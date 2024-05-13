Лінійка іміджевих ігрових ноутбуків ASUS цього року отримала велике оновлення, популярні моделі ROG Zephyrus G16 та G14 повністю змінили дизайн та стали помітно тоншими. Проте наскільки вдалими виявилися ці зміни, як товщина впливає на продуктивність та чи можна грати в сучасні ігри в такій конфігурації, я розкажу в цьому огляді на прикладі моделі ROG Zephyrus G16 (2024) GU605MI.

Технічні характеристики ROG Zephyrus G16 (2024) GU605MI

Модель ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) GU605MI Дисплей ROG Nebula Display, OLED, 16 дюймів, 2560×1600 точок, співвідношення сторін 16:10, DCI-P3 100%, частота оновлення, 240 Гц, час відгуку, 0,2 мс, G-Sync, Pantone Validated, MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus, Dolby Vision HDR Процесор Intel Core Ultra 9 Processor 185H Оперативна пам’ять 32 ГБ LPDDR5X 7467 МГц Сховище 1 ТБ PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Графіка NVIDIA GeForce RTX 4070 8 ГБ GDDR6 для ноутбуків Порти 1x комбінований аудіороз’єм 3,5 мм

1x HDMI 2.1 FRL

2x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, підтримка DisplayPort і Power Delivery

1x Thunderbolt 4 підтримка DisplayPort / Power Delivery

1x картридер (SD) (UHS-II, 312 МБ/с) Бездротові модулі Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 Камера 1080P FHD IR з Windows Hello Аудіо Акустична система з 6 динаміками з технологією Smart Amplifier Клавіатура Клавіші острівного типу з RGB-підсвічуванням Акумулятор та зарядка 90 Вт·год, основний блок живлення 200 Вт, додатковий — 100 Вт Розміри 35,4 x 24,6 x 1,49 ~ 1,64 см Вага 1,85 кг Рекомендована ціна в Україні 124 999 грн

Комплектація

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Традиційно для серії ROG Zephyrus новий G16 пропонує доволі широку комплектацію, разом із ноутбуком ви знайдете у коробці приємний чохол та одразу два блоки живлення, один на 200 Вт для максимальної продуктивності, а другий компактніший на 100 Вт для використання в дорозі.

Дизайн, зручність використання та порти

З самого початку запуску лінійки ігрових моделей ROG Zephyrus компанія ASUS позиціювала їх як тонкі іміджеві рішення для гравців та користувачів, що шукають потужний ноутбук, але без притаманної більшості ігрових рішень RGB-естетики. Саме Republic of Gamers був одним з перших брендів, який задав тренд мінімалізму в дизайні ігрових ноутбуків, і ROG Zephyrus G16 без перебільшення став його вінцем.

Модель отримала стриманий дизайн з матовою алюмінієвою кришкою корпусу, яку розділяє полоса полірованого металу з невеликими прорізами під світлодіоди. В ASUS вирішили відмовитися від LED-панелі AniMeMatrix, яка опціонально була доступна в деяких моделях двох минулих поколінь Zephyrus та дозволяла виводити на кришки дисплейного блоку анімовані зображення.

Втім повністю від підсвітки виробник вирішив не відмовлятися, залишивши невелику полосу підсвітки під назвою Slash Lightning, яку можна налаштовувати через утиліту Armoury Crate. Здавалося б всього одна полоса світлодіодів, а можна задавати різні типи анімації підсвітки та навіть виводити через неї сповіщення програм.

Ще одним великим нововведенням в ROG Zephyrus G16 стала товщина корпусу, яка тепер складає 1,49 ~ 1,64 см. Коли вперше бачиш ноутбук, навіть не віриться що в його корпус вдалося вмістити дискретну графіку, але це факт.

Якість збірки ROG Zephyrus G16 (2024) знаходиться на дуже високому рівні, всі деталі підігнані добре, й навіть попри невелику товщину корпус ноутбука не продавлюється. 16-дюймовий дисплей прикриває захисне скло, тож можна розраховувати тільки на глянцеве покриття, яке може ловити відблиски як на сонці, так і при штучному освітленні.

В минулих моделях Zephyrus виробник використовував інший тип оброблення топкейсу з покриттям схожим на софттач, на якому залишалися відбитки пальців. Тепер маємо лише матовий метал, який зовсім не брудниться, і при цьому є приємним на дотик.

Конструкція ROG Zephyrus G16 (2024) більше не передбачає ергономічний нахил ErgoLift, адже кришка дисплейного блоку не підіймає основу з клавіатурою при розкритті. Схоже в ASUS вирішили відмовитися від цієї особливості задля зменшення товщини корпусу, хоча вона мала свої переваги, зокрема забезпечувала кращий доступ повітря до вентиляторів системи охолодження.

