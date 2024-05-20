Минулого року ASUS ліцензувала в Intel мінісистему Next Unit of Computing (NUC) і почала пропонувати не тільки лінійку пристроїв, орієнтованих на бізнес-користувачів, але навіть ігровий міні-ПК ROG NUC. Сьогодні ж ми познайомимося з дещо незвичною моделлю: ASUS NUC 13 Rugged (NUC13BRF), міні-ПК у захищеному від пилу та вібрацій корпусі, що, за словами виробника, працює в умовах, в яких інші комп’ютери працювати не зможуть.

Характеристики ASUS NUC 13 Rugged

Процесор Intel Atom x7425E Графіка Intel UHD Graphics Technology Пам’ять 1x SO-DIMM DDR5 4800 MT/s memory 8GB~16GB Накопичувач 64 ГБ eMMC (розпаяна на платі), 1x M.2 2280 slot PCIe x2 NVMe SSD, 1x M.2 3042 Slot (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2) Бездротовий модуль Intel Wi-Fi 6E AX210 Аудіо Вбудоване в чипсет Порти 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0, 2x HDMI 2.1, 2x RJ45 LAN Блок живлення 20 В, 4,5 А, 90 Вт Розміри 174 x 108 x 35,8 мм Вага 1060 г (разом з модулем пам’яті та SSD) Орієнтовна вартість в Україні 18 тис. грн

Комплектація

Коробка, в якій постачається ASUS NUC 13 Rugged, досить невелика, але все ж суттєво більша за сам міні-ПК. В ній також можна знайти блок живлення, дві антени Wi-Fi, VESA-сумісне кріплення та документацію.

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Варто зазначити, що посібника користувача в коробці немає — тільки QR-код з посиланням на офіційну вебсторінку. Також залежно від версії продукту в комплекті може бути відсутній кабель живлення (як це було у нашому випадку) — тоді його треба буде придбати окремо, це стандартний кабель з роз’ємом як у ноутбучних БЖ.

Дизайн, компонування

Розмірами та формою ASUS NUC 13 Rugged понад усе нагадує невеличкий Wi-Fi роутер, особливо з приєднаними антенами. Це невеличка чорна коробочка (17х11х3,5 см) без будь-яких позначок, єдиний незвичний елемент — масивні ребра радіатора нагорі. Як і у випадку з іншим міні-ПК від ASUS, який був у нас на огляді рік тому, у NUC 13 на корпусі відсутні будь-які логотипи, включно з лого виробника.

Фронтальна та бічні панелі повністю “чисті” (за винятком Кенсінгтонського замку справа), всі роз’єми та індикатори винесені на задню панель. Тут практично все представлене у подвійному екземплярі (за винятком хіба що кнопки включення та роз’єму живлення): два порти HDMI 2.1, два USB 3.2 Gen1, два USB 2.0 і навіть два Ethernet 2.5G.

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Також тут є два роз’єми для зовнішніх Wi-Fi антен та незрозумілий, на перший погляд, гачок у вигляді літери “Т” — за задумом виробника, він призначений для фіксації під’єднаного кабелю живлення. Єдине, чого тут нема — аудіороз’ємів; виводити звук цей міні-ПК може лише через HDMI.

Як зазначалось на початку, ASUS NUC 13 Rugged — захищений від пилу (заявлений ступінь захисту IP50), тому у нього немає вентиляційних отворів. В корпусі відсутній вентилятор — за охолодження відповідає масивний радіатор на верхній панелі. Мало того, в комплекті з міні-ПК йдуть заглушки на всі порти, тож після його встановлення можна захистити всі роз’єми, що не використовуються.

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Знизу, поряд з гвинтами, що кріплять нижню пластину до корпусу, є VESA-сумісні роз’єми — до них можна під’єднати монтажні пластини, що йдуть у комплекті, та змонтувати міні-ПК на DIN-рейку.

ASUS NUC 13 Rugged постачається у вигляді barebone-системи – без оперативної пам’яті та накопичувача, які користувачеві треба буде придбати окремо і встановити власноруч.

Розбирається міні-ПК дуже легко: у прогумованих ніжках ховаються чотири гвинти, які треба повністю викрутити й зняти нижню пластину. На ній є тільки термопрокладки для SSD та пам’яті, тож ніяких стрічкових кабелів, як це було у випадку з ExpertCenter PN64, тут нема.

