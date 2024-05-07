IT-ринок праці в Україні наразі має не дуже позитивний тренд — як через війну з рф, так і через світову кризу. Технічних вакансій стає менше, натомість трохи зростає попит на нетехнічних спеціалістів. Але є й оптимістичні тенденції — наприклад, зростає ринок miltech.

За даними DOU, у квітні 2024 року на платформі IT-спільноти можна було знайти трохи понад 5000 вакансій (+218 до березня); з них рекордні 194 miltech-вакансії та півтори тисячі відгуків на них; найбільше зросла кількість можливостей для фахівців без досвіду, а також з досвідом понад п’ять років; рекорд у Front-end — у середньому 131 відгук на вакансію, серед початківців — 462 відгуки; майже 1600 компаній публікували свої пропозиції. У порівнянні з квітнем 2023 року кількість вакансій на платформі DOU зросла на 36%.

Маркетинг залишається в топі за кількістю вакансій — 545 у квітні 2024 року. За ним йде Sales із 324 відкритими позиціями. У багатьох технологій є незначний спад у квітні за кількістю вакансій (наприклад, .NET, Python, Front-end), але є винятки. Кількість вакансій Golang у квітні сягнула 72 — теж найбільше з початку повномасштабного вторгнення.

Ми поговорили з представниками найбільших IT-компаній про ситуацію на ринку праці України у 2024 році, а також дізналися, яких фахівців вони шукають та на що варто звернути увагу початківцям?

Які IT-перспективи для початківців

Степан Мітіш, віцепрезидент, голова ЕРАМ Україна:



«Серед напрямів, які будуть затребувані найближчим часом — це однозначно усе, що пов’язано з Data — Data Science, Big Data, аналіз та прогнозування на основі даних, ML/AI. Швидке впровадження хмарних рішень у бізнесі веде до глобального зростання потреби у DevOps-фахівцях, в тренді будуть спеціалісти зі знаннями хмарних технологій. Не втрачає актуальності напрям кібербезпеки — дослідження показують, що більшість компаній в Україні регулярно стикаються з проблемами, пов’язаними з інформаційною безпекою. Звичайно розуміння та використання інструментів штучного інтелекту тепер must have для будь-якого технічного напряму. Окрім tech skills варто звернути увагу і на soft skills та свій рівень англійської мови, адже це те, що вирізнить джуніора серед інших при однакових технічних знаннях. До речі, для тих, хто цікавиться технологіями та планує долучитися до ІТ, двічі на рік ми проводимо масштабну EPAM Junior Conference, де можна поставити питання та отримати відповіді від досвідчених практиків компанії».

Анастасія Фролова, регіональна менеджерка SoftServe в Україні:



«У першому кварталі 2024 року ми найняли найбільше фахівців початкового рівня (стажери та джуніори) в напрямку Python та DevOps, трошки менше — у WebUI, QC i.NET. Загалом 67% закритих вакансій початківців були випускниками SoftServe Academy. Частина цих людей прийшли в компанію після завершення повних програм від SoftServe Academy, які тривають від восьми місяців і допомагають опанувати професії з нуля. Вони включають як набір технічних модулів, так і розвиток м’яких навичок, як от комунікація, лідерство, попит на які зростатиме в найближчі роки. Крім того, стрімкий розвиток штучного інтелекту уже вимагає від ринку талантів навичок роботи, тож у кожен наш курс вже включені відповідні теми та приклади».

Юлія Шмуля, директорка з рекрутингу компанії GlobalLogic Ukraine:



«Як завжди, раджу початківцям не шукати «легкого» старту та опановувати основи програмування предметно і виважено. Адже попри доволі високий попит на початківців manual QA, вони перші підпадають під скорочення. Тож вчіть мови від початку. В GlobalLogic цього року ми шукали початківців на позиції Automation QA, C++/Embedded. Звісно першочергово ми використовували ці можливості саме для наших дійсних фахівців. Попри всі воєнні виклики, свідомі ІТ-компанії продовжують інвестувати в навчання молоді, тому доєднуйтеся до наших пропозицій, шукайте пропозиції у партнерів».

Олена Самборська, керівниця та HR-директорка Luxoft в Україні:

«Найбільш перспективні для початківців є QA, Java dev, Python dev, Front-end. Для успішного проходження співбесід необхідно не тільки мати гарну теоретичну базу, а й свій досвід у pet-проєктах, це однозначно надасть вам перевагу серед кандидатів».

