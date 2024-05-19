Тест-драйв Honda ZR-V: свято, якого не чекали?

Щоб не затягувати – ось тест-драйв другого автомобіля з пари крос-новинок Honda в Україні, які були анонсовані наприкінці минулого року та почали приїжджати в нашу країну на початку 2024-го. Кросовер Honda ZR-V пропонує нову назву та нове позиціювання поміж вже відомих моделей Honda; але що ще він зможе запропонувати? Зараз все розповім!

Дизайн: спокійний та розважливий крос-універсал

Саме таке враження одразу виникає при погляді на автомобіль Honda ZR-V: це наче легковий універсал, який дещо підняли над дорогою, але ще не сягнули рівня висоти інших кросоверів. Автомобіль Honda ZR-V порівняно невисокий, завдяки чому й формується враження такого легкового крос-універсалу. Що наче додаткового підкреслюють заявлений кліренс 180 мм та лише передній привод (у версіях для Європи та України).

Дизайн, скажімо так, лаконічний. Великий та явно виділений капот, решітка радіатора наче надміру стиснута бампером, фари витягнути по горизонталі, колісні арки окреслені практичними пластиковими накладками, задня стійка даху розмістила в собі невелике віконечко. Дуже традиційний, спокійний, універсальний дизайн: коли дивишся на автомобіль Honda ZR-V, то одразу й не зрозуміло рік запуску моделі – він з однаковим успіхом міх існувати на початку 2000-х або ось у 2023-2024 році. Але це ж виходить, що такий лаконічний дизайн поза часом.

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Для компанії Honda кросовер Honda ZR–V відкриває нову нішу та отримує власне позиціювання – між добре відомим автомобілями Honda HR–V (менші розміри, менша потужність) та Honda CR–V (більше розміри, може бути повний привод). Розміри відповідають цьому позиціюванню: довжина – 4,57 метра; ширина – 1,84 метра; висота – 1,62 метра; колісна база – 2,66 метра.

В салоні автомобіля Honda ZR-V дизайнерам вже надали більше свободи. Нехай не у виборі кольорів (традиційна чорно-сіра гама), але точно у виборі форм та вигадливих елементів. Ось як смужка-решітка, що проходить вздовж передньої панелі та приховує в собі дефлектори вентиляції. Або центральна консоль у вигляді гантелі: виступаюча ручка, поличка під нею, кнопковий селектор трансмісії, джойстик перемикання режимів руху. До речі, схожі ручки-гантелі встановлені й на передніх дверцятах. Хоча кросовер Honda ZR-V має багато звичних та традиційних елементів дизайну. Блок клімат-контролю з численними кнопками та перемикачами встановлений окремим елементом. Аналогічно й центральний 9-дюймовий дисплей мультимедійної системи Honda Connect. Ще один дисплей знайшов собі вже місце одразу за кермом у складі комбінованої панелі приладів – цифровий дисплей плюс аналоговий спідометр.

Проте позаду натхнення дизайнерів вже закінчилось. Звичайний диван з можливістю складання по частинах, плюс дефлектори вентиляції та підлокітник для зручності пасажирів – ось і все. Бажаєте більше деталей? Добре, тоді варто відзначити невеликі дверцята та неможливість їх відкривання під 90-градусним кутом, а ще в тестовому автомобілі не вистачає підігріву сидінь. Ось в таких пунктах кросовер Honda ZR-V наче спеціально поступається старшому брату Honda CR-V, щоб витримати дистанцію у ринковому позиціюванні. Крім того, варто відзначити дещо посунуті підлокітники – на дверцятах та центральний: останній вдало розташований як раз під руку та лікоть, а ось підлокітник на дверцятах наче хочеться посунути назад.

Проте сидіти позаду все одно загалом зручно: гарний простір для ніг, достатній запас над головою. Та і їхати добре – відносно передніх сидінь, тут більше чути роботу підвіски; проте все також немає зауважень до її комфорту та стабільності. Хоча про це розповім згодом. А зараз зосередьмо увагу на 380-літровому багажнику. Нехай тут був відсутній електропривод кришки, але присутні кілька гачків та бокова ніша для дрібних речей.

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Інтер’єр автомобіля Honda ZR–V також не намагається вразити революційним дизайном, проте все ж знайшлось кілька цікавих елементів. Але найголовніше – тут знайшлось дуже багато зручності та затишку: всі елементи керування на своїх місцях, великі вікна та дзеркала дають гарну оглядовість, сидіння пропонують низьку посадку з великими діапазонами регулювань. Позаду дверцята середнього розміру та хочеться додати підігрів (це питання комплектації), проте загалом комфортно й місця вистачає. Схожа історія й з багажником – без чогось екстраординарного, але достатній об’єм та кілька пунктів для зручності використання.

