Раніше переклад ігор на українську мову робили переважно українські розробники. Більшість же видавців вважало, що українці знають російську, вибиратимуть її, тому можна обійтися без окремої локалізації. Але після початку повномасштабної війни в Україні гравці все активніше звертаються до розробників та видавців ігор із запитом про українську локалізацію. І ситуація справді почала потроху змінюватися.

Ми зібрали 30 ігор з українською локалізацією, які, на нашу думку, є популярними та просто цікавими. Ця добірка — суб’єктивна, тому додавайте свої улюблені ігри з українською мовою у коментарях.

Liftoff: FPV Drone Racing

Рік випуску: 2018 | Розробник: LuGus Studios | КУЛІ | Steam

Liftoff: FPV Drone Racing — це симулятор використання FPV-дрона. Тут можна не лише керувати дронами, а й створювати їх із нуля. Гравці зможуть конструювати свої власні літальні апарати та запускати їх. Спостерігати за тим, що відбувається, можна через вбудовану камеру, пролітаючи над локаціями, відтвореними у грі. Також у грі є можливість об’єднати пілотів через мережу на одній мапі, а ще корисне доповнення під назвою Slipstream. Воно додає на кілька мап додаткові об’єкти, що активно рухаються — радіокеровані літачки та крила, автомобілі та навіть кар’єрний самоскид. На цій грі тренуються наші військові.

Cossacks 3

Рік випуску: 2016 | Розробник: GSC Game World | КУЛІ | Steam

Cossacks 3 — відеогра, ремейк стратегії в реальному часі «Козаки: Європейські війни» 2001 року, розроблена українською компанією GSC Game World, яка першою в Україні почала перекладати ігри для ПК російською мовою та створювати мультимедійні енциклопедії. Основними відмінностями від старої гри є сучасні графічні можливості з використанням 3D, оновлені моделі та текстури, динамічне освітлення та повна підтримка користувацьких модифікацій.

Традиційно для серії гравець керує військами та розвитком поселення для їх підтримки. Основний ігровий процес відбувається на прямокутних мапах з водоймами, рівнинами, скелями, лісами й іншими ландшафтами, схованими початково у темряві «туману війни».

Для розбудови поселення служать робітники, яких гравець посилає будувати споруди або добувати ресурси. Гравцеві пропонується вибір з кількох націй XVII століття: австрійців, французів, англійців, іспанців, росіян, українців, поляків, шведів, прусаків, венеційців, турків і алжирців. Основи гри за них однакові, різниця полягає в дизайні, унікальних військах та їхніх можливостях.

Cyberpunk 2077

Рік випуску: 2020 | Розробник: CD Projekt RED | КУЛІ | Steam

Cyberpunk 2077 — це відеогра в жанрі action RPG (role-play games — рольові ігри) та у стилі кіберпанку. Розробники надихнулися настільною грою Cyberpunk 2020, на основі якої й вибудували сюжет. Події відбуваються у вигаданому місті Найт-Сіті у 2077 році, коли головний герой Ві стає свідком вбивства очільника однієї з корпорацій. Провину за вбивство кладуть на Ві та застрелюють, проте завдяки таємничому чіпу герой виживає та намагається покарати вбивць, паралельно розуміючи, що в його свідомості гостює давно загиблий рок-музикант Джоні Сільверхенд.

Українська спільнота три роки боролася за українську локалізацію гри й з 26 вересня 2023 року разом із доповненням Phantom Liberty вона нарешті з’явилася. Локалізація для України зберегла загальний тон оригіналу та додала свої «родзинки», які буде приємно побачити. Локалізацією безпосередньо займалася українська перекладацька студія UnlocTeam.

