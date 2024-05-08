Після 25 років з першого випуску, легендарна Nokia 3210 повертається! HMD анонсувала про повернення телефона у “зухвало-чорному” та “епохально-золотистому” кольорах.

“Nokia 3210, культурна ікона, яка повертається на вершину світового буму кнопкових телефонів, оскільки споживачі прагнуть збалансувати використання екранного часу з цифровим детоксом. В основі Nokia 3210 лежить простота, що дозволяє користувачам бути повністю присутніми. Забудьте про “прості телефони”. Це веселий телефон 2024 року”, – розповідає Ларс Зільбербауер, маркетинговий директор HMD.

Новий телефон буде оновленим та переосмисленим для сучасного покоління. Він матиме всі основі функції, які можна очікувати від кнопкового телефона – 2-мегапіксельну камеру зі спалахом і ліхтариком, акумулятор на 1450 мА⋅год, підтримку 4G та, звичайно ж, легендарну змійку.

HMD також розповідає, що кнопкові телефони знову повертаються до моди, оскільки все більше людей прагне повернення до простих часів.

За статистикою компані, майже 4 із 10 людей віком від 16 до 24 років стурбовані тим, що проводять занадто багато часу за своїми смартфонами, саме тому HMD пропонує 3210 як рішення для цифрового детоксу.

Загалом у 2023 році компанія зафіксувала подвоєння продажів розкладного телефона Nokia 2660 Flip та прогнозує подальше зростання ринку кнопкових телефонів протягом цього року.

Nokia 3210 в золотистому та чорному кольорах буде доступний в Україні вже в травні.