Після спілкування з Максимом Горбанєм про “Mount & Blade: Вогнем і мечем” та перегляду фільму “ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля” про створення першого S.T.A.L.K.E.R., мені стало цікаво, а які ж з українських ігор продалися найбільшим тиражем, які з них найуспішніші?

З критерієм “найкраща” все досить складно: в усіх власні смаки, і гра, яка подобається одній людині, може геть не сподобатися іншій, а ось з критерієм популярності трохи простіше. У грубому наближенні популярність для будь-якого комерційного продукту, а ігри – це безперечно комерційний продукт, вимірюється продажами. Тож порахуємо продажі відомих українських ігор і вуаля… знайдемо найпопулярнішу!

На жаль, все не так просто. Краще за усіх продажі знають видавці та розробники гри, але вони не завжди поспішають ділитися ними. Ситуація ще більш ускладнюється, коли видавець змінюється з часом, він різний на різних територіях тощо. Досить точно кількість проданих копій можна порахувати на Steam. SteamDB збирає інформацію з 3-4 сервісів підрахунку наявності ігор у бібліотеках користувачів і, якщо відкинути екстремальні результати, то, мабуть, можна отримати більш-менш реалістичний наклад…

Ні, тому що є безплатні вихідні, є інші платформи цифрової дистриб’юції, фізичні копії, консолі тощо. Проте ми все ж таки спробуємо якось порахувати продажі найвідоміших ігор, зроблених в Україні, використовуючи усі наявні джерела, логіку та досвід. Спочатку дамо загальний перелік Топ-10 українських ігор за продажами, а потім згадаємо кожну гру окремо і розповімо як отримали такі цифри.

Але, ще раз нагадаємо, це приблизні підрахунки і наші припущення. Якщо хтось з розробників забажає поділитися справжніми цифрами продажів, хоча зазвичай вони не люблять таке робити, ми будемо лише цьому раді й оприлюднимо оновлений перелік.

Крім того, зверніть увагу, що ми не рахували Free-to-Play ігри, бо їх можна просто додати до акаунту, так жодного разу і не запустивши.

Топ-10 найпопулярніших українських ігор за проданими копіями

Metro 2033 – 10,7 млн Metro Exodus – 10 млн Metro: Last Light – 6,4 млн S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl – 4,3 млн S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat – 2,7 млн Mount & Blade: With Fire & Sword – 2,35 млн S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky – 2,2 млн Cossacks: European Wars – 1,1 млн Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – 950 тис. Cossacks 3 – 530 тис.

Наклад 10,7-10,9 млн

Розробник 4A Games

Жанр шутер

Рік 2010

З загальним тиражем Metro 2033 складно. Остання офіційна цифра продажів пролунала ще у 2012 році – 1,5 млн копій на ПК та Xbox 360. З того часу гра з’явилася на PlayStation 4 (2014), Xbox One (2014), Linux (2014), OS X (2015) та Nintendo Switch (2020). Ці останні релізи – це вже ремастер Metro 2033 Redux, який, крім іншого, пропонувався у складі бандла Metro Redux. Бандл зібрав 1,5 млн продажів до квітня 2015 р., а ось розбивку по окремим іграм Deep Silver не оголошувала.

На Steam є окремі сторінки класичного Metro 2033 та Metro 2033 Redux, при цьому кількість відгуків гравців на них відрізняється більше ніж в два рази на користь Redux. Згідно зі SteamDB, продажі Metro 2033 Redux складають 4,7-4,9 млн.

Вважається, що Steam контролює близько 75% ринку цифрової дистриб’юції на ПК, а продажі фізичних копій ПК-ігор вже який рік спадають до нуля. Тож докинемо ще 25% і отримаємо приблизно 6,2-6,5 млн продажів ремейку на ПК. Плюс 1,5 млн продажів до появи видання Redux, а скоріше за все, виходячи з кількості відгуків, близько 2,5 млн на Steam плюс деяка кількість на консолях. Неназвану кількість продажів на PlayStation 4, Xbox One та Nintendo Switch оцінимо ще приблизно у 2 млн, але останнє – це вже цілковите припущення. У підсумку отримаємо вражаючі 10,7-10,9 млн копій.

