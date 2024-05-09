Samsung випустила новий 114-дюймовий MICRO LED телевізор вартістю близько $132 630. Щоб заохотити покупців, їм дарують ще один, але дешевший. Про це повідомляє TechSpot.

Окрім основного телевізора, компанія подарує 85-дюймовий Neo QLED TV вартістю $8 тисяч та знижку на колонку JBL L100 MK2, яка коштує близько $4 тисяч.

Крім того, покупці, які придбають телевізор цього місяця, також отримають безплатний ваучер на проживання в готелі Signiel Seoul на суму близько $2200.

Зараз новий телевізор Samsung доступний для купівлі лише у Південній Кореї й поки невідомо, коли він стане доступний в інших країнах.

Загалом ціна на MICRO LED телевізори настільки висока, що за рік їх продають всього кілька тисяч по всьому світу, що складає менш як 1% від усіх продажів телевізорів, яких за рік продають близько 200 мільйонів.

Окрім розміру, висока ціна також зумовлена тим, що MICRO LED має яскравіші кольори, кращу енергоефективність, швидший час відгуку та вищу яскравість ніж OLED. У MICRO LED також використовується неорганічна світлодіодна структура, яка забезпечує довший термін служби, ніж OLED, і відсутність проблем із вигоранням.