Динаміки аудіосистеми в ROG Zephyrus G16 тепер розташовані не тільки на нижній частині корпусу, але й по обидва боки від клавіатури і їхня кількість збільшилася до 6 штук (4 високочастотні та 2 низькочастотні). В ASUS зазначають, що їхня гучність збільшилася на 47%, і тут складно сперечатися, адже звучать вони справді дуже голосно і загалом як доволі непогана портативна колонка. Новий Zephyrus G16 – це напевно найголосніший ноутбук з усіх, які я коли-небудь тестував.

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Зміни в дизайні також торкнулися клавіатури та тачпаду. Клавіші стали більшими, що трохи незвично, але їхній хід складає ті самі 1,7 мм, що й в минулих моделей, і набирати великі об’єми тексту на такій клавіатурі дуже зручно.

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Кнопки мають відчутний хід, але з приємним м’яким натисканням та мінімальним звуком.

Тачпад ноутбука теж став більшим, це тепер доволі велика сенсорна поверхня прикрита матовим склом з олеофобним покриттям для зручнішого ковзання пальцем. Користуватися ним одне задоволення, тачпад точно визначає позицію пальців, має швидкий відгук, підтримує стандартні жести Windows 11 та натискається з приємним кліком.

Єдине побажання, в такій просунутій моделі тачпад міг би бути повністю електронним з приводом лінійного переміщення, який би короткою вібрацією імітував натискання. Натомість в ASUS все ще використовують механічну панель, яка має нерівномірне спрацьовування при натисканні на різних частинах поверхні (чим ближче до клавіатури, тим сильніше треба давити).

FullHD-вебкамера ноутбука розташована над дисплеєм та має достатню якість для відеодзвінків, а поруч з нею знаходиться інфрачервоний датчик, який використовується для системи розпізнавання обличчя та логіну в обліковий запис Windows 11.

Відносно невелика товщина ноутбука, а також вага 1,85 кг дозволяють в цілому комфортно використовувати ROG Zephyrus G16 як мобільний комп’ютер, беручи його з собою на зустрічі або просто в офіс. Тим більше, що й портів тут вистачає.

На правій грані знаходиться слот для карт SD (UHS-II), USB 3.2 Gen2 Type A та USB 3.2 Gen2 Type C з DP, а на лівій: гніздо для живлення ASUS Slim Power Jack, HDMI 2.1, USB 4 з DP + PD та 3,5 мм роз’єм для навушників.

Як видно, в ASUS нарешті додали слот для карт пам’яті SD, що також натякає на цільову аудиторію цієї моделі, якою на думку компанії можуть стати фотографи, оператори, монтажери та інші креативні професії.

Дисплей

Деякий час компанія ASUS активно розглядала можливість ширшого використання mini LED екранів у своїх ігрових моделях, але як показав досвід торішнього Zephyrus M16, такі матриці все ще занадто дорогі. Тож це було тільки питанням часу, коли виробник почне впроваджувати у свої ігрові моделі OLED дисплеї, що й сталося у випадку Zephyrus G16 (2024).

Ноутбук отримав 16-дюймовий OLED екран ROG Nebula Display з роздільною здатністю 2560х1600 точок, співвідношенням сторін 16:10, частотою оновлення 240 Гц, часом відгуку 0,2 мс, піковою яскравістю 500 ніт, 100% колірним охопленням DCI-P3 та підтримкою G-Sync.

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В налаштуваннях утиліти Armoury Crate можна міняти колірну гаму дисплея або ж вибрати один із профілів, які налаштовані під конкретний жанр ігор, наприклад для шутерів чи стратегій реального часу.

За всіма параметрами це прекрасно відкалібрована матриця з високою частотою оновлення та невеликим часом відгуку, на якій дуже комфортно як грати в ігри, так і працювати.

Продуктивність

Ноутбук побудовано на платформі Intel з доволі популярним для ігрових ноутбуків 2024 року процесором Intel Core Ultra 9 185H, який містить 16 ядер 22 потоки та працює на частоті від 2,3 до 5,2 ГГц.

В цій конфігурації процесор доповнюють 32 ГБ двоканальної оперативної пам’яті LPDDR5X, яка працює на частоті 7467 МГц. Це максимум для моделі, тож збільшити «оперативку» не вийде.

Традиційно для ноутбуків цього класу Zephyrus G16 має вбудовану графіку Intel Arc для простих задач та кращої автономності, а також дискретну мобільну відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 з 8 ГБ пам’яті.