Техніка: основа від Honda Civic та гібрид e:HEV під капотом

Всі ці натяки на легковий крос-універсал знаходять своє підтвердження при детальному ознайомленні з технічною складовою нового автомобіля. Адже кросовер Honda ZR-V побудований на спільний платформі з хетчбеком Honda Civic: це означає незалежну підвіску не лише попереду, але й позаду. Також це означає доволі низьке розташування вузлів конструкції. Наприклад, вузлів гібридного силового агрегату e:HEV, в розмові про який ми додатково згадаємо кросовер Honda CR-V.

Адже під капотом Honda ZR-V також встановлений доволі об’ємний 2-літровий 4-циліндровий атмосферний бензиновий двигун. У більшості випадків він працює лише для приводу генератора, що виробляє електроенергію – й вже цією енергією живиться електромотор, що приводить автомобіль до руху. Також гібридна система e:HEV передбачає наявність в багажнику проміжного Li-Ion акумулятора, де може збиратись та накопичуватись надлишок енергії, отриманий під час роботи бензинового двигуна або під час рекуперації. Проте навіть за умови повного або майже повного рівня зарядки акумулятора, його вистачить лише на подолання 1-1,5-2 км виключно на електроприводі. А далі у справу знову включається бензиновий двигун.

Крім того, за умови руху на швидкості 80-100-120 км/год та залежно від рівня заряду проміжного акумулятора, бензиновий двигун може напряму механічно (через муфту та редуктор) підключатись до коліс автомобіля. Й ось саме тут прихована головна відмінність Honda ZR-V від Honda CR-V: в моделі Honda ZR-V використано 1-ступеневий редуктор та передбачено лише передній привод. Нагадаю, що нове покоління Honda CR-V має 2-ступеневий редуктор та передній або повний привод. А ще нагадаю, що у світі існують й інші варіанти двигунів (2-літровий атмосферний або 1,5-літровий турбомотор) та варіантів трансмісій (передній/повний привод) для автомобіля, ідентичного Honda ZR-V.

Проте кросовер Honda ZR–V для ринку Європи та, відповідно, України доступний в одній версії за технікою: лише гібрид e:HEV та основі бензинового двигуна та електромотору, а також лише передній привод. Бензиновий 2-літровий двигун видає 143 к.с. (105 кВт) потужності та 186 Нм крутного моменту. Але в більшості випадків автомобіль рухається саме на електромоторі, тому орієнтуємось на його показники, що вже більш цікаво – заявлено потужність 184 к.с. (135 кВт) та 315 Нм крутного моменту. А ще заявлено прискорення 0-100 км/год за 7,8 секунди, максимальна швидкість 173 км/год, споживання пального на рівні 5,7-5,8 літра на 100 км (WLTP комбінований цикл). Так ось…

За кермом: та це ж справжнє свято, якого не чекали!

Ось зараз знову можна згадати старший кросовер Honda CR-V та його чудовий гібрид – адже кросовер явно не гірший! Під час старту та прискорень, кросовер Honda ZR-V рухається на електромоторі. Відповідно, маємо швидкі та лінійні реакції на натискання педалі акселератора. А якщо додати компактні розміри та меншу вагу (1589 кг для моделі Honda ZR-V проти 1750-1817 кг для моделі Honda CR-V), при майже незмінному крутному моменті (315 Нм проти 335 Нм), то можна ще й розраховувати на дуже-дуже непогану динаміку. Так воно виявилось й насправді – автомобіль Honda ZR-V не просто показав свій паспортний результат, а навіть дещо перевершив його! Цікаво, що в нормальному або ECON-режимі під час прискорення бензиновий двигун гібридної системи постійно плаває по обертах, так імітуються перемикання передач. Звук роботи двигуна помітний в салоні, але завдяки постійній зміні тональності він не напружує. А ось в спорт-режимі гібридна силова установка дозволяє двигуну набирати високі оберти й тримає їх незмінними – виходить гучно, але реально швидко.

Проте зараз не йдеться про будь-який спортивний характер Honda ZR-V, зовсім ні. Адже підвіска автомобіля дарує гарний комфорт на розбитих дорогах. Пружини та амортизатори ретельно працюють, щоб максимально приховати дрібні та середні нерівності; й лише великі ями можуть потурбувати водія та пасажирів в салоні. Причому підвіска працює доволі тихо. А ще шасі приємно вражає можливостями зачепу коліс в поворотах та витримуванням невеликих кренів кузова – хоча тут ще й вдало спрацювала невелика висота.

Та й загалом керувати автомобілем приємно. Кермо робить ледь менш як 2,5 оберти від упору до упору, воно не лякає дитячо-показовою гостротою або зайвим зусиллям. Водночас кермо забезпечує легку й зрозумілу передачу інформації про кут повороту коліс та зусилля на них у певному віражі. Кросовер Honda ZR-V швидко відгукується на поворот керма й лише при його різкому смиканні можна отримати знос передньої частини кузова. Проте все одно – процес керування легкий, одразу зрозуміло як компенсувати цей знос. А якщо згадати про можливість додатково навантажувати передні колеса під час гальмування, особливо з урахуванням м’якої підвіски, то керування автомобілем Honda ZR-V взагалі перетворюється на цікаву й захопливу гру. Ще раз: тут немає показової демонстративної спортивності – але тут є приємний характер та наче бажання автомобіля до спілкування з водієм й виконання всіх його команд. Ціную!

