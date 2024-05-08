Після 25 років з першого випуску, легендарна Nokia 3210 повертається! HMD анонсувала про повернення телефона у “зухвало-чорному” та “епохально-золотистому” кольорах.

“Nokia 3210, культурна ікона, яка повертається на вершину світового буму кнопкових телефонів, оскільки споживачі прагнуть збалансувати використання екранного часу з цифровим детоксом. В основі Nokia 3210 лежить простота, що дозволяє користувачам бути повністю присутніми. Забудьте про “прості телефони”. Це веселий телефон 2024 року”, – розповідає Ларс Зільбербауер, маркетинговий директор HMD.

HMD повертає Nokia 3210 на честь 25-річного ювілею телефона

Новий телефон буде оновленим та переосмисленим для сучасного покоління. Він матиме всі основі функції, які можна очікувати від кнопкового телефона – 2-мегапіксельну камеру зі спалахом і ліхтариком, акумулятор на 1450 мА⋅год, підтримку 4G та, звичайно ж, легендарну змійку.

HMD також розповідає, що кнопкові телефони знову повертаються до моди, оскільки все більше людей прагне повернення до простих часів.

HMD повертає Nokia 3210 на честь 25-річного ювілею телефона

За статистикою компані, майже 4 із 10 людей віком від 16 до 24 років стурбовані тим, що проводять занадто багато часу за своїми смартфонами, саме тому HMD пропонує 3210 як рішення для цифрового детоксу.

Загалом у 2023 році компанія зафіксувала подвоєння продажів розкладного телефона Nokia 2660 Flip та прогнозує подальше зростання ринку кнопкових телефонів протягом цього року.

Nokia 3210 в золотистому та чорному кольорах буде доступний в Україні вже в травні.