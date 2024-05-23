Генерування різних видів текстового контенту стало надшвидкою та легкою справою з появою штучного інтелекту. Навіть якщо зазвичай вам доводиться попотіти, щоб вилити думки на папір чи екран, із сервісами ШІ відчуєте себе злегка письменником, поетом, маркетологом — ким завгодно залежно від задач, які перед собою поставили.

Штучний інтелект — це нові можливості для розвитку бізнесу. Він дає змогу створювати тексти за лічені хвилини, редагувати їх, робити рерайт, перевіряти фактаж та структурувати. А користуватися ШІ настільки легко, що це вже вміють робити навіть діти, майстерно змушуючи виконувати замість себе домашні завдання.

Та все ж не забувайте, що попри всю свою “інтелектуальність”, штучний інтелект — це просто інструмент, який може посилити експертність та навички, але не замінить людину. Про всі переваги, недоліки та особливості користування “розумними” сервісами, поговоримо далі.

Чим цінний штучний інтелект у створенні текстів

Онлайн-сервіси, які використовують штучний інтелект, дають можливість швидко отримати потрібну інформацію, не перериваючи для цього десятки сайтів. Коли думки не лягають так, як треба, чат-боти AI можуть структурувати інформацію та написати будь-який допис, контент-план, заголовок та багато іншого. Також можна запропонувати ШІ перевірити правопис чи згенерувати контент, проаналізувати цільову аудиторію чи обрати стиль написання. Він це зробить за лічені хвилини.

Тож, якщо звести цінність сервісів штучного інтелекту у лаконічний перелік, він матиме такий вигляд:

Автоматизація рутинних задач. Наприклад, можна доручити йому відповідати на листи, сортувати пошту, моніторити соцмережі чи аналізувати клієнтську поведінку;

Класифікація даних за темами, категоріями або іншими обумовленими користувачем даними;

Створення текстового контенту, зокрема, оглядів, статей тощо;

Переклад однієї мови на іншу;

Аналіз ринку та конкурентів для виявлення ключових слів, трендів та стратегій контенту;

Створення персоналізованого контенту на основі даних про інтереси та особливості поведінки користувачів;

Перевірка правопису та граматики для виявлення помилок.

Тож, якщо вам знадобилася допомога штучного інтелекту для написання будь-якого тексту, сайти, які стануть у пригоді: ChatGPT, Gemini, Copy.ai, Copymate, Claude. Розглянемо їх детальніше.

Chat GPT + ChatGPT Writer

Chat GPT — це найпоширеніший серед користувачів сервіс ШІ від розробника OpenAI. Він став першовідкривачем та революцією в IT-індустрії, коли був представлений широкому загалу у 2022 році.

Основна перевага — простота і легкість використання. Він розуміє співрозмовника ледь не з пів слова, але чим точніший запит отримає, тим кращий і релевантніший йому результат зможе надати. Чат-бот вміє не лише створювати тексти з нуля, але і редагувати або рерайтити наявні. Однак варто визнати, що лонгріди — не найсильніша його сторона. Статті Chat GPT пише на рівні школяра або копірайтера-початківця, а якщо послідкувати за ним тривалий час, то стає зрозуміло, що всі тексти схожі один на інший «автоматизованістю» мови.

Набагато краще чат уміє писати заголовки, генерувати теми, складати контент-плани, спрощувати або деталізувати, а також допомагати з SEO-оптимізацією. Володіє українською мовою.

Важлива деталь. ChatGPT має дві версії: 3.5 та 4.0. Перша — безоплатна. Підходить для користувачів-початківців. Володіє даними до січня 2022 року, тож якщо вас цікавить більш актуальна інформація, він не зможе допомогти.

А от версія GPT 4.0, яка коштує $20 на місяць, працює об’єктивно краще. Ви можете показати чату ваші тексти, на основі яких він генеруватиме контент, дотримуючись tone of voice. Роботу бота можна коригувати знову ж таки спілкуючись, без будь-яких технічних знань: просто попросіть його виправити деталі на інші, але запити мають бути максимально конкретними.