Ark: Survival Evolved

Рік випуску: 2017 | Розробник: Studio Wildcard | КУЛІ | Steam

Ark: Survival Evolved — багатокористувацька комп’ютерна гра в жанрі симулятора виживання. Гра проходить або від третьої, або від першої особи. Доступне переміщення пішки або верхи на динозаврі. Гравці використовують вогнепальну зброю і створюють бази для захисту від інших ворожих гравців, ссавців, динозаврів та інших рептилій. В грі є можливість створити плем’я, яке дозволяє гравцям сформувати групу і працювати в напрямку досягнення спільних цілей. Члени племені можуть мати загальні споруди й істот. В одному з оновлень племена отримали можливість оголошувати один одному війну.

Baldur’s Gate 3

Рік випуску: 2023 | Розробник: Larian Studios | КУЛІ | Steam

Baldur’s Gate 3 — це ізометрична рольова відеогра з видом від третьої особи та покроковою механікою бою. Проєкт містить понад 170 годин кінематографічних роликів та втричі більше кінематографічних діалогів, ніж усі три романи Володаря перснів, разом узяті, та бібліотеку з понад 600 заклинань і вмінь. Щоб домогтися успіху в грі, потрібно грамотно розміщувати своїх персонажів, вміло використовувати оточення й правильно комбінувати їх здібності. Особливістю гри є система кидка кубиків. Більшість дій регулюються спрощеними правилами настільної Dungeons & Dragons. Тобто, успіх дій залежить від результату кидка кубика.

Baldur’s Gate 3 вийшла з українською локалізацією на 2 млн слів від «Шлякбитраф». Частині користувачів не дуже сподобалася локалізація: йдеться в першу чергу про адаптацію термінології. Але багато хто заступився за «Шлякбитраф» і авторські рішення перекладачів, адже українська локалізація у Baldur’s Gate 3 — це все ж таки визначна подія і для української спільноти гравців, і для галузі ігрової локалізації. Чи не вперше ААА-гра такого розмаху отримала українську мову вже на релізі.

Sherlock Holmes: The Awakened

Рік випуску: 2023 | Розробник: Frogwares | КУЛІ | Steam

Sherlock Holmes: The Awakened — пригодницька детективна відеогра в жанрі горор 2023 року, що розроблена та видана українською студією Frogwares. Гра є ремейком версії 2007 року, входить до серії «Пригоди Шерлока Холмса» та розповідає про першу велику справу Шерлока Холмса та доктора Джона Ватсона. Культ Елдріч, одержимий богами, робить кроки в тіні, щоб здійснити пророцтво, яке змінить світ, і дует молодих детективів повинен перешкодити їхнім планам.

Розробники присвятили свою гру українському народу, що став жертвою російського геноциду. Звернення Frogwares до гравців, переведене на всі доступні локалізаційні мови: «Ми присвячуємо цю гру всім воїнам, волонтерам, усім хто їм допомагає, та загалом всім людям, які на своїх плечах тримають нашу країну. Ця гра — це акт непокори проти хаосу й жахів, якими ворог намагається сповнити наші життя». Після релізу гра отримала позитивні відгуки. У грі можна побачити безліч українських елементів: бюсти Івана Франка і Тараса Шевченка на полицях, цитування героями українських поетів та жарти про військові невдачі росіян.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Рік випуску: 2024 (очікується) | Розробник: GSC Game World | КУЛІ | Steam

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — це рольова відеогра в жанрі постапокаліптичного шутера від першої особи з елементами survival horror (ігри на виживання серед жаху) та immersive sim (ігри, особливістю яких є висока інтерактивність та підтримка творчих способів проходження), що розробляється українською компанією GSC Game World. Дата випуску запланована на 5 вересня 2024 року. Гра є продовженням культової серії ігор «S.T.A.L.K.E.R.», вона стане четвертою грою в серії.

Події гри відбуваються в постапокаліптичній зоні відчуження Чорнобильської АЕС, де крім аварії 1986 року, 2006 року сталася друга катастрофа, унаслідок якої фізичні, хімічні та біологічні процеси на цій території змінилися, з’явилася безліч аномалій, артефактів і істот-мутантів. Головний герой — сталкер на прізвисько «Скіф». Рішення гравця впливатимуть на долю персонажів, локальні події та на світ загалом. Український переклад заявлено на рівні тексту та голосу.

