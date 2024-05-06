Дистанція автономного пробігу на одному повному заряді акумулятора – безумовно, серед найбільш важливих технічних показників для електромобілів. Я починав писати про електрокари тоді, коли нормою вважався запас ходу 150-200 км, але ж світ електромобілів не стоїть на місці. Сьогодні вже можна знайти моделі, для яких заявлено 500-600-800 км запасу ходу. Що це за моделі? Зараз розповім про ТОП-5 найбільш далекобійних електромобілів різних брендів, які вже просто зараз можна купити в Україні. Для заліку використовується показник запасу ходу WLTP за комбінованим циклом заміру, перелік моделей наведено у алфавітному порядку.

BMW iX – до 630 км

Здається, тут має бути низький аеродинамічний седан на кшталт BMW i5 або BMW i7, але ж – ні! – першість у питаннях запасу ходу серед моделей відомого німецького бренду належить BMW iX у версії xDrive 50.

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Це доволі габаритний та потужний кросовер: довжина 4,95 метра та 3-метрова колісна база; повний привод з двома електромоторами; сумарна потужність 385 кВт (523 к.с.) та 765 Нм крутного моменту. А також чималий акумулятор номінальною ємністю 111 кВт⋅год., з яких реально використовується 105 кВт⋅год. – цього має вистачити на 630 км пробігу. Серед інших особливостей BMW iX можна відзначити використання електроприводу eDrive п’ятого покоління (за внутрішньою класифікацією BMW), підтримку швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 200 кВт, прискорення 0-100 км/год. за 4,6 секунди тощо.

Вартість BMW iX xDrive 50 стартує від 3,5 млн грн або $88 тис.; базова версія BMW iX буде дещо дешевше, але не зможе забезпечити настільки великий запас ходу.

Hyundai Ioniq 6 – до 614 км

В наведеному переліку електромобіль Hyundai Ioniq 6 – найбільш доступний варіант. Проте це не означає, що він поганий або у чомусь програє. Навіть навпаки – електричний седан Hyundai Ioniq 6 буквально сповнений інноваціями: платформа E-GMP з можливістю заднього або повного приводу, підтримка 800-вольтової електромережі та швидкої зарядки з потужністю до 350 кВт, ретельно опрацьована аеродинаміка, цікавий піксельний дизайн LED-оптики.

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Електромобіль Hyundai Ioniq 6 пропонує три варіанти потужності та два варіанти акумулятора, що напряму впливає на дистанцію пробігу. Найбільший запас ходу пропонує середня версія: поєднання великого акумулятора ємністю близько 77 кВт⋅год. та одного електромотору (задній привод) потужністю 168 кВт або 229 к.с. – так можна отримати до 614 км дистанції пробігу.

Саме такий варіант електромобіля Hyundai Ioniq 6 буде коштувати мінімум близько 2 млн грн або $50 тис.; базовий варіант Hyundai Ioniq 6 коштує менше, але поступається за технічними характеристиками.

Mercedes EQS – до 822 км

Електромобіль Mercedes EQS від самого початку своєї кар’єри одразу став одним з рекордсменів у питаннях запасу ходу. А оновлена версія лише додатково посилила цю позицію: все завдяки використанню збільшеного акумулятора ємністю 118 кВт⋅год., що може забезпечити запас ходу до 822 км.

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Саме стільки може проїхати Mercedes EQS450+ з одним електромотором потужністю 245 кВт або 333 к.с. та заднім приводом. Хоча взагалі електричний седан Mercedes EQS пропонує дуже широкий вибір версій: від стартового Mercedes EQS350 – до максимальної версії AMG EQS 53 4MATIC, що має 658 к.с. потужності та демонструє прискорення 0-100 км/год. за 3,8 секунди.

В залежності від певної версії та доданих опцій, вартість електромобіля Mercedes EQS може суттєво змінюватись. Проте зараз нас цікавить найбільш далекобійний варіант: вартість Mercedes EQS450+ починається з 4,5 млн грн або $113 тис.

Tesla Model S – до 634 км

Чи може схожа добірка існувати без представника Tesla? Особливо, якщо зважати на чергові оновлення для вже немолодого електромобіля Tesla Model S. Адже завдяки новому збільшеному акумулятору ємністю близько 100 кВт⋅год., дуже ефективним електромоторам, полегшенню конструкції та шинам з пониженим опором коченню, електрокар Tesla Model S у версії Dual Motor Long Range може проїхати до 634 км.

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Спеціально зробив повний запис версії, щоб відобразити важливу технічну деталь: два електромотори, повний привод – на відміну від пари інших електромобілів вище, які досягали високого запасу ходу поєднанням великого акумулятора та одного електромотору на задніх колесах. Електрокар Tesla Model S Dual Motor обіцяє високу сумарну потужність на рівні близько 500 кВт або 670 к.с. та вражаючі швидкісні характеристики: прискорення 0-100 км/год. за 3,2 секунди та 250 км/год. максимум.

Вартість електромобіля Tesla Model S Dual Motor Long Range в Україні буде складати близько $95-96 тис. – в залежності від домовленостей з приватними компаніями-продавцями та умов поставки. Звісно, є ще більш потужна та швидкісна (а також дорожча) версія Tesla Model S Plaid, але вона програє за дистанцією пробігу.

Zeekr 001 – до 620 км

А завершимо дуже цікавим електромобілем, який вже почав з’являтись на українських вулицях – це великий 4,96-метровий хетчбек Zeekr 001, для опису якого найкращим чином підходить слово «експеримент». Адже це перший електромобіль бренду Zeekr, на що натякає назва моделі. Причому одразу позиціонований дуже технологічним: акумулятор на 100 кВт⋅год., задній або повний привод, пневматична підвіска з максимальним кліренсом 200 мм, підтримка 800-волтової архітектури. Далі, наче цього було замало, на базі Zeekr 001 було створено кілька екстремальних версій. Наприклад, Zeekr 001 FR вирізнявся 4-моторною схемою та загальною потужністю 930 кВт або 1265 к.с., а інший рекордний варіант Zeekr 001 отримав акумулятор ємністю 140 кВт⋅год. та заявлений запас ходу до 1032 км (але це вже за циклом CLTC). Крім того, нещодавно електромобіль пройшов планове оновлення та дещо покращив характеристики.

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Проте зараз нас цікавить більш реальний Zeekr 001 у виконанні Long Range RWD з одним електромотором (потужність 200 кВт або 272 к.с. у версії до оновлення), для якого обіцяно до 620 км запасу ходу. До речі, електрокар Zeekr 001 у виконанні Performance RWD не сильно поступається в обіцяному запасу ходу (до 590 км), при цьому виграє в потужності (400 кВт або 544 к.с. у версії до оновлення) та наявності повного приводу.

Такі електромобілі можна придбати в Україні за $50-60 тис. – в залежності від конкретної версії та домовленостей з приватними компаніями-продавцями.

А ще можна додати…

Звісно, це далеко не всі далекобійні електромобілі. Адже можна згадати новий Porsche Taycan, оригінальний та технологічний Lucid Air, великий бізнес-седан Mercedes EQE, більш компактні моделі Tesla Model 3 та BMW i4, амбітного новачка Xiaomi XU7; або навіть можна влаштувати хіт-парад в межах одного бренду з кількома моделями електромобілів.

До чого це все? Та до того, що далекобійних електромобілів з обіцяним запасом ходу 500-600-600+ км стає все більше – й велика частина з них доступні в Україні наживо або під замовлення. Були б гроші.