Rakuten Viber оголошує про розширення функції “Ідентифікація абонентів” в Україні. На додачу до ідентифікації дзвінка як потенційно безпечного чи небезпечного через спам або шахрайство, застосунок зможе підказувати користувачам на Android, кому саме належить невідомий номер, з якого телефонують.

“Функція працює під час вхідних дзвінків через Rakuten Viber та мобільну мережу. Наразі оновлена функція доступна для 10% користувачів, до кінця місяця нею зможуть скористатися всі українці з Rakuten Viber на Android”, – сказано в повідомленні.

У компанії пояснили, що завдяки цій функції у Rakuten Viber можна дізнатися, хто саме телефонує. Ім’я користувача в підказці базується на найчастішому варіанті, як його записали інші користувачі застосунку. Після завершення виклику користувачеві будуть запропоновані інші дії: набрати номер ще раз, повідомити про спам, розпочати чат і зберегти контакт.

Користувачі Rakuten Viber із версії 22.7.0 можуть увімкнути ідентифікацію абонента в розділі “Виклики й повідомлення” меню налаштувань програми (Додатково -> Параметри -> Виклики й повідомлення). Користувачі мають контроль над усіма налаштуваннями функції: можна увімкнути й вимкнути функцію на своєму смартфоні та за потреби вимкнути ідентифікацію себе в інших користувачів.

Ідентифікація абонентів наразі доступна для користувачів Android у 97 країнах, цей список постійно розширюється.

Серед інших функцій для безпеки та приватності користувачів, які вже є у Viber: наскрізне шифрування, двоетапна авторизація, захист важливих чатів PIN-кодом та зникомі повідомлення.