Наклад 10 млн

Розробник 4A Games

Жанр шутер

Рік 2019

Цифру у 10 млн проданих копій Metro Exodus оприлюднили самі розробники гри у лютому 2024 р. тож це офіційна, точна і достатньо свіжа інформація. Для того, щоб досягнути цієї цифри, грі знадобилося трохи більше ніж 5 років.

Нагадаємо, шутер від 4A Games вийшов на ПК та на головних консолях восьмого та дев’ятого покоління. Згідно зі SteamDB, на Steam припало 3,15-3,34 млн копій (відверто аномальну цифру від PlayTracker відкинемо). Докинемо ще 25% і отримаємо приблизно 4,2-4,45 млн проданих на ПК копій.

Наклад 6,4-7 млн

Розробник 4A Games

Жанр шутер

Рік 2013

Як і у випадку з Metro 2033, офіційних цифр продажів Metro: Last Light немає, лише оголошення про 1,5 млн проданих бандлів Metro Redux у 2015 р.

Last Light достатньо швидко отримала Redux-версію, тож Steam не зберіг окрему сторінку оригінальної гри. Згідно зі SteamDB, продажі Metro: Last Light на платформі Valve склали 3,5-3,9 млн копій. Додаємо 25% на інші ПК-платформи та отримуємо 4,6-5,2 млн копій на ПК. Якщо використати таку саму пропорцію продажів на ПК та консолях, як і у Metro 2033, то разом буде приблизно 6,4-7 млн копій. На цій цифрі й зупинимося.

Наклад 4,3-4,5 млн

Розробник GSC Game World

Жанр шутер

Рік 2007

Після численних затримок S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl вийшов у березні 2007 року. Вже у серпні 2007 р. гра з’явилася на Steam. Через рік, у вересні 2008 р., Сергій Григорович сповістив, що гра продалася накладом у 2 млн копій.

Припустимо, що більшість з ранніх продажів припали на фізичні копії, бо на той час Steam ще не контролював левову частку ПК-ринку, а гравці віддавали перевагу саме іграм на дисках.

Станом на зараз за даними SteamDB S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl мають у своїх бібліотеках від 1,7 до 1,9 млн гравців. Додамо ще 25% на GOG.com (реліз у 2014 р., коли GSC Game World отримала права від THQ) та інші сервіси та отримаємо 2,3-2,5 млн цифрових копій.

У березні 2024 р. “S.T.A.L.K.E.R. Тінь Чорнобиля” вийшла на консолях PlayStation 4/5 та Xbox One / Series X|S, але тут ще зарано казати про якісь вагомі цифри продажів, почекаємо кінця року.

Тож на нашу думку, зараз можна говорити про наклад S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl у 4,3-4,5 млн примірників. Скоріше за все, приблизно така сама кількість ігор розійшлася й у піратських копіях, здебільшого на теренах колишнього СНД.

Нагадаємо, в нас був великий матеріал про те, чи варто грати у “S.T.A.L.K.E.R. Тінь Чорнобиля” зараз. Крім того, нещодавно вийшов цікавий документальний фільм про розробку цієї гри – “ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля”.

Наклад 2,7-2,8 млн

Розробник GSC Game World

Жанр шутер

Рік 2009

Український реліз S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat відбувся наприкінці 2009 року, всесвітній – на початку 2010 р. На думку багатьох гравців та журналістів, це найстабільніша та найкраща версія першого S.T.A.L.K.E.R. Ніяких оголошень результатів продажів цієї гри не було, тож, як і у випадку зі S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, можна обережно припустити продажі порядку 1 млн на фізичних носіях. Хоча ця гра і краще попередньої, але це вже третя гра з майже таким самим геймплеєм, та і цифрова дистриб’юція потроху перетягує ковдру на себе.