Коментар від пресслужби компанії Intellias:



«Сьогодні найбільш перспективні напрями для початківців: Front-End розробка, С++ та напрямки Data, Security & Cybersecurity інженерії. Для успішного старту в професії ми б радили приділяти особливу увагу використанню інноваційних технологій, включно з можливостями штучного інтелекту. Важливо розвивати й проєктне мислення. Також знадобляться гарні софт-скіли — навички роботи в команді, вміння вирішувати конфліктні ситуації, давати фідбек тощо. Підтримка талановитої молоді та людей, які тільки розпочинають свій шлях в IT — один з фокусів роботи компанії. Саме тому у 2021 році ми запустили IntelliStart. Це безплатна, практично-орієнтована школа, що пропонує навчання за напрямами Front-end, Java, С++, DevOps, Software Testing, Golang тощо. Навчальні програми IntelliStart також корисні тим, хто самостійно вивчає мови програмування та прагне отримати глибокі знання, щоб стати інженером. Також в межах освітнього простору IntelliStart ми співпрацюємо з технічними навчальними закладами в Україні та за кордоном. Зокрема, у жовтні 2023 року компанія Intellias відкрила науково-практичну лабораторію IntelliMapLab у Львівському національному університеті ім. І. Франка, де експерти компанії ділитимуться зі студентами знаннями та досвідом розробки автомобільних навігаційних систем. Разом з Українським Католицьким Університетом компанія запустила ще одну освітню програму IntelliDrive. Студенти третього та четвертого курсів факультету прикладних наук УКУ навчатимуться в експертів Intellias Embedded-розробці. Учасники програми IntelliDrive отримають можливість працювати над власними рішеннями для Intellias Automotive Kit — портативної цифрової панелі приладів для автомобілів. В Intellias також діє програма Juniors Hiring Program, яка дозволяє кандидатам із мінімальним досвідом або взагалі без досвіду, але з великим потенціалом, отримати необхідні знання та практичні навички, працюючи з ментором на проєкті. Тож, до прикладу, на вакансії, створені під цю програму ми часто розглядаємо кандидатів без комерційного досвіду, достатньо спеціалізованих курсів із певного напрямку».

Як змінився найм за рік і на кого найвищий попит

Степан Мітіш, віцепрезидент, голова ЕРАМ Україна:



«За останні півтора року ринок найму ІТ-фахівців зазнав кардинальних змін, адже він став ринком роботодавців, а не кандидатів. У 2023 році українська ІТ індустрія вперше за багато років сповільнила темпи росту: з другої половини 2022 року до викликів війни додалося й зниження активності глобальної економіки, це все разом призвело до більш стриманого розміщення ІТ-проєктів в Україні з боку іноземних замовників. Відтак обсяги найму нових спеціалістів зменшилися і в ЕРАМ Україна ми також прослідковували цей тренд. Тож у 2023 році ми скоригували наш процес найму відповідно до ринкового попиту і потребу в талантах закривали користуючись з власного резерву експертів, які тимчасово не залучені до проєктної роботи. Є декілька напрямків, де ми беремо кандидатів з ринку. В основному це вузькопрофільні досвідчені фахівці рівня Senior+. Особливо актуальні вакансії для Cloud спеціалістів та Data фахівців. З третього кварталу 2023 року ми почали поступово збільшувати кількість проєктів та вакансій в Україні. Тож нам вдалося стабілізувати команду, збалансувати портфель клієнтів та проєктів аби забезпечити роботою максимальну кількість українських спеціалістів, а також продовжуємо піклуватися про команду у цей складний час. EPAM Україна залишається лідером українського ІТ ринку та найбільшою локацією в структурі глобальної команди, надаючи якісні послуги декільком сотням міжнародних клієнтів».

Анастасія Фролова, регіональна менеджерка SoftServe в Україні:



«Станом на кінець квітня, в Україні ми маємо понад 140 відкритих вакансій, з них більшість — це технічні напрямки. Найбільший попит зараз на фахівців у Test Automation, DevOps, BigData, Java, QC. Переважну частину вакансій ми намагаємося закрити внутрішньо, на зовнішній ринок припадає невелика частина — близько 40 позицій. Таким чином, ми прагнемо в першу чергу дати роботу тим фахівцям, які перебувають у внутрішньому резерві. Хоч кількість вакансій на ІТ-ринку і скоротилася, SoftServe продовжує стабільно наймати від 120 до 180 фахівців в Україні щомісяця. Минулого року кількість вакансій була приблизно така сама, з незначним зростанням в період з серпня по жовтень. Змінювалося хіба що співвідношення вакансій на внутрішній найм та найм з ринку».

Юлія Шмуля, директорка з рекрутингу компанії GlobalLogic Ukraine:



«Наразі маємо близько 300 відкритих позицій — приблизно стільки ж, скільки на початку минулого року. Кардинальних змін не відбулося. Протягом року попит доволі волатильний, та основний запит такий самий, як і в довоєнний час: тестувальники-автоматизатори, .NET, Java, DevOps. І в нас з’являються нетехнічні позиції як-то content-engineers, що є чудовою можливістю для початківців або світчерів долучитися в ІТ-спільноту».

Олена Самборська, керівниця та HR-директорка Luxoft в Україні:



«Наразі маємо 100+/- відкритих вакансій в нашій локації, найбільший запит на спеціалізацію Java. Але цього року однозначно відчуваємо відновлення попиту до України у замовників».