Chernobylite Enhanced Edition

Рік випуску: 2021 | Розробник: The Farm 51 | КУЛІ | Steam

Chernobylite Enhanced Edition — науково-фантастична відеогра, симулятор виживання. Дія гри розгортається в Чорнобильській зоні відчуження, якою поширюється речовина «чорнобиліт» з невідомими раніше властивостями. Фізик Ігор у пошуках своєї дружини, зниклої 30 років тому, зустрічається зі спротивом військових і таємничих істот, пов’язаних з чорнобилітом і минулим самого Ігоря.

Більша частина ігрового процесу обертається навколо дослідження зони відчуження, збору припасів і інструментів, зіштовхуючись зі «сталкерами» і вороже налаштованими військовими. Карта територій гри була розроблена на основі 3D-сканування і відтворення Чорнобильської зони.

Counter-Strike 2

Рік випуску: 2023 | Розробник: Valve Corporation | КУЛІ | Steam

Counter-Strike 2 — багатокористувацька гра в жанрі тактичного шутера від першої особи. Є п’ятою грою в серії Counter-Strike. Тут дві команди змагаються за виконання різних завдань, залежно від вибраного режиму гри. Гравці поділяються на дві команди: контртерористи та терористи. Кожен ігровий режим має різні цілі та поділений на декілька раундів, а в перервах між раундами гравець може придбати зброю і спорядження для використання. У більшості режимів гравець має одне життя на раунд.

Гра відрізняється великими технічними покращеннями в порівнянні з Global Offensive, включаючи перехід з ігрового двигуна Source на Source 2, покращену графіку та нову клієнт-серверну архітектуру. Багато карт з Global Offensive були оновлені, щоб використовувати функції Source 2, а деякі карти були перероблені. Гра має українську текстову локалізацію.

Enshrouded

Рік випуску: 2024 | Розробник: Keen Games | КУЛІ | Steam

Enshrouded — це рольова відеогра в жанрі екшн з елементами виживання з видом від третьої особи. Вона підтримує до 16 гравців одночасно. Дія гри відбувається в Embervale, відкритому світі, який гравці можуть вільно досліджувати. Надземний світ — це місце, де гравці можуть будувати свої бази, збирати ресурси та створювати нове обладнання. Гравці також можуть викликати на свою базу дружніх неігрових персонажів, які потім нададуть гравцям нові рецепти крафта та квести. А ще гравці досліджують території, вкриті товстим шаром туману під назвою «The Shroud». Гра вийшла у ранньому доступі 24 січня 2024 року для Microsoft Windows. Її реліз заплановано на кінець 2024 року на Windows, PlayStation 5 і Xbox Series X і Series S. Є офіційна текстова українська локалізація.

Lords of the Fallen

Рік випуску: 2023 | Розробник: Hexworks | КУЛІ | Steam

The Lords of the Fallen — це польська рольова відеогра у жанрі soulslike (ігри, які визначаються подібністю до серії Souls японської компанії FromSoftware) з видом від третьої особи. Вона є сиквелом до попередньої гри 2014 року від CI Games з тією ж назвою. Століття жорсткої тиранії бога Адира закінчились перемогою над кривавим тираном. На жаль, епохи потому, починається процес відродження Адира. Головному гравцеві, у постаті одного з Темних Хрестоносців, випала доля подорожувати поміж світом живих та мертвих, перемагаючи могутніх істот, щоб здолати зло.

Однією з особливостей Lords of the Fallen є масштабний ігровий світ представлений у двох іпостасях: Аксіом — царство живих, і Умбрал — царство мертвих. У грі є редактор персонажа з функціями кастомізації, а ще тринадцять ігрових класів на вибір, які мають унікальні можливості. Українська локалізація представлена на рівні інтерфейсу та субтитрів.

Darkest Dungeon 2

Рік випуску: 2023 | Розробник: Red Hook Studios | КУЛІ | Steam

Darkest Dungeon 2 — рольова відеогра, продовження гри Darkest Dungeon. Як і попередник, ця гра є рольовою відеогрою з елементами roguelike (rogue-подібні ігри). У ній представлено кілька персонажів, кожен з них має унікальні вміння. Гравці можуть екіпірувати цих персонажів спорядженням та бойовими предметами. Гравець керує диліжансом, який є основним способом навігації у світі гри.

Кінцева мета — досягти гори, яка є джерелом зла, що охопило світ. Досліджуючи світ, гравець стикатиметься з різними цікавими місцями та ворогами. Бій у грі є покроковим. Подорожуючи світом, можна натрапити на Храми, де можна дізнатися більше про передісторію персонажів гри.

The Invincible

Рік випуску: 2023 | Розробник: Starward Industries | КУЛІ | Steam

The Invincible — це пригодницька відеогра від першої особи, що ґрунтується на науково-фантастичному романі «Непереможний» Станіслава Лема. Гравець контролює астробіолога Ясну, пересуваючись планетою Реґіс-3 в пошуках зниклих товаришів по екіпажу. Під час проходження гравець досліджує середовище пішки або на транспортних засобах і може взаємодіяти з неігровими персонажами. Гра має нелінійний наратив, на який впливають рішення, прийняті гравцем, а також кілька альтернативних закінчень. Розробники підготували українську локалізацію: є текст та доступні українські субтитри.

MewnBase

Рік випуску: 2023 | Розробник: Cairn4 | КУЛІ | Steam

MewnBase — гра з космічною тематикою, випущена інді студією Cairn4, зосереджена на управлінні ресурсами та дослідженні. Тут треба грати за кота та виконувати різні завдання, щоб вижити та залишити планету, досліджуючи технології, які допоможуть прогресувати в грі. Це милий базобудівельний виживач, двовимірна гра про дослідження. Користувачі пишуть, що це гра для релаксу. У ній є зрозуміле дерево розвитку, гарна графіка і настрій, добрий звуковий супровід та українська мова.

Kingdom Come: Deliverance

Рік випуску: 2018 | Розробник: Warhorse Studios | КУЛІ | Steam

Kingdom Come: Deliverance — однокористувацька рольова відеогра від першої особи з відкритим світом. Події відеогри відбуваються в Богемському королівстві початку XIV століття, складовій Священної Римської імперії. Розробники відеогри намагались якомога точніше передати вигляд одягу, зброї, архітектури й суспільний устрій середньовічної Чехії.

У грі присутня безкласова система прокачування персонажа, а прокачування навичок (верхова їзда, алхімія, полювання) здійснюється залежно від дій головного героя. За допомогою розгалуженої системи діалогів, репутація персонажа може змінюватися протягом усієї гри. Відеогра має офіційну українську локалізацію, створену спілкою «Шлякбитраф». Вона є однією із найкращих існуючих локалізацій.

Ghostrunner 2

Рік випуску: 2023 | Розробник: One More Level | КУЛІ | Steam

Ghostrunner 2 — це відеогра у жанрі кіберпанк-платформер, що ведеться від першої особи. Ігровий персонаж Джек дуже рухливий, здатен долати небезпечні місця, кидаючись, стрибаючи, бігаючи по стінах і ковзаючи по них. Він також може використовувати гачок, щоб переміщатися по навколишньому середовищу, та використовувати «сенсорне посилення», яке ненадовго уповільнює час, дозволяючи Джеку переміщатися в повітрі.

Перша частина Ghostrunner стала успіхом для польської студії One More Level. Дехто порівнював цей проєкт із Cyberpunk 2077 через атмосферу і стилістику. Сюжет же Ghostrunner 2 розгортається через рік після подій першої частини. У сиквелі буде все, за що шанувальники полюбили оригінал, плюс у геймплеї з’являться нові можливості, наприклад, поїздки на мотоциклі. Гра має українську текстову локалізацію.

Senua’s Saga: Hellblade II

Рік випуску: 21.05.2024 | Розробник: Ninja Theory | КУЛІ | Steam

Senua’s Saga: Hellblade II — майбутня відеогра в жанрі пригодницького бойовика. Сюжетна історія розгортається в X столітті та оповідає про воїтельку на ім’я Сенуа, яка вирушає до Ісландії, щоби боротися з вікінгами, які поневолюють її народ, та велетнями, які натомість призвели до появи драугрів, що знищують поселення. Ігровий процес має управління від третьої особи, через яке гравець контролює Сенуа та досліджує локації, де б’ється із ворогами та вирішує головоломки.

Hades 2

Рік випуску: 2024 (очікується) | Розробник: Supergiant Games | Steam

У грудні 2023 року гра Hades 2 очолила рейтинг найочікуваніших тайтлів в магазині ігор Steam. Це прямий сиквел, заснований на багатьох елементах першої гри, яка належала до жанрів roguelike (rogue-подібні ігри) та Action/RPG (рольові ігри в жанрі «екшн»). Сюжет гри базувався на давньогрецькій міфології: головний герой Загрей, син Аїда, хоче втекти з підземного царства мертвих і дістатися до гори Олімп; на шляху йому допомагають боги-олімпійці, які посилають Загрею дари.

Майбутня гра дозволить гравцям прожити історію Меліної, принцеси підземного світу, яка є сестрою Загрея, протагоніста попередньої частини серії, та дочкою Аїда. У описі до Hades 2 сказано, що чарівливе продовження навчить гравців користуватися темними чарами та відправить боротися з титаном Часу за межами Підземного світу. Відразу на релізі ця гра матиме офіційну українську локалізацію, яка буде присутня у формі інтерфейсу та субтитрів.

The Sinking City 2

Рік випуску: 2025 (очікується) | Розробник: Frogwares | КУЛІ | Steam

The Sinking City 2 — майбутня відеогра в жанрі виживання та жахів від третьої особи, що розробляється українською компанією Frogwares та натхненна творчістю Говарда Лавкрафта. Це продовження гри The Sinking City, сюжет якої розгортатиметься у місті Аркгем у 1920-х роках.

Це гра в обмеженому відкритому світі у жанрі виживання та жахів з акцентом на боях та дослідженнях, а також з підвищеним рівнем води, який змінюватиме локації в міру проходження. У грі буде система інвентарю, яка дозволить гравцеві збирати ресурси, а також використовувати вогнепальну та холодну зброю проти ворогів. А ще тут буде система розслідувань, яка дозволить розгадувати таємниці Аркгема.

Valheim

Рік випуску: 2021 | Розробник: Iron Gate Studio | КУЛІ | Steam

Valheim — це відеогра в жанрі симулятора виживання у відкритому світі. Події відбуваються у «Вальхеймі», світі, куди потрапляють вікінги, що загинули в бою, де їм належить довести, що вони гідні того, щоб потрапити в зали Вальхали. Гравець починає шлях з нуля і виявляє, що повинен перемогти зло в особі шести босів. Відомий лише своїми інстинктами та підказками ворона, він повинен підготуватися до битви із заклятими ворогами самого Одіна.

«Вальхейм» є «десятим світом» над дев’ятьма світами, що описуються в скандинавській міфології. Гравці повинні досліджувати фентезійний світ, наповнений скандинавською міфологією та культурою вікінгів. У Valheim є кооператив, тому досліджувати скандинавський світ разом з добрим другом буде ще цікавіше. Українську локалізацію створила команда Unlocteam, яка адаптувала 8 різних шрифтів проєкту під кирилицю.

Half-Life: Alyx

Рік випуску: 2020 | Розробник: Valve | КУЛІ | Steam

Half-Life: Alyx — це відеогра, шутер від першої особи віртуальної реальності (VR). Головною героїнею є Алікс Венс, коли вона та її батько Ілай борються з окупаційним режимом Комбінату. Вони розшукують таємничу зброю «Сховище», сподіваючись, що вона допоможе у визволенні планети. Ця гра лише для VR, тому для неї потрібен шолом. Сайт IGN відзначив глибоку деталізацію світу гри, можливість взаємодіяти з об’єктами. Зокрема — перезарядку зброї, що відбувається реалістично, складаючись із послідовності дій. Шутер має офіційний текстовий переклад українською.



Timberborn

Рік випуску: 2021 | Розробник: Mechanistry | КУЛІ | Steam

Timberborn — це містобудівний симулятор, у якому геймери керують не людьми, а бобрами. За сюжетом, людство перетворило Землю на пустелю та зникло, але деякі тварини змогли адаптуватися та еволюціонувати. Найкраще до нових умов пристосувалися бобри, а тому саме вони й стали володарями планети. Геймплейно це класичний містобудівний симулятор, у якому гравцям потрібно займатися облаштуванням свого поселення.

The Stanley Parable

Рік випуску: 2013 | Розробник: Galactic Cafe | КУЛІ | Steam

The Stanley Parable — відеогра, що належить до жанрів віртуальний роман і interactive fiction. У грі від першої особи гравцю дозволено лише пересуватися та взаємодіяти з невеликою кількістю предметів, відчиняти двері та натискати на кнопки.

Значну частину історії викладає закадровий голос оповідача, який у вступі пояснює, що офісний працівник Стенлі все життя натискав клавіші за вимогою на екрані свого комп’ютера, а коли одного разу команди не надійшло, він виявив, що нікого з колег немає на місці.

З цього моменту сюжет може розвиватися нелінійно. Щодо українського перекладу, то це один із прикладів того, як злагоджено спрацювала українська спільнота. Вона сама створила локалізацію, зв’язалась з розробником, який після цього офіційно додав український переклад.

Dorfromantik

Рік випуску: 2022 | Розробник: Toukana Interactive | КУЛІ | Steam

Dorfromantik — містобудівна відеогра в жанрі головоломки. Гра полягає у розміщенні шестикутних плиток, які містять комбінацію одного або більше з наступних видів землекористування: ліс, пустир, село, вода, залізниця та поле, з одним видом землекористування на кожній стороні. Гра починається з пустки та 40 нових плиток, які потрібно розмістити у випадковому порядку. Виданню The Guardian сподобалася атмосфера цієї гри. «Атмосфера заспокійлива, ваші дії м’яко пронизані веселим фортепіано та синтезаторним саундтреком», — йдеться в описі. А от оглядач Mezha.Media Олег Данилов вважає, що Dorfromantik — це саме те, чого просить змучена українська душа посеред хаосу війни. «Обов’язково спробуйте. Українська локалізація тут є. І досить гарна», — відмітив Олег.

Shatterline

Рік випуску: 2022 | Розробник: Frag Lab LLC | КУЛІ | Steam

Shatterline — це безплатний шутер від першої особи української компанії Frag Lab, яка створює ігри з 2017 року. Персонажами тут є вісім оперативників, з унікальними особливостями та здібностями. У грі наявні 27 одиниць унікальної зброї, яку можно кастомізувати. Події гри відбуваються у 2028 році, в умовах війни людства з Кристаліном — міжзоряним суперорганізмом, який трансформує інші організми у собі подібні. На його заваді стоїть команда Шеллгард, яка складається, зокрема, з імунів — людей, несприятливих для іншопланетної «чуми». Серед людей є і стрейфери — фанатики, які вважають Кристалін способом, щоб підняти себе на наступний етап еволюції. Українським озвучуванням займалася команда професіоналів з компанії Postmodern, яка давно працює на ниві дублюванням фільмів, а тепер взялася ще й за ігри.

American Truck Simulator

Рік випуску: 2016 | Розробник: SCS Software | КУЛІ | Steam

American Truck Simulator — відеогра в жанрі автосимулятора водія-далекобійника з економічною складовою. У грі гравці керують вантажівками та доставляють товари, які переміщуються причепами до призначеного місця, щоб бути компенсованими за це грошима та очками досвіду. Корисне навантаження повинно швидко доставлятися до місця призначення протягом заданого періоду часу і з найменшим рівнем пошкодження товару, для того, щоб отримати максимальну суму грошей і досвіду. Доступна офіційна українська локалізація.