Також зручно користуватися розширенням для браузера Google Chrome ChatGPT Writer. Воно має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та допомагає швидко створювати листи, пости для соцмереж та інші види контенту. Працює як текстовий редактор: вводите текст — і миттєво отримуєте від ШІ пропозиції щодо формулювання думок, підбору слів та фраз.

Чат-бот Gemini, або колишній Google Bard, був розроблений у відповідь на зростання популярності ChatGPT та випущений у березні 2023 року для обмеженої групи тестувальників, а пізніше поширився на широкий загал. В Україні доступний із липня 2023 року.

Має кілька переваг порівняно з ChatGPT:

Краще володіє українською мовою, пише грамотніше;

Володіє актуальнішими знаннями про світ;

Ми запитали у цих двох інструментів ШІ, хто з них кращий. Обидва погодилися у тому, що користувач може обрати зручніший для себе сервіс, залежно від поставлених задач. Але Gemini надав більш розлогу та структуровану відповідь, порівнявши два сервіси за різними параметрами, як-то ціна, можливості, інтерфейс, рівень володіння українською мовою та інші. Також він надав джерела з інтернету, в яких проводиться порівняння різних сервісів, щоб дати користувачеві змогу детальніше ознайомитися з функціями та зробити вибір.

Copy.ai — це ще один популярний інструмент зі створення текстів, який використовує штучний інтелект. Вміє генерувати заголовки, дописи для блогів, описи продуктів тощо. Пропонує безоплатний пробний період використання, після чого його ціна складає $25 /місяць. Для створення контенту використовує моделі GPT 3.5-4.0. Актуальність інформації до 2021 року. Володіє українською мовою.

Має функцію дотримання голосу бренду, який відстежує за наданими прикладами. Також пропонує обирати tone of voice у межах якого писатиме текст: дружній, професійний, дотепний, емпатійний.

Сам Copy.ai стверджує, що порівняно з іншими сервісами, зокрема, Chat GPT та Gemini, краще розуміє контекст запиту користувача, має механізми контролю для запобігання поширенню неправдивої або шкідливої інформації, а також постійно вдосконалюється.

Ще один зручний інструмент для генерування різних форматів текстів різними мовами, зокрема й українською. Серед іншого, дає змогу створювати SEO-оптимізований контент та інтегрований із сайтом Word Press, завдяки чому згенеровані матеріали можна одразу переносити на свою сторінку на цьому ресурсі.

Сервіс має вигляд текстового редактора, де можна одразу редагувати створений ним текст та генерувати ШІ-зображення. Підтримує українську мову. Безоплатна версія дозволяє створити текст розміром до 16000 слів.

Інструмент, який дозволяє аналізувати тексти, великі за обсягом. Йому можна дати матеріал, задати роль аналітика і поставити запитання — сервіс відповідає чітко.

Безплатна версія приймає файли до 10 МБ та має обмеження за кількістю повідомлень. Крім того, він уміє генерувати дописи для соцмереж, розробляти структуру та плани статей, робити витяги з великих текстів. Якісно працює українською мовою, але англійською все-таки краще.

Як працювати з ШІ, щоб отримати якісний текст

Щоб отримати від ШІ гарний текст у відповідь на свій запит, треба насамперед вміти його зробити. Не бійтеся експериментувати, пробуйте різні промти — це текстові підказки або пропозиції, які допомагають спрямувати роботу AI. Вказуйте якомога більше деталей: що має бути у тексті, яка структура, для кого він призначений, де буде розміщений.

Однак варто пам’ятати, що жоден із сервісів штучного інтелекту не зможе повноцінно замінити фахівця, оскільки поки не вміє розуміти людську природу та почуття. Наразі він лише цінний помічник для маркетологів, копірайтерів, редакторів, SMM-фахівців. На щастя, людська експертиза досі цінується набагато вище за машинний контент, хоч штучний інтелект дає змогу покращити та полегшити його створення.