Коментар від пресслужби компанії Intellias:



«Сьогодні в компанії відкрито 100 вакансій, більш ніж половина з яких саме в Україні. Зараз ми найбільше шукаємо і наймаємо JavaScript, Embedded, DevOps, Java, C++, Full-Stack розробників і QA інженерів. Крім того, з’явилось більше відкритих позицій для Data Engineer & Analyst, Security & Cybersecurity інженери. Також ми все частіше наймаємо професіоналів зі знаннями у сфері АІ та Machine Learning. Важливо зазначити, що Intellias це компанія, де понад 60% команди складають спеціалісти та спеціалістки сеньйор рівня. Тому ми потребуємо здебільшого саме досвідчених розробників».

IT-ринок праці в Україні: прогнози та сподівання

Степан Мітіш, віцепрезидент, голова ЕРАМ Україна:



«При оцінці IT-ринку праці в Україні треба реально оцінювати ситуацію та зважати на декілька факторів: війна триває, клієнти демонструють обережність до розміщення послуг в Україні, глобальна індустрія через високі облікові ставки та геополітичні тертя уповільнилася і такого обсягу попиту на ІТ-послуги, як це було у часи ковіду, немає і скоріш за все найближчим часом не буде. Водночас все ж є стримані сигнали того, що у другій половині 2024 року може статися поступове збільшення попиту на ІТ послуги. Сподіваюсь, що це безпосередньо вплине і на український ІТ ринок та відповідно і на збільшення найму. Світові замовники вже понад два роки спостерігають за стійкістю українських спеціалістів, адже попри всі виклики вони продовжують стабільно та продуктивно працювати, надаючи якісні послуги. Якщо ми зможемо пройти цей рік без суттєвих потрясінь, то війна на фоні відсутності стабільності у світі з часом може перестати бути стримуючим фактором для розміщення замовлень в Україні. Окрім того, великий глобальний бізнес активно цікавиться ІТ-рішеннями із використанням технологій генеративного штучного інтелекту (GenAI). Тож глибоке розуміння принципів роботи з цією технологією стане конкурентною перевагою для компаній та фахівців усіх рівнів та водночас відкриє можливості для заведення нових проєктів».

Анастасія Фролова, регіональна менеджерка SoftServe в Україні:



«ІТ-ринок переживає зміни, спричинені як глобальними чинниками, так і війною в Україні. Найбільші українські ІТ-компанії торік втратили приблизно 10% своїх співробітників, адже клієнти обережніше ставляться до нових інвестицій і складніше заходять на український ринок, а ІТ-компаніям доводиться переглядати свої бізнес-моделі, які були розраховані на динамічне зростання, що тривало упродовж багатьох років до повномасштабної війни. Важливо розуміти, що така тенденція є не тільки українською, а й загальносвітовою. У 2024 році 266 техкомпаній скоротили майже 75 тисяч працівників. З усім тим, бізнес заходить в Україну — у SoftServe близько 60% нових клієнтів повністю або частково наймають команди в Україні. Ми маємо нові замовлення, але хоч кількісно ці показники високі, для росту їх поки недостатньо. Тому ми сподіваємося утримуватися на нинішньому рівні у 2024 році, і, звичайно, докладаємо усіх зусиль, аби рано чи пізно повернутися до позитивної динаміки».

Юлія Шмуля, директорка з рекрутингу компанії GlobalLogic Ukraine:



«З початку повномасштабного вторгнення динаміка ІТ-ринку під пильним поглядом, адже експорт ІТ-послуг співставляють з величезним аграрним сектором — обидва є важливою часткою грошових надходжень до бюджету. ІТ-ринок почав падати у 2023 році, і, згідно з прогнозами, продовжить просідати й надалі. Це своєю чергою продовжить впливати на ІТ-ринок праці. З початку війни ринок кандидата (коли точилися непереборні суперечки за таланти між компаніями) поступово ставав ринком роботодавця (коли відгуків на вакансію більше ніж вакансій). Це справедливо і зараз, до слова більше — така тенденція проявляється для спеціалістів початкового і середнього рівня. З усім тим, спостерігається певне зростання в мілтех секторі. Звісно, порівнювати мілтех-компанії з великими сервісними компаніями неможливо, проте вони допомагають забезпечувати робочими місцями та звісно несуть величезний вклад до нашої перемоги. Також спостерігається певне зростання нетехнічних вакансій, але за цим трендом треба поспостерігати. Загалом, попри не дуже оптимістичні прогнози, всі гравці ринку активно працюють з клієнтами для залучення нового бізнесу, тож ми завжди сподіваємося на краще».

Олена Самборська, керівниця та HR-директорка Luxoft в Україні:



«Наразі ринок праці флет, але зростає попит на фахівців зі знаннями в нішевих технологіях. Наприклад, запит на інженерів зі штучного інтелекту, оскільки напрямок швидко розвивається у всіх галузях і компанії будуть шукати фахівців, що можуть створювати та розвивати системи штучного інтелекту. Віримо, що експертиза, здобута під час війни в defence-tech може стати перевагою для України на світовому ринку праці».

Коментар від пресслужби компанії Intellias:

