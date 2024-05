23 травня 2024 року на великі екрани вийшов довгоочікуваний постапокаліптичний бойовичок “Фуріоза: Шалений Макс. Сага” / Furiosa: A Mad Max Saga, приквел стрічки 2015 року “Шалений Макс: Дорога гніву”/ Mad Max: Fury Road. Цей фільм розповідає історію вольової воїтельки Фуріози, однієї з найцікавіших героїнь бойовиків.

Якщо вам на цій хвилі захотілося “більше апокаліпсису”, а старі “Шалені Макси” вже багато разів переглянуті, пропонуємо невеличку підбірку фільмів, у спустошених всесвітах яких проблем як мінімум не менше, ніж в нашому буремному сьогоденні. Цього разу ми зробили акцент на фільмах, дія яких відбувається після ядерної або екологічної катастрофи.

У 2024 році ми, можливо, знаходимось на початку Третьої світової війни, а от у реаліях фільму “Хлопець та його пес” в цьому ж таки 2024 році почалася і дуже швидко закінчилась Четверта світова. По руїнах світу мандрують, як зрозуміло з назви, хлопець на ім’я Вік та його пес Блад. Вони не просто хазяїн та тварина, вони – партнери й допомагають одне одному у всьому. Блад попереджає Віка про небезпеку та шукає йому дівчат, хлопець же годує та захищає патлатого приятеля. Їм це робити легше, ніж зазвичай представникам двом різним видам, бо між ними є телепатичний зв’язок. Протягом фільму ви почуєте багато саркастичних і жорстких діалогів між цими двома.

Навколишній світ – надзвичайно жорстокий. Вбивство задля виживання є нормою. Тут є спалена пустка, банди мародерів, мутанти та підземні міста з вцілілими, чий технологічний розвиток відповідає приблизно 50-м рокам XX століття… Нічого не нагадує? Так, цей фільм – одне із тих джерел, що надихнуло творців Fallout. А саме кіно зняте за однойменною повістю Гарлана Еллісона. Проте, іменитий фантаст був вкрай незадоволений результатом і дуже різко висловлювався на адресу стрічки, хоча сам брав участь у написанні сценарію до неї. До речі головну людську роль тут зіграв ще зовсім молодий Дон Джонсон (Miami Vice, Nash Bridges).

Реалістичніша, ніж більшість фільмів у підбірці, – і від того достобіса лякаюча стрічка. Дія “Наступного дня” розпочинається у США під час загострення конфлікту між НАТО та СРСР. Тривожні сигнали з телевізорів та шпальт газет свідчать про те, що незабаром станеться катастрофа. Це відчувається і в повітрі. Проте люди живуть своїм життям. Ось фермери готуються до весілля старшої дочки, а оно – студент, що їде на канікули додому. Головних персонажів тут декілька, і через призму їхнього сприйняття нам показують основні події.

Далі стається, що стається, СРСР запускає ядерні ракети. І ця подія показана драматично і реалістично. Хоча є фільми, що в подібному контексті лякають ще більше, наприклад, японська анімаційна стрічка “Босоногий Ген” про бомбардування Хіросіми.

“Наступного дня” дуже добре розкриває, як працює людська психологія в екстрених умовах і попереджає про те, що може статися. До речі, цікавий факт: через 4 роки після прем’єри, у часи гласності та перебудови, стрічку крутили по радянському телебаченню.

Цей фільм більш відомий сучасному глядачеві, ніж інші згадані. Проте з його прем’єри пройшло вже понад 14 років. Тож ми вирішили нагадати про The Book of Eli та включити у тематичну збірку.

Перед нами – ще один світ після ядерної війни. Земля перетворена на випалену пустелю, а минуле нагадує про себе поодинокими руїнами. Через 30 років після катастрофи суворий і небагатослівний Ілай прямує до Західного узбережжя США. Постапокаліптичне суспільство – жорстоке та неосвічене. Це не дивно: все заради виживання, бо ресурсів, особливо води, дуже мало. Читати тут вміє мало хто, але є загадкова книга, що дарує владу над світом. Ілай намагається віднести її туди, де її не дістануть негідники та лиходії. А їх, як ви розумієте, в цьому світі багато, можна сказати – більшість.

Фільм важко назвати драмою. В першу чергу це – action, проте наповнений релігійними думками та натяками. Когось це може дратувати, а хтось, навпаки, буде радий такому міксу. Першоосновою стрічки був не дуже відомий комікс, проте акторський склад тут – зірковий. Ілая грає оскароносний Дензел Вашингтон, антагоніст – не менш оскароносний Гері Олдман, а ще тут є майже українка Міла Куніс.

У 1990-х роках ядерна війна спустошила Землю. Океани висохли, ґрунти виснажилися, майже все живе вимерло. Але людство якимось дивом вижило. Настали часи страху, де головне правило – жорстокість. Банди байкерів-рейдерів із витатуюваними “зетками” на лобі грабують мирних жителів. Солдати “Південного Хреста” намагаються всіх перетворити на рабів і встановити свій порядок.

Остання вільна школа бойових мистецтв “Північна Зірка” та її надія – м’язистий та прямолінійний Кенширо, містичний майстер східних єдиноборств. Саме він – останній прихисток честі та справедливості в цьому жорстокому світі.

Коротше, все як люблять фанати Шаленого Макса, але в аніме-стилі та з більшим пафосом. Пустелі, байкери, епічні герої, багато битв. Якщо ви в принципі сприймаєте аніме, то Hokuto no Ken може зайняти вас надовго: вийшло понад 109 серій мультфільму. Також є першоджерело – манга, американський фільм 1995 року (з дуже низьким рейтингом, і недарма, чесно кажучи), оновлена серія аніме та багато різних ігор на старих консолях. І ще – досить цікава гра на PlayStation 4 та 5 Fist of the North Star: Lost Paradise.

Гра може вам сподобатись, якщо вам зайшов цей всесвіт та ігри серії Yakuza. У Fist of the North Star: Lost Paradise ті ж самі розробники та принципи, тільки світ більш відкритий та більша зосередженість на боях.

“Коли дме вітер” – анімаційна стрічка з дуже милою мальовкою, по якій зразу і не зрозуміло, що мова буде йти про серйозні і дуже сумні речі.

Сюжет розгортається навколо старенького британського подружжя, Джима та Хільди, які живуть у невеличкому сільському будинку. Коли новини про неминучий ядерний удар досягають їхнього спокійного дому, Джим та Хільда намагаються підготуватися до виживання, озброєні лише урядовими брошурами та власною непереможною наївністю. Пізніше показано, як вони намагаються вижити в умовах після катастрофи.

Цей мультсеріал, на відміну від більшості інших робіт у жанрі, не фокусується на динамічних подіях чи бойових сценах, а скоріше підіймає питання про людську вразливість, побутову трагедію та нездатність звичайних людей адекватно відреагувати на глобальні загрози.

Ще одна анімаційна стрічка в підбірці, на цей раз – повнометражна.

У цьому загадковому світі людство зникло, але його творіння – маленькі істоти із тканини з номерами від 1 до 9 – продовжують боротьбу за виживання. Вони вирушають у небезпечну подорож, щоб розкрити таємницю свого створення та врятувати світ від темних сил, які їх переслідують.

“Дев’ять” зачаровує своєю унікальною атмосферою та візуальним стилем, поєднуючи похмурі пейзажі зруйнованого світу з живою анімацією. Ця історія, повна містики та пригод, відображає боротьбу за існування та сенс в такому світі, що наразі здається мертвим. Фільм глибокий і емоційний, ставить перед глядачем важливі питання про технології та їхній вплив на природу та сутність людини.

Бадьорий треш-бойовичок від явних фанатів “Шаленого Макса”. Події відбуваються у 1997 році після глобальної кризи. Тепер всі, хто вижив, змагаються за володіння головним ресурсом – питною водою. Головний герой десь у пустці зустрічає дівчину і закохується в неї, але її викрадають люди місцевого авторитета. У цього авторитета є дуже цінний пристрій, який вміє вичавлювати воду з людей. Тож тепер пацанові треба врятувати як мінімум дівчину.

Цей фільм знято хоча і за малі гроші, проте з любов’ю до справи, тож його картинка радує, як і атмосфера старих бойовиків. Проте варто розуміти, що у “Турбо пацані”, як і у всіх треш-бойовиках, багато крові, м’яса та мізків.

До речі деякий час назад за мотивами фільму вийшла однойменна гра у жанрі метроїдванія, що отримала схвальні відгуки гравців та критиків.

“Шестиструнний самурай” – фільм, де постапокаліпсис зустрічається з рок-н-ролом, а пустеля Вейстленд перетворюється на сцену для музичних баталій. Головний герой – самурай з гітарою в руках, що бродить по спустошеній Америці в пошуках Лост Вегасу, колись відомого як Лас-Вегас, де він мріє стати новим Королем: після смерті великого короля Елвіса, що колись володарював там, з усіх куточків спустошеної Америки до легендарного міста рушають найрізноманітніші музиканти. І, звісно, вони не гребують використовувати свої навички не тільки у музиці, а й у вмінні боротись за трон, зменшуючи кількість конкурентів як зброєю, так і складними музичними акордами. Головний герой, Бадді, не просто претендент, а справжній супергерой з мегакультовою електрогітарою та самурайським мечем, яким він володіє не гірше, ніж струнами свого інструменту.