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Для зберігання даних в ноутбуці використовується SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 від Western Digital на 1 ТБ, який демонструє вискоку швидкість зчитування та середню швидкість запису інформації. Втім її буде достатньо для комфортного використання.

Загалом ноутбук демонструє хороший рівень швидкодії як в реальних задачах, так і в синтетичних тестах. В PCMark 10 він набирає 7717 балів, що вище середнього показника для ігрових ноутбуків 2023 року.

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Втім, при роботі від акумулятора швидкодія ноутбука падає, але залишається значно вищою ніж в більшості офісних моделей.

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В тесті Cinebench 2024, який перевіряє продуктивність системи під час рендерингу, Zephyrus G16 показує кращі результати, ніж схожі системи з тим же процесором Intel Core Ultra 9 185H. Це також вказує на хороший рівень продуктивності системи.

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Цікаво, що утиліта Armoury Crate дозволяє відключати частину ядер процесора, й таким чином регулювати швидкодію системи, що має безпосередній вплив на автономність.

Користувач може зменшити кількість швидких ядер та повністю вимкнути енергоефективні.

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Дискретна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 не є топовою для цієї моделі, є конфігурації з RTX 4080 та 4090, але навіть такого прискорювача вистачає, щоб грати на Zephyrus G16 в сучасні ігри. Причому в більшості випадків на максимальних налаштуваннях графіки. На ноутбуці можна комфортно грати в ігри рівня Starfield на максимальних налаштуваннях графіки з комфортними 45-55 FPS та понад 75 FPS на просто високих.

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Товщина корпусу Zephyrus G16 накладає певні обмеження, адже продуктивність його компонентів напряму залежить від того, наскільки добре зі своєю роботою справляється система охолодження. От про це й поговоримо далі.

Нагрів та стабільність роботи

Через зменшення товщини ASUS довелося використати більшу систему охолодження, вона складається з трьох тонких вентиляторів Arc Flow другого покоління, збільшених радіаторів та випарної камери. Для передачі тепла від процесора використовується рідкий метал.

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В стандартному стрес-тесті AIDA64 ноутбук під майже 100% навантаженням показує тротлінг, він більший на початку, коли вентилятори ще не встигають розкрутитися, та зникає коли система охолодження виходить на повну потужність. Втім періодично Intel Core Ultra 9 185H все ж доводиться трохи скидати частоти, але в середньому вони тримаються на рівні 3,4 ГГц. Середня температура процесора при цьому досягає 86,5 градусів Цельсія, що нормально для цього класу чипів.

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Корпус Zephyrus G16 відчутно нагрівається у верхній частині топкейса, якраз по центру над клавіатурою. Торкатися корпусу в цій частині буде не комфортно. Проте клавіатура, тачпад та панелі на які потрапляють долоні, залишаються ледве теплими, в цьому плані система охолодження працює просто відмінно.

Звісно, ASUS не вдалося обійти фізику, тонкий корпус справді складніше охолоджувати, але Zephyrus G16 демонструє, що потужні компоненти можуть доволі ефективно працювати у відносно компактному корпусі.

Це також підтверджується стрес-тестом 3DMark, в якому тест Speed Way проганяється по колу 20 разів, навантажуючи в тому числі відеокарту. В ньому ноутбук демонструє стабільність на рівні 97,5%, що є хорошим результатом.

Під час роботи від акумулятора, Zephyrus G16 перемикається на вбудовану графіку та зменшує частоти процесора, що дозволяє системі охолодження перейти в пасивний режим роботи, зупинивши вентилятори. Таким чином у невибагливих сценаріях, як робота з браузером, документами та поштою, ноутбук працює повністю безшумно. Втім саму систему охолодження я б шумною також не назвав, тонкі вентилятори дозволяють Zephyrus G16 генерувати менше шуму, тому грати за ноутбуком так само комфортно.

Автономність

Zephyrus G16 отримав акумулятор на 90 Вт·год, а його автономність буде сильно залежати від навантаження. Для прикладу, в режимі високої продуктивності з активною дискретною графікою ноутбук в тесті PCMark 10 протримався 3 години 12 хвилин.

Якщо перемкнутися в «тихий» режим роботи та на вбудовану графіку Intel Arc, то можна отримати результат на рівні 6 годин 44 хвилин.

Це дуже добре для ігрового ноутбука, але якщо ми говоримо про гібридний варіант, який буде використовуватися здебільшого для роботи, то хотілося б вищої автономності, хоча б 8 годин.

Ноутбук можна заряджати від блока живлення на 200 Вт, або ж від компактнішого на 100 Вт, який підключається через розʼєм Type-C і також є частиною комплектації цієї моделі.