Euro Truck Simulator 2

Рік випуску: 2012 | Розробник: SCS Software | КУЛІ | Steam

Euro Truck Simulator 2 — відеогра в жанрі симулятора водія-далекобійника з елементами економічної стратегії. Це друга частина серії Truck Simulator. Розробники намагалися максимально наблизити дії ШІ на дорогах до реальності. Трафік в багатьох випадках поводиться несподівано.

У грі присутні тимчасові та постійні дорожні знаки, що обмежують швидкісний режим. Максимальна швидкість всіх вантажівок у грі за замовчуванням обмежена технічно до 90 км/год (відключається в налаштуваннях). У виняткових випадках вона може збільшуватися при русі на спусках і знижуватися при русі на підйомах, при круїз-контролі, що працює, проте на рівній дорозі швидкість повертається до заданої. Час у грі прискорений і відрізняється від реального.

Subnautica

Рік випуску: 2018 | Розробник: Unknown Worlds Entertainment | КУЛІ | Steam

Subnautica — пригодницька відеогра в жанрі виживання у відкритому ігровому світі. Гра дозволяє персонажу гравця вільно досліджувати океан на віддаленій невідомій планеті, позначеній як планета 4546B, для чого йому приходиться постійно шукати ресурси для виживання.

В цій боротьбі за виживання, гравцю також прийдеться боротися з різними водними істотами що населяють океан. Ця гра дозволяє збирати ресурси, конструювати інструменти, бази та підводні човни, а також взаємодіяти з дикою природою планети. Більшість гри відбувається під водою, з двома доступними для дослідження островами.

This War of Mine

Рік випуску: 2014 | Розробник: 11 bit studios | КУЛІ | Steam

This War of Mine — відеогра в жанрі сайд-скролерного симулятора виживання. Розробники стверджують, що під час створення гри намагалися найточніше передати страждання звичайних громадян за воєнного часу у власному місті. Дії гри відбуваються у місті Погорень, столиці вигаданої країни Гразнавія, але натхненням для гри стали реальні події, що сталися під час облоги Сараєва в 1992-1995 роках.

Однак, автори підкреслюють, що прагнули показати події, які можуть статися в будь-якому місті. Українська локалізація для гри створена, поряд з локалізаціями іншими мовами, з допомогою онлайн-системи перекладу гри під назвою Babel. Така локалізація має напівофіційний характер і не відображається в Steam, але локалізацію можна додати через головне меню гри. Для цього треба зробити такі кроки:

▪ в головному меню натиснути на кнопку Babel, розташовану у правому нижньому куті екрану; у версії 4.0, де є вибір між класичним режимом та режимом історій необхідно спочатку обрати класичний режим і виконати попередню інструкцію;

▪ натиснути на Ukrainian у переліку зліва; якщо її немає, то спершу натиснути на кнопку Refresh розташовану нижче від списку;

▪ натиснути на кнопку Download праворуч від списку, щоб завантажити українську локалізацію; в налаштуваннях з’явиться українська мова; тепер лиш необхідно повернутися в головне меню та зайти в налаштування і обрати українську мову.

Songs of Conquest

Рік випуску: 2022 | Розробник: Lavapotion | КУЛІ | Steam

Songs of Conquest — покрокова стратегія, яка натхненна класикою покрокових стратегій 90-х років — Heroes of Might and Magic III. Гравець має змогу грати за одне з 4 угруповань, розширювати їхні володіння та вести війська в бій за допомогою чарознавців — потужних чарівників-воєвод. Це суміш покрокової стратегічної й пригодницької ігор.

Пригодницька складова полягає у неповторному фентезійному оповіданні, яке гра показує через поєднання двовимірного піксельного стилю, тривимірного оточення й глибокої системи освітлення. Гра має просто фантастичний український переклад.

Приємної всім гри українською мовою🙂

