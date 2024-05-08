У 2010 році виступаючи на конференції D8, Стів Джобс проголосив, що “ера пост-ПК” вже близько. Маючи на увазі перехід від традиційних ПК та ноутбуків до нового формату компʼютерів, таких як iPad. Так, ця заява прозвучала не випадково, 2010 рік був роком випуску першого покоління iPad, 9,7-дюймового планшета Apple за $499.

У Стіва були далекоглядні плани щодо iPad. “Коли ми були аграрною країною, всі автомобілі були вантажівками, бо це те, що було потрібно на фермах. Комп’ютери будуть схожі на вантажівки.”, – сказав тоді Джобс – “Вони все ще будуть існувати, але будуть потрібні лише одному з X людей”.

За планом, iPad мав поступово замінити інші компʼютери Apple, залишивши невелику лінійку Pro-моделей для тих, кому потрібен legacy-софт або виконання специфічних завдань. Як ми знаємо, ніякі планшети так і не замінили ноутбуки та компʼютери через повільне “залізо”, менший вибір програм та відсутність зручних клавіатур. Певний час вважалося, що планшети в принципі не підходять для створення контенту, і Apple довелося витратити доволі багато часу на те, щоб хоча б трохи це спростувати.

У 2007 році презентуючи перший iPhone Стів Джобс іронічно заявив “Кому потрібен стилус. Його потрібно діставати та класти назад, і легко загубити. Фу. Нікому не потрібен стилус”. Тепер після кожної презентації нового стилусу Apple Pencil, компанії згадують ці слова Джобса.

Втім, Стів тоді просто помилився, стилуси все ще потрібні, саме вони роблять iPad набагато цікавішим робочим інструментом для художників та ілюстраторів, ніж будь-який Mac. Apple Pencil якраз і був одним зі способів спростувати, що планшет потрібен тільки для перегляду YouTube чи читання новин.

Поступово Apple прибирала упередження щодо можливостей iPad як компʼютера, збільшуючи потужність системи, діагоналі екранів та додаючи можливість підключати клавіатуру з тачпадом. І ось ми знаходимося у 2024 році, коли компанія випускає нові iPad Pro, які вперше отримують найновіші процесори M4, недоступні в інших компʼютерах виробника, OLED дисплеї, причому вже цілком “ноутбучної” діагоналі 13 дюймів, а також нові клавіатури Magic Keyboard з трекпадом.

За продуктивністю, екранами та можливостями вводу тексту iPad Pro вже знаходяться на рівні більшості ноутбуків Apple. Та навіть за ціною. Якщо взяти 13-дюймовий iPad Pro з 512 ГБ памʼяті та клавіатурою, то його вартість в США складе $1848, в той час, як 14-дюймовий MacBook Pro з тим же обʼємом SSD на 512 ГБ обійдеться в $1799, тобто навіть дешевше.

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Це вже по суті пряма конкуренція, і можна легко уявити, що частина потенційних покупців такого MacBook Pro легко могла б обрати як альтернативу iPad Pro. Потужний, але легший компʼютер з сенсорним екраном, який можна за потреби відʼєднувати від клавіатури. Враховуючи, що 90% часу мій ноутбук підключений до монітора, зовнішньої клавіатури та миші, я б сам задумався над можливістю замінити його планшетом.

Але навіть не задумуюсь, і не тільки через вартість такого рішення. А навіть більше через те, що iPadOS за всі ці роки так і залишилася вузьким місцем планшетів Apple. Інтерфейс без вікон просто не працює для справжньої багатозадачності. Компанія Apple намагається перекрити цей недолік різними нововведеннями, але це лише напівміри, які не дозволяють розкрити весь потенціал iPad.

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Apple також заохочує розробників створювати функціональніші програми для iPadOS, проте для багатьох з них “планшетна” платформа має нижчий пріоритет порівняно з iOS та macOS. iPad продаються краще за компʼютери та ноутбуки Mac, але лише завдяки наявності дешевших пропозицій, як базовий iPad 10-го покоління, вартість якого тепер стартує з $349 в США. Далеко не всі розробники бачать в аудиторії iPad потенційних платоспроможних клієнтів.

Тому навіть попри те, що iPad може мати таку саму потужну платформу як Mac, та такі ж клавіатуру й тачпад, Apple не дає своїм планшетам прямо конкурувати з ноутбуками. Що має сенс з позиції акціонерів, адже це можливість продати одному й тому самому покупцю одночасно планшет і ноутбук, але з погляду користувацького досвіду — це має вигляд штучного, натягнутого рішення. Особливо з огляду появи планшетів за $1000 та вище.

Є ціла купа тредів на Reddit, де користувачі детально прописують свої очікування від iPadOS 18, і багато з них повторюють те, що вже є в macOS. Тобто користувачі очікують, що колись Apple все ж дасть їм щось схоже на десктопну операційну систему, можливо якийсь гібрид iPadOS та macOS. Але це “колись” вже відверто затягнулося. У Apple є всі можливості підтягнути інтерфейс своїх планшетів до зручності використання ноутбуків, не приносячи при цьому в жертву зручність використання сенсорних екранів. Microsoft з Windows вже набила на цьому достатньо гуль, тому можна впевнено користуватися невдачами конкурента.

Тим більше, що з переходом компʼютерів Mac, планшетів iPad Pro та iPad Air на ARM-процесори Apple M, компанія створила універсальну платформу й спростила для розробників можливість переносити між ними програми. Компʼютери Mac тепер можуть запускати додатки для iPad, але навпаки це не зовсім працює, все ж потрібно сильно адаптовувати інтерфейс. Ця проблема не має існувати, бо в цілому дві операційні системи, які часто виконують одну й ту саму функцію — не потрібні. Apple давно треба було відмовитися від iPadOS, створивши єдине рішення для планшетів та ноутбуків.

“Планшетна” ОС була актуальною, коли iPad був лише збільшеною копією iPhone з мобільним процесором та 9,7-дюймовим екраном. Сьогодні в iPad Pro стоять не менш потужні чипи, ніж в MacBook Pro. І розрив з топовими конфігураціями ноутбуків Apple по швидкодії для планшетів поступово буде скорочуватися. Можливо до моменту, коли ноутбуки справді стануть, як казав Стів, як “вантажівки”, а для більшості користувачів простіше та дешевше буде використовувати великий планшет з клавіатурою.

Це точно не буде “ера пост-ПК”, бо iPad Pro з операційною системою рівня macOS не змінить те, як люди використовують компʼютери, він навіть не буде якимось надто новим чи незвичним формфактором. Все ж планшет з клавіатурою та тачпадом — це по суті той же ноутбук. Можливо омріяна Стівом Джобсом “ера пост-ПК” настане з розвитком гарнітур змішаної реальності, як Vision Pro, коли компʼютер можна буде вбудувати в окуляри. Ну але це поки далека перспектива. Поки що Apple могла б почати з того, що перестала штучно обмежувати свої планшети та розкрила б весь їхній потенціал.