Це, до речі, підтверджують і цифри продажів на Steam. Згідно зі SteamDB, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat є у бібліотеках 1,29-1,36 млн користувачів сервісу. Додаємо 25% на інші платформи та отримуємо 1,72-1,81 млн цифрових продажів. Продажі на консолях за 3 місяці 2024 р. ми поки що не знаємо. Але не певні, що вони будуть прямо таки шокуюче високими.

Тож поки що зупиняємося на накладі 2,7-2,8 млн для “S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип’яті”. Це теж чимало.

Наклад 2,35-3,1 млн

Розробник Студія СіЧъ

Жанр action/RPG

Рік 2009

А ось і гра, яка, власне, і спонукала нас підготувати цей матеріал. Офіційно цифри продажів “Mount & Blade: Вогнем і мечем” ніколи не оголошувалися, але під час нашого інтерв’ю автор гри Максим Горбань сказав, що гра “пішла” у Польщі, тобто продажі були суттєві й це спонукало їх зробити всесвітній реліз проєкту.

Гарні продажі у Польщі 2010 року – це понад 50 тис. копій. Враховуючи, що це гра про Польщу у тому числі, з назвою від популярного польського роману та фільму, гарним PR від CD Projekt, можна обережно припускати, що йдеться про наклад ближче до 100 тис. копій. Приблизно такі самі цифри можна припустити на весь СНД плюс на весь інший світ. Тож маємо умовні 300 тис. проданих фізичних копій. Наче небагато.

Але тут в справу втручається Steam та розпродажі та бандли від Fanatical, який торгує ключами Steam. Згідно зі SteamDB, Mount & Blade: With Fire & Sword є у 1,54-2,14 млн користувачів сервісу. Додаємо 25% на продажі в GOG.com (до речі до 27 травня 2024 р. гру там можна придбати лише за $1,49) та на інших цифрових платформах, і маємо наклад у 2,05-2,84 млн копій.

Плюс гіпотетичні 300 тис. на фізичних носіях і маємо приблизний сукупний тираж “Mount & Blade: Вогнем і мечем” у 2,35-3,14 млн копій. Непогано, як для інді-проєкту.

Наклад 2,2-2,25 млн

Розробник GSC Game World

Жанр шутер

Рік 2008

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky вийшов через рік після S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl і був зустрінутий ЗМІ та гравцям трохи стриманіше. Цифри продажів цієї гри ніколи не розголошувалися, але можна обережно говорити про вдвічі гірший, ніж у першої частини, результат – 1 млн копій на фізичних носіях по усьому світу.

Щодо Steam, то тут, згідно зі SteamDB, розійшлось 907-943 тис. гри. Додамо 25% на інші цифрові платформи та отримаємо 1,2-1,25 млн копій у “цифрі”. Реліз гри на консолях у 2024 р. поки що знову таки не рахуємо.

У підсумку за нашими припущеннями продажі “S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо” сягнули приблизно 2,2-2,25 млн копій.

Наклад 1,1 млн

Розробник GSC Game World

Жанр стратегія реального часу

Рік 2001

Остання офіційна цифра продажів перших “Козаків”, яка оголошувалася, відноситься до кінця 2002 р. Через півтора року після релізу гра перетнула позначку 1 млн проданих копій і стала першим справжнім проривом України на світовий ринок.

У 2005 році, напередодні релізу Cossacks II: Napoleonic Wars, було оголошено, що Cossacks: European Wars та доповнення Cossacks: The Art of War та Cossacks: Back to War продалися сукупним тиражем у 2,5 млн копій, але це все ж таки були standalone доповнення, тож і рахувати їх варто окремо. У ті часи додрукування дисків старих ігор при релізі таких доповнень майже не відбувалося, тож можна вважати, що принаймні 1,4 млн з тих 2,5 прийшлось саме на доповнення.

Cossacks: European Wars з’явилася на Steam лише у 2011 році і продалась на цій платформі тиражем лише у 26,1-26,4 тис. екземплярів; її купували для колекції та з ностальгії. Платформа у цієї гри лише одна, тож, зупинимося на цифрі… скажімо, 1,1 млн копій. Насправді це теж чимало, а вплив “Козаків” на український ігровий ринок і взагалі неоціненний.