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На материнській платі розташований один SODIMM-слот для пам’яті до DDR5 4800 (можна встановити модуль на 8 або 16 ГБ), один слот M.2 2280 PCIe x2 NVMe SSD і один M.2 3042 (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2).

Апаратна платформа ASUS NUC 13 Rugged

В екземплярі, що побував у нас на огляді, був встановлений процесор Intel Atom x7425E, також є варіант конфігурації з Intel Atom x7211E.

Intel Atom x7425E — це ноутбучний процесор сімейства Alder Lake-N, представлений на початку 2023 р. Він має 4 ядра та може обробляти 4 потоки, базова частота становить 1500 МГц, максимальна – 3400 МГц. Процесор виготовляється за 10 нм техпроцесом і має TDP 12 Вт.

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Intel Atom x7425E підтримує пам’ять DDR4 та DDR5 (до DDR5 4800 МГц в одноканальному режимі). За графіку відповідає вбудоване відео Intel UHD Graphics, максимальний відеорежим — 4096×2160@60 Гц.

Як зазначалося вище, ASUS NUC 13 Rugged — це barebone-система, тому для тестів ми встановили один модуль пам’яті DDR5-4800 ємністю 16 ГБ — Kingston KF548S38IB-16. Системним накопичувачем виступив PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Kingston KC3000 (1024 ГБ).

За бездротовий зв’язок відповідає модуль Intel Wi-Fi 6E AX210 (Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3), за дротовий — Intel Ethernet Controller I226-LM (2.5 GbE). Звукова підсистема вбудована в чипсет.

Згідно з офіційними характеристиками, система з процесором x7425E може працювати в режимі 24/7 при температурі навколишнього середовища в діапазоні від 0 до 40°C, з x7211E (TDP 6 Вт) — до 50°C.

В роботі

Процесори Intel Atom ніколи не були “про продуктивність”, тому очікувати якоїсь видатної швидкодії від ASUS NUC 13 Rugged з 12-ватним процесором (і це в максимальній конфігурації) не варто — якщо це критичний параметр, краще звернути увагу на інші міні-ПК цього ж виробника, наприклад, вже згаданий ExpertCenter PN64, в який можна встановити продуктивні мобільні процесори Intel Core 12 або 13 покоління.

Проте ми все ж зробили базовий набір тестів — просто щоб потенційний користувач знав, на що він може розраховувати. У BIOS є налаштування продуктивності та енергоспоживання — всі подальші тести виконувалися в режимі Performance Mode = Max Performance.

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Але важливішим за дані про швидкодію у випадку ASUS NUC 13 Rugged насправді є температурні режими — цікаво, як гріється хоч і не потужна, але все ж таки платформа на Intel, що запускає повноцінну Windows 11 і при цьому, попри дуже компактні розміри, має повністю пасивну систему охолодження.

У режимі Max Performance у стані бездіяльності включений NUC 13 Rugged споживає в цілому 7 Вт, температура на поверхні радіатора становить 34°C (за температури у приміщенні на рівні 20-21°C), температура CPU – до 39°C.

Під довготривалим максимальним навантаженням (стрес-тест системи в AIDA64 протягом однієї години) загальне енергоспоживання міні-ПК становило 14 Вт, температура на поверхні радіатора піднялась до 46°C. Як бачимо, за даними HWiNFO64, температура CPU підіймалась максимум до 50°C.

Графіки AIDA64 свідчать про те, що процесор споживав “паспортні” 12 Вт лише на самому початку — далі система швидко обмежувала його споживання до 6 Вт, і надалі його TDP залишався на такому рівні до кінця тесту. Що ж, це досить очікувана поведінка як для системи з пасивним охолодженням без будь-яких отворів у корпусі.

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Варто зазначити, що такий режим передбачає тривале використання NUC 13 Rugged при температурах навколишнього середовища до 40°C — тож за бажанням, якщо міні-ПК експлуатуватиметься в значно холодніших умовах, користувач може збільшити ліміт для тривалого навантаження.

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У режимі продуктивності Balanced споживання всієї системи під короткочасним навантаженням обмежене на рівні 20 Вт, але за такої помірної температури у приміщенні показники під тривалим навантаженням практично не відрізнялись від Max Performance — в літню спеку, скоріше за все, різниця буде відчутнішою.