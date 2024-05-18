Застосунок "Резерв+" працює з перебоями та не доступний за кордоном

Мобільний застосунок “Резерв+”, який Міністерство оборони України запустило для військовозобов’язаних, призовників та резервістів сьогодні, 18 травня, працює з перебоями. Перші користувачі програми як на Android, так і на iOS повідомляють про проблеми з роботою. Це може бути повʼязано з кількістю охочих оновити дані, що перенавантажує сервера застосунку. Користувачі під час авторизації можуть бачити повідомлення, що “сталося щось дивне”.

За статистикою магазину Google Play, застосунок “Резерв+” завантажили понад 10 тис. раз, що враховуючи кількість потенційних користувачів не є великою цифрою.

При цьому варто зазначити, що, судячи з усього, з міркувань безпеки, застосунок “Резерв+” поки що не доступний за кордоном. Таким чином, військовозобов’язані, призовники та резервісти, які знаходяться за межами України поки що не зможуть оновити свої дані через програму.

Сам застосунок “Резерв+” працює аналогічно до “Дії”, він забезпечує авторизацію через BankID, передає дані в базу “Оберіг” та підтягує з неї дані військового квитка. Власної бази даних у програми немає.

Завантажити та спробувати роботу “Резерв+” можна з Google Play та App Store.