігри та відео у великій кількості, то заряджати доведеться увечері.