Старий добрий рок-н-рол змішується тут з боями на мечах, а естетика фільму нагадує комікси, пропущені через призму психоделіки. Цей фільм — справжня знахідка для фанатів Fallout New Vegas та любителів рок-н-ролу.

Після виходу “28 днів потому” режисера Денні Бойла постапокаліптичний жанр отримав нове дихання. Фільм розпочинається з пробудження Джима, який після коми опиняється у Лондоні, спорожнілому від людей. Вірус, який викликає неконтрольовану лють, поширився по всій країні, перетворюючи людей на агресивних і швидких зомбі. Джим зустрічає іншу групу виживальників, і разом вони намагаються знайти безпечне місце. Атмосфера постапокаліптичної Британії, безнадійність і страх стали візитівкою фільму. А ще у фільмі дуже класний саундтрек авторства Джона Мерфі. Головна композиція картини In a House, in a Heartbeat вам, ймовірно, добре відома.

“28 днів потому” отримав продовження – “28 тижнів потому” / 28 Weeks Later, який хоч і не повторив успіх попередника, проте знайшов свого глядача. Ну а зараз фанати з нетерпінням чекають на вихід третього фільму – “28 років потому” / 28 Years Later.

Комедійний артхаусний фільм, де зомбі виходять з могил так само неспішно, як і сюжет, що розгортається на екрані. Треба сказати, фільм не став вершиною творчості режисера Джима Джармуша, але своїх прихильників, без сумніву, знайшов.

Мешканці невеличкого містечка стикаються з воскресінням мертвих. Поліціанти (Білл Мюррей і Адам Драйвер) ведуть боротьбу з повільно рухомими зомбі так, ніби їх найбільше хвилює не кінець світу, а поганий вибір кави в місцевому кафе. “Мертві не вмирають” запам’ятовується своїм унікальним поєднанням чорного гумору та філософських роздумів про життя, смерть і всілякі побутові незручності постапокаліптичного світу.

Фільм “Дорога” знято за мотивами культового роману Кормака Маккарті. За сюжетом, невідомий катаклізм знищує цивілізацію, залишивши по собі лише руїни. Тих, хто вижив, чекає глобальний голод та канібалізм, адже їжі на всіх не вистачає. У цьому похмурому антуражі головні герої, батько і син, мандрують до океану, сподіваючись знайти там порятунок.

Цей фільм не є бойовиком. Це глибока драма, яка показує постапокаліптичний світ послідовно та ґрунтовно. Вона демонструє, як люди перетворюються на монстрів у відсутності цивілізації та сталої моралі. “Дорога” зосереджена на людських емоціях та взаєминах у світі, де кожен день – боротьба за виживання.

Ще один фільм Денні Бойла у нашій підбірці. Тільки якщо у “28 днів потому” мова йшла про наслідки епідемії, то в “Пеклі” на заваді цивілізації стало наше світило.

Сонце поступово згасає, тож Земля опиняється на межі вічної зими. Група астронавтів вирушає з місією на космічному кораблі “Ікар II”, щоб знову запалити Сонце за допомогою потужної ядерної бомби. На шляху до мети екіпаж стикається з технічними неполадками, внутрішніми конфліктами й загрозами з боку першої невдалої місії “Ікар I”. Цей фільм – героїчна історія про героїчних людей, знятий з великою увагою до деталей.

Постапокаліптична притча від режисера Альфонсо Куарона занурює глядача у світ, спустошений масовим безпліддям. Людство стикається з перспективою власного зникнення, оскільки нові покоління перестали народжуватися. Велика Британія, перетворена на воєнізований табір, стає ареною масових заворушень та анархії.

Головний герой, Тео, опиняється втягнутим у небезпечну місію з порятунку загадкової біженки, яка володіє секретом, що може врятувати людство. Їхня подорож через руїни й хаос сучасного світу відкриває не тільки жахи реальності, але й надію на майбутнє. Фільм випромінює глибокий філософський підтекст, змушуючи замислитися про значення життя та можливості відродження в умовах кризи.

Інші цікаві постапокаліптичні фільми

12 мавп / 12 Monkeys (1995)

Водний світ / Waterworld (1995)

Крізь сніг / Snowpiercer (2013)

Листоноша / The Postman (1997)

Опівнічне небо / The Midnight Sky (2020)

Післязавтра / The Day After Tomorrow (2004)

Смертні машини / Mortal Engines (2018)

Тихе місце / A Quiet Place (2018)

Я — Легенда / I Am Legend (2007)

Як я тепер кохаю / How I Live Now (2013)

Як і завжди, пропонуємо додавати власних кандидатів до цієї колекції у коментарях.