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Під капотом автомобіля гібридна сутність силового агрегату пізнається за яскравими дротами. А на дорозі – за гарною динамікою та легкістю керування. Причому шасі підтримує ці настрої: відмінно витриманий баланс комфорту та керованості. Селектор DRIVE MODE дає можливість обирати серед чотирьох режимів руху; при цьому навіть в ECON вистачає динаміки, а при активації спорт-режиму одразу вмикається рекуперація другого рівня. В інших режимах рекуперацію можна регулювати власноруч завдяки пелюсткам під кермом, обираючи один з чотирьох рівнів. Інші власні спостереження: прискорення до «сотні» дається за 7,6-7,7 секунди; споживання палива по місту зазвичай знаходиться в межах 5,5-6 літрів на 100 кілометрів (плюс-мінус 0,5 літра на умови руху та стиль керування); споживання палива на трасі під час руху зі швидкістю близько 100 км/год – теж в межах 5,5-6 літрів; всі спостереження – для автомобіля на літніх шинах.

Вартість: скільки коштує Honda ZR-V та хто в конкурентах

Зараз автомобіль Honda ZR-V доступний в Україні лише з одним силовим агрегатом у вигляді гібрида e:HEV та лише в одній комплектації Elegance: система підтримання смуги руху, інформування про виїзд зі смуги руху, адаптивний круїз-контроль, функція повідомлення про можливе фронтальне зіткнення та система запобігання зіткненню, розпізнавання дорожніх знаків, система допомоги під час руху в заторі, багато надувних подушок/шторок безпеки, двозонний клімат-контроль, цифрова 7-дюймова панель приладів, оздоблення сидінь тканиною та оздоблення керма шкірою, мультимедійна система Honda Connect з сенсорним 9-дюймовим дисплеєм, камера заднього огляду, світлодіодні фари з можливістю автоматичного перемикання світла «ближнє/дальнє», легкосплавні 18-дюймові колісні диски тощо. Відповідно, маємо й одну ціну на автомобіль Honda ZR–V Elegance – від 1,55 млн грн або $38,8 тис. на певний склад акційних автомобілів 2023 року.

Хоча насправді в прайсі вказано дві ціни. Адже стандартна вартість Honda ZR-V починається від 1,8 млн грн або $45 тис. й такий ціновий рівень був просто неймовірно високим для автомобіля цього класу/габаритів/формату. Проте зараз ціна нехай не відверто низька, але куди більш адекватна – й в такому випадку та з усіма перевагами Honda ZR-V, цей кросовер стає цікавішим для придбання.

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Просто зараз в Україні пропонуються автомобілі Honda ZR–V лише у комплектації Elegance, хоча тут вже присутнє все необхідне: сучасні LED-фари та 18-дюймові диски, різноманітні системи безпеки та комбінована цифрова панель приладів, мультимедійна система та камера заднього огляду. Бажаєте більшого? Тоді зачекайте на появу версій Honda ZR–V Sport та Honda ZR–V Advance: вони мають запропонувати електропривод кришки багажника, бездротову зарядку, чорно-глянцевий зовнішній декор, шкіряне чи комбіноване (тканина/шкіра) оздоблення сидінь, підігрів керма та всіх сидінь, аудіо BOSE, панорамний скляний дах, проєкцію на лобове скло тощо. Але ж суперники вже це пропонують, правда?

Буквально кілька абзаців про конкурентів. Одразу відзначу, що суперників з сегмента C-SUV розбирали в огляді Mazda CX-30 (це теж конкурент) й немає сенсу повторюватись з переліком величезної кількості моделей. Якщо казати загалом, то зараз на ринку України є чимало кросоверів схожого розміру та формату; вони доступні з бензиновими, дизельними, гібридними силовими агрегатами; можна знайти версії з переднім або повним приводом; можна знайти простіші комплектації. Все це призводить до того, що можна знайти більш доступні автомобілі. А це означає, що навіть зі зниженням ціни, автомобіль Honda ZR-V не буде виглядати найбільш вигідною покупкою для економних покупців.

Але якщо покупець готовий заплатити більше, але й вимагає більшого? Наприклад, якщо казати саме про високу потужність (180-200 к.с.), якщо бажати гарної економічності двигуна, якщо при цьому достатньо переднього приводу – то коло суперників суттєво звужується. По-перше, можна відзначити Nissan Qashqai у версії e-Power та кросовер Toyota Corolla Cross, що у нас завжди представлений з гібридом та переднім приводом. По-друге, неочікуваним конкурентом виступає оновлений автомобіль Citroen C5 Aircross: він теж пропонує поєднання економічності та потужність; просто це досягається не шляхом використання гібрида, а завдяки дизелю. Так ось: серед таких конкурентів саме Honda ZR-V пропонує найкращу динаміку та найкращу поведінку на дорозі з погляду балансу комфорту й керованості. А тому…