На жаль, ніякої інформації про продажі Cossacks II: Napoleonic Wars немає. Згідно зі SteamDB, з 2011 року на Steam продано 28-31 тис. копій гри.

Наклад 0,95-1,5 млн

Розробник Frogwares

Жанр адвентюра

Рік 2016

Серія ігор про Шерлока Голмса від київської студії Frogwares виходить з 2002 р. і налічує вже дев’ять проєктів плюс один ремейк. За нашими підрахунками, найпопулярнішою в серії є Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, яка вийшла у 2016 році.

Frogwares ніколи не розкривала тиражів власних ігор, а шкода: цікаво, скільки б усього вийшло у серії про Голмса, тож далі будуть наші припущення на базі відкритих даних.

Тож, згідно з даними SteamDB, продажі Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter на Steam складають 483-745 тис. копій. Використаємо той самий коефіцієнт, що і раніше, та отримаємо 644-993 тис. цифрових продажів на ПК.

Але крім ПК гра вийшла також на PlayStation 4 (2016), Xbox One (2016) та Nintendo Switch (2022). Цифри продажів адвентюри на консолях невідомі, але… припустимо, що вони складають половину від продажів на ПК, де багато бандлів, розпродажів тощо. Тож маємо приблизний наклад Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter у 950 тис. – 1,5 млн копій. Нижча цифра здається більш реалістичною.

Наклад 530-610 тис.

Розробник GSC Game World

Жанр стратегія реального часу

Рік 2016

Cossacks 3 від відродженої GSC Game World зустрічали зовсім не з розпростертими обіймами. Гра отримала багато критики, але попри це стратегію непогано купували. RTS у 2016 році виходило небагато, знову ж таки ностальгія, “це ж GSC”, плюс розробники намагалися виправити найбільш дратуючі речі.

У підсумку, згідно з даними SteamDB гра оселилася на ПК 530-610 тис. користувачів Steam. Ми непевні, що у цьому випадку має сенс додавати 25% з інших цифрових платформ, бо навіть офіційний сайт гри посилається лише на Steam, але щось точно ще продали на GOG.com. Здається, фізичного видання ця гра теж не мала.

У будь-якому разі, 530-610 тис. – це теж непоганий наклад для української гри, і схоже, ці цифри переконали Сергія Григоровича дати брату можливість створити S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Цікаво, чи поб’є S.T.A.L.K.E.R. 2 рекорди попередніх частин і чи зможе ця гра пробитися на першу сходинку переліку найпопулярніших українських ігор.

Приблизні продажі інших відомих українських ігор

BIGFOOT – 400-630 тис.

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments – 400-550 тис.

The Sinking City – 400 тис.

Ultimate General: Civil War – 320-330 тис.

Men of War / “У тилу ворога 2: Лис пустелі” – 300-500 тис.

The Testament of Sherlock Holmes – 300-400 тис.

Sherlock Holmes Chapter One – 300-400 тис.

Ultimate General: Gettysburg – 290-310 тис.

“Острів” – 220-270 тис.

This Land is My Land – 170-200 тис.

Ultimate Admiral: Dreadnoughts – 130-220 тис.

Bounty Train – 120-190 тис.

Cliff Empire – 120-180 тис.

Sherlock Holmes The Awakened – 100-120 тис.

Football, Tactics & Glory – 75-95 тис.

Cradle – 50-60 тис.

Railroad Corporation – 40-100 тис.

На жаль, порахувати навіть приблизні наклади таких українських ігор, як “Xenus: Точка кипіння”, “Xenus 2: Біле золото”, “Предтечі”, Chasm: The Rift, Carnivores, “Вівісектор: Звір Всередині”, “Анабіоз: Сон розуму” та багатьох інших наразі просто неможливо.

Ще раз наголосимо, усе це, за рідкісним винятком, не офіційні дані продажів, а наші власні інтерполяції, виходячи з даних SteamDB та власного досвіду. Якщо хтось з видавців чи розробників захоче надати нам офіційні дані продажів, ми залюбки скоректуємо цифри у цьому матеріалі.