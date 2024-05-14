Невдовзі в “Дії” з’явиться посвідчення ветерана. Зараз охочі можуть записатися на бета-тест. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

“Більше не потрібно носити з собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою – у смартфоні. Збираємо тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі”, – написав він.

Протестувати новий документ у застосунку можна, якщо користувач має паспорт у “Дії” та картку платника податків (РНОКПП). Записатися на бету можна, якщо ви:

учасник бойових дій;

людина з інвалідністю внаслідок війни;

учасник війни;

постраждалий учасник Революції Гідності;

член сім’ї загиблого ветерана війни;

член сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України.

Зареєструватися на тестування можна в чатботі. Також Михайло Федоров закликав користувачів ділитися фідбеком з командою “Дії”.